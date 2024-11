https://www.leftvoice.org/no-other-land-the-palestinian-documentary-the-german-government-doesnt-want-you-to-see/



Kein anderes Land: Der palästinensische Dokumentarfilm, den die deutsche Regierung nicht sehen will

Er sorgte Anfang des Jahres auf der Berlinale für einen großen Skandal. Jetzt ist der Film von Basel Adra und Yuval Abraham in Deutschland in den Kinos zu sehen.

Von Nathaniel Flakin

27. November 2024

No Other Land ist schwer anzuschauen – es sollte wahrscheinlich eine Warnung vor dem Auslöser enthalten sein. Der 92-minütige Dokumentarfilm basiert auf jahrelangem Filmmaterial aus Masafer Yatta, einer Ansammlung palästinensischer Dörfer in den Hügeln südlich von Hebron im Westjordanland.1 Die Dorfbewohner wehren sich gegen die israelische Armee, die in regelmäßigen Abständen mit Bulldozern anrückt, um Häuser abzureißen – sie wollen das Land für Übungsgelände und jüdische Siedlungen. Eine alte Frau liefert den Titel des Films: Sie wird von ihrem Land vertrieben, aber sie hat „kein anderes Land“.

Wir sehen viele Zusammenstöße mit Soldaten und Siedlern (es ist schwer, den Unterschied zu erkennen). Zwei verschiedene Szenen enden damit, dass Palästinenser erschossen werden. Diese Erschießungen haben nicht die Dramatik eines Hollywood-Films – wir, die Zuschauer, stehen genau wie die Menschen vor Ort unter Schock und fragen uns, ob das wirklich passiert sein kann. Im Vergleich zu den schrecklichen Bildern aus dem Gazastreifen und dem Libanon wirkt diese Gewalt eher gedämpft. Doch in diesem Dokumentarfilm lernen wir Menschen aus Masafer Yatta kennen, die versuchen, ihr Leben zu leben, als die Soldaten einmarschieren. Wir sehen nicht nur einen Ausbruch der Gewalt, sondern auch jahrelanges Leiden, als ein gelähmter Mann langsam an seinen Verletzungen stirbt.

Skandal

Als dieser Film im Februar auf der Berlinale uraufgeführt wurde, war das deutsche Bürgertum empört – allerdings nicht über die Darstellung ethnischer Säuberungen. Nachdem der Film sowohl den Jury- als auch den Publikumspreis gewonnen hatte, hielten die beiden Co-Regisseure, Basel Adra und Yuval Abraham, ein Palästinenser aus Masafer Yatta und ein Israeli aus Jerusalem, nur 36 bzw. 21 Sekunden lange Reden. Abraham sagte:

In zwei Tagen werden wir in ein Land zurückkehren, in dem wir nicht gleich sind. Ich lebe unter einem zivilen Gesetz, und Basel unter einem militärischen Gesetz. Wir wohnen 30 Minuten voneinander entfernt, aber ich habe Stimmrecht, und Basel hat kein Stimmrecht. Ich kann mich in diesem Land frei bewegen, wo ich will. Basel ist, wie Millionen von Palästinensern, im besetzten Westjordanland eingesperrt. Diese Situation der Apartheid zwischen uns, diese Ungleichheit, muss ein Ende haben.

Diese Reden waren ein bewegendes Plädoyer für Gleichberechtigung – doch deutsche Politiker sahen nur „Israelhass“ und „Antisemitismus“. Diese Politiker sind zutiefst mitschuldig an den im Film gezeigten Verbrechen: Die deutsche Regierung ist nach den USA die zweitgrößte Waffenlieferantin für dieses koloniale Projekt.

Am 7. November verabschiedete der Bundestag eine Resolution „zum Schutz jüdischen Lebens in Deutschland“. Die rechtsextreme Politikerin Beatrix von Storch, die Enkelin von Hitlers Finanzminister, sprach sich dafür aus – während zahlreiche jüdische Intellektuelle und Organisationen den Versuch kritisierten, jegliche Kritik an Israel zum Schweigen zu bringen. In dem Text wurde die Schießerei in der deutschen Stadt Halle im Jahr 2019, bei der ein Rechtsterrorist zwei Menschen vor einer Synagoge ermordete, völlig ausgeblendet. Stattdessen werden die Berlinale-Reden als einer der „großen Antisemitismus-Skandale“ der letzten Jahre bezeichnet.

Premiere

Nun hat der Film seinen Weg in die deutschen Kinos gefunden. Letzte Woche gab es zwei Premieren, zuerst im legendären Kino Babylon, dann in der Westberliner Akademie der Künste, beide Male mit den Regisseuren über Zoom verbunden. Auf der offiziellen Website der Berlinale wurde behauptet, der Film habe „antisemitische Tendenzen“ – was später korrigiert wurde. Der Direktor der Berlinale gab eine längst überfällige Erklärung ab, etwa neun Monate zu spät, in der er den Vorwurf des Antisemitismus zurückwies.

Die Kritiker können nun versuchen zu erklären, was genau an dem Film antisemitisch ist. Die Dörfer von Masafer Yatta lassen sich bis in die 1830er Jahre zurückverfolgen, mehrere Generationen vor der Entstehung des modernen politischen Zionismus. Adra filmt den ständigen Kampf seiner Nachbarn, die sich gegen die Vertreibung wehren – in einer Szene wird ein Abrissbefehl für einen Spielplatz ausgestellt. Adra taucht auch in seine eigene Biografie ein: Als kleiner Junge hütete er Schafe, beherbergte aber auch internationale Solidaritätsaktivisten aus Israel und anderen Ländern in seinem Haus. So kommt er in Kontakt mit Abraham, einem Journalisten der linken israelischen Nachrichtenseite +972.

Der Film dreht sich um diese internationale Solidarität. Abraham wird von israelischen Soldaten und Siedlern beschimpft, die ihn fragen, warum er diese Häuser vor dem Abriss schützt. „Weil dies in meinem Namen geschieht“, antwortet er. Nach den Protesten gibt es auch intime Szenen, in denen zwei erschöpfte Aktivisten versuchen, trotz der Trennung durch die Apartheid zueinander zu finden, als ob sie in verschiedenen Welten leben würden. Adra bemerkt Abrahams Ungeduld, als ob er glaubte, die 76-jährige Besetzung in 10 Minuten beenden zu können. „Sie müssen sich an das Scheitern gewöhnen“, rät er.

Schrecken und Schönheit

Bei der Berliner Premiere erklärte Adra, der Film zeige „das Leben der Palästinenser unter der Besatzung“, einschließlich „des Terrors, der Schönheit und der Landschaft“. Die Zuschauer fühlen mit den Dorfbewohnern mit, die zwischen Gefühlen von Hilflosigkeit und Widerstandskraft hin- und hergerissen sind. Obwohl der Film zahlreiche Preise gewonnen und die Aufmerksamkeit auf die ethnische Säuberung gelenkt hat, räumt Adra auch Enttäuschungen ein: „Die Leute mögen den Film, aber die Dinge vor Ort werden nur noch schlimmer.“

Abraham warnte vor der „falschen Hoffnung“, dass es in Israel liberale Kräfte gibt, die den Völkermord stoppen können. „Falsche Hoffnung ist gefährlich“, sagte er. Seiner Einschätzung nach teilen nur 0,5 Prozent der Israelis seine Ansichten gegen die Apartheid, während die große Mehrheit den laufenden Völkermord unterstützt. Stattdessen rief der Journalist andere Staaten dazu auf, „internationalen Druck und Sanktionen gegen Israel“ zu verhängen.

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass Abraham, dessen Großmutter in einem Konzentrationslager geboren wurde und dessen Familie vom deutschen Staat fast ausgelöscht wurde, von deutschen Politikern des Antisemitismus bezichtigt wird – unter anderem von einem Berliner Bürgermeister mit beunruhigenden Verbindungen zu tatsächlichen Antisemiten. Abraham fand es „unverantwortlich, etwas so Ernstes wie Antisemitismus zu nehmen und es als Waffe einzusetzen, um Kritiker der Besatzung zum Schweigen zu bringen.“

Der Film ist eine kraftvolle Verurteilung der israelischen Apartheid, die Deutschland unterstützt hat. Während der Berlinale war es fast unmöglich, Karten zu bekommen – aber jetzt kann niemand in Deutschland mehr behaupten, er hätte nicht mitbekommen, welche Verbrechen mit deutschen Waffen im Westjordanland begangen werden.

Notizen

Anmerkungen↑1Ich habe dieses Gebiet vor zehn Jahren besucht und auf Deutsch darüber berichtet.

Film und Fernsehen

Deutschland

Israel

Palästina

Nathaniel Flakin

Nathaniel Flakin ist ein freier Journalist und Historiker aus Berlin. Er ist Mitglied des Redaktionsausschusses von Left Voice und unserer deutschen Schwesterseite Klasse Gegen Klasse. Nathaniel, auch bekannt unter dem Spitznamen Wladek, hat eine Biographie über Martin Monath, einen trotzkistischen Widerstandskämpfer in Frankreich während des Zweiten Weltkriegs, geschrieben, die auf Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch erschienen ist. Außerdem hat er einen antikapitalistischen Reiseführer mit dem Titel Revolutionäres Berlin geschrieben. Er ist auf dem Autismus-Spektrum.

