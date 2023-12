No Palestinian is safe anywhere in the world I knew and taught the three Palestinian students shot in the US. This attack has left me more fearful for my students.

Hisham Awartani, Kinnan Abdel Hamid und Tahseen Ahmed, drei palästinensische Studenten, wurden am 25. November 2023 in der Nähe der Universität von Vermont in Burlington erschossen [Familie Awartani/Reuters] (Reuters)

Ich kannte und unterrichtete die drei palästinensischen Studenten, die in den USA erschossen wurden. Nach diesem Anschlag habe ich noch mehr Angst um meine Schüler.



Kein Palästinenser ist irgendwo auf der Welt sicher

Von Marwah Abdel Jabbar

5. Dezember 2023

Am 26. November nachmittags erhielt ich einen Anruf vom Direktor der Schule, an der ich unterrichte, in dem mir mitgeteilt wurde, dass drei ehemalige Studenten in den Vereinigten Staaten erschossen worden waren.

Hisham Awartani, Kinnan Abdulhamid und Tahseen Ali Ahmad, einige der begabtesten Schüler, die ich kannte und unterrichtete, wurden erschossen und beinahe getötet. Ich musste an meinen Tränen ersticken, als ich eine andere Lehrerin anrief, um sie zu informieren.

Im Oktober 2019 begann ich mit dem Englischunterricht an der Ramallah Friends School im besetzten Westjordanland. Im darauffolgenden Jahr begann ich, Hisham und Kinnan zu unterrichten und lernte Tahseen kennen. Ich lernte sie kennen, als sie sich darauf vorbereiteten, die Ziellinie ihrer Highschool-Karriere zu überqueren, und in einem Jahr haben sie es geschafft, einen unglaublichen Eindruck bei mir als ihrem Lehrer zu hinterlassen.

Ihr Fleiß und ihr Engagement für hervorragende Leistungen in der Schule motivierten mich, der beste Lehrer zu sein, der ich sein kann.

Die Ramallah Friends School ist die einzige International Baccalaureate- und Quäker-Schule im besetzten Westjordanland. Unsere Schülerschaft ist vielfältig und umfasst Schüler aus dem besetzten Westjordanland und Jerusalem, aber auch Doppelstaatler aus westlichen Ländern.

Alle Schüler stammen aus Familien, die unermüdlich daran arbeiten, ihren Kindern die bestmögliche Ausbildung zukommen zu lassen, die sich Palästina leisten kann. Unsere Schüler durchlaufen einen strengen Lehrplan, damit sie sich besser für Universitäten im Ausland bewerben können.

Das Leben unter der prekären militärischen Besatzung bedeutet jedoch, dass meine Schüler regelmäßig dem Unterricht fernbleiben, weil israelische Soldaten Kinder und Erwachsene töten – manchmal nur wenige Meter von der Schule oder ihren Häusern entfernt – und es zu Generalstreiks kommt.

Jeder palästinensische Schüler, egal ob er eine private oder eine öffentliche Schule besucht, hat einen Klassenkameraden, der vom israelischen Militär verhaftet, festgehalten, gefoltert oder getötet wurde.

Hisham Awartani bei der Abschlussfeier

Palästinensische Kinder sind ständig mit ihrer Sterblichkeit konfrontiert und müssen sich jedes Mal, wenn sie einen Kontrollpunkt überqueren oder in eine andere Stadt pendeln, ihrer Umgebung sehr bewusst sein.

Meine Schüler – und palästinensische Schüler im Allgemeinen -, die sich für ein Studium im Ausland bewerben, sind auf der Suche nach besseren und letztlich sichereren Möglichkeiten.

Kinnan, Hisham und Tahseen bewarben sich alle bei vielen erstklassigen Universitäten. Ich erinnere mich noch lebhaft daran, wie Kinnan und Hisham mir erzählten, dass sie in Haverford und Brown angenommen worden waren. Es war das erste Mal, dass ich sah, wie ihr ganzer Stress und ihre Angst verschwanden.

Sie hatten die wichtigste Ziellinie ihrer Highschool-Karriere überschritten. Ich war unglaublich stolz, aber nicht überrascht. Ich wurde Zeuge ihrer wortgewandten und introspektiven Gedanken im Unterricht. Ich sah, wie sie sich mit dem Unterrichtsstoff auseinandersetzten und hervorragende Leistungen erbrachten. Ich wusste, wozu sie fähig waren, auch wenn sie es selbst nicht sofort sehen konnten. Ich war ihr Lehrer, und sie waren meine Schüler, und das war alles, was in diesem Moment für mich zählte.

Kinnan Abdalhamid machte 2021 seinen Abschluss an der Ramallah Friends School [Mit freundlicher Genehmigung von Marwah Abdel Jabbar].

Als Kinnan, Hisham und Tahseen ihren Abschluss machten, war mir klar, dass dies wahrscheinlich das letzte Mal sein würde, dass ich sie sehe, da sie in die USA gehen würden. Ich hätte nie gedacht, dass ich das nächste Mal von ihnen oder über sie hören würde, dass sie Opfer einer Schießerei geworden sind.

Ich glaube, ich kann für meine gesamte Schulgemeinschaft sprechen, wenn ich sage, dass wir alle unter Schock standen und ungläubig waren. Westliche Medien und Regierungsvertreter können den versuchten Mord an unseren Schülern nicht von dem andauernden Völkermord in Gaza, dem Angriff auf das Flüchtlingslager Dschenin, dem Landraub und der fortgesetzten Siedlergewalt und Kolonisierung Jerusalems und des besetzten Westjordanlands trennen – allesamt von Israel verübt.

Meine Schülerinnen und Schüler wurden erschossen, weil ihre Sprache und ihre Identität vom Denken der weißen Kolonisatoren als Bedrohung empfunden werden.

Ich habe mit mir gerungen, ob ich etwas zu der Schießerei sagen sollte oder nicht. Ich traf eine Entscheidung, als ich Hishams aufrichtige und prinzipientreue Erklärung bei einer Mahnwache bei Kerzenlicht an der Brown University verlesen sah.

Auch wenn mich seine Weisheit nicht überraschte, so war ich doch beeindruckt. Mit seinem Schlusssatz rückte er die Dinge für mich und viele andere ins rechte Licht: „Ihr solltet euch nicht auf mich [ihn] als Individuum konzentrieren, sondern auf ein stolzes Mitglied eines Volkes, das unterdrückt wird.“

Die Grausamkeit dieser Tragödie hat mich in einen Zustand der Unruhe versetzt. Wie soll ich meinen Schülern gegenübertreten? Wie kann ich sie motivieren und ihnen Hoffnung geben? Wie kann ich ihre Sicherheit gewährleisten? Die Realität als Lehrer in Palästina bringt es mit sich, dass einem diese Fragen im Kopf herumspuken. Das ist nicht vergleichbar mit dem, was palästinensische Eltern jeden Tag fühlen.

Die Wahrheit ist, dass ich nach dem 26. November herausgefunden habe, dass meine Schüler mir immer mehr Hoffnung gaben als ich ihnen, und dass kein Palästinenser irgendwo auf der Welt sicher ist.

Marwah Abdel Jabbar ist ein afghanisch-palästinensischer Pädagoge und Moderator, der in Portland, Oregon, aufgewachsen ist. Marwah unterrichtet seit Herbst 2019 IB Englisch an der Ramallah Friends School in Ramallah, Palästina.

