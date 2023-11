Lawsuit targets Biden administration over complicity in Gaza genocide The Center for Constitutional Rights has filed a lawsuit against U.S. President Joe Biden, U.S. Secretary of State Antony Blinken, and U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin for failure to prevent, and complicity in, genocide.

Joe Biden hält zusammen mit Außenminister Antony Blinken und Verteidigungsminister Lloyd Austin am 25. Januar 2023 eine Rede im Weißen Haus (Offizielles Foto des Weißen Hauses von Cameron Smith).

Das Center for Constitutional Rights hat eine Klage gegen den US-Präsidenten Joe Biden, den US-Außenminister Antony Blinken und den US-Verteidigungsminister Lloyd Austin wegen Nichtverhinderung und Mitschuld am Völkermord eingereicht.



Klage gegen Biden-Regierung wegen Mitschuld am Völkermord im Gazastreifen

Von Michael Arria



November 13, 2023

Eine US-amerikanische gemeinnützige Organisation hat rechtliche Schritte gegen die Regierung Biden wegen der Unterstützung des tödlichen Angriffs Israels auf den Gazastreifen eingeleitet.

Am Montag reichte das Center for Constitutional Rights (CCR) im nördlichen Bezirk von Kalifornien eine Klage gegen US-Präsident Joe Biden, US-Außenminister Antony Blinken und US-Verteidigungsminister Lloyd Austin ein, weil sie es versäumt haben, einen Völkermord zu verhindern und sich der Beihilfe zum Völkermord schuldig gemacht haben.

Zu den Klägern gehören die Menschenrechtsgruppen Defense for Children International-Palestine (DCIP) und Al-Haq, der Gründer des Great March of Return, Ahmed Abu Artema, der Gründer des Great March of Return 2018, der Arzt des Nasser Medical Complex, Dr. Omar Al-Najjar, und der DCIP-Feldforscher Mohammed Ahmed Abu Rokbeh.

„Um ehrlich zu sein, ist es schwierig, all die Szenen der vergangenen Wochen Revue passieren zu lassen. Sie öffnen eine Tür zur Hölle, wenn ich mich an sie erinnere“, sagte Al-Najjar in einer Erklärung. „Ich habe fünf Angehörige verloren, zu viele Kinder behandelt, die die einzigen Überlebenden ihrer Familien sind, die Leichen meiner Medizinstudentenkollegen und ihrer Familien in Empfang genommen und gesehen, wie sich das Krankenhaus in einen Zufluchtsort für Zehntausende von Menschen verwandelt hat, während uns allen das Benzin, der Strom, die Lebensmittel und das Wasser ausgegangen sind. Die USA müssen diesen Völkermord stoppen. Jeder in der Welt muss das stoppen.“

Seit dem Angriff der Hamas am 7. Oktober wurden mehr als 11.000 Palästinenser von Israel getötet. Die Regierung der Vereinigten Staaten gewährt dem Land jährlich mehr als 3,8 Milliarden Dollar an Militärhilfe, und Biden setzt sich derzeit im Kongress für weitere 14,5 Milliarden Dollar ein. Letzte Woche erklärte der Präsident gegenüber Reportern, dass es „keine Möglichkeit“ gebe, dass das Weiße Haus zu einem Waffenstillstand aufrufe.

„Völkermord, das schwerste Verbrechen nach internationalem Recht, das in der Völkermordkonvention definiert und nach Ratifizierung in das innerstaatliche Recht der USA in 18 U.S.C. § 1091 nach der Ratifizierung umgesetzt wurde, stellt bestimmte Handlungen dar, die in der Absicht begangen werden, eine nationale ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören“, unter anderem durch: (i) Tötung von Mitgliedern der Gruppe, (ii) vorsätzliche Zufügung von Lebensbedingungen für die Gruppe, die darauf abzielen, ihre physische Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen, und (iii) Verursachung schwerer körperlicher oder geistiger Schäden“, heißt es in der Beschwerde. „In den vergangenen 38 Tagen hat die Welt beobachtet, wie hochrangige israelische Beamte entmenschlichende Ausdrücke im Zusammenhang mit ihrer erklärten Absicht verwendet haben, Palästinenser in Gaza zu zerstören und zu vertreiben, während sie eine unerbittliche Belagerung auferlegten und den Palästinensern absichtlich die für das menschliche Überleben notwendigen Lebensbedingungen vorenthielten. Das israelische Militär hat schätzungsweise 25.000 Tonnen Sprengstoff auf Palästinenser in Gaza abgeworfen – das entspricht der Sprengkraft von zwei Atombomben.“

„In den letzten fünf Wochen haben Präsident Biden und die Sekretäre Blinken und Austin Schulter an Schulter mit einer israelischen Regierung gestanden, die ihre Absicht deutlich gemacht hat, die palästinensische Bevölkerung in Gaza zu vernichten. Während eine Nachbarschaft nach der anderen, ein Krankenhaus nach dem anderen und eine Unterkunft für vertriebene Palästinenser bombardiert wurden, während sie einer totalen Belagerung und Abriegelung ausgesetzt waren, die 2,2 Millionen Menschen das Lebensnotwendige verwehrt, haben sie Israels sich entfaltende völkermörderische Kampagne weiterhin sowohl militärisch als auch politisch unterstützt, ohne dabei eine rote Linie zu ziehen“, sagte CCR-Anwältin Katherine Gallagher. „Die Vereinigten Staaten haben eine klare und verbindliche Verpflichtung, Völkermord zu verhindern und nicht zu fördern. Bislang sind sie sowohl ihrer rechtlichen und moralischen Pflicht als auch ihrer beträchtlichen Macht nicht nachgekommen, um diesen Horror zu beenden. Sie müssen es tun.“

In einem Beitrag für Jewish Currents vom Oktober bezeichnete Raz Segal, außerordentlicher Professor für Holocaust- und Völkermordstudien an der Stockton University und Stiftungsprofessor für das Studium des modernen Völkermords, Israels Angriff auf Gaza als „Lehrbuchfall“ von Völkermord.

„Israels Ziel ist es, die Palästinenser in Gaza zu vernichten“, schrieb Segal. „Und diejenigen von uns, die auf der ganzen Welt zusehen, werden ihrer Verantwortung nicht gerecht, sie daran zu hindern.“

Anfang dieses Monats warnten CCR, Palestine Legal und die National Lawyers Guild die Kongressabgeordneten in einem Brief, dass sie möglicherweise rechtlich haftbar gemacht werden könnten, wenn sie Bidens militärisches Soforthilfepaket für Israel unterstützten.

„Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass Sie, sollten Sie für dieses Paket stimmen, eine straf- und zivilrechtliche Haftung wegen Beihilfe zum Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit nach internationalem Recht riskieren, und dass Sie mit Ermittlungen und Strafverfolgung durch den Internationalen Strafgerichtshof und in Drittstaaten nach dem Prinzip der universellen Zuständigkeit rechnen müssen“, hieß es darin. Übersetzt mit Deepl.com



