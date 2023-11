BDS is the most effective way to put our solidarity into action – here’s how to win As Israel escalates its genocide in Gaza, a new wave of solidarity with Palestine is emerging. The movement to boycott, divest from, and sanction Israel is the best way to put our solidarity into action. Here is how to make your BDS campaign a success.

BDS ist der effektivste Weg, um unsere Solidarität in die Tat umzusetzen – hier ist der Weg zum Erfolg

Von Olivia Katbi

13. November 2023

Während Israel seinen anhaltenden Völkermord und die ethnische Säuberung an den Palästinensern weiter eskalieren lässt, entsteht eine neue Welle der Solidarität mit Palästina. Viele Menschen erfahren zum ersten Mal von der palästinensischen Aufforderung, Israel zu boykottieren, zu veräußern und zu sanktionieren (BDS), bis es das Völkerrecht einhält. Als mehrjähriger Koordinator der BDS-Bewegung in Nordamerika habe ich an einer Reihe von BDS-Kampagnen mitgewirkt und möchte hier die Grundlagen, bewährte Verfahren sowie einige hilfreiche Tipps und Ideen für BDS-Kampagnen vorstellen.

BDS 101

Zunächst einige kurze Hintergrundinformationen: Die BDS-Bewegung wurde 2005 von der palästinensischen Zivilgesellschaft gegründet, um Druck auf Israel auszuüben, damit es das Völkerrecht einhält, bis es drei Hauptforderungen erfüllt:

1. Beendigung der israelischen Besetzung aller arabischen Gebiete und Abbau der illegalen Apartheidmauer;

2. Volle Gleichberechtigung der palästinensischen Bürger Israels; und

3. Das Recht auf Rückkehr für palästinensische Flüchtlinge.

Auf der Website der BDS-Bewegung können Sie mehr über die Geschichte der BDS-Bewegung, die Organisationen, die das palästinensische BDS-Nationalkomitee bilden, sowie über frühere und aktuelle Kampagnen erfahren.

BDS ist der effektivste Weg für uns, unsere Solidarität mit der palästinensischen Befreiung in die Tat umzusetzen, als Bewohner der Vereinigten Staaten, die Israel jährlich 3,8 Milliarden Dollar an Militärgeldern zur Verfügung stellen, Israel von der internationalen Rechenschaftspflicht abschirmen und zahllose Unternehmen und Institutionen haben, die eine gewisse Mitschuld an Israels Gewalt haben. BDS ist inspiriert von der südafrikanischen Anti-Apartheid-Bewegung, in der internationale Boykotte und Sanktionen eine wichtige Rolle beim letztendlichen Sturz der Apartheid spielten, sowie von der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung und ihren inspirierenden Boykotten, einschließlich des von Rosa Parks-geführten Montgomery-Busboykotts.

Eine Bewegung für kollektives Handeln

Viele Menschen boykottieren persönlich Marken, die ihre Unterstützung für Israel erklärt haben, und das ist großartig – aber ich möchte betonen, dass Verbraucherboykotte am effektivsten sind, wenn sie als kollektive Aktion durchgeführt werden, und bei BDS geht es nicht nur um Verbraucherboykotte. Wichtiger als unsere eigenen persönlichen Investitionen und Einkäufe, die zwar symbolische Gesten sind, aber für sich allein keine Wirkung haben, ist die Arbeit innerhalb einer Organisation, Gewerkschaft oder Koalition, um wirksame, strategische Kampagnen zu organisieren und weltweit Macht aufzubauen, um den palästinensischen Kampf zu unterstützen. Wenn Sie also in den sozialen Medien umfangreiche Listen mit Dutzenden von Unternehmen sehen, die boykottiert werden sollen, bedenken Sie bitte, dass das Ziel nicht darin besteht, so viele Unternehmen wie möglich zu boykottieren, da nur sehr wenige Menschen in der Lage sind, einen solchen umfassenden Boykott durchzuhalten. Das Ziel ist es, strategisch einige wenige Ziele auszuwählen und genügend kollektiven Druck auszuüben, um eine Kampagne zu gewinnen – d. h., ein bestimmtes Unternehmen stellt seine Geschäfte mit Israel ein, eine bestimmte Institution zieht ihre Investitionen von mitschuldigen israelischen oder internationalen Unternehmen ab, oder eine bestimmte Stadt beendet ihre Beziehungen zur israelischen Regierung oder führt eine Beschaffungs- und Investitionspolitik im Bereich der Menschenrechte ein.

Es gibt viele verschiedene Arten von BDS-Kampagnen, und Sie können die strategischsten und am besten erreichbaren Ziele in Ihrem eigenen lokalen Kontext wählen. Betrachten Sie diese Beispiele:

Kommunaler Boykott: Eine Stadt beendet Verträge mit HP oder Caterpillar.

Akademischer Boykott: Eine Universität (oder ein Fachbereich) oder eine akademische Vereinigung beendet die institutionelle Zusammenarbeit mit israelischen akademischen Einrichtungen.

Sportboykott: US-Teams weigern sich, gegen offizielle israelische Mannschaften zu spielen, oder Israel wird von der Fédération Internationale de Football Association (FIFA) ausgeschlossen.

Verbraucherboykott: Ein Lebensmittelgeschäft stellt den Verkauf von Sabra-Hummus ein.

Kulturboykott: Ein Prominenter sagt einen Auftritt in Israel ab, oder eine US-Veranstaltung, die von israelischen Kulturbotschaftern durchgeführt oder von Israel (oder antipalästinensischen Lobbygruppen) gesponsert wird, wird abgesagt.

Divestment: Eine Stadt, eine Universität, eine Kirche, eine Gewerkschaft oder ein Pensionsfonds zieht ihre Investitionen in Unternehmen und Banken zurück, die an der israelischen Apartheid beteiligt sind.

Da die BDS-Bewegung weiterhin schnell wächst, fragen sich viele Aktivisten auf der ganzen Welt, auch in Palästina, oft, welche Institution oder welches Unternehmen am effektivsten angegriffen werden kann und wie. In Anbetracht unserer begrenzten menschlichen Kapazitäten wollen wir bei der Auswahl unserer Ziele strategisch vorgehen. Die BDS-Bewegung führt nicht gegen jede boykottierbare Veranstaltung, jedes Produkt oder jede Institution eine Boykottkampagne durch, denn das würde es ziemlich unmöglich machen, konkrete Ergebnisse zu erzielen. Um strategisch vorzugehen, wählen wir unsere Ziele und die Art und Weise, wie wir in jedem einzelnen Fall intervenieren, sorgfältig aus. Wenn Sie mehr über die aktuellen BDS-Ziele und die strategische Kampagnenarbeit erfahren möchten, einschließlich der Frage, warum es sich bei einigen Zielen um „Druck“-Ziele und nicht um reine Boykottziele handelt, werfen Sie einen Blick auf diese aktuelle Erklärung der BDS-Bewegung.

Bei der Auswahl eines BDS-Ziels empfehlen wir im Allgemeinen die Berücksichtigung der folgenden vier Kriterien:

1. Das Ausmaß der Komplizenschaft: Je größer die Komplizenschaft ist, desto leichter ist es, Unterstützung für BDS-Aktionen gegen ein bestimmtes Ziel zu mobilisieren. Es gibt Hunderte von internationalen Unternehmen und Banken, die in irgendeiner Weise mitschuldig sind. Anstatt ein internationales Sportschuhunternehmen ins Visier zu nehmen, das Sportschuhe und -bekleidung in Israel verkauft, empfehlen wir zum Beispiel, sich der Kampagne gegen PUMA anzuschließen, das den israelischen Fußballverband sponsert. Der IFA verwaltet Mannschaften in Israels illegalen Siedlungen auf besetztem palästinensischem Land.

2. Das Potenzial zur Bildung einer breiten, bewegungsübergreifenden Koalition gegen das Ziel: Eine Divestment-Kampagne, die sich beispielsweise gegen Chevron richtet, ist viel sinnvoller als eine Divestment-Kampagne, die sich gegen ein Unternehmen richtet, das nur die Rechte der Palästinenser verletzt, weil Chevron ein Ziel von Klimaaktivisten weltweit ist. Intersektionale Koalitionen sind besonders wichtig, um das Potenzial zu maximieren, gegen große, bösartige, mitschuldige Unternehmen zu gewinnen.

3. Medienwirksamkeit: Wenn zwei Unternehmen gleichermaßen mitschuldig sind und wir uns entscheiden müssen, ist es effektiver, die bekanntere Marke zu verfolgen, da diese in der Regel mehr Medienaufmerksamkeit auf sich zieht und es uns ermöglicht, ein viel größeres Publikum aufzuklären und zu erreichen.

4. Aussicht auf Erfolg: Auch wenn die drei oben genannten Bedingungen erfüllt sind, starten wir nur dann eine Kampagne gegen ein Ziel, wenn wir eine begründete Aussicht auf Erfolg haben. Und Erfolg kann manchmal einfach bedeuten, dass wir ein breites Mainstream-Publikum erreichen und seine Unterstützung gewinnen, und nicht, dass es uns tatsächlich gelingt, eine Veranstaltung abzusagen oder einen Vertrag zu kündigen, aber symbolische Siege allein sind nicht ausreichend. Wir machen BDS, weil wir gewinnen wollen, weil wir Macht aufbauen wollen, um einen politischen Wandel zu bewirken und letztlich die Rechte der Palästinenser zu erreichen, und nicht, um lediglich zu punkten und uns mit symbolischen Gesten gut zu fühlen. Nur durch anhaltende, kumulative, wachsende und durchgängige Erfolge kann BDS seine Ziele erreichen – nämlich Freiheit, Gerechtigkeit und Gleichheit.

Kampagnen führen, um zu gewinnen

Sobald Sie und Ihre Gruppe oder Organisation (denn Sie sollten dies auf keinen Fall allein tun!) sorgfältig recherchiert und ein Ziel ausgewählt haben, das für Ihren lokalen Kontext strategisch sinnvoll ist, sollten Sie nicht gleich mit einer öffentlichen Kampagne loslegen. Mit einer sanften Anfrage (Due Diligence) zu beginnen, ist ein oft übersehener Schritt, der uns manchmal sofort einen Sieg bescheren kann – und das Ziel ist ein Sieg! Zum Beispiel ein Treffen mit dem Investitionsausschuss Ihrer Gewerkschaft, um herauszufinden, ob er bereit ist, eine Richtlinie zur Prüfung von Investitionen auf Menschenrechtsverletzungen einzuführen; ein privates Schreiben an den Beschaffungsverantwortlichen Ihrer Schule, um herauszufinden, ob es einen anderen Computerlieferanten als HP gibt; oder eine kollektive Aufforderung an die Beschäftigten eines Lebensmittelgeschäfts, ein israelisches Produkt nicht mehr ins Regal zu stellen. Sie werden überrascht sein, wie weit ein gutgläubiges Engagement, das auf der Weitergabe genauer Informationen und überzeugenden moralischen Appellen beruht, in einigen Fällen führen kann, insbesondere in kleineren Gemeinden, bevor es zu einer größeren öffentlichen Druckkampagne eskaliert.

In den meisten Fällen ist jedoch strategischer Druck der einzig wirksame Weg. Als wir beispielsweise in Portland eine Kampagne durchführten, um die Portland Trail Blazers aufzufordern, ihr Sponsoring mit dem IDF-Ausrüster für Scharfschützen-Zielfernrohre, Leupold and Stevens, zu beenden, schickten wir zunächst private Briefe an die Blazers-Organisation, in denen wir unsere Bedenken erläuterten und um ein Treffen baten, um weiter über die Partnerschaft zu sprechen. Diese Taktik ging nicht auf, und wir eskalierten daraufhin zu einer öffentlichen, einjährigen Druckkampagne, die wir auch gewannen! Wir mussten jedoch sicherstellen, dass wir zuerst unsere Sorgfaltspflicht erfüllen, da dies an sich schon von gutem Glauben zeugt und viele Unbeteiligte überzeugen kann.

Sie sollten sich auch an andere Organisationen wenden, um Unterstützung zu erhalten. Die Bildung von Koalitionen ist ein Muss für die meisten BDS-Aktivitäten. Organisationen in Ihrer Region könnten an einer gemeinsamen Kampagne zu diesem Thema interessiert sein, und Organisationen in den USA können Unterstützung für Ihre Kampagne anbieten. Das American Friends Service Committee (AFSC) beispielsweise verfügt über begabte Forscher mit jahrelanger Erfahrung in der BDS-Kampagnenarbeit und eine großartige Datenbank, die Ihnen helfen kann, zuverlässige Informationen über Unternehmen und Investmentfonds zu finden. Palestine Legal kann Ihnen dabei helfen, Ihre Kampagne so rechtlich einwandfrei wie möglich zu gestalten, und kann Ihnen bei der Bewältigung rechtlicher Herausforderungen helfen, auf die Sie möglicherweise trotzdem stoßen. Das IMEU kann Ihnen Ressourcen für die Kontaktaufnahme mit den Medien zur Verfügung stellen und Ihnen Tipps geben, wie Sie die Kommunikation am besten in Ihre Kampagnenstrategie einbinden können und nicht als nachträgliche Maßnahme.

Eine Machtanalyse ist ebenfalls ein wichtiger Bestandteil Ihrer Kampagne – wer sind die Entscheidungsträger, wer ist am besten in der Lage, Druck auf sie auszuüben, und wie können wir dies am effektivsten tun? Haben Sie Verbündete in den eigenen Reihen? Mit welcher Art von Widerstand rechnen Sie, und wie können Sie sich darauf vorbereiten? Weitere wichtige Bestandteile der Kampagnenarbeit sind die Entwicklung einer Medienstrategie, einer Strategie zur Aufklärung der Öffentlichkeit (z. B. durch Informationsveranstaltungen wie Teach-Ins), eines Zeitplans für die Eskalation Ihrer Kampagne und die Festlegung strategischer Termine für bestimmte Aktionen – z. B. die Übergabe einer Petition während einer Vorstandssitzung des Unternehmens, gegen das Sie sich richten. Ist die friedliche Störung direkter Aktionen (Sit-in, friedliche Besetzung, Flashmob, kollektive Supermarktaktion usw.) eine nützliche Taktik, die Sie zum richtigen Zeitpunkt in Ihrer Strategie berücksichtigen sollten?

In der Vergangenheit haben einige der größten und erfolgreichsten BDS-Kampagnen Jahre der strategischen Planung, der Organisation und des Aufbaus von Netzwerken erfordert – lassen Sie sich also nicht entmutigen, wenn es bei Ihnen nicht auf Anhieb klappt. Es lohnt sich, bei der Planung und Öffentlichkeitsarbeit sorgfältig vorzugehen. Aber in dieser beispiellosen Zeit der Krise, in der sich der Völkermord vor unseren Augen abspielt, gibt es auch keinen Grund, warum eine BDS-Kampagne Jahre dauern muss. Die Arbeit, die wir jetzt leisten, ist von großer Dringlichkeit, und es gibt keinen Grund, warum ein Stadtrat oder die Führung Ihrer Gewerkschaft nicht jetzt eine Entscheidung treffen kann, um ihre Komplizenschaft zu beenden, wenn der politische Wille vorhanden ist. Wenn nicht jetzt, wann dann?

Die südafrikanische Anti-Apartheid-Bewegung organisierte sich jahrzehntelang, um eine breite internationale Unterstützung zu gewinnen, die zum Sturz der Apartheid führte; und die Apartheid ist gefallen. Die Freiheit ist unvermeidlich. Jetzt ist es an der Zeit, aktiv zu werden und sich der Bewegung für Freiheit, Gerechtigkeit und Gleichheit in Palästina anzuschließen.

Übersetzt mit Deepl.com

