Länder, die versuchen, Lateinamerika im Rahmen von Waffenlieferungen in den Konflikt in der Ukraine hineinzuziehen, haben selbst zu dessen Entstehung beigetragen. Diese Meinung vertrat der kolumbianische Präsident Gustavo Petro in einer Rede im Rahmen der allgemeinen politischen Debatte der 78. Sitzung der UNO-Generalversammlung. Er erklärte:

„Lateinamerika wurde aufgefordert, Waffen zu schicken, Menschen auf das Schlachtfeld zu schicken. Sie haben vergessen, dass unsere Länder mehrmals von denen überfallen wurden, die heute davon sprechen, gegen Invasionen zu kämpfen. Sie haben vergessen, dass sie den Irak, Syrien und Libyen wegen des Öls überfallen haben. Sie haben vergessen, dass sie aus denselben Gründen, die sie für den Schutz Selenskijs anführen, auch Palästina hätten schützen müssen.“ „Sie haben vergessen, dass sie alle Kriege hätten beenden müssen, um die Ziele für nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Aber sie haben dazu beigetragen, einen Krieg zu entfachen, weil dies im Interesse der Weltmacht in ihrem Game of Thrones, in ihren Hunger Games lag, denn es lag nicht in ihrem Interesse, ihn zu beenden.“