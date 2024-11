https://www.middleeasteye.net/opinion/war-gaza-have-uk-protests-made-difference

Krieg gegen Gaza: Haben die Proteste im Vereinigten Königreich etwas bewirkt?

Von Ismail Patel

16. November 2024

Obwohl Israels Völkermord an den Palästinensern nicht aufgehört hat, erhöhen die Demonstranten den Druck auf die Regierungen und geben den Unterdrückten Hoffnung

Im vergangenen Jahr hat eine bemerkenswerte Welle der Solidarität für Palästina Großbritannien erfasst, und Millionen von Menschen strömten zu Dutzenden von Protesten auf die Straßen. Dieser kollektive Aufschrei gegen die Gräueltaten Israels hat weltweit Aufmerksamkeit erregt, aber eine kritische Frage bleibt: Hat es etwas bewirkt?

Auf den ersten Blick deutet der anhaltende israelische Angriff auf Gaza, der nun schon im zweiten Jahr andauert, auf etwas anderes hin.

Aus dieser Perspektive könnte man versucht sein, die Proteste als nutzloses Hintergrundrauschen abzutun. Eine solche Schlussfolgerung verkennt jedoch ihre Rolle bei der Untergrabung der Hebel, die Völkermord ermöglichen, darunter politischer Wille, Medienpräsenz, öffentliche Meinung und Wirtschaftssysteme.

Im Kern vermitteln Proteste eine tiefgreifende und unmissverständliche Botschaft: „Nicht in unserem Namen“. Unabhängig davon, ob sie die Gewalt stoppen, zeigen sie die Weigerung der Bürger, sich mit ihren Regierungen an den schrecklichen Gräueltaten in Gaza mitschuldig zu machen.

Diese Proteste haben mehr erreicht als nur moralische Erklärungen und auf überzeugende Weise spürbare Veränderungen bewirkt.

Einer der eindrucksvollsten Aspekte der Protestbewegung ist die Vielfalt der Teilnehmer. An den Protesten in Großbritannien und auf der ganzen Welt haben sich Menschen aller Altersgruppen, Ethnien, Hautfarben und Glaubensrichtungen beteiligt, die sich zusammengeschlossen haben, um Gerechtigkeit und Freiheit für das palästinensische Volk zu fordern.

Auf diese Weise stehen die Proteste in krassem Gegensatz zu den Kräften der Fremdenfeindlichkeit, des Rassismus und der rassistischen Vorherrschaft, die das israelische Apartheidregime und seine Unterstützer stützen.

Wandel der öffentlichen Meinung

Eine der vielleicht am besten messbaren Auswirkungen dieser Proteste ist der Wandel der öffentlichen Meinung. Im Mai 2023 sympathisierten etwa 23 Prozent der Briten mit den Palästinensern.

Eine neuere Umfrage im Vereinigten Königreich vom Mai 2024 ergab, dass mehr als die Hälfte der Befragten die Einstellung der Waffenverkäufe an Israel befürworteten, mehr als zwei Drittel einen sofortigen Waffenstillstand in Gaza unterstützten und die Sympathie für die Palästinenser auf einunddreißig Prozent gestiegen ist.

Die Demonstranten haben auch Diplomaten und Regierungen, insbesondere aus dem globalen Süden, dazu ermutigt, dem Druck der USA zu widerstehen. Bei den Vereinten Nationen trotzten fast alle Nationen den USA, indem sie für einen Waffenstillstand und humanitäre Hilfe für Gaza stimmten. Diplomaten aus Dutzenden von Ländern verließen den Saal, als der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu das Podium betrat, und sandten damit eine starke Botschaft des Trotzes.

Während die öffentlichen Proteste andauern, haben sich weitere wichtige Entwicklungen ergeben. Südafrika hat beim Internationalen Gerichtshof Klage gegen Israel wegen Völkermordes eingereicht, während der Staatsanwalt des Internationalen Strafgerichtshofs einen Antrag auf Haftbefehle für Netanjahu und seinen ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant sowie mehrere Hamas-Führer gestellt hat.

Immer mehr Länder haben beschlossen, Diplomaten zurückzurufen oder die Beziehungen zu Israel abzubrechen, darunter Chile, Kolumbien, Tschad und Türkei. Auch Waffenverkäufe an Israel wurden in einigen Ländern wie Kanada, Italien, Spanien und Belgien eingestellt oder eingeschränkt.

In der britischen Innenpolitik hatten die Proteste einen bemerkenswerten Einfluss. Bei den Sommerwahlen traten mehrere unabhängige Kandidaten zum Thema Gaza an und besiegten altgediente Politiker, da die Position von Premierminister Keir Starmer zu Israel die Nation zunehmend entfremdet hat.

Vor allem aber haben die Proteste dem besetzten, belagerten und bombardierten palästinensischen Volk etwas viel Wichtigeres gegeben: Hoffnung

Eine kürzlich durchgeführte YouGov-Umfrage ergab, dass 44 Prozent der Labour-Wähler mehr mit den Palästinensern als mit den Israelis sympathisieren, während nur 10 Prozent mehr Sympathien für die Israelis haben. Wenn Starmer also behauptet, dass Großbritannien „an der Seite Israels steht“, steht er zunehmend allein da – ohne Kontakt zur Nation und zu den Anhängern der Labour Party.

Die anhaltenden Proteste haben auch westlich orientierte Nachrichtenredaktionen und Social-Media-Plattformen, die für ihre voreingenommene Berichterstattung kritisiert werden, dazu gebracht, sich mit den Realitäten vor Ort auseinanderzusetzen, anstatt einfach alle schrecklichen Gräueltaten, die von israelischen Streitkräften gegen Palästinenser begangen werden, zu verschweigen.

Gleichzeitig hat der Aktivismus in Bezug auf Gaza die Bewegung für Boykott, Desinvestition und Sanktionen (BDS) gestärkt, da Israel im Zeitraum von April bis Juni den stärksten wirtschaftlichen Abschwung unter den Ländern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung erlebte. Der Krieg hat Israel zu einem wirtschaftlichen Paria gemacht; Tausende von Unternehmen mussten schließen, und große multinationale Unternehmen, die in Israel tätig sind, spüren den Druck.

Vor allem aber haben die Proteste dem besetzten, belagerten und bombardierten palästinensischen Volk etwas viel Wichtigeres gegeben: Hoffnung. Die Protestbewegung hat ihnen gezeigt, dass sie in ihrem Kampf gegen Unterdrückung, für Gerechtigkeit, für die Befreiung und für die Wiedererlangung ihrer Würde unterstützt werden.

Das letzte Jahr hat bewiesen, dass Proteste eine echte Macht sind. Sie können die Bevölkerung inspirieren, Kriegsverbrecher herausfordern, die Unmenschlichkeit Israels aufdecken und den Unterdrückten Hoffnung geben. Niemand soll Ihnen erzählen, dass diese Bewegung irrelevant ist.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten gehören dem Autor und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Ismail Patel ist der Autor von „The Muslim Problem: From the British Empire to Islamophobia“. Er ist außerdem Gastforscher an der University of Leeds und Vorsitzender der britischen NGO Friends of Al-Aqsa.

