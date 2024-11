https://www.middleeasteye.net/trending/gladiator-filmmakers-accused-being-anti-palestinian-cutting-may-calamawy



Gladiator-Filmemacher werden beschuldigt, anti-palästinensisch zu sein, weil sie May Calamawy-Szenen herausgeschnitten haben

Veröffentlicht am: 15. November 2024

Von Maysa Mustafa

Viele, die die palästinensisch-ägyptische Schauspielerin in einer Hauptrolle des Films erwartet hatten, behaupten, dass ihr Erbe bei der eingeschränkten Rolle berücksichtigt wurde

Die palästinensisch-ägyptische Schauspielerin May Calamawy posiert bei einer Sondervorführung von „Moon Knight“ der Marvel Studios im British Museum in London am 17. März 2022 (Niklas Halle’n/AFP)

Social-Media-Nutzer haben die Macher des neuen Films Gladiator II dafür kritisiert, dass sie alle Szenen der ägyptisch-palästinensischen Schauspielerin May Calamawy herausgeschnitten haben, die eigentlich eine Hauptrolle in dem Blockbuster-Film spielen sollte.

Die Reaktionen auf diese Nachricht am Donnerstag haben in den sozialen Medien eine breite Debatte darüber ausgelöst, warum Calamawy aus dem Film herausgeschnitten wurde. Viele glauben, dass dies auf ihre palästinensische Herkunft und die öffentliche Unterstützung für Gaza zurückzuführen ist, während andere sagen, dass der Film dadurch auf zweieinhalb Stunden gekürzt werden sollte.

Die Produktion der mit einem Oscar ausgezeichneten Fortsetzung von Gladiator wurde Berichten zufolge noch gedreht, als der Krieg gegen Gaza am 7. Oktober 2023 begann, während dessen Calamawy pro-palästinensische Inhalte online veröffentlichte.

Die Ankündigung von Calamawys Rolle im Film im Mai 2023 wurde vom arabischen und nahöstlichen Publikum, das sie in ihrer Durchbruchrolle in Marvel Studios Moon Knight und der erfolgreichen Hulu-Serie Ramy gesehen hatte, mit Begeisterung aufgenommen.

In dem Artikel von Deadline, in dem ihre Besetzung bekannt gegeben wurde, wurde erwähnt, dass der Regisseur Ridley Scott sehr genau darauf achtete, wer die weibliche Hauptrolle übernehmen würde, und „eine gründliche Suche“ durchführte, bevor Calamawy die Rolle bekam.

Ein Standbild aus dem Film, das Anfang des Jahres veröffentlicht wurde und Calamawy und Paul Mescal beim Küssen zeigt, ließ viele glauben, dass sie die Liebhaberin der Hauptfigur des Films sein würde.

Für viele Zuschauer, die den Film bei seiner Premiere am Donnerstag sahen, war es eine Überraschung, dass Calamawy weder die weibliche Hauptrolle war, die sie erwartet hatten, noch eine Nebenrolle: Sie hatte keinen Dialog und war nur in einigen Szenen im Hintergrund zu sehen.

„Ich komme gerade aus einer Vorführung von „Gladiator 2“, der wirklich gut war … aber ich habe eine Frage: Wo ist May Calamawy, denn sie war nicht dabei!!!“, postete ein Social-Media-Nutzer auf X.

Viele Online-Nutzer sehen in der Reduzierung ihrer Rolle einen Versuch, Palästinenser in der Unterhaltungsindustrie zu unterdrücken und zu zensieren.

„May Calamawy, die sich aktiv für Palästina einsetzt, ist einer der Hauptgründe, warum ich diesen Film unterstütze und mich darauf freue. Ich wollte nur ihre neue große Rolle im Theater sehen. Jetzt will ich es nicht mehr sehen. FEIGLINGE!“, heißt es in einem Beitrag.

Viele posteten auch, dass Calamawys Rolle durch die israelische Schauspielerin Yuval Ronen ersetzt wurde, aber es scheint, dass beide vor Beginn der Dreharbeiten für den Film gecastet wurden und während der Dreharbeiten zusammen fotografiert wurden. Sie folgen sich auch gegenseitig auf Instagram.

Im Gegensatz zu denen, die glauben, dass Calamawys Rausschmiss im Film auf ihre palästinensische Identität zurückzuführen ist, argumentieren andere im Internet, dass dies auf die Notwendigkeit zurückzuführen ist, die Länge des Films zu verkürzen.

„Selbst große Promis werden ständig aus Filmen herausgeschnitten. Es gibt nur eine weibliche Hauptrolle im gesamten Film und das ist Connie Nielsen. Die Frau, die Paul Mescals Frau spielt, hat zwei Zeilen und ist insgesamt fünf Minuten lang … Ich weiß, es scheint verschwörerisch, aber so passt es einfach nicht zusammen“, heißt es in einem Beitrag.

Inmitten der Debatte haben viele auf die Geschichte des Regisseurs mit der Darstellung des Nahen Ostens in seinen Filmen hingewiesen.

In einem Interview mit dem Variety Magazine im Jahr 2014 antwortete Scott auf die Kritik, dass sein biblisches Epos Exodus: Götter und Könige, in dem Moses die versklavten Israeliten aus Ägypten führt, hauptsächlich mit weißen europäischen Schauspielern besetzt war.

„Ich kann keinen Film mit diesem Budget drehen, bei dem ich auf Steuervergünstigungen in Spanien angewiesen bin, und sagen, dass mein Hauptdarsteller Mohammad Soundso von Soundso ist“, sagte er dem Magazin. „Ich werde einfach keine Finanzierung dafür bekommen. Die Frage stellt sich also gar nicht erst.“

Unabhängig von den Gründen für Calamawys eingeschränkte Rolle hat die unmittelbare Reaktion die Vorfreude vieler palästinensischer Zuschauer auf den Film getrübt.

Einige haben online angekündigt, den Film nicht mehr sehen zu wollen, andere haben sogar zum Boykott aufgerufen.

„Wenn die Gerüchte stimmen, dass May Calamawy aus Gladiator II herausgeschnitten und durch Yuval Gonen ersetzt wurde, dann ist diese Fortsetzung bereits ein Verlust an Integrität“, schrieb ein Social-Media-Nutzer auf X.

„Man kann keine Filme über den Mut von Sklaven drehen, die sich für die Freiheit erheben, und gleichzeitig einen unpassenden Revisionismus im IMAX-Format betreiben.“

