Palästinensische Arbeiter versammeln sich am 28. September 2023 am Grenzübergang Erez zwischen Israel und dem nördlichen Gaza-Streifen (AFP/Mohammed Abed)

Netanjahu kündigt Stunden nach einem 30-minütigen Telefonat mit dem US-Präsidenten Schritte an, um mehr humanitäre Hilfe nach Gaza zu ermöglichen

Krieg gegen Gaza: Israel öffnet den Grenzübergang Erez wieder, nachdem Biden gedroht hat, die Unterstützung der USA an Bedingungen zu knüpfen

Von MEE-Mitarbeitern

5. April 2024

Israel wird eine Reihe von Maßnahmen ergreifen, um mehr humanitäre Hilfe in den Gazastreifen zu ermöglichen, nachdem die USA gewarnt haben, dass ihre Unterstützung für Israel von „spezifischen, konkreten“ Schritten zur Linderung der humanitären Krise in der Enklave abhängig gemacht wird.

Das Büro von Premierminister Benjamin Netanjahu teilte mit, dass der Grenzübergang Erez im Norden des Gazastreifens, der seit seiner Beschädigung während des Überraschungsangriffs der Hamas auf den Süden Israels am 7. Oktober geschlossen ist, vorübergehend wieder geöffnet werden soll.

In einer Erklärung vom Freitag fügte es hinzu, dass der Hafen von Aschdod, der 40 km nördlich des Gazastreifens liegt, ebenfalls genutzt werden soll, um „die jordanische Hilfe über Kerem Schalom“, einen Übergang vom Süden Israels in den Gazastreifen, zu erhöhen.

„Israel wird die vorübergehende Lieferung von humanitärer Hilfe über Aschdod und den Erez-Kontrollpunkt erlauben“, heißt es in der Erklärung. „Diese verstärkte Hilfe wird eine humanitäre Krise verhindern und ist notwendig, um die Fortsetzung der Kämpfe zu gewährleisten und die Ziele des Krieges zu erreichen“.

Die Sofortmaßnahmen wurden nach einer Sitzung des israelischen Sicherheitskabinetts am späten Donnerstag beschlossen.

Die Ankündigung erfolgte nur wenige Stunden, nachdem Präsident Joe Biden damit gedroht hatte, die amerikanische Unterstützung für Israels Krieg gegen den Gazastreifen auszusetzen, falls keine Maßnahmen zum Schutz von Entwicklungshelfern und Zivilisten ergriffen würden.

In einem 30-minütigen Telefonat mit Netanjahu am Donnerstag machte Biden „deutlich, dass Israel eine Reihe spezifischer, konkreter und messbarer Schritte ankündigen und umsetzen muss, um den Schaden für die Zivilbevölkerung, das humanitäre Leid und die Sicherheit der Mitarbeiter von Hilfsorganisationen anzugehen“, heißt es in einer Erklärung des Weißen Hauses.

Der Präsident habe deutlich gemacht, dass die Politik der USA in Bezug auf den Gazastreifen von unserer Einschätzung der sofortigen Umsetzung dieser Schritte durch Israel abhängen werde.

Biden sagte auch, dass ein „sofortiger Waffenstillstand unerlässlich“ sei, und forderte Israel auf, „ohne Verzögerung“ eine Vereinbarung mit der Hamas zu treffen.

Der Beweis liegt in den Ergebnissen

Washington begrüßte die Entscheidung, mehr Hilfsgüter in den Gazastreifen zu lassen, sagte aber, der Erfolg werde an der Verbesserung der Situation vor Ort gemessen.

„Der Beweis liegt in den Ergebnissen, und die werden wir in den nächsten Tagen und Wochen sehen“, sagte Außenminister Antony Blinken am Freitag.

Seit Beginn des Krieges haben die USA Milliarden von Dollar an Militärhilfe und diplomatischer Unterstützung für Israels Feldzug auf der Weltbühne bereitgestellt. Mit der Erklärung vom Donnerstag schienen sie diese Unterstützung zum ersten Mal zu konditionieren.

Zuvor war ein US-Bürger mit doppelter Staatsbürgerschaft unter den sieben Helfern der World Central Kitchen (WCK), die am Montagabend bei drei israelischen Drohnenangriffen in Deir al-Balah, im Zentrum des Gazastreifens, getötet wurden.

Der Angriff erfolgte nur wenige Stunden, nachdem das WCK-Team, das sich vor dem Angriff mit der israelischen Armee abgesprochen hatte, eine Lieferung von 100 Tonnen Lebensmitteln im Gazastreifen abgeladen hatte.

Israel bekannte sich zu dem Angriff, den es als „unbeabsichtigten Schlag“ bezeichnete.

Seit Monaten warnen die UN und andere humanitäre Organisationen vor einer Hungersnot im nördlichen Gazastreifen.

Ende März litten 70 Prozent der Bevölkerung an einer katastrophalen Hungersnot, so ein aktueller, von der UN unterstützter Bericht.

Der Angriff vom Montag folgte auf eine Reihe von Angriffen auf Konvois und Hilfesuchende, darunter der Beschuss eines mit Nahrungsmitteln beladenen Hilfstransporters der Vereinten Nationen im Februar.

Mindestens 400 Palästinenser, die Hilfe suchten, wurden nach Angaben palästinensischer Gesundheitsbeamter durch israelischen Beschuss getötet.

Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden seit Oktober mindestens 196 Mitarbeiter von Hilfsorganisationen im Gazastreifen getötet, die meisten von ihnen im Auftrag der UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge. Außerdem wurden bei israelischen Angriffen auf Hilfsmissionen mehrere palästinensische Polizisten getötet, die für die Sicherung von Lebensmittellieferungen zuständig waren.

Der Internationale Gerichtshof hat Israel vergangene Woche in einem rechtsverbindlichen Beschluss aufgefordert, unverzüglich humanitäre Hilfe für den Gazastreifen zu leisten, die lebenswichtige Güter wie Lebensmittel, Wasser, Strom und andere lebenswichtige Güter umfasst.

Die vom Obersten Gerichtshof der Vereinten Nationen angeordneten zusätzlichen vorläufigen Maßnahmen erfolgten in einer Zeit, in der es mehrere Hungertote gab und die Vereinten Nationen und internationale Nichtregierungsorganisationen vor einer drohenden „menschengemachten“ Hungersnot im Gazastreifen warnten, weil Israel die Einfuhr von Hilfsgütern über die Landübergänge verhindert.

Das Gericht fügte hinzu, dass die Palästinenser im Gazastreifen nicht nur von einer Hungersnot bedroht seien, „sondern dass die Hungersnot bereits begonnen hat“.

