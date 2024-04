‚Operation Al-Aqsa Flood‘ Day 181: Israel says it will ‚temporarily‘ allow aid into Gaza WHO chief is „appalled“ at the destruction of al-Shifa Hospital. Meanwhile, pressure on Netanyahu increases domestically to strike a hostage deal with Hamas, as the UN Human Rights Council considers an arms embargo against Israel.

WHO-Chef ist „entsetzt“ über die Zerstörung des Al-Shifa-Krankenhauses. Unterdessen wächst der innenpolitische Druck auf Netanjahu, ein Geiselabkommen mit der Hamas zu schließen, während der UN-Menschenrechtsrat ein Waffenembargo gegen Israel erwägt.

Operation Al-Aqsa-Flut“ Tag 181: Israel sagt, es werde „vorübergehend“ Hilfsgüter nach Gaza zulassen

Von Qassam Muaddi

5. April 2024

Palästinenser inspizieren die Schäden und bergen Gegenstände aus ihren zerstörten Häusern nach israelischen Luftangriffen auf Deir al-Balah im Zentrum des Gazastreifens.

Todesopfer

33091+ Tote* und mindestens 75.750 Verletzte im Gazastreifen.

456+ getötete Palästinenser im besetzten Westjordanland und Ost-Jerusalem.**

Israel revidiert seine Schätzung der Todesopfer vom 7. Oktober von 1400 auf 139.

600 israelische Soldaten wurden seit dem 7. Oktober getötet und mindestens 3.302 verletzt.***

*Das Gesundheitsministerium von Gaza bestätigte diese Zahl auf seinem Telegram-Kanal. Einige Menschenrechtsgruppen gehen davon aus, dass die Zahl der Toten weitaus höher liegt, wenn man die mutmaßlichen Toten mit einbezieht.

** Die Zahl der Todesopfer im Westjordanland und in Jerusalem wird nicht regelmäßig aktualisiert. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums der Palästinensischen Autonomiebehörde vom 17. März ist dies die neueste Zahl.

*** Diese Zahl wird vom israelischen Militär veröffentlicht und zeigt die Soldaten, deren Namen „veröffentlicht werden durften“.

Wichtige Entwicklungen

Israel tötet 54 Palästinenser und verwundet 91 in den letzten 24 Stunden im Gazastreifen. Damit steigt die Zahl der Toten seit dem 7. Oktober auf 33.091 und die Zahl der Verwundeten auf 75.750, so das Gesundheitsministerium in Gaza.

Der britische Außenminister sagt, dass Israel für die Tötung von sieben Mitarbeitern von Hilfsorganisationen, darunter drei Briten, „zur Rechenschaft gezogen“ werden wird. Berichten zufolge wächst der Druck auf Großbritannien, die Waffenverkäufe an Israel zu stoppen.

Laut UN sind 75 % der Palästinenser im Gazastreifen vertrieben.

Nach Schätzungen der Vereinten Nationen liegen noch immer mehr als 7.000 Palästinenser, die bei israelischen Luftangriffen getötet wurden, unter den Trümmern im Gazastreifen.

Der UN-Menschenrechtsrat verabschiedet mit 28 Stimmen gegen sechs Stimmen eine Resolution, in der Israel für die Menschenrechtsverletzungen im Gazastreifen zur Rechenschaft gezogen wird.

Israelische Medien: Die US-Unterstützung für Israel ist in Gefahr.

Bewaffnete palästinensische Gruppen feuern Raketen aus dem Gazastreifen auf die Städte Asqalan (Ashkelon) und Sderot im Süden Israels ab.

Die israelische Armee lässt 101 Gefangene aus dem Gazastreifen frei.

Israel bombardiert die Umgebung des Dorfes Shebaa im Südlibanon. Die Hisbollah greift israelische Stellungen jenseits der Grenze an.

Westjordanland: Israelische Streitkräfte töten einen Palästinenser in Tulkarm.

Die israelische Polizei feuert Tränengas auf die Gläubigen in der Al-Aqsa-Moschee und verhaftet mehrere Palästinenser während der letzten Gebetswoche des Ramadan.

Israel tötet 54 Palästinenser und verwundet 83 in den letzten 24 Stunden

Die israelischen Angriffe auf palästinensische Städte, Ortschaften und Flüchtlingslager im Gazastreifen wurden am Freitag, den 5. April, den 182. Tag fortgesetzt und forderten weitere Opfer unter der Zivilbevölkerung.

Das im Gazastreifen ansässige palästinensische Gesundheitsministerium gab am Freitag in einer Erklärung bekannt, dass bei den israelischen Angriffen seit Donnerstag 54 Palästinenser getötet und 83 verwundet wurden. Damit stieg die Zahl der Todesopfer des israelischen Angriffs auf den Gazastreifen seit dem 7. Oktober auf 33.091 und mindestens 75.750 Verwundete.

Unterdessen berichteten lokale Medien, dass im nördlichen Gazastreifen drei Palästinenser bei einem israelischen Luftangriff auf Beit Hanoun getötet wurden, darunter ein Sanitäter, der Verwundete evakuierte. Weitere Angriffe wurden auf die Stadt Sheikh im nördlichen Gazastreifen Zayed gemeldet.

Im zentralen Gazastreifen führten israelische Kampfflugzeuge und Artillerie mehrere Angriffe auf Deir al-Balah, das Flüchtlingslager Maghazi, das Flüchtlingslager Nuseirat und Zawaydeh durch, wobei 15 Palästinenser getötet wurden. Drei weitere Palästinenser wurden bei einem israelischen Angriff auf die Houli-Kreuzung in Deir al-Balah getötet.

Im südlichen Gazastreifen bombardierten israelische Artillerie und Kampfflugzeuge weiterhin den südlichen und westlichen Teil von Khan Younis, während israelische Bodentruppen mehrere Häuser in der Gegend von Batn al-Samin südlich der Stadt zerstörten. Israelische Angriffe trafen auch ein landwirtschaftliches Gebiet nahe der ägyptischen Grenze und das Dorf Abasan. Es wurde berichtet, dass vier Leichen geborgen wurden.

Israel lässt „vorübergehend“ Hunderte von Hilfslieferwagen in den Gazastreifen

Das israelische Kabinett teilte am Donnerstag mit, es werde „vorübergehend“ bis zu 350 Lastwagen mit humanitärer Hilfe über die Landübergänge in den Gazastreifen einreisen lassen, darunter 250 Lastwagen über den Grenzübergang Rafah und die übrigen über den Grenzübergang Kerem Shalom im Süden Israels. Der internationale Druck auf Israel, mehr humanitäre Hilfe in den Gazastreifen zuzulassen, hat zugenommen, da Beobachtern zufolge täglich nur 50 bis 80 Lastwagen zugelassen wurden. Vor dem 7. Oktober ließ Israel täglich bis zu 500 Lastwagen mit Lebensmitteln und Hilfsgütern in den Gazastreifen.

Die Ankündigung erfolgte inmitten einer Welle heftiger internationaler Kritik an Israel, nachdem am Montag sieben Mitarbeiter der World Central Kitchen durch einen israelischen Luftangriff im Zentrum des Gazastreifens getötet worden waren. Australien, Kanada, Polen und das Vereinigte Königreich haben Israel für die Tötung der WCK-Mitarbeiter, die die Staatsbürgerschaft ihrer jeweiligen Länder besaßen, verurteilt.

Rund 2 Millionen Palästinenser im Gazastreifen sind aufgrund der von Israel seit dem 7. Oktober verhängten totalen Blockade mit einem gravierenden Mangel an Lebensmitteln und medizinischer Versorgung konfrontiert.

Nach Zeugenaussagen und Medienberichten sind Tausende von Familien darauf angewiesen, Gras und Tierfutter zu essen. Die WHO erklärte am Donnerstag, dass täglich bis zu 15 neue Kinder mit Unterernährung diagnostiziert werden. Die UNO hat bereits davor gewarnt, dass der Gazastreifen am Rande einer Hungersnot steht.

Der Sprecher des UN-Generalsekretärs begrüßte am Donnerstag die Ankündigung Israels und fügte hinzu, dass die UN „abwarten werden, wie sie umgesetzt wird“.

Der Nationale Sicherheitsrat der USA begrüßte die Ankündigung ebenfalls und fügte hinzu, dass „die von Israel angekündigten Schritte schnell umgesetzt werden müssen“. Die USA fügten hinzu, dass sie bereit seien, sich mit Israel, Ägypten, Jordanien und den Vereinten Nationen abzustimmen, um die Einreise von Hilfsgütern zu gewährleisten.

Israelische Polizei verhaftet palästinensische Gläubige in der al-Aqsa-Moschee

Die israelische Polizei führte am Freitag eine Razzia auf dem Gelände der al-Aqsa-Moschee im besetzten Jerusalem durch, als sich palästinensische Gläubige versammelten, um den letzten Freitag des muslimischen heiligen Monats Ramadan zu begehen.

Lokale Quellen berichteten, dass die israelische Polizei die Zelte der Gläubigen auf dem Gelände durchsuchte und vier Palästinenser festnahm, während israelische Polizeidrohnen Tränengas einsetzten, um die Gläubigen zu vertreiben.

Am späten Donnerstag verrichteten rund 50 000 Palästinenser trotz der israelischen Einreisebeschränkungen für Palästinenser nach Jerusalem ihre Nachtgebete in dem Heiligtum.

Der Monat Ramadan ist traditionell eine Zeit, in der Muslime aus ganz Palästina nach Jerusalem kommen, um in der al-Aqsa zu beten. In den letzten Jahren haben israelische religiöse Siedler das Gelände während des Ramadan gestürmt, wobei sie von israelischen Polizeieskorten geschützt wurden, die die palästinensischen Gläubigen gewaltsam vertrieben.

Anfang März schlugen der israelische Geheimdienst und das Militär der Regierung Netanjahu vor, die Zugangsbeschränkungen für Palästinenser zum Gelände während des Ramadan zu lockern, um angesichts des laufenden Völkermordes im Gazastreifen eine Eskalation zu vermeiden. Das israelische Kabinett lockerte die Altersbeschränkungen für den Besuch der Anlage und verbot dem extremistischen israelischen Minister Itamar Ben-Gvir, die Anlage während des heiligen Monats zu betreten.

Israelische Armee tötet Mann in Tulkarem

Israelische Streitkräfte töteten einen Palästinenser bei einer militärischen Razzia im Flüchtlingslager Nur Shams in Tulkarem im nördlichen Westjordanland.

Der Märtyrer wurde vom palästinensischen Gesundheitsministerium als der 31-jährige Saed Abu Alwiyah identifiziert.

Örtlichen Quellen zufolge befand sich Abu Alwiyah auf dem Dach seines Hauses in Nur Shams, als israelische Soldaten ein Nachbarhaus umstellten und ein israelischer Scharfschütze, der sich auf einem nahe gelegenen Dach befand, auf ihn schoss. Abu Alwiyah wurde in das Krankenhaus Thabet Thabet in der Stadt gebracht, wo er Stunden später für tot erklärt wurde.

Seit dem 7. Oktober haben die israelischen Streitkräfte ihre Angriffe auf Städte im Westjordanland, insbesondere Tulkarem, Nablus und Dschenin, verstärkt.

Mit dem Tod von Saed Abu Alwiyah ist die Zahl der von Israel im Westjordanland getöteten Palästinenser seit dem 7. Oktober auf 455 und seit Anfang des Jahres auf 140 gestiegen.

Übersetzt mit deepl.com



