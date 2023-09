Crisis in the South Caucasus: Examining the Shifting Dynamics in Azerbaijan-Armenia Relations The pivotal factor in shifting the balance in favor of Azerbaijan was undeniably the Pashinyan government and its political orientation. ❗️Join us on Telegram , Twitter , and VK . Azerbaijan…

© Foto: Public Domain

Krise im Südkaukasus: Untersuchung der sich wandelnden Dynamik in den Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Armenien

Von Erkin Öncan

23. September 2023

Der ausschlaggebende Faktor für die Verschiebung des Gleichgewichts zugunsten Aserbaidschans war zweifellos die Regierung Pashinyan und ihre politische Ausrichtung.

Aserbaidschan hat kürzlich eine neue Militäroperation gegen die von Armenien nicht anerkannte „Republik Artsakh“ eingeleitet. Artsakh ist die Region, die auch als Berg-Karabach bekannt ist und im Mittelpunkt des langjährigen Konflikts zwischen Aserbaidschan und Armenien steht, einen Namen, den es 2017 angenommen hat.

Die Hauptstadt dieses nicht anerkannten Staates ist Chankendi, das von der armenischen Seite Stepanakert genannt wird. Obwohl die aserbaidschanische Seite diese Operation offiziell als Anti-Terror-Maßnahme bezeichnet, ist es offensichtlich, dass ihr Hauptziel ein anderes ist.

Diese Region hat, wie viele andere in der ehemaligen Sowjetunion, bedeutende Veränderungen durchlaufen, darunter ein Referendum im Jahr 1991, eine Unabhängigkeitserklärung im Jahr 1992, anhaltende Konflikte und eine Namensänderung im Jahr 2017. Eine Konstante bleibt jedoch ihre Rolle als Epizentrum der aserbaidschanisch-armenischen Krise.

Im Berg-Karabach-Krieg 2020 eroberte Aserbaidschan wichtige Städte, die 28 Jahre lang unter armenischer Kontrolle gestanden hatten. Trotz dieser anhaltenden Konflikte ist die zentrale Karabach-Frage nach wie vor ungelöst.

Im Krieg von 2020 übernahm Aserbaidschan die Kontrolle über Städte wie Cebrayil, Fizuli, Zangilan, Kubadli und Schuscha sowie über die Siedlungen Hadrut, Mincivan, Agbend, Bartaz, 286 Dörfer und strategische Punkte wie Murovdag und die gesamte Grenze zwischen Aserbaidschan und dem Iran. Unter Vermittlung Russlands wurde schließlich ein Friedensvertrag zwischen Aserbaidschan, Armenien und dem nicht anerkannten Artsakh unterzeichnet, wobei die Türkei, die Europäische Union (EU) und die USA von diesem Prozess ausgeschlossen waren.

Der entscheidende Faktor für die Verschiebung des Gleichgewichts zugunsten Aserbaidschans in dieser anhaltenden regionalen Krise war nicht nur Aserbaidschans „Fall Karabach“, türkische Drohnen oder israelische Waffen. Der primäre Katalysator hinter diesem bedeutenden Wandel war unbestreitbar die Regierung Pashinyan und ihre politische Ausrichtung.

Aus dieser Perspektive hat die Karabach-Krise, wie auch andere aktuelle Probleme in der ehemaligen Sowjetunion, eine internationale Dimension erlangt. Die Dynamik der Krise kann nicht unabhängig vom US-Imperialismus, der bekannten Strategie zur Eindämmung Russlands und den allgemeinen geopolitischen Veränderungen betrachtet werden.

Jahrelang wurde die regionale Gleichung oft mit Armenien-Russland-Iran versus Aserbaidschan-Israel-Türkei umrissen. Diese Gleichung begann jedoch in den letzten Jahren in Armenien auszufransen, insbesondere unter der Regierung Pashinyan.

Pashinyan führte die Samtene Revolution an und lenkte Armenien mit der Unterstützung einer Diaspora, die ihren weltweiten finanziellen und politischen Einfluss vergrößert hatte, in Richtung Westen. Nach der Machtübernahme im Anschluss an die Farbenrevolution erklärte Paschinjan: „Das ist erst der Anfang“.

Unter Pashinyans Führung hat Armenien diesen neuen Weg weiter beschritten, unter anderem durch die jüngste gemeinsame Militärübung mit den USA unter dem Namen „Eagle Partner 2023′. Der Zeitpunkt der aserbaidschanischen Operation hätte nicht besser gewählt werden können, da der Nachhall dieser Übung immer noch nachhallt.

Wie bereits erwähnt, sind das teilweise Ende der Karabach-Besetzung und Aserbaidschans Triumph in der Region eng mit dem Wandel Armeniens unter Pashinyans Führung verbunden.

Trotz der historisch engen Beziehungen Russlands zu Armenien deuten die Aktivitäten der in der Region stationierten Friedenstruppen und die Äußerungen hoher russischer Beamter darauf hin, dass Russland diesen Wandel aufmerksam verfolgt.

In Anbetracht der aktuellen Entwicklungen wurde Russland soeben über die Erklärung Aserbaidschans zu einer „Anti-Terror-Operation“ informiert und steht diesbezüglich in Kontakt mit den aserbaidschanischen Behörden. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Mariya Zakharova, hat erneut zu einem Waffenstillstand und einer diplomatischen Lösung des Konflikts aufgerufen. Darüber hinaus hat sie Erklärungen abgegeben, die auf die Haltung Russlands in dieser Angelegenheit hindeuten:

„Moskau ist unzufrieden mit den Behauptungen Eriwans, dass antirussische Aktionen die bilateralen Beziehungen in keiner Weise beeinträchtigen“.

„Die jüngsten Aktionen Eriwans schaffen ein günstiges Umfeld für die russlandfeindliche Politik des Westens.“

Zakharova betonte auch, wie wichtig es sei, die Sicherheit der in Karabach stationierten russischen Friedenstruppen zu gewährleisten.

Dmitrij Medwedew, eine prominente Persönlichkeit in der russischen Politik und stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates, bezog sich indirekt auf Paschinjan und bemerkte, dass der armenische Führer „Russland die Schuld an der Niederlage gegeben“ und „begonnen habe, mit der NATO zu flirten“, und fügte hinzu: „Warten wir ab, welches Schicksal ihn erwartet.“ Er schloss mit den Worten: „Es wartet.“

Die aserbaidschanische Seite behauptet, dass ihre Operation, die sie als „Terrorismusbekämpfung“ bezeichnet, so lange andauern wird, bis die bewaffneten Gruppen ausgeschaltet sind. Aserbaidschan behauptet, dass die armenischen Streitkräfte sich zwar vereinbarungsgemäß zurückgezogen haben, aber mit der armenischen Armee verbundene militärische Einheiten in Berg-Karabach verbleiben.

Folglich hat Armenien Schritte unternommen, um die Debatte als „interne Angelegenheit“ darzustellen. Pashinyan, der unerbittlich dafür kritisiert wurde, dass er die Niederlage im Karabach-Krieg 2020 „akzeptiert“ hat, gab Erklärungen ab, die die nationalistische Opposition in Armenien nach den jüngsten Angriffen wahrscheinlich provozieren werden.

Pashinyan berief eine Sitzung des armenischen Sicherheitsrates ein und wandte sich anschließend an die Nation, indem er erklärte, dass „Armenien nicht die Absicht hat, einen Konflikt mit Aserbaidschan auszulösen“, und betonte, dass Aserbaidschan versuche, Armenien in einen totalen Krieg zu ziehen, und dass die armenische Armee in Artsakh keine Macht habe.

Vor dem Regierungsgebäude in Eriwan versammelten sich Demonstranten und skandierten „Verräter Nikol“, bevor Paschinjan mit seiner Rede begann. Der armenische Sondergesandte Edmon Marukyan machte die USA für die Lösung der Situation in Karabach verantwortlich: „Jetzt sind die USA an der Reihe, zu entscheiden, welche Maßnahmen sie ergreifen, um die Aggression und den militärischen Angriff auf die belagerte und hungernde Bevölkerung zu stoppen.“

Gleichzeitig forderte das armenische Außenministerium den UN-Sicherheitsrat und die russische Friedenstruppe auf, Maßnahmen zu ergreifen, um die Angriffe Aserbaidschans zu stoppen, während Vertreter von Artsakh ebenfalls zu einer „ausländischen Intervention“ aufriefen.

Die erwartete Haltung und die Erklärungen Pashinyans könnten sich als wirksam erweisen, um die Krise unter Kontrolle zu halten, doch die nationalistische Opposition in Armenien, die gegen Pashinyan ist, hatte erwartet, dass solche Erklärungen die Straßen füllen würden.

Paschinjan, der die Reaktion der Opposition als „Aufruf zum Staatsstreich“ und „Machenschaften äußerer Kräfte“ bezeichnet, wird sich wahrscheinlich den Zorn der wütenden Menge im Lande zuziehen, selbst wenn es ihm gelingt, die aserbaidschanischen Angriffe abzuwehren. Der samtene Führer, dem die Opposition mangelnden Mut zur Konfrontation vorwirft, wird sich einmal mehr mit seinem eigenen Volk auseinandersetzen müssen. Man kann mit Sicherheit sagen, dass seine politische Amtszeit abnimmt, und die Frage, wer ihn ersetzen könnte, verdient eine eigene Diskussion. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Pashinyan in der gegenwärtigen Situation der „Verlierer in jeder Gleichung“ zu sein scheint.

Bei der Betrachtung der Konflikte zwischen Aserbaidschan und Armenien fällt auf, dass diese Fragen innerhalb der aserbaidschanischen, türkischen und sogar armenischen Bevölkerung häufig aus einer vorwiegend nationalistischen Perspektive betrachtet werden. Die starke Prävalenz des Nationalismus und das Fehlen einer nennenswerten antiimperialistischen Bewegung in diesen drei Ländern, die sich in der Vergangenheit gegenseitig des Völkermords an den Armeniern, des Massakers von Chodschali und des Pogroms von Sumgait beschuldigt haben, sind kein Zufall. Diese Länder sind seit langem durch eine vom Imperialismus beeinflusste Politik geprägt, in der dieselben Ereignisse durch eine sehr unterschiedliche Brille betrachtet werden.

Ein Blick genügt, um die Präsenz des amerikanischen Adlers zu erkennen, der auf diese Region blickt. Übersetzt mit Deepl.com

