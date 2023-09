Konstante britischer Politik: Russland ist ein Feind auf Ewigkeit Von Andrei Medwedew

Wer über den neuen britischen Verteidigungsminister – Grant Shapps, ehemals Minister für Transportwesen, Energiewirtschaft und Industriestrategie – lacht, vergisst: Es ist egal, wer dort welcher Minister ist: Old money und alte Familien bestimmen die britische Politik.

Großbritanniens Politik machen nicht Halbbekloppte wie Boris Johnson oder Karrieristen wie Grant Shapps aus. Wer über den Einsatz solcher Figuren auf vermeintlich wichtigen Posten lacht oder aber von den Kaderumstellungen in der britischen Regierung ausgehend Prognosen zur britischen Politik aufstellen will, verliert aus den Augen: Die echte britische Politik, im Inneren wie im Ausland, wird von alten Familien kontrolliert, darunter die Königsfamilie und das „Old Money“, der alteingesessene Geldadel. Oder die Bank HSBC.Diese Clans, Strukturen, Banken und Familien waren einst in die Aktivitäten der Ost India Company und anderer kolonialer Institute eingebunden.

Beispielhaft für echte britische Realpolitik ist die Biographie des James Le Mesurier – jenes Typen, der erst in Syrien die Weißhelme erschuf und, als die Syrien-Krise etwas abgeebbt war, aus dem Fenster oder vom Balkon fiel. Aus der Höhe von geballten sieben Metern, wie es hieß. Und zwar nicht nur tödlich, sondern so, dass er sich so gut wie alle Knochen brach. Sie erinnern sich doch, oder?