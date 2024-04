Does the Biden Administration Care About International Law? If you’re a US ally looking at Israel’s bombing of the Iranian consulate in Syria and Ecuador’s raid on its Mexican consulate, you’re probably thinking, „I can get away with something similar because the most powerful country in the world will let me do it.“

Joe Biden bei einer Rede im Weißen Haus in Washington, DC, am 3. April 2024. (Al Drago / Bloomberg via Getty Images)

Kümmert sich die Regierung Biden um das Völkerrecht?

Von Branko Marcetic 4. April 2024

Wenn Sie als Verbündeter der USA Israels Bombardierung des iranischen Botschaftsgebäudes in Syrien und Ecuadors Überfall auf sein mexikanisches Konsulat betrachten, denken Sie wahrscheinlich: „Ich kann mit etwas Ähnlichem davonkommen, weil das mächtigste Land der Welt mich das tun lässt.“

Was genau sind die „Regeln“ in der „regelbasierten internationalen Ordnung“, auf die sich die Regierung Biden so gerne beruft? Denn es sieht immer mehr so aus, als gäbe es gar keine.

Am vergangenen Freitag stürmte die Polizei in Ecuador – das derzeit von einer rechtsgerichteten, von den USA unterstützten Regierung regiert wird – die mexikanische Botschaft in der Hauptstadt Quito, um den ehemaligen Vizepräsidenten Ecuadors, Jorge Glas, festzunehmen, der sich in dem Gebäude verschanzt hatte, um den seiner Meinung nach erfundenen Korruptionsvorwürfen zu entgehen. Bei der Razzia drangen die Polizisten mit gezogenen Waffen in die Botschaft ein und griffen den Diplomaten Roberto Canseco, den ranghöchsten Beamten in der Botschaft, wiederholt an und warfen ihn zu Boden, um Glas festzunehmen, dem die mexikanische Regierung zuvor formell Asyl gewährt hatte.

Der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador (AMLO) warf vor, dass „eine Regierung so etwas nicht tut, wenn sie nicht das Gefühl hat, dass sie von anderen Regierungen oder Mächten unterstützt wird“ – ein nicht besonders versteckter Schuss gegen die Vereinigten Staaten, die seit der Wahl des US-freundlichen Bananenmagnaten Daniel Noboa zum Präsidenten im vergangenen Jahr die Sicherheitszusammenarbeit mit Ecuador vertieft haben.

Obwohl das Außenministerium von Präsident Joe Biden erklärte, dass „die Vereinigten Staaten jede Verletzung des Wiener Übereinkommens verurteilen“ und „die Verpflichtung der Gastländer, die Unverletzlichkeit der diplomatischen Vertretungen zu respektieren, sehr ernst nehmen“, drückte AMLO seine Enttäuschung über die, wie er es nannte, „sehr zweideutige“ Erklärung aus, in der die Razzia selbst nicht direkt verurteilt wurde.

Der Überfall, der in der gesamten Region und auf der ganzen Welt Verurteilungen auslöste, kam zu einem anderen, noch schlimmeren Verbrechen hinzu, das nur wenige Tage zuvor von einer von den USA unterstützten Regierung begangen wurde: Israels gezielter Bombenangriff auf ein iranisches Konsulat in Syrien, bei dem sieben iranische Militärangehörige getötet wurden und der die Möglichkeit einer Eskalation und Ausweitung eines militärischen Konflikts in der Region deutlich erhöht hat.

Viele haben darauf hingewiesen, dass diese Aktionen eine eklatante Verletzung jahrhundertealter diplomatischer Normen sowie des Völkerrechts darstellen: insbesondere des Wiener Übereinkommens über diplomatische Beziehungen von 1961, das die US-Regierung 1972 ratifiziert hat und das damit auch zum US-Recht wurde. Dieses Abkommen besagt unter anderem, dass kein Staat die Botschaft eines anderen Landes ohne dessen ausdrückliche Erlaubnis betreten oder anderweitig verletzen darf. Dies ist die Rechtsgrundlage dafür, dass die meisten Staaten – darunter sowohl die Vereinigten Staaten als auch der Iran – konsularische Gebäude auf fremdem Boden mit ihrem eigenen Territorium gleichsetzen. Ein Angriff auf die Botschaft eines Landes ist mit anderen Worten ein direkter Angriff auf dieses Land.

Es ist eine Sache zu sagen, dass es sich bei diesen Aktionen um aufsehenerregende, ungeheuerliche Verstöße handelt und dass sie, wie ein Experte es ausdrückte, eine Rückkehr zu „einem Zustand der Anarchie, einer Art Dschungelgesetz“ riskieren. Aber um wirklich zu verstehen, welche Grenze hier überschritten wurde, muss man sich ansehen, wie gewissenhaft dieser Grundsatz in der nicht allzu fernen Vergangenheit befolgt wurde.

Nachdem 1984 eine britische Polizistin durch Schüsse aus der libyschen Botschaft in London getötet worden war, mussten die britische Regierung unter Margaret Thatcher und konservative Experten in aller Welt zähneknirschend zusehen, wie die Täter der Justiz entkamen, um diesen Grundsatz der Diplomatie zu wahren. Die britische Polizei musste frustriert zusehen, wie Libyen sich weigerte, das Gebäude zu durchsuchen, und wie die des Landes verwiesenen Diplomaten die wahrscheinliche Mordwaffe in Diplomatenkoffern, die nicht durchsucht werden durften, außer Landes brachten.

Wohlgemerkt, all dies wurde zugelassen, nachdem der Flughafen Heathrow von mutmaßlichen libyschen Terroristen, die dem Diktator Muammar Gaddafi treu ergeben waren, bombardiert worden war und nachdem der US-Geheimdienst mitgeteilt hatte, dass der Befehl, das Feuer von der Botschaft aus zu eröffnen, von Gaddafi selbst gekommen war – ein Beweis dafür, wie ernst die Bedeutung der Einhaltung der Bestimmungen des Wiener Übereinkommens genommen wurde.

Drei Jahre später musste die französische Regierung eine ähnliche Enttäuschung als Preis für die Einhaltung des Völkerrechts hinnehmen, als ein iranischer Übersetzer, der wegen einer Reihe von Pariser Bombenanschlägen im Jahr 1986 verhört werden sollte, sich den Behörden entzog und in der iranischen Botschaft Zuflucht suchte. Das Patt wurde schließlich durch Verhandlungen gelöst, obwohl die ganze Angelegenheit – bei der die iranische Regierung französisches Personal in ihrer Botschaft in Teheran gefangen hielt – zu einem Geiseldrama zu werden drohte, das die Wiederwahl des damaligen Präsidenten Jacques Chirac gefährdete.

Der vielleicht berühmteste Fall ist auch der jüngste, der ironischerweise ebenfalls Ecuador betraf: WikiLeaks-Gründer Julian Assange, der sieben Jahre lang in der Londoner Botschaft des Landes Zuflucht suchte. Obwohl sowohl die US-amerikanische als auch die britische Regierung Assange eindeutig hassten und ihn bestrafen wollten, wie seine anschließende Folterung durch die Briten und die durchgesickerten US-Attentatspläne zeigen, mussten sie ebenfalls einfach nur abwarten, bis er das Gebäude verließ, anstatt einzubrechen oder es in die Luft zu sprengen.

Oder schauen Sie sich nur die Reaktion auf frühere Verletzungen der konsularischen Unverletzlichkeit an, die genauso schlimm oder sogar weniger schlimm waren als das, was Israel und Ecuador diesen Monat getan haben.

Saddam Husseins Belagerung und schließlich Stürmung von fünf westlichen Botschaften in Kuwait nach der Invasion des Landes im Jahr 1990 war eine der wichtigsten Handlungen, die zur Intervention des Westens in Form des Golfkriegs führten. Der damalige US-Präsident George H. W. Bush nannte Husseins Handlungen „empörend“ und „klare Verstöße gegen das Völkerrecht“, die „das brutale Verhalten des Irak unterstreichen“, und Frankreichs damaliger Präsident François Mitterrand versprach, dass „wir darauf reagieren werden“. Als der weißrussische Machthaber Alexander Lukaschenko 1998 die Botschafter der Vereinigten Staaten und mehrerer US-Verbündeter einfach aus ihren Wohnungen in einem Diplomatenkomplex in Minsk vertrieb, um seinen Präsidentenpalast zu vergrößern, reagierten diese mit Wut, riefen ihre Diplomaten zurück und drohten den Beamten des Landes mit einem Reiseverbot nach Europa.

Das alles verblasst im Vergleich zu dem wohl bekanntesten Verstoß gegen das Wiener Übereinkommen: als iranische Revolutionäre 1979 die US-Botschaft in Teheran besetzten und Botschaftsmitarbeiter als Geiseln nahmen. Diese Aktion löste US-Sanktionen aus und machte den Iran über Nacht zum Feind Nummer eins für die Vereinigten Staaten und veranlasste US-Beamte Jahrzehnte später zu der Erklärung, dass die „Brutalität und Amoralität der iranischen Regierung keine internationalen Grenzen kennt.“

Iran. Weißrussland. Irak. Die Regierungen, die die Biden-Administration heute unterstützt, verhalten sich mit anderen Worten wie einige der berüchtigtsten Mitglieder der Schurkengalerie Washingtons in der jüngeren Geschichte – oder im Fall Israels noch wesentlich schlimmer als diese.

Die iranische Geiselkrise sollte eigentlich eine Erinnerung daran sein, warum die Vereinigten Staaten immer ein großes Interesse daran hatten und immer noch haben, die „Regeln“ aufrechtzuerhalten, die ihre beiden Partner diesen Monat schamlos mit Füßen getreten haben. Wie jedes Land sind auch die US-Diplomaten leichte Beute, die leicht zu Geiseln oder Schlimmerem gemacht werden kann, wenn ein Schurkenstaat oder ein unfreundlicher Staat beschließt, sich nicht mehr an die Regeln des Völkerrechts und der diplomatischen Feinheiten halten zu wollen.

Und Staaten wie diese werden eher eine solche schreckliche Entscheidung treffen, wenn sie sehen, dass andere Länder, insbesondere solche, die von den Vereinigten Staaten unterstützt werden, dieselben Regeln brechen, vor allem, wenn sie von ihren Freunden in Washington kaum Rückendeckung dafür bekommen. Es ist sicher kein Zufall, dass die Razzia in Ecuador stattfand, nachdem die Regierung Biden nichts unternommen hatte, um Israel davon abzuhalten, das iranische Konsulat in Damaskus zu bombardieren, und nur bekräftigte, dass sie dem Land als Antwort weiterhin Waffen schicken würde.

Aus diesem Grund haben die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich und zahlreiche andere Länder geduldet, dass Staaten wie der Iran oder Ecuador ihre diplomatischen Privilegien nutzen (und sogar missbrauchen), so frustrierend das auch für sie gewesen sein mag. Die Vereinigten Staaten und auch Europa haben sich in der Vergangenheit in gleicher Weise auf den diplomatischen Schutz verlassen, etwa als Tausende von Ostdeutschen den Schutz der westdeutschen Botschaften nutzten, um den Eisernen Vorhang zu überwinden, oder als Bush dem chinesischen Dissidenten Fang Lizhi und seiner Familie nach dem Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens Schutz in der US-Botschaft in Peking gewährte.

Doch die Regierung Biden stellt diese jahrhundertealte Norm nun in Frage.

Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass Regierungen auf der ganzen Welt den Kontrast zwischen Washingtons lauwarmer Missbilligung der ecuadorianischen Razzia („Wir ermutigen die beiden Länder, ihre Differenzen beizulegen“) – oder, im Falle Israels, seiner Weigerung, sich zu dem Bombenanschlag auf das iranische Konsulat zu äußern – und der Wut, mit der es auf ähnliche Verstöße seiner Gegner reagiert, bemerken. In diesen Fällen reichten die Reaktionen der USA von heftigen Anprangerungen und Sanktionen bis hin zum Abfeuern von Warnschüssen und – in jüngerer Zeit – der Forderung nach einer Entschuldigung, wie es die Trump-Administration tat, als der Iran 2020 den britischen Botschafter kurzzeitig festhielt.

Wenn Sie ein Staat sind, der unter dem Sicherheitsschirm der USA steht, wäre es schwer, all dies zu betrachten und nicht zu diesem Schluss zu kommen: „Ich kann wahrscheinlich mit etwas Ähnlichem davonkommen, wie Ecuador und Israel es gerade getan haben, weil das mächtigste Land der Welt es mir wahrscheinlich erlauben wird.“

Die Verlierer dieses Wettlaufs nach unten werden nicht nur die Länder sein, die keine engen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten unterhalten. Denn wenn sich die Verbündeten und Partner der USA nicht mehr um die Unverletzlichkeit von Botschaften kümmern können und nur wenig oder gar keinen Druck von den USA erhalten, wenn sie es nicht tun, werden auch die Rivalen und Gegner der USA bald keinen Sinn mehr darin sehen. Und wenn das passiert, können sich US-Beamte nur noch ohnmächtig darüber beschweren, dass alle anderen das gleiche Prinzip aufgeben, an das sie selbst nicht mehr zu glauben scheinen.

Diesen Artikel teilen

FacebookTwitterEmail

Mitwirkende

Branko Marcetic ist ein Mitarbeiter von Jacobin und Autor von Yesterday’s Man: Der Fall gegen Joe Biden .

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …