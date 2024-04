Risking Jail in Egypt to Advocate for Gazans Fatma Khaled reports on Cairo Gaza, an activist group that is pressuring the el-Sisi government to keep the Rafah crossing open to let aid into Gaza without Israel’s permission. By Fatma Khaled in Cairo PassBlue Hundreds of Egyptians are pressuring their government to let them form an int

Proteste in Kairo aus Solidarität mit dem Gazastreifen trotzen einem nationalen Demonstrationsverbot. (Fatma Khaled/PassBlue)

Er riskiert Gefängnis in Ägypten, um sich für die Menschen im Gazastreifen einzusetzen

Von Fatma Khaled

in Kairo

PassBlue

11. April 2024

Fatma Khaled berichtet über Kairo Gaza, eine Aktivistengruppe, die Druck auf die Regierung el-Sisi ausübt, den Rafah-Übergang offen zu halten, um Hilfsgüter ohne Israels Erlaubnis nach Gaza zu lassen.

Hunderte vonÄgyptern drängen ihre Regierung, sie einen internationalen zivilen Konvoi bilden zu lassen, der lebensrettende humanitäre Hilfe nach Gaza bringen soll, nachdem sechs Monate der Entbehrung viele Menschen an den Rand des Hungers, wenn nicht gar der Hungersnot gebracht haben.

Nach einer Solidaritätsdemonstration mit dem Gazastreifen am 3. April, an der Dutzende von Aktivisten teilnahmen, reagierte das ägyptische Regime in typischer Weise: Mindestens zehn Demonstranten wurden in der Nacht und am nächsten Morgen nach ihrer Teilnahme an der Demonstration zu Hause verhaftet. Sie wurden bald wieder freigelassen.

Im Gazastreifen wird die Suche nach Nahrungsmitteln immer chaotischer, da humanitäre Hilfskonvois weiterhin außerhalb der Enklave festsitzen, Nahrungsmittelabwürfe aus der Luft nur einen Bruchteil der Menschen erreichen und das von den USA geleitete Projekt, bis Ende April vor der Küste eine schwimmende Anlegestelle zu errichten, zwischen den USA, den Vereinten Nationen (einschließlich des Welternährungsprogramms und des Büros für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten), den israelischen Verteidigungskräften und anderen politischen und humanitären Parteien in heftigen Verhandlungen steht.

Zu den noch offenen Fragen gehören der Standort des Piers und die Frage, wie er gesichert werden soll. Die Vereinten Nationen möchten, dass die Anlegestelle in der Nähe des nördlichen Gazastreifens liegt, wo die Menschen am verzweifeltsten sind.

Raed Alhelou, ein Gaza-Bewohner, der vor kurzem nach Ägypten evakuiert wurde, sagte, dass die Hilfsgüter, die in die Enklave gelangen, nie ausreichen und dass die 2,1 Millionen Palästinenser, die im gesamten Gazastreifen leben, angesichts der Bombardierungen und Angriffe der israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) Schwierigkeiten haben, Lebensmittel zu finden.

Alhelou, der vor dem Krieg als Finanzmanager arbeitete, erzählte PassBlue am Telefon, dass er und seine Familie täglich nur ein paar Gurken und Tomaten aßen, als sie noch im Gazastreifen lebten, sofern sie diese finden konnten. Fleisch war nicht erhältlich, es sei denn, Hilfslieferungen lieferten es, aber es war schwierig, es zu kaufen. Alhelou sagte, er habe gesehen, wie ein ganzes Huhn für 100 Schekel ($27) verkauft wurde.

Die Gruppe von Aktivisten, die versucht, einen zivilen Hilfskonvoi zu organisieren, besteht aus Ärzten, Anwälten und Mitgliedern der sozialistischen Partei Brot und Freiheit. Sie schickten einen Brief an das ägyptische Außenministerium mit mehr als 13.000 Unterschriften aus der gesamten arabischen Region, in dem sie auf die Auslieferung der Tonnen von Hilfsgütern drängen, die sich am ägyptischen Grenzübergang Rafah zum Gazastreifen stapeln und dorthin geschickt wurden, um die von Israel auferlegten langwierigen Inspektionen zu umgehen. Die Aktivisten wollen, dass an dem Konvoi Zivilisten aus der ganzen Welt teilnehmen.

Ihre Petition ist Teil einer Kampagne, die von einer Gruppe namens Cairo Gaza, früher bekannt als Global Conscience Convoy, geleitet wird. Sie setzt Ägypten unter Druck, den Grenzübergang Rafah offen zu halten, um Hilfsgüter ohne Israels Erlaubnis in den Gazastreifen zu bringen. Bisher sind die ägyptischen Behörden nicht auf die Kampagne eingegangen.

UN-Generalsekretär António Guterres (Mitte) geht auf dem Weg zum Grenzübergang Rafah zwischen Gaza und Ägypten am 20. Oktober 2023 am Flughafen Al-Arish in Ägypten an Hilfsgütern vorbei. (UN-Foto/Eskinder Debebe)

Offiziell kontrolliert Ägypten seine Seite des Grenzübergangs Rafah, während die palästinensischen Behörden die Seite des Gazastreifens kontrollieren. Israel hat jedoch während des Krieges indirekt die Kontrolle über den Gazastreifen ausgeübt, indem es die Einfuhr bestimmter humanitärer Hilfsgüter – wie z. B. Entbindungspakete – verweigerte und den Grenzübergang für Konvois nur eingeschränkt nutzbar und unsicher machte.

„Ägyptens Rolle ist hier schwach, da es ein Grenzland ist und Israel nicht unter Druck setzt, mehr Hilfsgüter durchzulassen“, sagte Mahinour el-Massry, ein bekannter ägyptischer Menschenrechtsanwalt, gegenüber PassBlue.

Auf die Frage nach der Petition zur Einrichtung eines zivilen Konvois erklärte Ahmed Abu Zeid, Sprecher des ägyptischen Außenministeriums, gegenüber PassBlue, dass das Ministerium nach dem üblichen Verfahren Zeit brauche, um Initiativen zu prüfen, bevor es Pläne genehmige. Weitere Einzelheiten wurden nicht genannt.

Hilfslieferungen nach Gaza können tödlich sein. Am 1. April beschoss die IDF drei Fahrzeuge der World Central Kitchen, einer bekannten internationalen humanitären Hilfsorganisation, wobei sieben ihrer Mitarbeiter ums Leben kamen. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu erklärte, die tödlichen Angriffe seien „unbeabsichtigt“ und „im Krieg passiert“.

Die in den Vereinigten Staaten ansässige Wohltätigkeitsorganisation fordert eine unabhängige Untersuchung der Morde, nachdem Israel am 5. April seine eigene Untersuchung abgeschlossen hatte, in der es hieß, der „Vorfall hätte nicht passieren dürfen“. Seit dem 7. Oktober wurden in Gaza mindestens 196 humanitäre Helfer, darunter auch UN-Mitarbeiter, getötet.

Infolge der Todesfälle in der World Central Kitchen und eines wütenden Anrufs von Präsident Joe Biden erklärte sich Netanjahu bereit, die israelische Seite des Erez-Übergangs im Norden des Gazastreifens zu öffnen und Hilfslieferungen über den israelischen Hafen Ashdod, ebenfalls im Norden, zuzulassen sowie weitere Abhilfemaßnahmen zu ergreifen.

Luftaufnahme des Hafens von Aschdod. (Amos Meron, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

António Guterres, der Generalsekretär der Vereinten Nationen, sagte am 5. April: „Ich hoffe aufrichtig, dass diese angekündigten Absichten tatsächlich und schnell in die Tat umgesetzt werden, denn die Lage in Gaza ist absolut verzweifelt.“

Bisher gibt es keine Reaktion auf den Vorschlag Israels, sagte ein UN-Beamter gegenüber PassBlue.

Mitgefühl für die Menschen im Gazastreifen

Die Kairoer Gaza-Befürworter weisen darauf hin, dass die Grundbedürfnisse in Gaza nicht befriedigt werden.

Ihre Petition lautet:

„Die internationale Gemeinschaft hat es versäumt, die unerbittliche Bombardierung von zivilen Unterkünften, Krankenhäusern, Moscheen und Kirchen zu beenden. Sie hat es sogar versäumt, einen Waffenstillstand auszurufen. Könnten wir von Ägypten aus wenigstens humanitäre Hilfe leisten? Ägypten ist der einzige Staat, der eine gemeinsame Landgrenze mit Gaza hat. Der Rafah-Übergang ist die einzige Verkehrsader des Streifens, die nicht von der Besatzungsmacht kontrolliert wird. Das sollte er auch nicht sein.“

Der Menschenrechtsanwalt El-Massry sagte, dass ein Konvoi aus Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und Parlamentariern aus aller Welt dazu beitragen könnte, mehr Hilfe nach Gaza zu bringen.

„Zu Beginn des Krieges gab es bereits Anfragen zur Einrichtung eines internationalen Konvois für Menschen, aber sie wurden nicht beachtet“, sagte el-Massry. „Obwohl es geholfen hätte, internationalen Druck auf die Regierungen auszuüben, um die humanitäre Krise zu lösen.“

Zivilisten, die Hilfsgütertransporte in den Gazastreifen eskortieren würden, wären enormen Risiken ausgesetzt, da Israel unter anderem Gebiete in der Nähe der Grenze, in Rafah City, bombardiert und zuletzt eine Resolution des UN-Sicherheitsrats ignorierte, die eine Waffenruhe während des Ramadans, der am 9. April endet, fordert.

Wie genau ein ziviler Konvoi nach Rafah kommen soll, ist unklar, aber die Aktivisten hoffen, dass die Vereinten Nationen dazu beitragen werden, dass die einschlägigen internationalen Gesetze für humanitäre Hilfslieferungen eingehalten werden. Wie der Internationale Gerichtshof jedoch festgestellt hat, hält sich Israel bei der Bereitstellung von Hilfsgütern für den Gazastreifen nicht an diese Gesetze.

Darüber hinaus würde die UNO wahrscheinlich jede Rolle bei einem zivilen Konvoi an den ägyptischen Roten Halbmond delegieren, sagte ein UN-Beamter gegenüber PassBlue.

Laut dem offiziellen Telegramm-Kanal für den ägyptischen Grenzübergang Rafah fuhren am 31. März insgesamt 251 Hilfsgütertransporter über den Grenzübergang Rafah und Kerem Shalom an der israelischen Grenze in den Gazastreifen ein.

Das ist die Hälfte der Menge, die vor dem Ausbruch des Krieges zwischen Israel und der Hamas am 7. Oktober täglich in den Gazastreifen gelangte. Die UNO geht davon aus, dass der Gazastreifen täglich mindestens 500 bis 600 Lastwagen mit lebenswichtigen Gütern und Handelswaren benötigt, um den Opfern des Krieges zu helfen. Die internationalen Abwürfe aus der Luft wurden von humanitären Gruppen als äußerst ineffizient und gefährlich willkürlich kritisiert.

Kinder im Gazastreifen brechen am 6. April das Fasten des Ramadan. (WORLD FOOD PROGRAM/X via PassBlue)

„Es ist schwer, mit der humanitären Krise in Gaza umzugehen, wenn Israel, das des Völkermords und des Aushungerns der Menschen im Gazastreifen beschuldigt wird, nach langwierigen Inspektionen die Erlaubnis für die Einreise von Hilfsgütern erteilt“, so Mona Mina, Ärztin, Aktivistin und ehemalige Generalsekretärin des ägyptischen Ärzteverbands, gegenüber PassBlue.

Mina, eine Organisatorin der Kairoer Gaza-Petition, sagte, dass es auch intern zu Verzögerungen bei der Ankunft von Hilfslieferungen an der Grenze zur palästinensischen Enklave kommt, weil die Lastwagen an den Kontrollpunkten auf der langen, komplizierten Straße nach Rafah eine Sicherheitsfreigabe vorweisen müssen.

Hilfsgütertransporter, die von Kairo zum Grenzübergang Rafah auf dem Sinai (217 Meilen) fahren, brauchen zunächst etwa drei Stunden, um die Stadt Ismailia in Unterägypten zu erreichen.

Nach dem Verlassen von Ismailia kann es zu erheblichen Verzögerungen kommen, weil die Lkw unterwegs sicherheitstechnisch abgefertigt werden müssen oder in Arish, der nächsten Etappe der Reise, festsitzen. Laut Mina ist Arish im Allgemeinen mit anderen Lastwagen überfüllt.

„Die ägyptische Regierung hat gesagt, dass der Grenzübergang Rafah offen ist, aber die Route nach Rafah ist nicht offen, angefangen bei der Durchquerung des Suezkanals, die eine Sicherheitsüberprüfung erfordert, über Arish bis hin zur Weiterfahrt nach Rafah. Für alle diese Schritte sind Sicherheitsgenehmigungen erforderlich“, sagte sie.

Ein Tanker auf dem Suezkanal in Ismailia, Ägypten, 2019. (Tom Sawyer, Flickr, CC BY-ND 2.0)

Der Vorschlag der Kairoer Gaza-Befürworter ist jedoch ohne Sicherheitsgenehmigungen der Regierung nicht möglich, um durch Ägypten zum Grenzübergang zu gelangen.

Die Gruppe wollte ihren geplanten Konvoi am 8. März starten, drei Tage vor Beginn des Ramadan, aber die ägyptischen Behörden erteilten die Genehmigungen nicht. Stattdessen gab das Außenministerium den Organisatoren einen Termin für den 12. März, um den Plan zu besprechen, doch dann sagte das Ministerium das Treffen ab. Ein neuer Termin wurde noch nicht festgelegt.

Mina sagte, das Treffen sei abgesagt worden, weil der für Palästina-Angelegenheiten zuständige Regierungsbeamte, mit dem die Organisatoren sprechen sollten, auf einer Dienstreise war. Das Ministerium hat niemand anderen für das Treffen mit der Gruppe abgestellt. Daraufhin protestierte die Gruppe kurz vor dem Gebäude des Ministeriums in Kairo.

Einige Mitglieder und andere Rechtsaktivisten haben in den letzten Monaten wöchentlich kurze Proteste auf den Stufen des Journalistensyndikats, einer unabhängigen Organisation, die sich für die ägyptischen Medien einsetzt, in Kairo abgehalten, um sich mit den Palästinensern im Gazastreifen zu solidarisieren.

Die Gruppe bricht ihr ganztägiges Fasten während des Ramadan, indem sie ein kleines Stück Brot isst, um auf die Hungersnot in Gaza aufmerksam zu machen. Außerdem fordern sie in Sprechchören die Regierung auf, den Grenzübergang Rafah offen zu halten.

Der letzte Protest fand am 3. April statt. In dieser Nacht und am frühen Morgen des nächsten Tages wurden 10 Aktivisten in ihren Häusern verhaftet, weil sie beschuldigt wurden, sich einer terroristischen Organisation angeschlossen und falsche Nachrichten verbreitet zu haben.

Alhelou, der Gazaner, der vor kurzem aus der Enklave evakuiert wurde, war ursprünglich mit seiner Frau, seiner achtjährigen Tochter und seinem vierjährigen Sohn aus seinem Haus im nördlichen Gazastreifen vertrieben worden. „Viele Menschen wurden mit nichts als den Kleidern, die sie anhatten, aus ihren Häusern gezwungen“, sagte er.

Die IDF habe ihm und seiner Familie befohlen, in Khan Younis im südlichen Gazastreifen Zuflucht zu suchen, und ihnen versprochen, dass sie dort Nahrung und Sicherheit finden würden, aber die Truppen hätten ihn und seine Familie in ein „fast menschenleeres Gebiet geführt, in dem es keine Infrastruktur, keine Nahrungsmittel oder Hilfsgüter und nur wenige Gebäude gab“.

„In Khan Younis stritten sich die Menschen um Konserven und plünderten Hilfslieferwagen“, sagte Alhelou. „Es war sehr schwer, Mehl zu finden, und diejenigen, die es fanden, waren voller Freude, als ob sie auf Gold gestoßen wären. Ich habe gesehen, wie einige Menschen vor Hunger gestorben sind, und das war im Süden. Stellen Sie sich vor, wie schlimm es im Norden war.“

Er und seine Familie wohnten in einem Gebiet ohne Strom und Toiletten, zusammen mit vielen Palästinensern, die „vor dem Krieg ein sehr würdiges Leben führten“, fügte er hinzu.

Exorbitante Gebühren für die Flucht vor dem Krieg

Im Januar, als israelische Kampfflugzeuge über dem Gazastreifen kreisten und es keinen sicheren Ort gab, an dem sie bleiben konnten, machten sich Mudallala Abusalim und ihre Tochter auf den Weg nach Rafah City, um nach Ägypten zu fliehen, wie sie in einem Telefoninterview mit PassBlue sagte .

„Dies ist einer der unglaublichsten Kriege der Geschichte“, sagte sie. „Die Panzer fuhren über Leichen und die Körper von Kindern wurden zerfetzt. Ich danke Gott, dass ich es nicht sehen konnte, sondern nur davon gehört habe.“

Abusalim, die blind ist, und ihre Tochter konnten am 26. Januar nach Ägypten einreisen, nachdem sie ein Verfahren durchlaufen hatten, bei dem bestimmten Evakuierten Vorrang vor anderen eingeräumt wurde.

Palästinenser können den Gazastreifen nur nach Ägypten verlassen, wenn sie sich bei einem Dienst namens Ya Hala anmelden, der von einer ägyptischen Reiseagentur, Hala Consulting and Tourism Services, betrieben wird. Für die Organisation individueller Evakuierungen in Zusammenarbeit mit den ägyptischen Behörden werden Tausende von Dollar berechnet.

Da Israel den Gazastreifen seit dem 7. Oktober vollständig belagert und alle Landübergänge in das palästinensische Gebiet geschlossen hat, waren die Bewohner des Gazastreifens auf den einzigen Grenzübergang Rafah angewiesen, um das Gebiet zu verlassen.

Ägypten schloss den Grenzübergang jedoch schon zu Beginn des Krieges, weil es befürchtete, dass israelische Luftangriffe den Grenzübergang unbrauchbar machen könnten. Außerdem befürchtete Ägypten einen Zustrom von Flüchtlingen und militanten Hamas-Kämpfern, die auf ägyptisches Gebiet gelangen und sich dort neu formieren könnten.

„Die Effektivität und der Erfolg [des Hala-Systems] variiert je nach Nationalität und Hintergrund“, sagte Dorgham Abusalim, Sohn von Mudallala Abusalim, am Telefon mit PassBlue. „Das ist keine Reisegebühr für den Grenzübertritt, und der Preis hängt davon ab, mit wem du sprichst, wer dein Vermittler ist und mit wem du zusammenarbeitest.“ (Dorgham ist palästinensischer Amerikaner und hält sich seit Beginn des Krieges in den USA auf.)

Seine Mutter äußerte sich am Telefon zu den Kosten:

„Ich war überrascht zu erfahren, dass das Leben der Menschen im Gazastreifen so billig und wertlos ist und dass der Tod so viel einfacher ist, aber dann, als ich am Grenzübergang Rafah ankam, erfuhr ich, wie teuer es ist, die Grenzen zu überqueren, und fragte mich, wie es kommt, dass unser Leben vor den Augen der ganzen Welt nichts wert ist, aber jetzt ist unser Leben am Grenzübergang Rafah viel wert.“

Einem Bericht der unabhängigen ägyptischen Nachrichtenagentur Mada Masr zufolge gehört Hala dem ägyptischen Geschäftsmann Ibrahim al-Argany, der enge Beziehungen zum ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah el-Sisi unterhält. Im Februar gab Hala bekannt, dass ihre „Koordinationsgebühr“ 5.000 Dollar für Erwachsene und 2.500 Dollar für Minderjährige beträgt.

In den Wochen vor dem Krieg lagen die Preise nach Angaben von Mada Masr bei nur 350 Dollar pro Person. Am 3. April kamen mehr als 670 Palästinenser aus dem Gazastreifen nach Ägypten, wie die palästinensische Behörde für den Grenzübergang Rafah in einem Telegrammposting mitteilte. Das sind rund 200 Prozent mehr als im Januar, als täglich mehr Menschen aus dem Gazastreifen nach Ägypten kamen.

Trotz dieser enormen Hürden lässt sich die Kairoer Gaza-Kampagne nicht entmutigen.

„Wir wünschen uns, dass all dies [einschließlich der Hilfslieferungen] durch eine ägyptisch-palästinensische Koordinierung geschieht, ohne dass wir in Israel um Erlaubnis bitten müssen“, sagte Mahinour el-Massry, der Menschenrechtsanwalt.

-Dulcie Leimbach trug zur Berichterstattung bei.

Fatma Khaled hat einen Master-Abschluss von der Columbia University School of Journalism und einen Bachelor-Abschluss in Printjournalismus von der Misr International University in Kairo. Sie spricht Arabisch und Englisch.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …