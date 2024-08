https://www.middleeastmonitor.com/20240826-jordan-fm-says-netanyahu-pushing-region-to-regional-war-to-implement-his-racist-ideology/



Laut jordanischem FM treibt Netanjahu die Region in einen regionalen Krieg, um seine rassistische Ideologie umzusetzen

26. August 2024

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu nimmt am 5. Juni 2024 an einer Kabinettssitzung im Bible Lands Museum in Jerusalem teil [Foto von GIL COHEN-MAGEN/POOL/AFP via Getty Images].

Der jordanische Vizepremierminister und Minister für auswärtige Angelegenheiten und Auswanderer, Ayman Safadi, erklärte am Sonntag, dass die gefährliche Eskalation in der Region zu noch größeren und katastrophaleren Konfrontationen führen wird, wenn die Ursache nicht beseitigt wird: „Die brutale israelische Aggression gegen den Gazastreifen treibt die Region an den Abgrund eines regionalen Krieges, und eine sofortige Beendigung dieser Aggression würde die eskalierende Krise entschärfen“, so Safadi in seinem offiziellen X-Konto.

Er betonte, dass Israels Premierminister Benjamin Netanjahu das Abkommen über den Gefangenenaustausch behindere und versuche, die Region in einen regionalen Krieg zu stürzen, um seine politische Zukunft zu sichern und seine rassistische Ideologie durchzusetzen. Dieses Ziel verfolge er mit Massentötungen, Zerstörungen und Kriegsverbrechen im Gazastreifen und im besetzten Westjordanland.

Wenn die internationale Gemeinschaft die Eskalation stoppen wolle, so Safadi, müsse sie ein Ende der Aggression gegen den Gazastreifen erzwingen und Sanktionen gegen Israel verhängen.

Der Außenminister betonte, dass Jordanien für „die Sicherheit und Souveränität des Libanon“ eintrete und unterstrich die Notwendigkeit, die Resolution 1701 des Sicherheitsrates einzuhalten: „Wir unterstützen die von Ägypten, Katar und den Vereinigten Staaten geführten Verhandlungen, um ein Austauschabkommen zu erreichen, das zu einem dauerhaften Waffenstillstand führt und die humanitäre Katastrophe im Gazastreifen beendet“, so der Minister.

Er betonte, die internationale Gemeinschaft und der Sicherheitsrat müssten offen erklären, dass Netanjahu den Gefangenenaustausch behindere und wirksame Abschreckungsmaßnahmen gegen ihn und seine rassistische Eskalationsagenda sowie gegen seine Minister, die den Siedlerterrorismus ermöglichen, ergreifen.

