https://www.nachdenkseiten.de/?p=120204



Obacht, liebe Wähler! Die AfD will Oma die Schlagersendung wegnehmen! Ein Artikel von: Jens Berger

Immer wenn man denkt, dümmer geht nicht mehr, kommen von irgendwo die Grünen her. Nun hat sich die geborene Thüringerin Katrin Göring-Eckardt via X in den heißen Wahlkampf eingemischt und dabei die Latte im nach unten offenen Niveaulimbo auf eine neue Weltrekordtiefe gelegt. Die AfD wolle – so die Bundestagsvizin – der lieben Oma ihre Schlagersendung wegnehmen und das BSW störe sich nicht an diesem diabolischen Plan! Nie wieder Florian Silbereisen? Schockschwerenot! Doch der Wähler kann dies ja noch verhindern – „Wähle am besten die Grünen, damit Deine Oma und die Schlagerwelt safe sind!“ Moment mal … ich hasse Schlager. Was Höcke und Co. nicht geschafft haben, schafft Katrin Göring-Eckardt – ein Argument zu liefern, die AfD zu wählen. Da bin ich nun aber wirklich froh, dass ich kein Sachse und Thüringer bin! Sonst würde ich an der Wahlentscheidung förmlich zerbrechen. Eine Glosse von Jens Berger.



Wenn Sie ein Freund des deutschen Schlagers sind, sollten Sie schnell Tickets buchen. Am 30. November wird Florian Silbereisen es im Congress Centrum Suhl im thüringischen Suhl wieder so richtig weihnachtlich werden lassen und für den MDR sein „Adventsfest der 100.000 Lichter“ aufzeichnen, das später zur Weihnachtszeit in der ARD ausgestrahlt wird. Die diesjährige Veranstaltung in Suhl könnte jedoch die letzte sein! Heidschi bumbeidschi bum bum! Weiterlesen in den nachdenkseiten.de

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …