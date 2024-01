Live blog: Israeli soldiers‘ death toll surge amid Gaza invasion Israel’s war on Gaza – now in its 95th day – has so far killed at least 23,084 Palestinians and wounded 58,926, officials say, as Tel Aviv rejects worldwide pleas for peace and continues its campaign of terror in the coastal enclave.

Israelische Soldaten und Fahrzeuge bewegen sich im Gazastreifen nahe der Grenze zu Israel / Foto: Reuters

Live-Blog: Anstieg der Zahl der Todesopfer unter israelischen Soldaten bei der Invasion in Gaza

Israels Krieg gegen den Gazastreifen – der nun schon 95 Tage andauert – hat nach offiziellen Angaben bisher mindestens 23.084 Palästinenser getötet und 58.926 verwundet. Tel Aviv weist die weltweiten Friedensappelle zurück und setzt seine Terrorkampagne in der Küstenenklave fort.

Dienstag, 9. Januar 2024

0625 GMT – Die israelische Armee hat mitgeteilt, dass vier weitere Soldaten bei Kämpfen mit palästinensischen Gruppen im südlichen und zentralen Gazastreifen getötet wurden.

Sechs weitere Soldaten seien bei den Kämpfen schwer verwundet worden, teilte das Militär in einer Erklärung mit, aus der die Nachrichtenwebsite Times of Israel am Dienstag zitierte.

Seit Beginn der Bodenoffensive am 27. Oktober wurden 180 israelische Soldaten in der belagerten Enklave getötet.

Die Zahl der militärischen Todesopfer seit dem Angriff auf den Gazastreifen im Oktober ist jedoch auf 514 angestiegen.

Weitere Aktualisierungen

0726 GMT – Israel verärgert über Völkermord-Klage und dankt den USA für Unterstützung

Der israelische Staatspräsident Isaac Herzog sagte, es gebe „nichts Abscheulicheres und Absurderes“ als die Klage vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH), in der Israel des Völkermordes an den Palästinensern im Gaza-Krieg beschuldigt wird.

In einem Gespräch mit dem zu Besuch weilenden US-Außenminister Antony Blinken rügte Herzog Südafrika für die Einreichung der Klage, deren Anhörung am Donnerstag beginnen soll, und dankte Washington für seine Unterstützung für Israel.

0712 GMT – Israelische Armee tötet Dutzende palästinensische Kämpfer im Gazastreifen: Militär

Israelische Streitkräfte haben nach eigenen Angaben bei erweiterten Operationen im südlichen Gazastreifen in Khan Younis rund 40 palästinensische Kämpfer getötet und ein Lager sowie Tunnelschächte geplündert.

In Khan Younis befindet sich eines der größten Flüchtlingslager der Enklave, in dem die Zivilbevölkerung Schutz sucht.

In einer Zusammenfassung der Operationen seit Montag hieß es am Dienstag, Flugzeuge hätten Hamas-Kämpfer in Al-Maghazi im zentralen Gazastreifen getroffen.

Der Süden und das Zentrum des Gazastreifens standen im Mittelpunkt der israelischen Offensive, die am Samstag die Hamas-Infrastrukturen im Norden für zerstört erklärte.

Israel steht in der Kritik, unschuldige Zivilisten zu töten und sie fälschlicherweise als Kämpfer zu identifizieren.

0015 GMT – Blinken in Tel Aviv, während Gaza eine weitere Nacht des israelischen Terrors erlebt

Der US-Spitzendiplomat Antony Blinken ist im Rahmen einer Regionalreise in Tel Aviv eingetroffen, während Israel den belagerten Gazastreifen und den Libanon bombardiert und damit weltweit Befürchtungen weckt, Israel könnte seinen Krieg über den Gazastreifen hinaus ausweiten.

US-Außenminister Blinken, der sich auf seiner vierten Regionalreise seit Beginn des israelischen Krieges befindet, traf am Montag nach Gesprächen in den Vereinigten Arabischen Emiraten und vor seinem Besuch in Israel mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman zusammen.

Vor seiner Abreise aus Al Ula in Saudi-Arabien sagte Blinken: „Wir sind übereingekommen, zusammenzuarbeiten und unsere Bemühungen zu koordinieren, um Gaza bei der Stabilisierung und Erholung zu helfen und auf langfristigen Frieden, Sicherheit und Stabilität hinzuarbeiten.“

Die israelische Führung wird Blinken mitteilen, dass sie die Rückkehr der Palästinenser aus dem nördlichen Gazastreifen nicht zulassen wird, wenn die Hamas-Widerstandsgruppe sich weigert, mehr der israelischen Gefangenen freizulassen, die sie am 7. Oktober in ihre Gewalt gebracht hat, berichtete Axios unter Berufung auf zwei hochrangige israelische Beamte.

Washington, Israels wichtigster Verbündeter und Waffenlieferant, zeigt sich besorgt über die Zahl der zivilen Todesopfer im israelischen Krieg. Aber es rüstet Tel Aviv weiter auf und hat seit dem 7. Oktober nie zu einem Waffenstillstand im Gazastreifen aufgerufen, wo Israels Dezimierungskampagne mehr als 23.000 Palästinenser getötet, fast 59.000 verwundet und 60 Prozent der Häuser und Geschäfte der Enklave dem Erdboden gleichgemacht hat. Die USA haben auch mehrere Resolutionen des UN-Sicherheitsrats torpediert, die einen Waffenstillstand in Gaza gefordert hätten.

Israel ist der größte Empfänger von US-Militärhilfe. Berichten zufolge haben die USA Israel zwischen 1950 und 2022 über 70.000 Waffen – Flugzeuge, Bodenfahrzeuge, Raketen und Bomben – als Militärhilfe zur Verfügung gestellt.

Vor kurzem hat die US-Regierung eine Notstandsermächtigung genutzt, um den Verkauf von etwa 14.000 Panzergranaten an Israel ohne Prüfung durch den Kongress zu genehmigen.

Amnesty International hat einige von den USA gelieferte Munition direkt mit israelischen Angriffen in Verbindung gebracht, bei denen zahlreiche palästinensische Zivilisten im Gazastreifen getötet wurden.

2342 GMT – Ägypten „kooperiert“ nicht mit Israel bezüglich des Philadelphi-Korridors

Ägypten kooperiert nicht mit Israel bezüglich des Philadelphi-Korridors, einer schmalen Pufferzone zwischen Ägypten und Gaza, wie ägyptische Medien berichten.

Die ägyptische Nachrichtenagentur Al Qahera News zitierte einen ägyptischen Beamten, der sagte, solche Berichte seien „völlig falsch“.

In der vergangenen Woche hatten israelische Medien behauptet, Israel habe Ägypten aufgefordert, mehr Maßnahmen zu ergreifen und mehr Überwachungsgeräte entlang des Philadelphi-Korridors zu installieren, um Israel zu benachrichtigen, wenn Waffen eingeschmuggelt werden, und um die Nutzung von Tunneln durch die palästinensischen Widerstandsgruppen zu entdecken.

Der Philadelphi-Korridor ist ein 14 Kilometer langer Korridor, der durch den israelisch-ägyptischen Friedensvertrag von 1979 garantiert ist.

Er wird seit dem Rückzug der israelischen Streitkräfte aus dem Gazastreifen im Jahr 2005 von ägyptischen Sicherheitskräften patrouilliert.

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu hat mehrfach erklärt, dass der Korridor unter israelischer Kontrolle stehen müsse, was eine Trennung des Gazastreifens von Ägypten zur Folge hätte.

Weder Ägypten noch Israel haben sich bisher offiziell zu den Berichten geäußert.

2251 GMT – Israelische Armee erschießt palästinensische Frau mit weißer Flagge: Bildmaterial

Die israelische Armee hat auf eine Frau geschossen, die mit einer weißen Fahne in der Hand und einem Kind an ihrer Seite versuchte, den nördlichen Teil des besetzten Gazastreifens zu verlassen, wie Filmaufnahmen zeigen.

Die Aufnahmen, die Middle East Eye vorliegen, wurden am 12. November im Zentrum von Gaza-Stadt aufgenommen.

Auf dem Video sind zahlreiche Zivilisten, vor allem Frauen und Kinder, zu sehen, die mit weißen Fahnen das Gebiet in Richtung Süden verlassen.

Als eine Frau, die an der Spitze einer Gruppe von Zivilisten geht, eine weiße Fahne trägt und von einem Kind begleitet wird, sich auf eine Straße zubewegt, ist der Klang von Schüssen zu hören.

In diesem Moment bricht die Frau, auf die geschossen wurde, zu Boden, während das Kind und die anderen Palästinenser in der Gruppe in Panik geraten und sich in verschiedene Richtungen zerstreuen. Die Person, die die Aufnahmen von einem nahegelegenen Gebäude aus macht, ist zu hören: „Die Frau wurde erschossen“.

Bilder von israelischen Scharfschützen, die auf palästinensische Zivilisten im Gazastreifen schießen, werden häufig an die Öffentlichkeit gebracht.

