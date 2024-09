https://www.trtworld.com/middle-east/live-blog-hamas-refuses-to-join-any-new-gaza-ceasefire-negotiations-18211870



Live-Blog: Hamas weigert sich, an neuen Waffenstillstandsverhandlungen für Gaza teilzunehmen

24. September 2024

Der Krieg Israels gegen Gaza, der nun seit 354 Tagen andauert, hat mindestens 41.467 Palästinenser getötet und über 95.921 weitere verwundet – eine vorsichtige Schätzung –, wobei mehr als 10.000 vermutlich unter den Trümmern bombardierter Häuser begraben sind.

Verwundete Palästinenser, darunter auch Kinder, werden zur Behandlung in das Al-Awde-Krankenhaus im Nuseirat-Flüchtlingslager gebracht. / Foto: AA

Dienstag, 24. September 2024

18:02 Uhr GMT – Die palästinensische Widerstandsbewegung Hamas hat in einer an UN-Generalsekretär Antonio Guterres gerichteten Erklärung mitgeteilt, dass sie „sofortige Maßnahmen“ zur Beendigung des israelischen Krieges gegen Gaza erwarte und sich nicht an neuen Waffenstillstandsgesprächen beteiligen werde.

„Wir fordern sofortige Maßnahmen, um die israelische Aggression und den Krieg … im Gazastreifen zu beenden“, sagte die Hamas und fügte hinzu, dass sie an ihrer ‚Position gegen die Aufnahme neuer Verhandlungen, die (Israel) Deckung für die Fortsetzung seiner Aggression bieten würden‘, festhält.

18:26 Uhr GMT – Erdogan: Netanjahu muss wie Hitler durch eine Allianz der Menschheit gestoppt werden

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan forderte die internationale Gemeinschaft auf, den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu zu stoppen, wie es vor Generationen mit dem Nazi-Diktator Adolf Hitler geschehen ist.

„Die Haltung Israels hat einmal mehr gezeigt, dass es für die internationale Gemeinschaft unerlässlich ist, einen Schutzmechanismus für palästinensische Zivilisten zu entwickeln“, sagte Erdogan in seiner Ansprache vor der 79.

„So wie Hitler vor 70 Jahren durch die Allianz der Menschheit aufgehalten wurde, muss Netanjahu und sein Mordnetzwerk durch die Allianz der Menschheit aufgehalten werden.“

Vor seiner Ansprache brachte Erdogan seine Freude darüber zum Ausdruck, den Vertreter Palästinas bei den Vereinten Nationen an dem Platz zu sehen, „den er nach langen Kämpfen unter den Mitgliedstaaten verdient“. Er fügte hinzu: „Ich wünsche mir, dass dieser historische Schritt die letzte Etappe auf dem Weg zur Mitgliedschaft Palästinas in den Vereinten Nationen ist.“

18:19 Uhr GMT – Israel nicht erpicht auf Bodeninvasion im Libanon: UN-Gesandter

Israel ist nicht erpicht auf eine Bodeninvasion im Libanon, sagte der Botschafter des Landes bei den Vereinten Nationen, Danny Danon, während Israel tödliche Angriffe auf seinen nördlichen Nachbarn durchführte.

„Wir haben in der Vergangenheit Erfahrungen im Libanon gemacht. Wir sind nicht erpicht darauf, irgendwo eine Bodeninvasion zu starten“, sagte Danon, während verstärkte israelische Angriffe die Angst vor einem größeren Krieg im Nahen Osten schürten.

„Wir wollen unsere Jungs nicht in ein fremdes Land schicken, um dort zu kämpfen, aber wir sind entschlossen, die Zivilbevölkerung Israels zu schützen„, sagte Danon vor Reportern bei den Vereinten Nationen, als sich die Staats- und Regierungschefs der Welt zu dem wichtigsten diplomatischen Ereignis der Organisation versammelten.

„Wir bevorzugen eine diplomatische Lösung. Wenn das nicht funktioniert, wenden wir andere Methoden an, um der anderen Seite zu zeigen, dass wir es ernst meinen“, fügte er hinzu.

18:09 Uhr GMT – Israelische Armee untersucht drei Drohnenangriffe

Die israelische Armee gab bekannt, dass sie drei Drohnenangriffe auf Atlit im Süden von Haifa untersucht.

Dies ist der erste Vorfall dieser Art seit 2019.

18:08 Uhr GMT – Hisbollah feuerte etwa 300 Raketen ab: Israelische Armee

Die israelische Armee hat erklärt, dass die Hisbollah etwa 300 Raketen auf Israel abgefeuert hat.

17:46 Uhr GMT – In einer UN-Ansprache begrüßt der südafrikanische Präsident die internationale Unterstützung für den Völkermordprozess gegen Israel

Der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa begrüßte die internationale Unterstützung für den Völkermordprozess gegen Israel, den sein Land im vergangenen Dezember beim Internationalen Gerichtshof (IGH) eingereicht hatte.

In seiner Rede vor der UN-Generalversammlung in New York sagte Ramaphosa: „Wir werden nicht still dasitzen und zusehen, wie ein Völkermord an anderen begangen wird“, und erinnerte damit an den jahrzehntelangen Kampf Südafrikas gegen die Apartheid, der schließlich in den 1990er Jahren erfolgreich beendet wurde.

„Die einzige dauerhafte Lösung ist die Gründung des palästinensischen Staates, eines Staates, der Seite an Seite mit Israel existieren wird, mit Ostjerusalem als Hauptstadt“, fügte er hinzu. Weiterlesen bei trt.com

