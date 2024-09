https://thecradle.co/articles/a-terror-state-through-time-from-ben-gurion-to-netanyahu



Ein Terrorstaat im Wandel der Zeit: von Ben Gurion bis Netanjahu

Von Khalil Harb

24. September 2024

(Bildnachweis: The Cradle)

Seit seiner Gründung bis heute ist Israel von einer „Gang-Mentalität“ geprägt, die von unkontrollierter Gewalt und Unterdrückung gekennzeichnet ist und den Kreislauf der Instabilität nur noch weiter vertieft – eine Geschichte, der es offenbar nicht entkommen will.

Am 31. Mai 1948 verwandelte ein in Polen geborener Mann namens David Ben Gurion die zionistischen Terrorgruppen Haganah, Stern, Irgun und Palmach in die sogenannten „Israelischen Verteidigungskräfte“ (IDF). Dieser Mann wurde später Israels erster Premierminister und legte mit seinen Handlungen den Grundstein für das, was viele als Siedlerkolonialstaat in Palästina bezeichnen.

Diese Tatsache fasst das Wesen des Besatzungsstaates heute zusammen und veranschaulicht auf drastische Weise die willkürlich gewalttätigen Wurzeln, auf denen der Staat und seine Armee aufgebaut wurden. Auch heute noch finden in Gaza und im besetzten Westjordanland israelische Militäroperationen statt, bei denen Panzer die Leichen von Toten und Verwundeten zermalmen und Bewohner von Dächern geworfen oder in ihren Häusern erschossen werden.

„Tod oder schwere Körperverletzung von Zivilisten zum Zwecke der Einschüchterung einer Bevölkerung“ ist laut der Generalversammlung der Vereinten Nationen die eigentliche Definition von Terrorismus.

Ganze Wohngebäude werden im Namen der „Ermordung“ von Widerstandskämpfern in Schutt und Asche gelegt, sei es in Gaza, im Westjordanland oder sogar in Beirut. Die israelische Regierung hat blutige Angriffe auf Krankenhäuser, Kirchen und Moscheen normalisiert und Kommunikationstechnologie als Waffe eingesetzt, um Menschen in ihren Häusern, Büros und auf der Straße massenhaft zu vernichten – um Angst unter der Zivilbevölkerung zu verbreiten und sie zur Unterwerfung zu zwingen.

Der Bandenstaat

Wenn es ein Wort gibt, das die Vorgehensweise Israels am besten beschreibt, dann ist es Terrorismus. Von seiner Gründung als politische Einheit über seine frühen Kampagnen der ethnischen Säuberung bis hin zu seinen anhaltenden militärischen Auferlegungen in Gaza, im Westjordanland, im Libanon, in Syrien, im Irak, im Iran und im Jemen – ganz zu schweigen von seinen früheren Aktionen in Ägypten, Jordanien, Tunesien und im Sudan – ist die Geschichte Israels von einer eklatanten Missachtung des Völkerrechts und moralischer Grundsätze geprägt.

Terrorismus ist die mächtigste Waffe für Israel, den „Gangstaat“, der jetzt den Spitznamen „Netanyahus Gang“ trägt, und seinen Sicherheits- und Militärapparat. Diese Gangmentalität ist seit langem Teil der zionistischen Ideologie, die ihre Ziele in erhabener religiöser Rhetorik verhüllt, während sie gleichzeitig verkommene Gewalt- und Herrschaftsakte entfesselt.

Fast ein Jahrhundert später kämpft Israel immer noch darum, einen legitimen Status zu erlangen, und seine Existenz wird durch seine gewaltsame Geburt und die anhaltende Unterdrückung der Palästinenser dauerhaft beeinträchtigt.

Vergessen Sie all die westlichen Täuschungen, mit denen die Öffentlichkeit davon überzeugt werden soll, dass der Besatzungsstaat die „einzige Demokratie im Nahen Osten“ ist. Wie das arabische Sprichwort sagt: „Was auf Lüge aufgebaut ist, ist Lüge.“

Der polnische „Gründungsvater“ dieses Staates, Ben Gurion, war selbst in Kampagnen krimineller ethnischer Säuberung und Vertreibung verwickelt, ähnlich wie die zionistischen Terrortruppen, die den Besatzungsstaat auf der Grundlage der Ideen des Ukrainers Ze’ev Jabotinsky gründeten. Letzterer war der erste, der zur Militarisierung des Zionismus aufrief, um sich den einheimischen Palästinensern entgegenzustellen und das Kolonialprojekt in der Levante zu etablieren.

Ein Erbe des Terrorismus

Die frühen Zionisten, die im Ersten Weltkrieg an der Seite der britischen Streitkräfte in der sogenannten Jüdischen Legion kämpften, die Jabotinsky mitbegründet hatte, trugen wesentlich zur schrittweisen Bildung des zionistischen Staates bei. Viele Historiker glauben, dass diese westlichen Juden im Gegenzug für die Dienste dieser Legion die britische Balfour-Erklärung erhielten, in der die Gründung eines Staates für sie in Palästina zugesagt wurde.

Israel ist daher das Produkt einer illegitimen Ehe zwischen einer Kolonialmacht im Niedergang und einer aufstrebenden Besatzungsmacht. Es ist nur natürlich, dass der illegitime „Bad Boy“, der aus dieser zweifelhaften Ehe hervorging, viele Merkmale von Kolonisten, Besatzern, Schlägern und Terrorbanden aufweist.

Nehmen wir zum Beispiel einen Vorfall, der sich vor der Gründung des Besatzungsstaates ereignete. Im Juli 1938 zündete die Terrorgruppe Irgun zwei Autobomben auf dem Haifa-Markt, wobei 70 Palästinenser getötet und verletzt wurden.

Die gewalttätige Reichweite der Irgun erstreckte sich über Palästina hinaus, wie im Jahr 1946, als jüdische Terroristen die britische Botschaft in Rom bombardierten, frustriert darüber, dass die Briten ihrer Meinung nach die jüdische Einwanderung nach Palästina nur zögerlich vorantrieben.

Dieser Angriff trug dazu bei, antijüdische Ressentiments in Großbritannien zu schüren und die jüdische Einwanderung nach Palästina weiter zu fördern. Diese Taktik erinnert an zionistische Pläne in Ägypten, Irak und Syrien, jüdische Minderheiten ins Visier zu nehmen und zu terrorisieren, Gewalt und gesellschaftliche Konflikte zu schüren, die sie letztlich zur Flucht nach Palästina zwingen würden.

Der Begriff „zionistischer Terrorismus“ war im offiziellen britischen Diskurs weit verbreitet, auch in der Rhetorik und Korrespondenz der Mandatsmacht in Palästina. Dies war insbesondere in den 1930er Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg und nach dem Ausbruch des Großen Palästinensischen Aufstands von 1936–1939 der Fall, als sich die einheimische arabische Bevölkerung gegen die britischen Besatzungsbehörden und den ungehinderten Zustrom ausländischer jüdischer Siedler erhob.

Nehmen wir zum Beispiel die zionistische Lehi-Bande, auch bekannt als Stern, die 1944 in Kairo den britischen Minister Lord Moyne ermordete. Die Irgun-Bande unter der Führung des militanten Menachem Begin – ein weiterer zukünftiger israelischer Premierminister – sprengte 1946 das King David Hotel in Jerusalem, in dem sich das Hauptquartier der britischen Mandatsregierung befand, und tötete und verletzte etwa 150 Menschen, darunter Dutzende Briten, Palästinenser und sogar Juden.

Nach dem Abzug der Briten aus Palästina richteten zionistische Terrorgruppen ihre Aufmerksamkeit auf die Vereinten Nationen. Im September 1948 ermordete die Lehi-Bande den UN-Vermittler Graf Folke Bernadotte, der beschuldigt wurde, die Araber zu unterstützen.

Das Hauptaugenmerk der zionistischen Terroristen lag jedoch weiterhin auf der einheimischen arabischen Bevölkerung Palästinas, die aus Muslimen, Christen und Juden bestand. Ihre gewalttätigen Kampagnen richteten sich gegen Märkte, Moscheen, öffentliche Plätze und ganze Dörfer, darunter schreckliche Angriffe auf Orte wie Haifa, Deir Jassin und Tantura, bei denen Einheimische brutal ermordet, vergewaltigt und gefoltert wurden.

Von der Terrorgruppe zur „konventionellen“ Armee

Die Gründung Israels im Jahr 1948 trug wenig dazu bei, diese Bandenmentalität zu beenden. Stattdessen wurde sie in der neu gegründeten „IDF“, die Ben Gurion mitgestaltete, institutionalisiert. Die Massaker und die Unterdrückung gingen weiter, nun in größerem, systematischerem Umfang.

In Qibya wurden 1953 200 Palästinenser getötet, in Qalqilya 1956 70 Menschen und in Kafr Qasim im selben Jahr 49 weitere. Dies sind nur einige Beispiele für die Gräueltaten, die im Laufe der Zeit immer weiter zunahmen.

Der Bandenstaat operierte in Westasien unter internationaler Immunität und wechselte rasch von britischer zu amerikanischer Vormundschaft. Die Briten ebneten den Weg mit dem Versprechen, den zionistischen Staat zu gründen, und erleichterten die jüdische Einwanderung, während die USA am 14. Mai 1948 als erste Israel als „unabhängigen Staat“ anerkannten.

Sowohl die Demokratische als auch die Republikanische Partei waren sich einig, die Beziehungen zu dem Staat seit seinen Anfängen nicht anzutasten. 1972 setzte Washington im UN-Sicherheitsrat erstmals sein Vetorecht zugunsten Israels ein, um eine libanesische Beschwerde zu blockieren – ein Veto, das Washington seither mehr als 50 Mal eingesetzt hat.

Nach Angaben der US-Agentur für internationale Entwicklung ist Israel der größte Empfänger von US-Hilfe, mit mehr als 260 Milliarden US-Dollar zwischen 1948 und 2023, die bis März 2024 auf 310 Milliarden US-Dollar ansteigen werden. Zwei Drittel dieser Hilfe waren militärischer Natur, einfach um das Land in die Lage zu versetzen, nach Belieben zu töten.

Aber die zionistische Kriegsmaschinerie läuft seit den 1930er Jahren bis heute Amok und versucht, 4.000 Menschen in einer Minute zu töten, indem sie drahtlose Geräte und Pager in Beirut bombardiert und Palästinenser in Gebieten, die eigentlich „Sicherheitszonen“ sein sollten, in den Tod jagt. Wenn Brutalität eine Taktik war, um Israels Macht und Überlegenheit zu demonstrieren, hat sie dem Staat weder Frieden noch Stabilität gebracht.

Heute macht sich in der israelischen Debatte ein wachsendes Gefühl der Hilflosigkeit breit. Der Beginn der Operation Al-Aqsa Flood und die anschließenden Zusammenstöße mit allen Teilen der Widerstandsachse Westasiens haben den israelischen Staat erschüttert. Als die Hisbollah das besetzte Palästina im Norden bombardierte und bis nach Haifa vordrang, berichteten israelische Medien, dass sich nun über eine Million Bürger in Reichweite der Hisbollah-Raketen befänden.

Instabilität in Israel und Widerstand in der Region

Selbst israelische Generäle und Analysten haben die prekäre Lage Tel Avivs eingeräumt. General der Reserve Itzhak Brik sagt: „Israels taktische Erfolge sind beispiellose Fähigkeiten, aber sie ändern nichts an der gefährlichen Realität um das Land herum.“

Uri Misgav schreibt in der israelischen Tageszeitung Haaretz, dass „dies ein endloser Krieg ist, ohne Ziele, Plan oder Nutzen. Das einzige Ziel, der einzige Plan und der einzige Nutzen besteht darin, den Krieg fortzusetzen, um Netanyahus Herrschaft zu erhalten. Wir dürfen uns nicht wie eine Herde zur Schlachtbank führen lassen.“

Der israelische Militär- und Sicherheitsexperte Yossi Melman schreibt über das ‚beängstigende Szenario‘ und sagt:

Der Krieg gegen die Hisbollah ist nicht nur ein Schlagabtausch, sondern wir brauchen eine breite militärische Präsenz im Libanon. Das bedeutet einen Zermürbungskrieg, wie ihn die Armee im Süden bis zum Abzug im Jahr 2000 erlitten hat. Wenn wir davon ausgehen, dass die Armee und die Heimatfront einem Zweifrontenkrieg standhalten werden, gibt es keine Garantie dafür, dass der Krieg nicht auf das brodelnde Westjordanland übergreift. Ein Mehrfrontenkrieg bedeutet auch, dass Raketen von den Fronten im Jemen, auf den Golanhöhen und im Irak abgefeuert werden.

Die jüngsten israelischen Invasionen in palästinensische Dörfer und Flüchtlingslager in Dschenin, Kabatije, Tulkarem und Gaza waren von schockierender Brutalität geprägt. Es gibt Berichte über Soldaten, die verwundete Zivilisten misshandelten, die Leichen von Märtyrern schändeten und Hilfsarbeiter ins Visier nahmen.

Diese Taten, die mit der Kamera festgehalten wurden, offenbaren dieselbe Terrorbandenmentalität, die seit den Gründungstagen Israels anhält. Von der Hinrichtung verwundeter Gefangener und der Vergewaltigung von Häftlingen bis hin zur grundlosen Zerstörung von Straßen, Häusern und Geschäften spiegelt das Verhalten der israelischen Streitkräfte eher das von kriminellen Syndikaten wider als das eines modernen Staates.

Der palästinensische Journalist Hilmi Musa schreibt aus den Ruinen von Gaza, nachdem der libanesische Widerstand mit einem Bombenangriff auf Haifa reagiert hatte:

Es ist klar, dass die Freude des Feindes über das, was in den letzten Tagen erreicht wurde, nicht lange anhielt, und es besteht große Hoffnung, dass er seine Enttäuschung viel früher erleben wird als erwartet. Die Aggression wird besiegt und die Besatzung wird enden.

Doch trotz aller Warnsignale scheint Israel, wie die Terrorbanden, aus denen es entstanden ist, unfähig zu sein, die Lehren der Geschichte zu verstehen. Der Kreislauf der Gewalt setzt sich fort, blind gegenüber den unvermeidlichen Folgen seines Handelns.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln nicht unbedingt die von The Cradle wider.

Übersetzt mit Deepl.com

