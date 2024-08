https://www.trtworld.com/middle-east/live-blog-israeli-attacks-force-unrwa-to-suspend-services-in-west-bank-18201826



Live-Blog: Israelische Angriffe zwingen UNRWA zur Einstellung der Dienste im Westjordanland

Freitag, August 30, 2024

Israels Krieg gegen den Gazastreifen, der nun schon 329 Tage andauert, hat nach vorsichtigen Schätzungen mindestens 40.602 Palästinenser – vor allem Frauen und Kinder – getötet und über 93.855 weitere verwundet. Mehr als 10.000 Palästinenser sind vermutlich unter den Trümmern der bombardierten Häuser begraben.

AA

Unterdessen hat Norwegen den jüngsten israelischen Angriff auf humanitäre Helfer in Gaza scharf verurteilt. / Foto: AA

1244 GMT — Das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge (UNRWA) hat bekannt gegeben, dass es seine Dienste in mehreren Flüchtlingslagern im besetzten nördlichen Westjordanland aufgrund der anhaltenden israelischen Militärangriffe eingestellt hat.

„Die Operationen der israelischen Sicherheitskräfte im (besetzten) nördlichen Westjordanland haben weiterhin Auswirkungen auf die palästinensischen Flüchtlinge“, erklärte UNRWA-Generalkommissar Philippe Lazzarini auf der Social-Media-Plattform X.

Seit dem frühen Mittwoch führt die israelische Armee in den Städten Tulkarm, Dschenin und Tubas im nördlichen Westjordanland groß angelegte Militäraktionen durch. Es handelt sich um die umfangreichste Offensive seit 2002.

Weitere Aktualisierungen

1351 GMT — Israel bringt „systematische Brutalität“ in das Westjordanland, die in Gaza verübt wird: Türkischer FM

Israel hat die „systematische Brutalität“, die im Gazastreifen verübt wird, ins Westjordanland gebracht, so der türkische Außenminister Hakan Fidan.

„Israel begeht nicht nur Völkermord im Gazastreifen, sondern weitet diesen Krieg auf das Westjordanland, den Libanon und möglicherweise auf andere Nationen aus, die es als Feinde betrachtet und die wir nicht kennen oder vorhersagen können“, sagte Fidan auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem slowenischen Amtskollegen in Ljubljana.

Fidan sagte, dass Israel in der Region Besatzung, Unterdrückung, Grausamkeit und Massaker ausübe, und rief die internationale Gemeinschaft auf, die israelischen Verbrechen in den palästinensischen Gebieten zu stoppen.

„Die Regierung Netanjahu spielt weiterhin mit dem Feuer. Sie setzt die Zukunft der gesamten Region aufs Spiel, um ihre Position zu halten. Jeder, der in der Gaza-Frage schweigt, insbesondere diejenigen, die Israel bedingungslos unterstützen, trägt eine Last. Israels Barbarei muss endlich ein Ende haben“, fügte er hinzu.

1321 GMT — Norwegen verurteilt israelischen Angriff auf UN-Helfer in Gaza

Norwegen hat den jüngsten Angriff auf Mitarbeiter humanitärer Organisationen im Gazastreifen scharf verurteilt und seine tiefe Besorgnis über die zunehmenden Gefahren für die Mitarbeiter von Hilfsorganisationen in der Konfliktregion zum Ausdruck gebracht.

In einer Erklärung vom Freitag bezeichnete die norwegische Ministerin für internationale Entwicklung, Anne Beathe Tvinnereim, den Vorfall, bei dem ein deutlich gekennzeichnetes UN-Fahrzeug bei der Annäherung an einen israelischen Kontrollpunkt direkt von Schüssen getroffen wurde, als „völlig inakzeptabel“.

1203 GMT — Deutschland kritisiert Israels groß angelegte militärische Angriffe im Westjordanland

Deutschland hat Israel wegen seiner massiven Militärangriffe im besetzten Westjordanland scharf kritisiert, die eine weitere Eskalation in der Region befürchten lassen.

„Wir sind sehr besorgt über die Situation, denn es besteht eine reale Gefahr der Eskalation im (besetzten) Westjordanland“, sagte der stellvertretende Sprecher des Auswärtigen Amtes, Christian Wagner, bei einer Pressekonferenz in Berlin.

Er bekräftigte die Unterstützung Deutschlands für Israel im Konflikt mit der Hamas im Gazastreifen, kritisierte aber die jüngsten unverhältnismäßigen Militäraktionen im besetzten Westjordanland.

„Israel hat ein legitimes Sicherheitsinteresse, gegen den Terror vorzugehen, aber gleichzeitig müssen wir sagen, dass Terror nicht bekämpft werden kann, indem Straßen, Häuser, Stromnetze und der Zugang zu Krankenhäusern blockiert werden“, sagte Wagner.

1153 GMT — Palästina gibt Zeitplan für Polio-Impfung in den Gaza-Gebieten bekannt

Der palästinensische Gesundheitsminister Majed Abu Ramadan hat angekündigt, dass am Sonntag im Gazastreifen eine Polio-Impfkampagne für Kinder unter 10 Jahren beginnen wird.

Nach einer von Ramadan herausgegebenen Erklärung wird die Kampagne am 1. September im Bezirk Deir al Balah im Zentrum des Gazastreifens beginnen und bis zum 4. September andauern.

Anschließend wird sie vom 5. bis 9. September nach Khan Younis im südlichen Gazastreifen verlegt, bevor sie vom 9. bis 12. September in Gaza-Stadt und im nördlichen Teil der Enklave abgeschlossen wird.

Der Minister betonte, dass die Impfausrüstung planmäßig zwischen den Gebieten transportiert wird, und versicherte, dass die Impfstoffe absolut sicher sind. Er forderte die Bewohner des Gazastreifens auf, ihre Kinder impfen zu lassen und alle von den israelischen Besatzungstruppen verbreiteten Fehlinformationen zu ignorieren.

Das Ministerium hat Karten veröffentlicht und Textnachrichten verschickt, um die Bewohner des Gazastreifens über die Impfstellen und -termine zu informieren.

1144 GMT — UN-Agentur warnt vor „katastrophalen“ Folgen im Falle eines Militäreinsatzes während der Polio-Impfkampagne

Das UNO-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) hat eine deutliche Warnung vor den möglichen Folgen erneuter Angriffe im Gazastreifen während der bevorstehenden Polio-Impfkampagne ausgesprochen.

In einer Erklärung auf X erklärte das UNRWA: „Wir können keine Kinder impfen, die um ihr Leben fliehen“, und warnte, dass ‚jegliche Militäroperationen während der bevorstehenden Polio-Impfkampagne in Gaza die Fähigkeit der UN und ihrer Partner, Kinder zu impfen, beeinträchtigen werden‘.

Die Organisation betonte, dass die Auswirkungen nicht nur für die Kinder in Gaza, sondern auch für die gesamte Region, die bereits sehr unter dem Konflikt gelitten hat, katastrophal sein werden“.

„Wir brauchen dringend einen Waffenstillstand, um sicherzustellen, dass diese Impfungen verabreicht werden können. Die Geiseln müssen zu ihren Familien zurückkehren, und alle brauchen eine Atempause“, so die Erklärung weiter.

1000 GMT — Großbritannien „zutiefst besorgt“ über Israels „Methoden“ beim Einmarsch in das Westjordanland

Das Vereinigte Königreich hat erklärt, es sei zutiefst besorgt über die andauernde Operation des israelischen Militärs im besetzten Westjordanland und forderte es auf, „Zurückhaltung zu üben“ und „das Völkerrecht einzuhalten“.

„Wir erkennen Israels Notwendigkeit an, sich gegen Sicherheitsbedrohungen zu verteidigen, aber wir sind zutiefst besorgt über die Methoden, die Israel angewandt hat, und über Berichte über zivile Opfer und die Zerstörung ziviler Infrastruktur“, sagte ein Sprecher des Außenministeriums.

0824 GMT — Israelische Armee behauptet, einen Hamas-Führer in Jenin ermordet zu haben

Die israelische Armee behauptet, einen Hamas-Führer im nördlichen besetzten Westjordanland ermordet zu haben.

In einer Erklärung teilte die Armee mit, dass ihre Streitkräfte auf ein Fahrzeug zielten und Wassem Hazem, den „Führer des Hamas-Netzwerks“ in Dschenin im nördlichen besetzten Westjordanland, töteten.

Sie fügte hinzu, dass ihre Streitkräfte auch zwei weitere Palästinenser, Misbah al-Masharka und Arafat Amr, getötet haben, die sich an Bord des Fahrzeugs befanden.

0753 GMT — Israelische Armee setzt Militäroffensive in Dschenin am 3.

Die israelische Armee hat ihre Militäroffensive in der Stadt Dschenin und dem dazugehörigen Flüchtlingslager im nördlichen besetzten Westjordanland den dritten Tag in Folge fortgesetzt.

Nach Angaben von Augenzeugen wurde die Militäroffensive in Dschenin ausgeweitet, und die israelischen Streitkräfte stürmten das Flüchtlingslager, den östlichen Stadtteil und die Stadt Zababdeh. Sie umstellten Häuser, führten Durchsuchungen durch und verhörten eine große Zahl von Bewohnern.

Die Zeugen berichteten, dass sie in mehreren Gebieten von Dschenin sporadisch Explosionen und Schusswechsel hörten.

In der Stadt Zababdeh in der Nähe von Dschenin berichtete Ahmed Turkman, ein Anwohner, der Agentur Anadolu, dass israelische Streitkräfte in die Stadt eindrangen, das Feuer auf eine Gruppe junger Männer eröffneten und ein palästinensisches Fahrzeug in Brand setzten.

0550 GMT – 5 Palästinenser bei nächtlichen israelischen Angriffen im Gazastreifen getötet

Bei israelischen Luftangriffen und Granatenbeschuss im Norden und Süden des Gazastreifens sind in der Nacht fünf Zivilisten, darunter ein Kind, getötet worden, wie lokale Medien berichten.

Im Süden des Gazastreifens griffen israelische Flugzeuge ein Haus der Familie Abu Daqqa in der Stadt Abasan al-Kabira in Khan Younis an. Bei dem Angriff wurden drei Menschen getötet und weitere verletzt, die in das Nasser-Krankenhaus der Stadt gebracht wurden.

Bei einem weiteren Angriff wurden zwei Menschen, darunter ein Kind, getötet, als die israelischen Streitkräfte ein Wohnhaus in der Nähe der al-Houja-Kreuzung im Flüchtlingslager Jabalia im Norden des Gazastreifens angriffen.

Außerdem transportierten Sanitäter des Palästinensischen Roten Halbmonds nach einem israelischen Angriff auf ein Haus der Familie al-Qassas im Nordosten des Lagers Verletzte ins al-Awda-Krankenhaus im Lager Nusairat.

Weitere sieben Palästinenser wurden mit schweren Verletzungen in das Nasser-Krankenhaus gebracht, nachdem ein israelischer Luftangriff ein Haus im Dorf al-Fukhari, östlich von Khan Younis, getroffen hatte.

0427 GMT – Türkischer Vizeaußenminister fordert Rechenschaft über Gaza

Der stellvertretende türkische Außenminister Nuh Yilmaz erklärte, die Regierung des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu müsse für die Menschenrechtsverletzungen und Massaker im Gazastreifen und anderen besetzten palästinensischen Gebieten zur Rechenschaft gezogen werden.

Sitzung des Rates der Außenminister der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) in Yaounde, Kamerun, wies Yilmaz auf die Bedeutung der Äußerungen des palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas vor dem türkischen Parlament am 15. August hin.

„Es war bedeutsam, dass Präsident Abbas betonte, dass unser Leben nicht wertvoller sei als das Leben der Kinder in Gaza. Dies sollte ein Weckruf für uns alle sein“, sagte er.

Yilmaz ging auch auf die grundlegende Aufgabe der OIC ein, die heiligen Stätten angesichts der zunehmenden israelischen Provokationen gegen die Al-Aqsa-Moschee zu schützen.

„Die OIC muss sich immer an ihre Existenzberechtigung erinnern“, betonte er.

0250 GMT – UN-Sicherheitsrat verurteilt israelischen Beschuss auf WFP-Fahrzeug

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat die israelische Armee für den wiederholten Beschuss eines Fahrzeugs des Welternährungsprogramms (WFP) an einem Kontrollpunkt kritisiert, was dazu führte, dass die Organisation den Verkehr ihrer Mitarbeiter im Gazastreifen vorübergehend einstellte.

„Wir sind beunruhigt über die gestrigen (Mittwoch) Berichte, dass die IDF wiederholt auf ein WFP-Fahrzeug geschossen hat“, sagte der stellvertretende Ständige Vertreter der USA bei der UNO, Robert Wood, während einer Sitzung des Rates.

Er teilte dem Rat mit, dass Israel den USA mitgeteilt habe, dass es diesen jüngsten Vorfall untersuche, der nach ersten Erkenntnissen auf einen Kommunikationsfehler zwischen den IDF-Einheiten zurückzuführen sei, und forderte Israel auf, die Probleme innerhalb seines Systems, die diesen Vorfall ermöglicht haben, unverzüglich zu beheben.

0219 GMT – Hisbollah startet mehrere Angriffe auf israelische Armeeeinrichtungen inmitten eskalierender Spannungen

Die libanesische Hisbollah-Gruppe erklärte, dass ihre Kämpfer Operationen gegen 10 israelische Militärstandorte entlang der libanesischen Grenze durchgeführt haben.

Israel antwortete daraufhin mit Luft- und Artillerieangriffen auf mehrere Städte im Südlibanon.

Den Angaben der Hisbollah zufolge beschossen ihre Kämpfer israelische Soldaten in der Nähe der Siedlung Kfar Yuval und der Zarit-Kaserne im Norden Israels mit Panzerfäusten.

Später teilte die Gruppe auf Telegramm mit, dass ihre Kämpfer israelische Truppen in der Nähe der Doviv-Kaserne und in der Region Tallet Al-Tayhat mit ähnlichen Waffen angriffen.

Außerdem wurden die Standorte Al Samaqa und Ruwaisat Al-Alam in den besetzten Kfarchouba-Hügeln mit Panzerfäusten beschossen und der Militärstandort Bayad Blida direkt getroffen.

0143 GMT – Harris sagt „Nein“ zum Waffenembargo gegen den Völkermörder Israel

Die Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten, Kamala Harris, hat in einem CNN-Interview erklärt, dass sie die umstrittene Politik von Präsident Joe Biden, Israel mit Waffen für sein Gemetzel in Gaza zu versorgen, nicht ändern würde, falls sie im November gewählt würde.

„Nein“, sagte die demokratische Kandidatin und Vizepräsidentin auf die Frage, ob sie ihren Kurs ändern und Waffen an Israel zurückhalten würde, und fügte hinzu, dass es Zeit für einen Waffenstillstand und ein Geiselabkommen sei und ‚diesen Krieg zu beenden‘.

Washington stellt seinem langjährigen Verbündeten Israel jährlich 3,8 Milliarden Dollar an Militärgeldern zur Verfügung. Die US-Regierung hat bisher Forderungen nach einer Einschränkung der Waffenlieferungen widerstanden, obwohl hochrangige US-Beamte Israel wegen der hohen Zahl der zivilen Todesopfer in Gaza kritisiert haben.

Mehr lesen

Harris versucht, arabisch-amerikanische Wähler mit hochkarätiger Besetzung zu gewinnen

0104 GMT – UN kritisiert Israels Ultimaten an die Palästinenser

Die Vereinten Nationen haben die „verzweifelte“ Situation im Gazastreifen hervorgehoben und sich besorgt über die fortgesetzten Ultimaten der israelischen Armee an die Palästinenser geäußert, aus der belagerten Enklave zu fliehen, die „den Anforderungen des humanitären Völkerrechts widersprechen“.

Joyce Msuya, die amtierende UN-Untergeneralsekretärin für humanitäre Angelegenheiten und Nothilfekoordinatorin, äußerte sich „tief besorgt über die jüngste Verschlechterung der Lage im besetzten Westjordanland“ und erklärte vor dem UN-Sicherheitsrat, dass „die Situation in Gaza mehr als verzweifelt ist“.

Msuya erinnerte an das „erschütternde Ausmaß an Tod, Verletzung und Zerstörung“ im Gazastreifen, das „sehr ernste Bedenken hinsichtlich der Einhaltung des humanitären Völkerrechts“ aufwerfe.

Sie zitierte zunehmende Berichte über die Misshandlung palästinensischer Gefangener in Israel“.

Sie stellte fest, dass „die Evakuierungsbefehle des israelischen Militärs in die Höhe geschnellt sind, mit verheerenden Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung“, und sagte, dass „mehr als 88 Prozent des Gazastreifens zu irgendeinem Zeitpunkt von einem Evakuierungsbefehl betroffen waren.“

2352 GMT – Houthis schwören Vergeltung für Israels Bombardierung des Hafens von Hudaida

Die jemenitische Houthi-Gruppe erklärte, dass sie die Vorbereitungen für eine Antwort auf die israelische Bombardierung des Hafens Hudaida im Westen des Jemen im Juli fortsetzt und bemerkte, dass „der Zeitpunkt für Israel eine Überraschung sein wird.“

„Die Vorbereitungen für eine Antwort gegen den israelischen Feind laufen, und der Zeitpunkt wird den Feind überraschen“, sagte der Anführer der Gruppe, Abdul-Malik al-Houthi, in einer Fernsehansprache, die vom Houthi-nahen Fernsehsender Al-Masirah TV ausgestrahlt wurde.

2019 GMT – Israel tötet mindestens 20 Palästinenser bei neuen Angriffen im Gazastreifen

Israel hat bei seinen Luftangriffen im belagerten Gazastreifen mindestens 20 Palästinenser, darunter auch Kinder, getötet und mehrere weitere verwundet.

Vier Leichen wurden in das Gaza European Hospital gebracht, nachdem ein israelischer Luftangriff ein ziviles Fahrzeug in der Stadt Rafah im südlichen Teil des Gazastreifens getroffen hatte, sagte eine medizinische Quelle der Agentur Anadolu.

Zuvor hatte eine andere medizinische Quelle des Al-Awda-Krankenhauses Anadolu berichtet, dass sieben Leichen, darunter vier Kinder, nach einem israelischen Luftangriff auf ein Wohnhaus im Lager Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens in die Einrichtung gebracht wurden.

Mehr lesen

Israel reißt Dorf der aus dem Gazastreifen befreiten beduinischen arabischen Geisel ab

2040 GMT – Israelische Armee stürmt Stadt östlich von Tulkarm

Die israelische Armee hat die Stadt Anabta östlich von Tulkarm im nördlichen besetzten Westjordanland gestürmt, wie lokale Medien und Zeugen berichten.

Zuvor hatte sich die israelische Besatzungsarmee nach einer 48-stündigen Militärinvasion aus der Stadt Tulkarm und ihren Lagern zurückgezogen, was zu Tod und Zerstörung in dem Gebiet führte.

Zeugen berichteten der Nachrichtenagentur Anadolu, die israelische Armee habe sich aus der Stadt zurückgezogen und dabei vier Tote, mehrere Verletzte und erhebliche Schäden an der Infrastruktur zurückgelassen.

Sie fügten hinzu, dass die Bulldozer des israelischen Militärs Hauptstraßen zerstörten, die Wasser- und Abwassernetze beschädigten, Strommasten umwarfen, Häuser demolierten und Fahrzeuge beschädigten.

Stunden später stürmten sie Anabta.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …