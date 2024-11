https://www.trtworld.com/middle-east/live-blog-israeli-air-strikes-kill-16-in-eastern-lebanon-18235510



Live-Blog: Israelische Luftangriffe töten 16 Menschen im Ostlibanon

Israels Krieg im Gazastreifen – der nun schon 414 Tage andauert – hat mindestens 44.176 Palästinenser getötet und 104.473 weitere verwundet, und es wird befürchtet, dass mehr als 10.000 Menschen unter den Trümmern der bombardierten Häuser begraben sind. Im Libanon hat Israel seit Oktober 2023 mehr als 3.640 Menschen getötet.

AA

Mindestens acht Menschen, darunter vier Kinder, wurden getötet und neun weitere verletzt, als israelische Kampfflugzeuge ein Haus in der Stadt Shmustar unter Beschuss nahmen / Foto: AA

Samstag, 23. November 2024

1808 GMT – Israel hat bei einer Reihe von Luftangriffen auf mehrere Städte in der Region Baalbek im Ostlibanon 16 Menschen getötet und 27 weitere verletzt, wie staatliche Medien und das Gesundheitsministerium mitteilten.

Mindestens acht Menschen, darunter vier Kinder, wurden getötet und neun weitere wurden verletzt, als israelische Kampfflugzeuge ein Haus in der Stadt Shmustar angriffen.

Die Nationale Nachrichtenagentur des Libanon berichtete, unter den Toten seien eine Mutter und ihre vier Kinder.

In der Stadt Bodai kamen fünf weitere Menschen ums Leben und fünf weitere wurden verletzt.

In der Stadt Flawiye wurde eine Person getötet und zwei weitere verletzt, während in der Stadt Brital eine weitere Person getötet wurde.

Weitere Aktualisierungen

1726 GMT – Israels Verteidigungsminister schwört „entschlossenes Handeln“ gegen die Hisbollah

Israels Verteidigungsminister Israel Katz sagte seinem US-Kollegen, dass das Land auch nach zwei Monaten Krieg „entschlossen“ gegen die militante libanesische Hisbollah vorgehen werde, so ein Sprecher.

In einem Telefongespräch mit dem Chef des Pentagon, Lloyd Austin, „lobte Katz die Bemühungen der USA um eine Deeskalation im Libanon, betonte Israels Engagement für die Wiederherstellung der Sicherheit, die es den Bewohnern des Nordens ermöglichen würde, sicher in ihre Häuser zurückzukehren“, und „unterstrich, dass Israel weiterhin entschlossen auf die Angriffe der Hisbollah auf die Zivilbevölkerung in Israel reagieren wird“, so ein Sprecher von Katz.

1702 GMT – US-Senator droht mit Sanktionen gegen Verbündete, die ICC-Haftbefehle gegen Israels Netanjahu und Gallant vollstrecken

Der republikanische US-Senator Lindsey Graham drohte mit Sanktionen gegen US-Verbündete, falls diese die Haftbefehle des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und den ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant vollstrecken.

„An alle Verbündeten, Kanada, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, wenn ihr versucht, dem ICC zu helfen, werden wir euch sanktionieren“, sagte Graham in einem Interview mit Fox News am späten Freitag.

„Wenn Sie als Nation dem ICC helfen und den Haftbefehl gegen Bibi und Gallant, den ehemaligen Verteidigungsminister, erzwingen, werde ich Sanktionen gegen Sie als Nation verhängen“, sagte er.

„Sie müssen sich für den Schurkenstaat ICC und gegen Amerika entscheiden“, fügte Graham hinzu.

1436 GMT – ICC-Haftbefehle sind bindend, die EU kann sich nicht aussuchen, was sie will, sagt EU-Chef Borrell

Die Regierungen der Europäischen Union können sich nicht aussuchen, ob sie die vom Internationalen Strafgerichtshof ausgestellten Haftbefehle gegen zwei israelische Führer und einen Hamas-Kommandeur vollstrecken wollen, so der EU-Außenbeauftragte.

Alle EU-Mitgliedstaaten haben den Gründungsvertrag des Internationalen Strafgerichtshofs, das so genannte Römische Statut, unterzeichnet.

Mehrere EU-Staaten haben erklärt, dass sie ihren Verpflichtungen aus dem Statut bei Bedarf nachkommen werden. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat Netanjahu zu einem Besuch in seinem Land eingeladen und ihm versichert, dass er sich dabei keinen Gefahren aussetzen würde.

„Die Staaten, die das Übereinkommen von Rom unterzeichnet haben, sind verpflichtet, die Entscheidung des Gerichtshofs umzusetzen. Das ist keine Option“, sagte Josep Borrell, EU-Spitzendiplomat, bei einem Besuch im griechischen Zypern anlässlich eines Workshops israelischer und palästinensischer Friedensaktivisten.

1331 GMT – USA setzen auf „diplomatische Lösung“ im Libanon

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin betonte in einem Telefonat mit seinem israelischen Amtskollegen, dass sich die USA für eine diplomatische Lösung im Libanon einsetzen, und forderte Israel auf, die „katastrophalen“ Bedingungen im Gazastreifen zu verbessern.

Austin „bekräftigte das Engagement der USA für eine diplomatische Lösung im Libanon“ in seinem Telefonat mit Israel Katz, während er Israel auch dazu drängte, „weiterhin Schritte zu unternehmen, um die katastrophalen humanitären Bedingungen in Gaza zu verbessern“, so ein Sprecher des Pentagon.

1316 GMT – Die Mehrheit der Israelis unterstützt den Waffenstillstand im Libanon: Umfrage

54 Prozent der Israelis befürworten ein Abkommen zur Beendigung des Libanonkonflikts, während 24 Prozent einen solchen Schritt ablehnen, wie eine neue Umfrage des israelischen Senders Channel 12 ergab.

Die Umfrage zeigte auch eine weit verbreitete Unzufriedenheit mit der Leistung der Regierung: 64 Prozent der Befragten äußerten Misstrauen gegenüber dem Umgang von Premierminister Benjamin Netanjahu mit der Krise. Nur 30 Prozent äußerten Vertrauen in seine Führung.

Was die Rechenschaftspflicht betrifft, so sprachen sich 79 Prozent der Teilnehmer für die Einrichtung eines Untersuchungsausschusses zu den Ereignissen vom 7. Oktober 2023 aus, während 8 Prozent diese Idee ablehnten.

Bei der Frage nach möglichen Alternativen für das Amt des Ministerpräsidenten behielt Netanjahu einen knappen Vorsprung vor den Oppositionsführern.

Er erhielt 38 Prozent Unterstützung gegenüber 28 Prozent für Yair Lapid und 37 Prozent im Vergleich zu 29 Prozent für Benny Gantz. Der ehemalige Premierminister Naftali Bennett übertraf Netanjahu jedoch mit 38 Prozent gegenüber 34 Prozent.

1244 GMT – Israels wiederholte Angriffe auf Krankenhäuser sind menschenverachtend – Hamas

Die Hamas hat die wiederholten Angriffe Israels auf das Kamal-Adwan-Krankenhaus im nördlichen Gazastreifen verurteilt und sie als „erniedrigenden Affront gegen die Menschlichkeit und internationale Normen“ bezeichnet.

In einer Erklärung forderte die palästinensische Widerstandsgruppe die internationale Gemeinschaft auf, „entschiedene Sanktionen“ gegen Israel zu verhängen.

Die Hamas beschuldigte die israelische Armee des „systematischen Völkermords“ im nördlichen Gazastreifen, einschließlich „aufeinander folgender Angriffe auf das Kamal Adwan Krankenhaus in Beit Lahia“.

Die Gruppe prangerte auch Israels anhaltende „völkermörderische Kampagnen, ethnische Säuberungen und Zwangsvertreibungen gegen die Zivilbevölkerung im nördlichen Gazastreifen sowie seine Hungertaktik gegen 2 Millionen Bewohner des Streifens“ an und bezeichnete diese Aktionen als „einen Affront gegen die Menschlichkeit und das Völkerrecht“.

Die Hamas forderte die internationale Gemeinschaft auf, „Strafmaßnahmen gegen die Besatzung zu ergreifen, um deren Aggression und Verletzungen des humanitären Rechts zu beenden“.

1244 GMT – 5 Tote bei israelischem Luftangriff auf südlibanesisches Dorf

Bei einem israelischen Luftangriff auf ein südlibanesisches Dorf sind nach Angaben der offiziellen Nachrichtenagentur des Landes mindestens fünf Menschen getötet worden.

Die libanesische Nationale Nachrichtenagentur meldete, die israelische Armee habe das Dorf Roumin im Bezirk Nabatieh angegriffen und dabei fünf Menschen getötet.

1205 GMT – Ganze Familie unter 21 Palästinensern bei israelischen Luftangriffen auf Gaza getötet

Mindestens 21 Palästinenser, darunter eine ganze siebenköpfige Familie, sind bei israelischen Luftangriffen auf den Gazastreifen getötet worden.

Nach Angaben des Al-Awda-Krankenhauses im Norden des Gazastreifens wurden bei israelischem Artilleriefeuer auf das Flüchtlingslager Bureij im Zentrum des Gazastreifens drei Zivilisten getötet und mehrere weitere verwundet.

Bei einem weiteren Angriff wurde eine ganze siebenköpfige Familie, darunter drei Kinder, getötet, als israelische Kampfjets ihr Haus im Viertel Zeitoun in Gaza-Stadt bombardierten, wie medizinische Quellen gegenüber Anadolu erklärten.

Im Zentrum des Gazastreifens wurden drei Palästinenser, darunter zwei Frauen, bei einem israelischen Luftangriff auf eine Wohnung im Flüchtlingslager Nuseirat getötet, während andere verletzt wurden.

Unabhängig davon wurden sechs Palästinenser, darunter ein Kind, getötet und mehr als 20 weitere verletzt, als israelische Luftangriffe ein Haus im Flüchtlingslager Khan Younis im südlichen Gazastreifen trafen.

1130 GMT – Palästinensische Zahl der Todesopfer in Israels Krieg gegen den Gazastreifen erreicht 44.176

Seit Beginn des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen am 7. Oktober 2023 wurden mindestens 44.176 Palästinenser getötet und 104.473 verletzt, so das Gesundheitsministerium in der belagerten palästinensischen Enklave in einer Erklärung.

In den letzten 48 Stunden seien 120 Palästinenser getötet worden, heißt es in der Erklärung.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …