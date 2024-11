https://www.middleeasteye.net/opinion/icc-arrest-warrants-palestinians-have-prevailed-legitimacy-war



ICC-Haftbefehle: Die Palästinenser haben im „Legitimationskrieg“ gesiegt

Von Richard Falk

22. November 2024

Die Ausstellung der Haftbefehle ist von nachhaltiger Bedeutung, da sie Palästina hilft, die Oberhand über Recht, Moral und den öffentlichen Diskurs zu gewinnen

Ein pro-palästinensischer Demonstrant zeigt ein Schild mit der Aufschrift „Verhaftet Bibi“ während einer Demonstration vor dem Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York City, USA, am 26. September 2024 (Aashish Kiphayet via Reuters)

Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) hat die formelle Ausstellung von Haftbefehlen gegen führende israelische Politiker, die den völkermörderischen Angriff auf den Gazastreifen geleitet haben, um sechs Monate verzögert, obwohl er auf ein vergleichbares Ersuchen im Zusammenhang mit den mutmaßlichen Straftaten des russischen Präsidenten Wladimir Putin in der Ukraine positiv reagiert hat.

Sicherlich wird mit zweierlei Maß gemessen, doch ist das Vorgehen des IStGH eine willkommene Alternative zur Ablehnung der Empfehlung des Chefanklägers Karim Khan vom 20. Mai oder zur Verzögerung der Entscheidung über den Erlass von Haftbefehlen auf unbestimmte Zeit.

Die Entscheidung der IStGH-Vorverfahrenskammer 1, Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und den ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant zu erlassen, da die Beweise für ihre Verantwortung für schwere internationale Verbrechen erdrückend sind, ist eine wichtige Nachricht.

Es ist ein Schlag gegen die geopolitische Straflosigkeit und für die Rechenschaftspflicht.

Wenn diese ICC-Aktion danach beurteilt wird, ob sie in der Lage ist, Israels kurzfristiges Verhalten in eine Richtung zu lenken, die mehr mit dem Völkerrecht und der Mehrheitsmeinung in der UNO, dem globalen Süden und der Weltöffentlichkeit übereinstimmt, kann diese ICC-Entscheidung zynisch als leere Geste abgetan werden.

Einige argumentieren, dass die konkrete Auswirkung der Haftbefehle, wenn überhaupt, darin bestehen wird, Netanjahus und Gallants zukünftige Reisepläne ein wenig zu ändern. Der Beschluss verpflichtet die 124 Mitgliedsstaaten des IStGH, diese Personen zu verhaften, sollten sie so dreist sein, ihr Hoheitsgebiet zu betreten. Nichtvertragsparteien, darunter die USA, Russland, China, Israel und andere, unterliegen nicht einmal dieser trivialen Verpflichtung.

Beschränkungen

Wir sollten nicht vergessen, dass Palästina dem ICC-Vertrag beigetreten ist.

Sollten also Netanjahu oder Gallant einen Fuß in die besetzten palästinensischen Gebiete Gaza, Westjordanland und Ostjerusalem setzen, wäre die Regierungsbehörde in Ramallah rechtlich verpflichtet, Verhaftungen vorzunehmen.

Die Verzögerung bei der Ausstellung der Haftbefehle ist angesichts der katastrophalen Notsituation mit Verwüstung, Hunger und Leid im Gazastreifen unentschuldbar.

Es würde jedoch den Mut der Palästinensischen Autonomiebehörde weit über ihr bisheriges Verhalten hinaus auf die Probe stellen, wenn sie es wagen würde, einen israelischen Führer zu verhaften, egal wie stichhaltig die Beweise gegen ihn sind. Diese Einschätzung der greifbaren Auswirkungen geht an der Frage vorbei, warum dies eine historisch bedeutsame Entwicklung sowohl für den palästinensischen Kampf als auch für die Glaubwürdigkeit des IStGH ist.

Bevor wir begründen, warum dieser Schritt des IStGH ein historischer Schritt ist, sollten wir seine wichtigen Grenzen anerkennen:

Obwohl die Empfehlung des Anklägers an die Unterkammer des IStGH im Mai (bzw. acht Monate nach dem 7. Oktober 2023) abgegeben wurde, wurde unter den Verbrechen, die den beiden Führern zur Last gelegt werden, kein „Völkermord“ aufgeführt, was natürlich das Hauptverbrechen des israelischen Angriffs ist und auch ihre Rolle kennzeichnet.

Eine bemerkenswerte Einschränkung ist auch die lange Verzögerung, die der IStGH zwischen der Empfehlung von Haftbefehlen und der Entscheidung der Unterkammer hatte.

Dies war angesichts der katastrophalen Notsituation, der Verwüstung, der Hungersnot und des Leids im Gazastreifen in dieser Zeit unentschuldbar und wurde durch Israels Behinderung der humanitären Hilfe, die von der Unrwa und anderen internationalen Hilfs- und humanitären Organisationen für die Zivilbevölkerung des Gazastreifens geleistet wurde, die dringend Nahrungsmittel, Treibstoff, Strom, Trinkwasser, medizinische Versorgung und medizinisches Personal benötigt, noch verschlimmert.

Die Entscheidung des IStGH kann noch angefochten werden, sobald der Haftbefehl rechtskräftig ist. Die Anerkennung der Zuständigkeit am 20. November ist in einem formalen Sinne vorläufig, da Israels Einspruch gegen die Zuständigkeit des IStGH verfrüht erfolgte, kann aber in Zukunft ohne Präjudiz geltend gemacht werden, nachdem der IStGH tätig geworden ist.

Selbst in dem unwahrscheinlichen Fall, dass Verhaftungen vorgenommen werden könnten, ist es zweifelhaft, dass eine Inhaftierung durchgeführt werden könnte, da die Gesetzgebung des US-Kongresses die Anwendung von Gewalt erlaubt, um beschuldigte US-Bürger oder Verbündete aus der Gefangenschaft des IStGH zu „befreien“.

Es gab bereits Andeutungen, dass einige Mitglieder des US-Senats und des Repräsentantenhauses Sanktionen gegen Khan und die Mitglieder der IStGH-Vorverfahrenskammer verhängen werden. Derartige Initiativen würden den Ruf der USA als Verfechter der Rechtsstaatlichkeit in internationalen Angelegenheiten weiter schwächen.

Bleibende Bedeutung

Trotz dieser gewaltigen Einschränkungen ist die Berufung auf die Verfahrensbefugnis des IStGH selbst eine düstere Mahnung an die Welt, dass alle Regierungen für internationale Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden sollten und dass die Beweise von objektiven und fachlich qualifizierten Experten unter der Schirmherrschaft einer internationalen Institution bewertet wurden, die durch einen weithin ratifizierten Vertrag befugt ist, die rechtliche Angemessenheit einer solch kontroversen Entscheidung zu bestimmen.

Die offiziellen Urteile des IStGH unterliegen nicht dem Vetorecht, das den UN-Sicherheitsrat während der gesamten Zeit der Gewalt im Gazastreifen lahmgelegt hat.

Das bedeutet nicht, dass die Urteile auch umgesetzt oder strafrechtlich verfolgt werden, und schon gar nicht, dass künftige Schuldsprüche respektiert werden, falls sie doch einmal vorkommen sollten, wie der ältere IGH seit seiner Gründung 1945 zu seinem Leidwesen feststellen musste.

Allerdings sind sowohl der IStGH als auch der IGH formell frei vom „Primat der Geopolitik“, das so oft die Bedeutung des Völkerrechts oder der UN-Charta in anderen außergerichtlichen Gremien außer Kraft setzt.

Ein Ergebnis, wie es der IStGH in Bezug auf die Haftbefehle erzielt hat, ist eine direkte und verbindliche Anwendung des Völkerrechts und führt in diesem Sinne nicht zu Gegenargumenten, sondern zu groben Anklagen. Netanjahu nennt die Entscheidung des IStGH „absurd“ und einen Ausdruck von „Antisemitismus“. Diese Art der verbalen israelischen Geißelung der UNO selbst und ihrer Aktivitäten hat in der Vergangenheit zu derartigen Denunziationen geführt.

Die dauerhafte Bedeutung der Ausstellung der Haftbefehle besteht darin, Palästina zu helfen, den „Legitimitätskrieg“ zu gewinnen, der geführt wird, um die Oberhand über Recht, Moral und den öffentlichen Diskurs zu behalten.

Politische Realisten, die nach wie vor die außenpolitischen Eliten in wichtigen Staaten dominieren, tun das Völkerrecht und normative Erwägungen in globalen Sicherheitsfragen und geopolitischen Konflikten als irreführende Ablenkung von Interaktionen ab, die am besten durch das Zusammenspiel von militärischer Gewalt gesteuert werden und in jedem Fall von ihr bestimmt werden.

Ein solches Denken übersieht die Erfahrung aller antikolonialen Kriege des letzten Jahrhunderts, die militärisch von der schwächeren Seite gewonnen wurden. Die USA hätten diese Lektion im Vietnamkrieg lernen sollen, wo sie die Luft-, See- und Landschlachtfelder dominierten und dennoch den Krieg verloren.

Die schwächere Seite setzte sich militärisch durch, d. h. sie siegte im Legitimationskrieg, der seit 1945 bei internen Konflikten um die nationale Identität meistens den politischen Ausgang bestimmt hat. Diese Ergebnisse spiegeln den Rückgang der historischen Macht des Militarismus wider, selbst angesichts vieler scheinbar bahnbrechender technologischer Innovationen in der Kriegsführung.

Aus diesem Grund, aber vor allem ohne diese Analyse, kommen immer mehr aufmerksame Beobachter zu dem überraschenden Schluss, dass Israel den Krieg bereits verloren und damit seine zukünftige Sicherheit und seinen Wohlstand, möglicherweise sogar seine Existenz, gefährdet hat.

Am Ende könnte der palästinensische Widerstand den Sieg davontragen, auch wenn er einen unsäglichen Preis für einen solch entsetzlichen völkermörderischen Angriff zahlen muss.

Sollte dieser Fall eintreten, wird die Entscheidung des Internationalen Strafgerichtshofs, Haftbefehle gegen Netanjahu und Gallant auszustellen, einer der internationalen Faktoren sein, die Beachtung finden werden, so aussichtslos ein solches Vorgehen heute auch erscheinen mag.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Richard Falk ist ein Wissenschaftler für internationales Recht und internationale Beziehungen, der vierzig Jahre lang an der Princeton University lehrte. Im Jahr 2008 wurde er von der UNO für eine sechsjährige Amtszeit zum Sonderberichterstatter für die Menschenrechte der Palästinenser ernannt.

