Mehr als 100 Palästinenser bei israelischen Angriffen auf Gaza in 48 Stunden getötet

Der Direktor des Kamal Adwan Krankenhauses sagt, dass mehrere Mitarbeiter bei israelischem Bombardement verwundet wurden.

Palästinenser beobachten den aufsteigenden Rauch während eines israelischen Angriffs auf die al-Faruq-Moschee im Flüchtlingslager Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens, 23. November 2024 [Mohammed Saber/EPA]

Veröffentlicht am 23. November 2024

Mindestens 120 Menschen wurden bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen innerhalb von zwei Tagen getötet, wie palästinensische Gesundheitsbeamte mitteilten, als Israel seine Bombardierungen in dem belagerten Gebiet intensivierte.

Mindestens sieben Menschen wurden getötet, als in der Nacht ein Wohnhaus im Vorort Zeitoun von Gaza-Stadt getroffen wurde, wie Gesundheitsbeamte am Samstag mitteilten. Die anderen Todesopfer wurden im Zentrum und im Süden des Gazastreifens verzeichnet.

Israelische Luftangriffe haben die al-Faruq-Moschee im Flüchtlingslager Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens erheblich beschädigt, wie aus einem von Al Jazeera bestätigten Social-Media-Video hervorgeht.

Die israelischen Streitkräfte verstärkten auch ihre Bodenoffensive und die Bombardierung des nördlichen Gazastreifens, wo eines der letzten teilweise funktionierenden Krankenhäuser getroffen wurde, wobei mehrere Mitarbeiter verletzt wurden.

Hussam Abu Safia, Direktor des Kamal Adwan Krankenhauses, sagte in einer Erklärung am Samstag, dass die israelischen Streitkräfte „mehrmals direkt den Eingang zum Notfall- und Empfangsbereich sowie die Innenhöfe des Krankenhauses, die elektrischen Generatoren und die Tore des Krankenhauses beschossen haben“.

Die Bombardierung habe „zu 12 Verletzten unter den Ärzten, Krankenschwestern und dem Verwaltungspersonal im Notfall- und Empfangsbereich geführt“, sagte er.

Das israelische Militär wies die Anschuldigungen zurück und erklärte, dass es nach einer ersten Prüfung der Lage „keine Kenntnis von einem Angriff im Bereich des Kamal Adwan Krankenhauses“ habe.

Am Freitag erklärte das Gesundheitsministerium des Gazastreifens, die Krankenhäuser hätten nur noch Treibstoff für etwa zwei Tage, bevor sie die Versorgung einschränken müssten.

Das israelische Militär hat im vergangenen Monat eine Belagerung verhängt und eine erneute Bodenoffensive im nördlichen Gazastreifen gestartet, um die Hamas-Kämpfer daran zu hindern, weitere Angriffe zu verüben und sich in dem Gebiet neu zu formieren.

Die Vereinten Nationen warnten Anfang dieser Woche, dass seit der erneuten israelischen Offensive so gut wie keine Hilfsgüter mehr in den nördlichen Gazastreifen geliefert worden seien, da Hilfsorganisationen und Experten für Lebensmittelsicherheit vor einer Hungersnot in dem Gebiet warnten.

n einem Telefongespräch mit Verteidigungsminister Israel Katz am Samstag drängte der US-Verteidigungsminister Lloyd Austin Israel dazu, „Schritte zur Verbesserung der katastrophalen humanitären Lage im Gazastreifen zu unternehmen“, so das Pentagon.

Der israelische Angriff auf den Gazastreifen hat nach Angaben palästinensischer Gesundheitsbehörden seit Oktober 2023 mehr als 44.000 Menschen getötet und mehr als 104.000 verwundet.

Israel begann seinen Angriff auf den Gazastreifen nach den von der Hamas angeführten Angriffen auf den Süden Israels am 7. Oktober 2023, bei denen mindestens 1.139 Menschen getötet und etwa 250 weitere gefangen genommen wurden.

Der Sprecher des bewaffneten Flügels der Hamas, Abu Ubaida, teilte später am Samstag mit, dass eine weibliche israelische Gefangene, die sich in der Obhut der Gruppe befand, im nördlichen Gazastreifen in einem von den israelischen Streitkräften angegriffenen Gebiet getötet worden sei.

Das Leben einer weiteren weiblichen Gefangenen, die mit ihr zusammen war, ist weiterhin in unmittelbarer Gefahr“, fügte er hinzu und beschuldigte die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, dafür verantwortlich zu sein und die Bemühungen zur Beendigung des Krieges zu untergraben.

