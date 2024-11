London bestätigt, dass Netanjahu in Großbritannien verhaftet werden soll, Deutschland widersetzt sich den ICC-Haftbefehlen unter Berufung auf die „Nazi-Geschichte

https://thecradle.co/articles/london-confirms-netanyahu-faces-arrest-in-uk-germany-defies-icc-warrants-citing-nazi-history



Die NATO-Mitglieder sind angesichts des bahnbrechenden ICC-Urteils geteilter Meinung: Mehrere bestätigten, dass sie die Haftbefehle vollstrecken würden, während die USA mit Sanktionen gegen die Staatsanwälte in Den Haag drohen

23. NOVEMBER 2024

Nach Angaben der britischen Regierung muss der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu mit seiner Verhaftung rechnen, wenn er nach Großbritannien reist. Beamte bestätigten am 23. November, dass London seine „rechtlichen Verpflichtungen“ als Unterzeichner des Römischen Statuts erfüllen wird.

Ein offizieller Sprecher von Premierminister Keir Starmer erklärte am Freitag gegenüber den Medien, dass die Regierung „ihren rechtlichen Verpflichtungen gemäß dem Gesetz des Internationalen Strafgerichtshofs (ICC) von 2001 nachkommen werde, das besagt, dass, wenn das Gericht einen Haftbefehl ausstellt, ein designierter Minister ‚das Ersuchen … an einen zuständigen Justizbeamten weiterleitet‘, der ‚den Haftbefehl für die Vollstreckung im Vereinigten Königreich absegnet‘.

Der Sprecher weigerte sich jedoch, auf die Frage, ob dies bedeute, dass Netanjahu bei seiner Einreise in das Vereinigte Königreich festgenommen werde, einen „hypothetischen“ Kommentar abzugeben.

Die Ankündigung aus Downing Street 10 kam am selben Tag, an dem Beamte in Berlin erklärten, Deutschland würde den israelischen Premierminister nicht verhaften, wenn er in das Land reist, und zwar unter Berufung auf „seine Nazi-Geschichte“.

„Es fällt mir schwer, mir vorzustellen, dass in Deutschland auf dieser Grundlage Verhaftungen vorgenommen werden könnten“, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit gegenüber Reportern.

„Wir werden die innerstaatlichen Schritte sorgfältig prüfen. Weitere Maßnahmen würden erst ergriffen, wenn ein Besuch [in Deutschland] von Premierminister Benjamin Netanjahu und dem ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant absehbar ist“, fügte Hebestreit hinzu.

Israels Verbündete reagierten in dieser Woche überhastet auf die bahnbrechenden Haftbefehle des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) gegen israelische Führer wegen Kriegsverbrechen im Gazastreifen. Während NATO-Mitglieder wie die Niederlande, Italien, das Vereinigte Königreich und Kanada bestätigten, dass sie die Haftbefehle gegen Netanjahu wahrscheinlich vollstrecken würden, reagierten Beamte in Washington wütend auf den Schritt des IStGH und drohten dem Gericht und jeder Nation, die das Urteil vollstreckt, mit Sanktionen bis hin zu militärischen Maßnahmen.

„An alle Verbündeten, Kanada, Großbritannien, Deutschland, Frankreich: Wenn ihr versucht, dem ICC zu helfen, werden wir euch sanktionieren. Wir sollten eure Wirtschaft zerstören. Denn wir sind die Nächsten“, sagte der republikanische Senator Lindsey Graham, ein enger Verbündeter des designierten Präsidenten Donald Trump, am Freitag.

Trumps künftiger nationaler Sicherheitsberater, Mike Waltz, drohte dem IStGH im Januar ebenfalls mit einer „starken Antwort“. Andere hochrangige Beamte haben Sanktionen gegen den britischen Anwalt Karim Khan, den Chefankläger des IStGH und leitenden Ermittler in der Untersuchung, gefordert.

Die israelische Regierung, deren westliche Verbündete noch immer ratlos sind, ist Berichten zufolge besorgt, dass weitere Haftbefehle gegen hochrangige Militärs ausgestellt werden könnten, die für den Völkermord an den Palästinensern in Gaza verantwortlich sind.

Laut israelischen Medienberichten befürchtet Tel Aviv, dass Armeechef Herzi Halevi der nächste in der Reihe sein könnte und dass ausländische Regierungen Schritte unternehmen könnten, um Waffenlizenzen für Israel zu verzögern oder auszusetzen.

Das israelische Kabinett kam am Freitag zusammen, um die Auswirkungen der IStGH-Haftbefehle zu erörtern und „Beiträge zu leisten, um die Ermittlungen in Den Haag zum Scheitern zu bringen“, indem es das Argument bekräftigte, dass der Gerichtshof nicht für die Durchführung des Verfahrens zuständig sei.

Der israelische Staatssender KAN berichtet, dass die Beamten „hoffen“, dass die USA „energischer gegen Den Haag vorgehen werden“.

