Mehr als 200.000 Menschen marschierten am 14. Oktober 2023 durch die Straßen von London [Middle East Monitor].

London: Hunderttausende marschieren zur Unterstützung des Gazastreifens

15. Oktober 2023

Mehr als 200.000 Menschen marschierten am Samstag durch die Straßen Londons, um die schrecklichen israelischen Verbrechen in Gaza zu verurteilen.

Der Protest wurde vom Palästinensischen Forum in Großbritannien (PFB), der Palästina-Solidaritätskampagne (PSC), den Freunden von Al-Aqsa (FOA), der Muslim Association of Britain (MAB) und der Stop the War Coalition organisiert.

Ein Sprecher der PFB sprach auf der Demonstration und erklärte: „Wenn die Besatzung weitergeht und unsere Regierung sie weiterhin unterstützt, werden Generationen nichts anderes kennen als Wut, sie werden nichts anderes kennen als Krieg.“ Er fügte hinzu, dass „die palästinensische Flagge ein Symbol für Hoffnung, Befreiung und Frieden ist“.

Der palästinensische Botschafter in Großbritannien, Husam Zmolot, sprach ebenfalls auf der Veranstaltung und rief die Menschen dazu auf, sich für Palästina einzusetzen und in dieser dunklen Zeit ihre Stimme zu erheben. Er drückte seine Enttäuschung über Politiker in aller Welt aus, die den „einfachen Weg und nicht den richtigen Weg“ gehen. Zmolot äußerte auch seine Besorgnis: „Was ist aus der Gerechtigkeit geworden, was ist aus dem Gesetz geworden, was ist aus der Menschlichkeit geworden, wo ist das internationale Recht“. Der Kampf der Palästinenser sei „der Kampf eines Volkes um seine Würde und sein Überleben, nicht um getötet zu werden“, betonte er.

Ben Jamal, der Direktor des PSC, dankte den Anwesenden für ihre Solidarität mit Palästina und rief zu einer weiteren Protestaktion in der nächsten Woche auf. Er rief dazu auf, der Gewalt ein Ende zu setzen und Angriffe auf Zivilisten zu verurteilen, unabhängig davon, wer sie verübt. Ben Jamal sagte, wir wüssten, dass die Gewalt nicht aufhören werde, solange man sich nicht mit ihren Ursachen auseinandersetze, und die Ursachen der Gewalt, die wir derzeit erleben, seien der jahrzehntelange Krieg Israels gegen das palästinensische Volk durch ein System der Besatzung, Kolonisierung und Apartheid.

Zaher Birawi, Leiter des Palästinensischen Forums in Großbritannien, erklärte, dass die große Zahl der Demonstranten in London ein deutliches Zeichen gegen die Verbrechen der Besatzung im Gazastreifen und gegen die Politik und die Positionen der britischen Regierung und aller britischen Politiker und Parteien setze, die diese völkerrechtswidrigen Verbrechen zu rechtfertigen versuchen.

In einer Presseerklärung forderten die Organisatoren die britische Regierung auf, jede Form der Unterstützung für Israel zu beenden. Außerdem forderten sie die internationale Gemeinschaft, einschließlich der Vereinten Nationen, auf, eine gründliche und unparteiische Untersuchung der Gräueltaten in Gaza durchzuführen. „Die Verantwortlichen müssen nach internationalem Recht zur Rechenschaft gezogen werden“. Übersetzt mit Deepl.com

