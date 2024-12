https://www.middleeasteye.net/opinion/palestine-mahmoud-abbas-final-act-betrayer-cause



Mahmoud Abbas ist in seinem letzten Akt als Verräter an der palästinensischen Sache

Sami Al-Arian

17. Dezember 2024

In seinem verzweifelten Bemühen, relevant zu bleiben, hat der treue US-israelische „handverlesene Führer“ sein hartes Vorgehen gegen die Palästinenser im Westjordanland verschärft und versprochen, mit Trump zusammenzuarbeiten

Der Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde Mahmoud Abbas spricht während der Generalversammlung der Vereinten Nationen im UN-Hauptquartier in New York City am 26. September 2024 (Stephanie Keith/Getty Images/AFP)

Der Präsidentder Palästinensischen Autonomiebehörde (PA), Mahmoud Abbas, hat versucht, relevant zu bleiben, da sich die Ereignisse im Gazastreifen, im Westjordanland und in der gesamten Region in einem viel schnelleren Tempo entwickelt haben, als es der achtzigjährige Politiker verkraften kann.

In dieser Woche töteten Abbas‘ Sicherheitskräfte inmitten des israelischen Völkermords, der im Gazastreifen seit 14 Monaten unaufhörlich wütet, dreist mehrere prominente Widerstandskämpfer in Dschenin, um die Israelis und ihre amerikanischen Gönner zu besänftigen.

Als der damalige US-Präsident Donald Trump im Januar 2020 den so genannten „Deal des Jahrhunderts“ ankündigte, einen Vorschlag, der sich in allen strittigen Fragen ganz auf die Seite Israels stellte, sagte Abbas: „Ich möchte dem Duo sagen, dass ich es für richtig halte: „Ich möchte dem Duo – Trump und [dem israelischen Premierminister Benjamin] Netanjahu – sagen, dass Jerusalem nicht zum Verkauf steht und dass alle unsere Rechte nicht zum Verkauf oder zum Feilschen da sind. Euer Deal, die Verschwörung, wird nicht zustande kommen … wir sagen tausendmal nein, nein, nein zum Deal des Jahrhunderts.“

Doch als Trump am 5. November wiedergewählt wurde, rief Abbas an, um ihm zu gratulieren, und versprach, mit ihm an einer politischen Lösung zu arbeiten, die er selbst fünf Jahre zuvor rundweg abgelehnt hatte.

Es folgte eine Vereinbarung, die die Ägypter vor zwei Wochen zwischen der Hamas und der Fatah, der palästinensischen Fraktion unter Führung von Abbas, ausgehandelt hatten. Die Vereinbarung sah vor, ein unabhängiges Komitee aus prominenten und professionellen Palästinensern im Gazastreifen zu ernennen, das sich um die Angelegenheiten und den Wiederaufbau nach dem Krieg kümmern sollte.

Dies war eine Forderung des zionistischen Regimes und der Regierung Biden, um die Hamas von jeder zukünftigen Rolle in der Regierung des Gazastreifens zu verdrängen.

Die Fatah von Abbas zog ihre Zustimmung jedoch schnell zurück, da die Israelis jegliche Rolle oder Mitsprache der Hamas in Bezug auf die Zukunft des Gazastreifens ablehnten. Es scheint, dass ein solches Abkommen nicht zu Netanjahus Versprechen eines „totalen Sieges“ über die Hamas und den Widerstand passen würde.

Was will Abbas also erreichen, und wohin will er in seinem Lebensabend?

Handverlesener ‚Führer‘

Im 20. Jahr seiner vierjährigen Amtszeit kündigte Abbas Ende November, wenige Tage nachdem er 89 Jahre alt geworden war, seinen Nachfolgeplan an.

Er erließ ein Dekret, das die Ernennung des unambitionierten, uncharismatischen und schwachen Fatah-Führers Rawhi Fattouh zum Interimspräsidenten nach Abbas vorsah.

Condoleezza Rice erzählte, wie eine Handvoll Leute im Jahr 2003 Abbas zum Führer des palästinensischen Volkes auswählte

Der 75-jährige Fattouh ist derzeit Vorsitzender des Palästinensischen Nationalrats, des Parlaments der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) im Exil.

In 28 Jahren ist der PNC nur einmal im Jahr 2018 zusammengetreten.

Interessanterweise ist Fattouh die gleiche Person, die nach dem Tod des ehemaligen Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde, Jassir Arafat, im November 2004 als Interimspräsident fungierte, bis Abbas im Januar 2005 zu seinem Nachfolger gewählt wurde.

Seit über einem Jahr steht Abbas unter amerikanischem Druck, einen Nachfolger zu ernennen, der Israel und den USA ebenso gefügig und entgegenkommend ist wie er es während seiner langen Amtszeit gewesen ist.

Wie Condoleezza Rice, die als nationale Sicherheitsberaterin von US-Präsident George W. Bush diente, in ihren 2011 erschienenen Memoiren„ No Higher Honor“ berichtet, wurde Abbas 2003 von einer Handvoll Personen, darunter sie selbst, Bush, CIA-Direktor George Tenet und der damalige israelische Premierminister Ariel Sharon, als Führer des palästinensischen Volkes ausgewählt.

Scharon weigerte sich über weite Strecken des Jahres 2002, mit Arafat zu verhandeln, konnte Bush jedoch schließlich davon überzeugen, den PLO-Führer zugunsten von Abbas als dem unterwürfigeren und nachgiebigeren Fatah-Führer auszuschalten.

Bevor er 2003 auf Druck der USA und Europas zum Premierminister ernannt wurde, wurde Abbas von Arafat öffentlich verspottet, der ihn als „Karzai Palästinas“ bezeichnete, eine Anspielung auf Hamid Karzai, den ehemaligen afghanischen Präsidenten, der in der arabischen Welt weithin als Marionette der USA gilt.

Abbas, auch bekannt als Abu Mazen, war fast automatisch an die Spitze der Fatah und der PLO aufgestiegen.

Obwohl er zur ersten Generation der Fatah-Gründer gehört, da er sich der Bewegung in den frühen 1960er Jahren anschloss, wurde er erst Jahrzehnte später ausgezeichnet oder in leitende Positionen berufen.

Strategischer Aktivposten

Erst nachdem die meisten der frühen Gründer und hochrangigen Führer der Fatah und der PLO, wie Khalil al-Wazir (Abu Jihad), Salah Khalaf (Abu Iyad), Sa’ad Sayel, Abu Yusuf al-Najjar und viele andere, zwischen den 1970er und frühen 1990er Jahren von Israel ermordet worden waren, begann Abu Mazen, bedeutendere Positionen innerhalb der Fatah und der PLO einzunehmen.

Als die PLO 1974 ihren 10-Punkte-Plan verabschiedete, der den Weg zu einer politischen Lösung ebnete, die auf der Anerkennung Israels im Gegenzug für einen verkleinerten palästinensischen Staat basierte, war Abbas dafür bekannt, dass er jede Form des bewaffneten Widerstands gegen die israelische Besatzung aufgab.

Zu dieser politischen Ideologie sagte Abu Iyad, der vor seiner Ermordung durch das zionistische Regime im Jahr 1991 als nächster Mann in der palästinensischen Bewegung nach Arafat galt: „Was ich am meisten fürchte, ist die Tatsache, dass die Palästinensische Autonomiebehörde nicht mehr existiert: „Was ich am meisten fürchte, ist, dass der Verrat eines Tages einfach als Meinung (normalisiert) wird.“

Als es Israel nicht gelang, die erste Intifada (1987-1991) niederzuschlagen, schlug es einen politischen Weg ein, der seine Expansions- und Siedlungspolitik beibehalten sollte. Dieser Weg gipfelte 1993 in den Osloer Verträgen.

Abbas war nicht nur einer der wenigen palästinensischen Gesprächspartner in diesem Prozess, sondern auch derjenige, der die Abkommen auf dem Rasen des Weißen Hauses im Namen der Palästinenser unterzeichnete.

Es erübrigt sich zu sagen, dass der Oslo-Prozess ein Desaster war, das von Anfang an zum Scheitern verurteilt war.

Die palästinensischen Unterhändler unter der Führung von Arafat und Abbas gaben von Anfang an ihre wichtigste Karte und ihr stärkstes Druckmittel aus der Hand, nämlich die Anerkennung des zionistischen Regimes auf 78 Prozent des historischen Landes Palästina.

Im Gegenzug verpflichtete sich Israel lediglich, sich auf einen vergeblichen politischen Prozess einzulassen, an dessen Ende bis 1999 ein unabhängiger palästinensischer Staat hätte stehen sollen – so dachten zumindest die PLO-Führer.

Doch mehr als drei Jahrzehnte nach Oslo hat das zionistische Regime nicht nur die sogenannte Zweistaatenlösung zunichte gemacht, sondern auch seine Pläne für ein „Groß-Israel“ gefestigt, einschließlich einer mehr als sechsfachen Zunahme der illegalen Siedler im Westjordanland von etwa 115 000 im Jahr 1993 auf heute über 750 000.

Einem Bericht der International Crisis Group aus dem Jahr 2015 zufolge betrachten die meisten israelischen Beamten Abbas als ihren wichtigsten „strategischen Aktivposten“.

Der Grund dafür ist ganz klar.

Es liegt vor allem an der von Abbas vertretenen politischen Philosophie, die den jahrzehntelangen palästinensischen Widerstand ablehnt, was einen Experten zu der Bemerkung veranlasste: „Abbas hat sich nicht ein einziges Mal in seinem Leben für bewaffneten Widerstand entschieden, noch hat er ihn unterstützt“.

Er spottete oft über den bewaffneten Widerstand jeglicher Gruppen, einschließlich seiner eigenen, selbst dann, wenn Israel Dutzende von Palästinensern ohne Grund getötet hatte.

Brutale Sicherheitskräfte

Sein Führungsstil machte aus einer relativ lebendigen palästinensischen Nationalbewegung eine Tochtergesellschaft der israelischen Besatzung, die oft als „Fünf-Sterne-Besatzung“ bezeichnet wird, da sie das zionistische Regime davon entlastet, als Besatzungsmacht aufzutreten, während sie eine aggressive und herrschsüchtige Siedler- und Kolonialpolitik betreibt , die schlimmer ist als das Apartheidregime in Südafrika.

Während seiner Amtszeit machte er sich das amerikanische Diktat zu eigen, die Sicherheitsdoktrin der palästinensischen Sicherheitskräfte von der Polizeiarbeit und dem Schutz palästinensischer Bevölkerungszentren in eine brutale Sicherheitstruppe umzuwandeln, die als erste Verteidigungslinie der israelischen Siedlungen und der Besatzungsarmee gegen jede Form des Widerstands, einschließlich passiver Formen der Bevölkerung, fungiert.

Seit seinem Aufstieg an die Spitze der Palästinensischen Autonomiebehörde im Jahr 2005 übernahm er den amerikanischen Plan unter Generalleutnant Keith Dayton, die Sicherheitskräfte der PA auszubilden, die sich an der Unterdrückung und dem Verstummenlassen abweichender Meinungen sowie an illegalen Verhaftungen und Folterungen beteiligten, die oft zum Tod führten, wie im Fall von Nizar Banat im Jahr 2021.

In Abstimmung mit den USA und dem zionistischen Regime schuf Abbas eine aufgeblähte Sicherheitstruppe, deren Hauptaufgabe in der Sicherheitskoordination mit der israelischen Armee bestand, um jeden Widerstand oder jede Operation gegen die Besatzung zu vereiteln.

Er bezeichnete diese Aufgabe als heilig und weigerte sich jahrzehntelang, sie zu beenden, obwohl die palästinensische Öffentlichkeit sie mit überwältigender Mehrheit verurteilt.

Zahlreiche palästinensische politische Gremien und Fraktionen haben ihn aufgefordert, diese schändlichen Praktiken einzustellen.

In einem ausführlichen Bericht aus dem Jahr 2017 wurde festgestellt, dass der palästinensische Sicherheitssektor etwa die Hälfte aller Beamten beschäftigt, fast 1 Milliarde US-Dollar des Haushalts der Palästinensischen Autonomiebehörde ausmacht und etwa 30 Prozent der gesamten internationalen Hilfe für die Palästinenser erhält, einschließlich der meisten Mittel aus den USA.

Die Studie ergab ferner, dass der palästinensische Sicherheitssektor mehr vom Haushalt der Palästinensischen Autonomiebehörde ausgibt als die Sektoren Bildung, Gesundheit und Landwirtschaft zusammen. Er umfasste mehr als 80.000 Personen, wobei das Verhältnis von Sicherheitspersonal zur Bevölkerung bei 1 zu 48 liegt – eines der höchsten in der Welt.

Bei Abbas‘ erstem Treffen mit Donald Trump im Jahr 2017 prahlte der US-Präsident mit der kontinuierlichen Sicherheitskoordination der PA mit Israel und lobte deren Effektivität beim Schutz der israelischen Besatzung: „Sie kommen unglaublich gut miteinander aus. Ich war tatsächlich sehr beeindruckt und etwas überrascht, wie gut sie miteinander auskamen. Sie arbeiten wunderbar zusammen.“

Kleiner Diktator

Als die Hamas die Parlamentswahlen 2006 gewann, stimmte sich Abbas mit den Amerikanern und Israelis ab, wie Rice in ihrem Buch ausführlich darlegt, um die Hamas-geführte Regierung daran zu hindern, als demokratisch gewählte Partei zu fungieren.

Tatsächlich waren es Abbas‘ Sicherheitskräfte, ebenfalls in Abstimmung mit den Amerikanern, die 2007 versuchten, die Hamas-Regierung in Gaza zu stürzen, nur um von der Hamas ausmanövriert zu werden, die den Gazastreifen übernahm, was effektiv zu zwei getrennten palästinensischen Regierungen führte.

David Wurmser, ein damaliger Beamter der Bush-Regierung, kommentierte 2008 in einem Artikel in der Vanity Fair, dass die Bush-Regierung „in einen schmutzigen Krieg verwickelt war, um einer korrupten Diktatur [unter Führung von Abbas] zum Sieg zu verhelfen“.

Er fügte hinzu, dass die Hamas nicht die Absicht hatte, den Gazastreifen einzunehmen, bis die Fatah sie dazu zwang.

Wurmser bemerkte weiter: „Für mich sieht es so aus, als wäre das, was passiert ist, nicht so sehr ein Putsch der Hamas gewesen, sondern ein versuchter Putsch der Fatah, der verhindert wurde, bevor er stattfinden konnte.“

Seit diesem internen Konflikt lebt der Gazastreifen unter einer lähmenden israelischen Belagerung, in die Abbas kaum eingreift.

Mit der Unterstützung der Amerikaner, Israelis und regionaler Akteure übernahm Abbas die totale Kontrolle über das politische Leben der Palästinenser. Er begann, einseitig Dekrete zu erlassen wie ein kleiner Diktator in einer Bananenrepublik.

Mit seinen verfassungs- und gesetzeswidrigen Dekreten setzte er Regierungen ab, setzte Premierminister ein, annullierte Wahlen, gab Milliarden aus, deckte die Korruption seiner Kumpane, Familienmitglieder und Söhne und setzte ein Verfassungsgericht ein, um den von der Hamas geführten Legislativrat abzusetzen.

Doch das Verhalten, das die meisten Palästinenser schockierte, war vielleicht Abbas‘ ohrenbetäubendes Schweigen in den ersten Tagen des völkermörderischen Krieges Israels.

Als sich der israelische Vernichtungskrieg und die ethnische Säuberungskampagne intensivierten, sprach sich Abbas einerseits energisch, aber inhaltsleer gegen die israelische Brutalität aus, während er andererseits die Sicherheitskoordination mit demselben Nachdruck fortsetzte, als ob es seit über einem Jahr keinen Völkermord im Gazastreifen, keine täglichen Siedlerangriffe im Westjordanland und keine routinemäßigen Übergriffe auf das Al-Aqsa-Gelände gegeben hätte.

Der völkermörderische Krieg Israels im Gazastreifen geht in den 15. Monat und ein Ende ist nicht in Sicht, und während Israel seine langfristige Besetzung des Gazastreifens vorbereitet und seine Politik der effektiven Annexion des Gebiets C im Westjordanland aggressiv vorantreibt, scheint es, dass die derzeitige faschistische israelische Regierung kurz davor steht, Abbas zugunsten eines neuen Sicherheitsarrangements fallen zu lassen, das lokale palästinensische Kollaborateure zur Regierung der palästinensischen Bevölkerung begünstigen würde.

Eine Studie aus dem Jahr 2017 ergab, dass der palästinensische Sicherheitssektor etwa die Hälfte aller Staatsbediensteten beschäftigt und fast 1 Milliarde Dollar des PA-Budgets ausmacht

Es ist klar, dass das derzeitige zionistische Regime mit seinem großen Plan, das Projekt Groß-Israel durchzusetzen, das demografische Problem der Palästinenser lösen und den israelisch-palästinensischen Konflikt ein für alle Mal zu seinen Gunsten entscheiden möchte.

Daher besteht ein Teil der großen Strategie Israels zur Verwirklichung dieses Ziels nicht nur darin, sich mit dem Verbot der Unrwa zu begnügen, die Zweistaatenlösung zu beenden oder die israelische Hegemonie in der Region zu errichten.

Im Wesentlichen geht es darum, alle palästinensischen Institutionen und Machtquellen, die den palästinensischen Kampf über Jahrzehnte bestimmt haben, aggressiv umzugestalten.

Unabhängig von Abbas‘ Dekret oder von dem, was in nächster Zeit mit ihm geschieht, wenn er in seinen letzten Lebensabschnitt eintritt, wird Israel dafür sorgen, dass er der letzte palästinensische Führer ist, der alle Titel in sich vereint, die die palästinensischen Institutionen ausmachen – der Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde, der PLO-Vorsitzende, der Fatah-Führer und der Präsident des „Staates Palästina“.

Aus israelischer Sicht hat er seinen Zweck erfüllt, und es ist nun Zeit für die endgültige Lösung.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Sami Al-Arian ist Direktor des Zentrums für Islam und globale Angelegenheiten (CIGA) an der Istanbuler Zaim-Universität. Er stammt ursprünglich aus Palästina und lebte vier Jahrzehnte lang (1975-2015) in den USA, wo er als Akademiker, prominenter Redner und Menschenrechtsaktivist tätig war, bevor er in die Türkei übersiedelte. Er ist der Autor mehrerer Studien und Bücher. Er kann kontaktiert werden unter: nolandsman1948@gmail.com.

