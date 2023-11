https://www.palestinechronicle.com/more-than-humanitarian-crisis-it-is-crisis-of-humanity-guterres-on-gaza-war/

‚Mehr als eine humanitäre Krise. Es ist eine Krise der Menschlichkeit‘. – Guterres über den Gaza-Krieg

Von Mitarbeitern des Palestine Chronicle

6. November 2023

Der Albtraum in Gaza ist mehr als eine humanitäre Krise. Es ist eine Krise der Menschlichkeit“, sagte er am Montag.

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, rief erneut zu einem sofortigen Waffenstillstand auf, da die Zahl der Todesopfer unter der palästinensischen Zivilbevölkerung im Gazastreifen 10.000 überschritten hat.

In Anlehnung an eine Formulierung des UNICEF-Sprechers James Elder vom 31. Oktober sagte Guterres vor Reportern im UN-Hauptquartier in New York, Gaza sei zu einem „Kinderfriedhof“ geworden.

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums sind seit Beginn des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen vor einem Monat über 4.800 palästinensische Kinder getötet worden.

„Hunderte von Mädchen und Jungen werden Berichten zufolge jeden Tag getötet und verletzt“, sagte Guterres.

Dies sind Auszüge aus Guterres‘ Erklärung:

„Innerhalb von vier Wochen wurden Berichten zufolge mehr Journalisten getötet als in jedem anderen Konflikt seit mindestens drei Jahrzehnten.

„Es wurden mehr Mitarbeiter von Hilfsorganisationen der Vereinten Nationen getötet als in jedem anderen vergleichbaren Zeitraum in der Geschichte unserer Organisation.

„Die sich entfaltende Katastrophe macht die Notwendigkeit eines humanitären Waffenstillstands mit jeder Stunde dringlicher.

„Die Konfliktparteien – und auch die internationale Gemeinschaft – stehen vor einer unmittelbaren und grundlegenden Verantwortung: dieses unmenschliche kollektive Leiden zu beenden und die humanitäre Hilfe für Gaza drastisch auszuweiten.

„Die israelischen Angriffe zielten auf Krankenhäuser, Flüchtlingslager, Moscheen, Kirchen und UN-Einrichtungen, einschließlich Notunterkünften.

„Der Alptraum in Gaza ist mehr als eine humanitäre Krise, es ist eine Krise der Menschlichkeit.“

Zahl der Todesopfer

Israel hat bisher über 10.022 Palästinenser im Gazastreifen getötet, darunter 4.800 Kinder und 2.550 Frauen, und mehr als 25.000 verwundet. Nach Berichten des palästinensischen Gesundheitsministeriums und internationaler Organisationen handelt es sich bei der Mehrheit der Getöteten und Verwundeten um Frauen und Kinder.

Trotz der massiven israelischen Militäraufrüstung rund um die Grenzen des Gazastreifens und sporadischer Infiltrationen am Rande des belagerten Streifens wehrt der palästinensische Widerstand die israelischen Angriffe weiterhin ab.

Um ihr militärisches Versagen zu rechtfertigen, bombardiert die israelische Armee weiterhin zivile Häuser im gesamten Gazastreifen, und überall in der belagerten Enklave werden neue Massaker gemeldet.

Der Gazastreifen steht seit 2007 unter strenger israelischer Militärbelagerung, nachdem im besetzten Palästina demokratische Wahlen stattgefunden hatten, deren Ergebnisse von Tel Aviv und Washington abgelehnt wurden.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …