Bidenomics und die Stärkung des US-Imperialismus – ein Interview mit Joel Geier von Eleanor Morley

Joel Geier has been a socialist activist in the United States since the civil rights movement in the late 1950s and Berkeley free speech campaign in the 1960s. He has written extensively on American politics, the Democratic Party, economics and imperialism.



07. November 2023

Joel Geier ist seit der Bürgerrechtsbewegung in den späten 1950er Jahren und der Berkeley-Kampagne für Redefreiheit in den 1960er Jahren ein sozialistischer Aktivist in den Vereinigten Staaten. Er hat viel über amerikanische Politik, die Demokratische Partei, Wirtschaft und Imperialismus geschrieben. Joel sprach letzten Monat in Australien mit Eleanor Morley über den Versuch der Regierung Biden, das amerikanische Imperium zu stärken.

Das Rennen um die US-Präsidentschaftswahlen 2024 ist in vollem Gange, und Joe Biden scheint sein Wirtschaftsprogramm zum Kernstück seiner Wiederwahlkampagne zu machen. Könnten Sie erklären, worum es bei diesem Programm, das den Namen „Bidenomics“ trägt, geht?

Bidens Wirtschaftspolitik ist nicht von seiner Außenpolitik zu trennen. Er lässt sich von der Tatsache leiten, dass die Vereinigten Staaten nicht mehr die einzige Supermacht sind: Sie haben einen Konkurrenten – China. Und China hat auf dem Weltmarkt an Schlagkraft gewonnen; es ist der wichtigste Handelspartner für 120 Länder. Das ist eine enorme Veränderung im Vergleich zu vor zwanzig Jahren. Für fast alle diese Länder waren früher die Vereinigten Staaten der wichtigste Handelspartner.

Es findet ein neuer Kampf um die Weltherrschaft statt. Es gibt einige Krisenherde, wie Taiwan oder das Südchinesische Meer, aber es geht auch um wirtschaftliche Fragen. So hat China beispielsweise die Belt and Road Initiative ins Leben gerufen, mit der es versucht, den eurasischen Markt unter chinesischer Vorherrschaft zu integrieren.

Die Vereinigten Staaten haben begonnen, dagegen vorzugehen. Der erste Schritt war die Hinwendung zu Asien, ein Versuch Obamas, die Modernisierung der amerikanischen Streitkräfte einzuleiten, einschließlich einer 1 Billion Dollar teuren Modernisierung der Atomwaffen. Aber das hat nichts an der großen Dynamik geändert.

Dann kommt Trump und beginnt einen Handelskrieg mit China, der chaotisch, inkompetent und ein Fehlschlag ist. Aber er bringt den Kampf mit China ins öffentliche Bewusstsein. Trump leitet auch die erste Runde von Wirtschaftssanktionen ein, vor allem gegen Huawei.

Dann tritt die Regierung Biden mit folgendem Vorschlag auf den Plan: Der Neoliberalismus ist gescheitert; wir müssen die wirtschaftliche Situation ändern, um mit China konkurrieren zu können. Die Regierung hat eine neue Industriepolitik vorgeschlagen: eine Reihe von Maßnahmen zum Ausbau der amerikanischen Wirtschaft, damit sie in der Lage ist, es mit China aufzunehmen.

Drei Maßnahmen stehen dabei im Vordergrund: Infrastruktur, Subventionen für „grüne Energie“ (z. B. Elektrofahrzeuge und Solarpaneele) und Sanktionen gegen chinesische Halbleiter und andere High-Tech-Rohstoffe, um den Fortschritt der chinesischen Wirtschaft zu bremsen.

Die Biden-Administration tendierte bereits vor der Wahl in diese Richtung, wie man an den Artikeln des nationalen Sicherheitsberaters Jake Sullivan sehen konnte. Aber die COVID-Pandemie und die Invasion in der Ukraine haben diese Tendenz noch verstärkt.

COVID verursachte eine massive Unterbrechung der Lieferketten. Man konnte keine Masken bekommen – sie wurden in China hergestellt. Man konnte keine Beatmungsgeräte bekommen. Viele der Medikamente und medizinischen Geräte, die die USA benötigten, werden in China hergestellt. Das hat während der Pandemie die Gemüter erhitzt.

Und das griff auch auf andere Bereiche der Wirtschaft über. Teile der Wirtschaft wurden stillgelegt, weil die Unternehmen keinen Zugang zu Rohstoffen aus China hatten. Die Automobilindustrie, alle Arten von Militärausrüstung, vieles davon hängt von Lieferketten ab, die nach China zurückführen. Diese Bedenken gab es schon seit einigen Jahren, aber plötzlich wurde klar, dass die amerikanische Wirtschaft von den Entscheidungen der Kommunistischen Partei Chinas abhängig ist. Wie bitte?! Warum haben Sie den Kalten Krieg 50 oder 60 Jahre lang geführt?

Und dann kam der Krieg in der Ukraine. Daraus haben sie unter anderem gelernt, dass die Vereinigten Staaten nicht mehr über den militärisch-industriellen Komplex verfügen, der in der Lage ist, einen langfristigen Krieg zu führen. Dieser muss nun auf den Boden der USA zurückkehren. Die USA wurden im Zweiten Weltkrieg zur dominierenden imperialistischen Macht, weil sie das „Arsenal der Demokratie“ waren; sie produzierten alle Flugzeuge, Schiffe, Panzer, Kanonen und Kugeln für die Alliierten. Ohne sie wären die Kriegsanstrengungen der Alliierten gescheitert. Dies ist heute nicht mehr der Fall. Insgesamt verfügen die Vereinigten Staaten nicht mehr über den militärisch-industriellen Komplex, den sie brauchen, um einen Krieg mit China um die Weltherrschaft zu führen.

China verfügt über 50 Prozent aller Schiffswerften der Welt, die Vereinigten Staaten über 1 Prozent. Die USA haben im Zweiten Weltkrieg Tausende von Schiffen gebaut; sie sind dazu nicht mehr in der Lage. Instrumente für Militärflugzeuge werden in China hergestellt; Sicherheitskameras für US-Militärbasen werden in China hergestellt; die Liste geht weiter.

Die Regierung Biden versucht nun, den Prozess des Wiederaufbaus des amerikanischen Industrie- und Militärkomplexes einzuleiten. Sie ist auf die Weltherrschaft ausgerichtet. Das ist das Ziel ihres Wirtschaftsprogramms.

Was hat die Biden-Regierung unternommen, um Amerikas industrielle Basis wiederzubeleben?

Trump und die Republikaner haben Geld direkt an Unternehmen gegeben, von denen sie annahmen, dass sie es dann investieren würden. Das war ein totaler Fehlschlag. Die Regierung Biden gibt immer noch Geld an Unternehmen, aber auf eine andere Art und Weise.

Erstens durch Investitionen in die Infrastruktur – Straßen, Eisenbahnen, Häfen, Brücken -, die alle verfallen durften. Alle sind dafür, aber es ist immer noch eine Subvention für Unternehmen, weil sie den Transport und die Zirkulation von Waren verbessern sollen. Man kann mehr Gewinn machen, wenn man eine gute Eisenbahn hat.

Die zweite Sache ist die Subventionierung grüner Energie: Elektrofahrzeuge, Solarzellen und dergleichen. Warum tun sie das? Die Vereinigten Staaten sind heute der führende Ölproduzent der Welt, aber sie wollen genügend Öl haben, um es an ihre Verbündeten exportieren zu können. Dies dient nicht nur den Profiten der Ölgesellschaften, sondern ist im Falle eines Krieges eine Notwendigkeit.

Die USA produzierten 80 Prozent des von den Alliierten im Zweiten Weltkrieg verbrauchten Öls. Ein Großteil der militärischen Pläne war darauf ausgerichtet, Deutschland den Zugang zu den rumänischen Ölfeldern zu verwehren und Japan davon abzuhalten, Öl zu bekommen. Darum geht es hier zum Teil. Die Vereinigten Staaten produzieren heute 20 Millionen Barrel Öl und Gas; vor zehn Jahren waren sie noch der größte Ölimporteur, heute exportieren sie etwas Öl. Sie wollen mehr davon exportieren, da sie sich auf die Zukunft vorbereiten.

Drittens soll China daran gehindert werden, sich Zugang zu High-Tech-Ausrüstung, wie z. B. fortschrittlichen Halbleitern, zu verschaffen. Wenn die Vereinigten Staaten in vielen Bereichen von China abhängig sind, so ist China von amerikanischer Hochtechnologie abhängig. Seine Wirtschaft und seine Kriegsmaschinerie hängen davon ab.

Infolge des Krieges in der Ukraine haben sich die USA in Europa wieder etabliert, und zwar so sehr, dass sie nun die Europäer daran hindern, Hightech-Halbleiter-Vorprodukte nach China zu schicken. So haben die Amerikaner beispielsweise das niederländische Unternehmen Advanced Semiconductor Materials Lithography daran gehindert, Ultraviolett-Lithografiemaschinen, die für den Bau von Halbleitermaschinen benötigt werden, nach China zu liefern. Das nimmt ihnen ein gutes Stück ihres Marktes weg, aber die Amerikaner haben es durchgesetzt.

Biden hat der amerikanischen Öffentlichkeit diese Maßnahmen nicht so präsentiert, als ginge es nur darum, die Industrie und das Militär zu stärken – er hat sie als einen neuen Aufbruch für die Arbeiterklasse, als eine Rückkehr zum New Deal angepriesen. Haben die amerikanischen Arbeiter etwas von den Subventionen?

Biden stellt das Programm so dar, als sei es gut für die Arbeitnehmer, die einen gut bezahlten Gewerkschaftsjob bekommen können, ohne einen Hochschulabschluss zu benötigen. Es handelt sich jedoch nicht um eine Subvention für die Armen, sondern um eine Subvention für die Unternehmen durch die Ausweitung der US-Wirtschaft. Das mag zwar zu mehr Arbeitsplätzen in der Industrie führen, aber es bringt den Arbeitnehmern im Moment kein Geld in die Taschen. Aber das ist nicht die Art, wie Biden darüber spricht.

Die Demokratische Partei hat die Wirtschaft seit Jahren nicht mehr zum Wahlkampfthema gemacht. Die Wahl 2020 zum Beispiel war aus Sicht der Demokraten COVID, aus Sicht der Republikaner die Wirtschaft. Im Jahr 2022 argumentierten die Republikaner gegen die Demokraten mit der Inflation und die Demokraten für die Abtreibung. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten versucht Biden, die Wirtschaft wieder zu einem Thema der Demokratischen Partei zu machen.

Die Wählerschaft der Demokratischen Partei stützte sich früher auf die Arbeiterklasse. Die amerikanischen Arbeiter in den 1940er, 50er, 60er und bis in die 70er Jahre haben mehr für die Demokratische Partei gestimmt als die britischen Arbeiter für die Labour Party in Großbritannien oder die deutschen Arbeiter für die Sozialdemokratische Partei. Die Demokratische Partei war die Partei der sozialen Sicherheit, der Arbeitslosenversicherung, des Mindestlohns und dann der Gesundheitsfürsorge. Aber dann hat sie den Neoliberalismus vollständig übernommen, und in 50 oder 60 Jahren hat es keine Reformen gegeben. Es gab einige Veränderungen: Gleichberechtigte Ehe, Abtreibung und so weiter, aber wirtschaftlich hat sich nichts getan. Die Löhne für Industriearbeiter sind seit 50 Jahren nicht mehr gestiegen.

Das Ergebnis für die Demokratische Partei ist immens. Der Staat, der früher am stärksten von den Demokraten dominiert wurde, war zum Beispiel West Virginia – die Kohlebergleute. Jetzt ist er der zweitstärkste republikanische Staat. Die Demokratische Partei hat die Arbeiterklasse im Stich gelassen, um sich dem Neoliberalismus und der Globalisierung anzuschließen. So verloren sie allmählich die Stimmen der Arbeiter, da sie nicht mit den Themen der Arbeiterklasse kandidieren konnten.

Die Republikaner begannen, den Arbeitern andere Argumente zu liefern – dass die Eliten sie für verachtenswert halten, was auf die Demokratische Partei tatsächlich zutrifft. Sie ist die Partei der oberen Mittelschicht, der Fachleute, Ärzte, Anwälte, Professoren. Die Partei vertritt die oberen 5 oder 10 Prozent der Bevölkerung – sie verachtet die Arbeiterklasse völlig. Sie ist für eine gewisse Verbesserung für die Ärmsten, aber der Mindestlohn ist heute niedriger als 1968.

Sie begannen also, die weiße Arbeiterklasse zu verlieren, aber sie konnten sagen: „Das liegt daran, dass sie rassistisch sind, wir werden auf Vielfalt und Gleichberechtigung setzen, und wir haben die Demografie auf unserer Seite – das Land wird wegen der wachsenden hispanischen und asiatischen Bevölkerung nicht mehr mehr mehrheitlich weiß sein“. Und dann verloren sie die hispanische Arbeiterklasse, dann die Asiaten, und jetzt wählen 20 Prozent der schwarzen Bevölkerung die Republikaner.

Auch die Republikaner haben die Identitätspolitik der Demokraten aufgegriffen und stellen schwarze und hispanische Kandidaten auf. Von den acht oder neun Personen, die bei den republikanischen Vorwahlen für die Präsidentschaftswahlen kandidieren, ist zum Beispiel einer schwarz, Tim Scott, zwei sind indische Amerikaner, Nikki Haley und Vivek Ramaswamy.

Die Demokratische Partei ist also plötzlich zu dem Schluss gekommen, dass sie keine natürliche Mehrheit haben wird und dass sie sich wieder auf die Gewinnung der Arbeiterklasse konzentrieren muss. Das ist ihr Programm, oder ihr Eröffnungsprogramm, mit dem sie versuchen, die Arbeiterklasse zu gewinnen.

Wie wirksam ist Bidenomics tatsächlich gewesen?

Nun, es gibt einen Kapitalboom in den Vereinigten Staaten. Ein großer Teil davon ist europäisches Kapital, und die Autoindustrie, wie Toyota, Nissan, Volkswagen, BMW, sie fangen an, Fabriken in den Vereinigten Staaten zu bauen, wegen der Subventionen für Elektrofahrzeuge.

Dann gibt es noch die Subventionen für Halbleiter. Halbleiterfabriken werden von der Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation, Samsung, Intel und so weiter gebaut. All dies ist einer der Gründe, warum der Anstieg der Zinssätze nicht zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit und einem Rückgang des Verbrauchs geführt hat.

Das Programm funktioniert also in diesem Sinne – es belebt zumindest Teile der amerikanischen Industrie. Ich denke, vom Standpunkt des amerikanischen Imperialismus aus gesehen, ist es die erfolgreichste Regierung seit 30 Jahren. Sie hat ihre Macht in Europa wiederhergestellt. Sie tut dies auch im Pazifik, mit Japan, Südkorea, Australien, den Philippinen, vielen der pazifischen Inseln. Sie muss noch ihre Beziehungen in Lateinamerika und Afrika wiederherstellen, aber das ist ihr in nur zwei bis drei Jahren sehr schnell gelungen.

Aber das reicht nicht aus, um die Arbeitnehmer zu überzeugen – sie sehen nicht unbedingt, dass sich ihr Lebensstandard verbessert. Man könnte sagen, auf lange Sicht vielleicht, aber auf lange Sicht werden wir alle tot sein, wie Keynes sagte. Ihnen ist nichts eingefallen, was den Lebensstandard der Arbeiterklasse unmittelbar anhebt, weshalb Trump immer noch wählbar und Biden unpopulär ist.

Wir befinden uns in einer Welt, die viel instabiler ist – wirtschaftlich, politisch, militärisch, wie auch immer man es sehen will – als in den vergangenen Jahrzehnten. Wir befinden uns in einer völlig anderen Zeit als in den 40 Jahren des Neoliberalismus und der Globalisierung. Und das gilt besonders für die Vereinigten Staaten.

