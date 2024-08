https://www.middleeasteye.net/news/melbourne-orchestra-leaders-voted-out-removing-pianist-over-gaza-tribute



Melbourner Orchesterleiter abgewählt, weil Pianist wegen Gaza-Hommage abgesetzt wurde

Von Rayhan Uddin

16. August 2024

MSO räumt „Fehler“ ein, nachdem es das Konzert eines Musikers abgesagt hat, der ein Lied den von Israel getöteten palästinensischen Journalisten gewidmet hatte

Der Pianist Jayson Gillham widmete ein fünfminütiges Stück den im israelischen Gaza-Krieg getöteten Journalisten (Website des Melbourne Symphony Orchestra)

Musiker des Melbourne Symphony Orchestra (MSO) haben dem Vorstand des Orchesters das Misstrauen ausgesprochen, nachdem dieser ein Konzert eines Pianisten abgesagt hatte, der einen Auftritt palästinensischen Journalisten gewidmet hatte, die von israelischen Streitkräften in Gaza getötet worden waren.

In einem Brief an die Geschäftsführung erklärten die Musiker, der Skandal habe das Orchester „in Verruf“ gebracht und „jahrelange ungelöste Probleme“ aufgezeigt, berichtete die australische Herald Sun am Freitag.

„Wir sind der Meinung, dass es die Pflicht des Senior Managements ist, das MSO in Übereinstimmung mit den Werten und Verhaltensweisen des Orchesters zu führen und zu managen. Es ist jedoch offensichtlich geworden, dass diese Werte nicht mehr mit denen des Orchesters und der Mitarbeiter übereinstimmen“, heißt es in dem Brief der Musiker.

Am Sonntag brachte der britisch-australische Pianist Jayson Gillham ein fünfminütiges Stück namens Witness zur Uraufführung.

„In den letzten 10 Monaten hat Israel mehr als 100 palästinensische Journalisten getötet“, sagte Gillham vor der Aufführung des Stücks.

„Einige davon waren gezielte Attentate auf prominente Journalisten, die in gekennzeichneten Pressefahrzeugen unterwegs waren oder ihre Pressejacken trugen. Die Ermordung von Journalisten ist nach internationalem Recht ein Kriegsverbrechen, und sie geschieht in dem Bemühen, die Dokumentation und Verbreitung von Kriegsverbrechen in der Welt zu verhindern.

„Neben der Rolle der Journalisten, die als Zeugen auftreten, ist das Wort ‚Zeuge‘ im Arabischen ’shaheed‘, was auch ‚Märtyrer‘ bedeutet.“

Im Anschluss an das Konzert teilte das MSO mit, dass es Gillhams für Donnerstag geplante Aufführung von Mozart und Brahms in der Melbourne Town Hall wegen „einer Reihe von einleitenden Bemerkungen“ abgesagt habe. Weiterlesen bei middleeasteye.net

