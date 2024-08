https://english.almayadeen.net/articles/opinion/the-data-on-the-jews-and–discrimination–in-the-uk



Die Daten über die Juden und die „Diskriminierung“ in Großbritannien

Von David Miller

Quelle: Al Mayadeen Englisch

16. August 2024

Der folgende Beitrag ist Teil 2 einer Artikelserie von David Miller, die sich mit dem Thema „Werden die Juden diskriminiert?“ befasst und gegen die Judenfeindlichkeit im Vereinigten Königreich vorgehen soll.

Ich habe getwittert, dass Juden nicht diskriminiert werden. Dafür wurde ich von wichtigen Teilen der Linken angeprangert, wie ich im ersten Teil dieser Artikelserie erläutert habe. In diesem Artikel gehe ich auf die Beweise ein, auf die ich mich stützte. Zuerst betrachte ich den Kontext des Beitrags, den ich auf Twitter/X gemacht habe, und dann gehe ich auf die Beweise für das jüdische Privileg ein. Am Ende des Artikels stelle ich die Frage, warum dies von Bedeutung ist, und untersuche, wie dieses Thema das Urteil in meinem Gerichtsfall beeinflusst hat.

Der Kontext

Der Kontext meiner Beiträge zu X bestand darin, dass ich auf mehrere Beiträge von Hen Mazzig – einem Vollzeitmitglied eines vom Regime koordinierten Troll-Netzwerks – reagierte, mit denen er versuchte, Nicht-Juden davon abzuhalten, sich der antisemitischen Hetzkampagne anzuschließen. Ziel dieser zionistischen Strategie ist es, Nichtjuden dazu zu bringen, zu akzeptieren, dass nur Juden aufgrund ihrer Erfahrungen Judenfeindlichkeit definieren können. Dies lässt den Zionisten natürlich das Feld offen, Gefühle der Verletzung oder gelebte Diskriminierungserfahrungen einfach zu erfinden oder vorzutäuschen, die auf ihrem Festhalten an einer rassistischen und völkermörderischen Ideologie und ihrem Wunsch, deren Interessen zu verfolgen, beruhen. Solche Erfindungen sind im Zuge des Widerstands gegen den Völkermord seit dem Start der Al-Aqsa-Flut am 7. Oktober letzten Jahres viel deutlicher sichtbar geworden – von Erfindungen darüber, dass „Zischen“ antijüdisch sei, bis hin zu der Erfindung, dass man „mit einer palästinensischen Flagge ins Auge gestochen wurde“, und vielen anderen.

Meiner Ansicht nach ist Rassismus eine materielle Tatsache, die von Menschen auf der Grundlage empirischer Beweise und nicht nur auf der Grundlage von Gefühlen oder Wahrnehmungen erforscht und verstanden werden kann. Wenn man das tut, stellt man fest, dass die Juden nicht die unterdrückte Klasse sind, die die Zionisten behaupten. Sie sind in der Tat – im Großen und Ganzen – in erheblichem Maße privilegiert. Deshalb habe ich einen Thread mit vier Tweets zu diesen Punkten veröffentlicht, der unten zu sehen ist.

Wie man sieht, befassten sich die ersten drei Tweets mit der Frage, wie man sich Rassismus vorzustellen hat. Es war der vierte, der die ganze Aufmerksamkeit auf sich zog, und normalerweise wurde der Kontext nicht berücksichtigt. Dennoch habe ich später einen langen Thread mit den Beweisen für meine Behauptungen veröffentlicht.

Die Beweise

Was sind die Beweise, auf die ich mich stützte? Es lohnt sich, noch einmal zu betonen, dass kein einziger meiner Kritiker jemals auf diese Beweise verwiesen oder auch nur zugegeben hat, dass ich sie veröffentlicht hatte. Ich sollte anmerken, dass der Thread, den ich weiter unten bespreche, am 9. August 2023 veröffentlicht wurde, also etwa eine Woche vor der Kritik von SWP und BRICUP, die im ersten Teil dieser Serie diskutiert wurde. Der JVL-Artikel wurde von ihnen zum ersten Mal am 9. August um 18.57 Uhr getwittert, also etwas mehr als eine Stunde, bevor mein Beitrag um 20.18 Uhr veröffentlicht wurde, um fair zu sein. Sie haben jedoch ihre Erklärung nicht aktualisiert oder etwas hinzugefügt, um die Argumente und Daten zu bestätigen.

Werden Juden in der britischen Gesellschaft diskriminiert? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir verstehen, was mit „Diskriminierung“ gemeint ist, die sich von „Hassverbrechen“ unterscheidet.

Laut der britischen Regierung gibt es folgende Arten von Diskriminierung: Am Arbeitsplatz, in der Ausbildung, als Verbraucher, bei der Inanspruchnahme öffentlicher Dienstleistungen, beim Kauf oder der Anmietung von Immobilien und/oder als Mitglied oder Gast eines privaten Clubs oder Vereins.

Hasskriminalität hingegen ist laut der Metropolitan Police jede Straftat, die (entweder vom Opfer oder von einem Zeugen) als durch die „Ethnie oder die vermeintliche Ethnie, die Religion oder die vermeintliche Religion“ usw. motiviert wahrgenommen wird (mit der Frage der Hasskriminalität gegen Juden befasse ich mich in späteren Teilen dieser Serie).

Es gibt viele Daten über den Status der Juden in der Gesellschaft (mit Unterschieden innerhalb und zwischen den Gruppen, wie ich in diesem Thread dargelegt habe).

Beginnen wir mit Norman Finkelstein in einem Artikel mit dem Titel: Die Schimäre des britischen Antisemitismus. Zur Verbreitung des Antisemitismus stellt er fest, dass:

Das Ausmaß des Antisemitismus in der britischen Gesellschaft war über einen längeren Zeitraum Gegenstand zahlreicher Umfragen. Diese Umfragen kamen einheitlich, konsequent und eindeutig zu dem Schluss, dass Antisemitismus (1) seit langem ein Randphänomen in der britischen Gesellschaft ist und weniger als 10 Prozent der Bevölkerung betrifft, (2) weit weniger auffällig ist als die Feindseligkeit gegenüber anderen britischen Minderheiten und (3) im Vereinigten Königreich weniger ausgeprägt ist als fast überall sonst in Europa.

Zusammenfassend zum Status der Juden sagt er: „Britische Juden sind insgesamt überproportional wohlhabend, gebildet und beruflich erfolgreich.“ Aber vielleicht lohnt es sich, einige seiner Daten zu zitieren, da die Ergebnisse so deutlich sind:

Die drei reichsten Briten im Jahr 2016 waren Juden. Juden machen nur 0,5 Prozent der Bevölkerung aus, aber ganze 20 Prozent der 100 reichsten Briten. Sowohl im Vergleich zur Gesamtbevölkerung als auch zu anderen ethnisch-religiösen Gruppen sind britische Juden insgesamt überproportional wohlhabend, gebildet und beruflich erfolgreich.

Diese Daten stimmen gut mit dem Bild in anderen Ländern überein. Juden machen nur 2 Prozent der US-Bevölkerung aus , stellen aber 30 Prozent der 100 reichsten Amerikaner, während Juden das höchste Haushaltseinkommen unter den religiösen Gruppen haben. Juden machen weniger als 0,2 Prozent der Weltbevölkerung aus, aber von den 200 reichsten Menschen der Welt sind ganze 20 Prozent Juden. Juden sind unvergleichlich gut organisiert, denn sie haben eine Fülle von ineinandergreifenden, sich überschneidenden und sich gegenseitig verstärkenden Gemeinschafts- und Verteidigungsorganisationen geschaffen, die sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene tätig sind.

In vielen Ländern, nicht zuletzt in den USA und im Vereinigten Königreich, besetzen Juden strategische Positionen in der Unterhaltungsindustrie, in der Kunst, im Verlagswesen, in Meinungszeitschriften, in der Akademie, in der Anwaltschaft und in der Regierung. „In Großbritannien sind Juden in einer Zahl vertreten, die ein Vielfaches ihres Bevölkerungsanteils beträgt“, stellt der britisch-israelische Journalist Anshel Pfeffer fest, “in beiden Häusern des Parlaments, auf der Sunday Times Rich List, in den Medien, in der Wissenschaft, in den Berufen und in fast allen Bereichen des öffentlichen Lebens.“

Es wäre ein Wunder, wenn sich diese Rohdaten nicht in übergroßer jüdischer politischer Macht niederschlagen würden. Das in Israel ansässige Jewish People Policy Planning Institute schwärmt, dass „das jüdische Volk heute auf einem historischen Höhepunkt der Wohlstandsmehrung steht“ und „noch nie so mächtig war wie heute“. Es ist sicherlich legitim, das Ausmaß dieser politischen Macht in Frage zu stellen und zu hinterfragen, ob sie übertrieben wurde, aber es kann nicht richtig sein, kritische sozioökonomische Fakten zu leugnen (oder zu unterdrücken).

Mit diesem letzten Satz hat Finkelstein sicherlich recht. In demselben Artikel weist er die Vorstellung zurück, dass Antisemitismus heute im Vereinigten Königreich ein großes Problem darstellt:

Der selbsternannte Experte Barnaby Raine, der in britischen Talkshows die Runde macht, zieht eine Grimasse, dass „es ein sehr, sehr ernstes Problem mit Antisemitismus in der britischen Gesellschaft gibt.“ (Abgesehen von der Tatsache, dass er ein „stolzer britischer Jude“ ist und einmal als „Jude“ bezeichnet wurde, ist es schwer, die Grundlage für seine selbstbewussten Äußerungen zu erkennen). Bertrand Russell schrieb einmal über Trotzki: „Er sieht sehr gut aus und hat bewundernswert gewelltes Haar; man hat das Gefühl, dass er für Frauen unwiderstehlich wäre.“ Etwas Ähnliches lässt sich mehr oder weniger von Barnaby dem Bolschewiken sagen – oder zumindest von dem Ideal, das er anstrebt. Die Frage ist also die folgende: Wäre er lieber hässlich und kahlköpfig, oder wäre er heute in Großbritannien Jude? Das ist keine triviale oder ironische Frage. Tatsache ist, dass diese körperlichen Stigmata sowohl persönlich als auch beruflich ein zehntausendmal schwereres Kreuz sind als die Tatsache, als Jude geboren zu sein. Wenn das Nicht-Problem des Antisemitismus im Vereinigten Königreich ein „sehr, sehr ernstes Problem“ darstellt, dann kann sich das britische Volk glücklich schätzen.

Finkelstein verwendet hier das Wort „unverhältnismäßig“. Das ist richtig. Er homogenisiert die Juden nicht und sagt auch nicht, dass alle Juden „unverhältnismäßig“ wohlhabend sind. Aber er sagt, dass sie es „in der Gesamtheit“ sind. Diese Unterscheidung nicht zu verstehen, ist etwas, das in einer sozialwissenschaftlichen Arbeit im ersten Jahr an jeder Universität im Vereinigten Königreich bestraft werden würde.

Als Nächstes ist hier Finkelsteins Kollege/Genosse Jamie Stern-Weiner zu sehen. Hier schreibter für Jewish Voice for Labour im Jahr 2019 über den „Mythos“ der Antisemitismuskrise der Labour-Partei..:

‚Antisemitische Haltungen … in der britischen Gesellschaft scheinen sich nicht in sozioökonomischer Diskriminierung niederzuschlagen. Die meisten britischen Juden erkennen, dass Jüdischsein im heutigen Großbritannien nur wenige oder gar keine Türen verschließt.“

Um diese letzte Aussage zu untermauern, stellte er fest: In einer Umfrage von 2017 stimmten 63 Prozent der britischen Juden zu, dass „nicht-weiße Menschen nicht die gleichen Möglichkeiten und Chancen im Leben haben wie weiße Menschen, da sie durch Vorurteile und Diskriminierung zurückgehalten werden.“ Nur 16 Prozent stimmten der entsprechenden Aussage für „jüdische Menschen in Großbritannien“ zu. Und er führt eine Reihe von Referenzen an, um seine (auf Tatsachen beruhende) Ansicht zu untermauern.

Er gibt auch zu bedenken, dass sich hinter diesen Aggregaten erhebliche Ungleichheiten innerhalb der Gemeinschaft verbergen“, und verweist auf Anzeichen von Armut in einigen Teilen der jüdischen Gemeinschaft.

Finkelstein und Stern-Weiner sind beide Juden, obwohl ihre Analyse auch dann richtig wäre, wenn sie es nicht wären. Es ist nicht antisemitischer für mich oder irgendjemand anderen, über Fakten zu Vorurteilen und Privilegien zu berichten, als es für jüdische Menschen ist.

Bei Rassismus geht es nicht um subjektive Gefühle oder um den „Standpunkt“, den man aufgrund seiner sozialen Stellung einnimmt. Es geht um die materielle Realität von Diskriminierung und Gewalt, die sich empirisch verifizieren oder falsifizieren lässt.

Die besten Belege für Diskriminierung in diesem Bereich finden sich in sozialwissenschaftlichen Studien. Ein Bericht des Nationalen Gleichstellungsgremiums aus dem Jahr 2010 enthält beispielsweise Daten zu den nach Geschlecht und Religion aufgeschlüsselten Stundenlöhnen:

Daraus geht hervor, dass sowohl Frauen als auch Männer jüdischer Abstammung einen dramatischen Vorteil gegenüber Christen und allen anderen Gruppen haben. Es zeigt auch einen deutlichen Nachteil für Frauen und Männer, die Muslime sind. Eine Studie aus dem Jahr 2012 für die Policy Commission on the Distribution of Wealth (Politische Kommission zur Verteilung des Reichtums) erstellte eine Rangliste des mittleren Nettovermögens der Haushalte.

Ist es nicht bemerkenswert, das „Median-Nettovermögen“ von Juden (422.000 £) mit dem von Muslimen (42.000 £) zu vergleichen – ein Zehntel des Wertes für Juden?

Eine der umfassendsten Studien wurde 2008 für die Equality and Human Rights Commission, die britische Aufsichtsbehörde für Gleichberechtigung, durchgeführt. Sie ergab Folgendes: „Der Lohnvorteil jüdischer Männer ist auf allen Ebenen der Lohnverteilung zu beobachten. Dabei geht es nicht nur darum, dass der durchschnittliche Vorteil von Großverdienern beeinflusst wird. Auch der Nachteil, der mit der Zugehörigkeit zu einem muslimischen Volk verbunden ist, erstreckt sich über die gesamte Einkommensverteilung, obwohl er bei Geringverdienern ausgeprägter zu sein scheint.“

Die Daten zu den Gehaltsunterschieden zwischen jüdischen und muslimischen Männern sowie zu den Gehaltsprognosen sind sehr eindeutig, wie diese Tabellen aus einer Studie der Gleichstellungs- und Menschenrechtskommission zeigen.

Falls Sie glauben, dass jüdische Menschen (insgesamt) deshalb so gut abschneiden, weil sie so „klug“, „aufgeweckt“ oder „intelligent“ oder – in einer etwas weniger vorurteilsbehafteten Formulierung – „gebildeter“ sind, so scheinen die Daten der EHRC diese Ansicht nicht zu bestätigen.

Sind Juden institutionellem Rassismus seitens des Staates, der Polizei oder des Terrorismusbekämpfungsapparats ausgesetzt? Werden sie rassistisch profiliert? Werden sie regelmäßig (oder überhaupt) nach Schedule 7 des Terrorismusgesetzes angehalten?

Die Frage zu stellen, bedeutet, sie zu beantworten. Juden sind keinen solchen Bedrohungen ausgesetzt. Muslime schon.

Warum ist das wichtig?

Werden jüdische Menschen, die aus dem besetzten Palästina nach Großbritannien zurückkehren – nachdem sie radikalisiert wurden, um sich den israelischen Besatzungstruppen anzuschließen und Palästinenser zu terrorisieren – routinemäßig von der Terrorismusbekämpfung festgenommen? Nein. Sollten sie das? Auf jeden Fall.

Juden als Ganzes werden im Durchschnitt – bei allen oben untersuchten Kriterien – nicht diskriminiert. Juden sind die privilegierteste Minderheitengruppe – im Durchschnitt privilegierter als „Weiße“, von denen sie im Vereinigten Königreich (meistens) eine Untergruppe bilden. Sie sind in allen Bereichen des öffentlichen Lebens Großbritanniens proportional überrepräsentiert – vor allem auf höheren Ebenen. Mit diesem Privileg geht angesichts des stark hierarchischen Charakters der britischen Gesellschaft die Macht einher, wirtschaftliche, politische und kulturelle Entscheidungen zu treffen. Das bedeutet nicht, dass es so etwas wie „jüdische Macht“ gibt oder dass man sich der Idee anschließt, dass „jüdische Bürger … den angeblichen Prioritäten der Juden weltweit gegenüber loyaler sind als den Interessen ihrer eigenen Nationen“ (wie es die IHRA-Arbeitsdefinition ausdrückt). Stattdessen weisen wir auf die unverhältnismäßige Macht der Zionisten hin, da die Zionisten eine überwältigende Mehrheit der britischen Juden ausmachen und da diejenigen mit antizionistischen Ansichten, wie es der Fall zu sein scheint, weitgehend von Elitepositionen ausgeschlossen sind.

Dies, so vermuten wir, ermöglicht es, Entscheidungen zu treffen, die zionistische Interessen gegenüber dem allgemeinen (und sicherlich dem muslimischen) Interesse begünstigen. Im öffentlichen Dienst gibt es zum Beispiel ein offiziell gefördertes Netzwerk für jüdische Mitarbeiter. Alle Hinweise auf seine Aktivitäten lassen auf eine starke Verbundenheit mit dem Zionismus schließen. Der Zionismus, das darf nicht vergessen werden, ist eine inhärent rassistische Ideologie, die Juden als den Nicht-Juden überlegen ansieht und die ihre vermeintlichen Interessen fanatisch und ideologisch verteidigt.

In Bezug auf Palästina bedeutet dies eine unverhältnismäßige Unterstützung des anhaltenden Völkermords in Gaza durch Spenden britischer zionistischer Juden an zionistische Organisationen, die palästinensisches Land stehlen, und auch direkt an die Besatzungstruppen, wie ich bereits mehrfach berichtet habe. Darüber hinaus ist es für die Fähigkeit der Zionisten, im Bündnis mit den außenpolitischen Netzwerken des zionistischen Regimes die Regierungspolitik zu beeinflussen, eindeutig von Bedeutung, dass sich die Mehrheit der Juden als zionistisch oder in irgendeiner Weise mit dem Land verbunden betrachtet. Zwischen 63 % und 80 % der britischen Juden (je nach Quelle) bezeichnen sich als „zionistisch“. Noch höher ist die Zahl derer, die sagen, dass sie sich „sehr oder eher mit dem Land verbunden“ (73 %) oder „persönlich mit Israel verbunden“ (97 %) fühlen.

Ist es eine empirische Tatsache, dass die zionistische Bewegung koordiniert und gelenkt wird? Ich fürchte ja. Die zionistische Organisation hat in den 1950er Jahren ein entsprechendes Gesetz verabschiedet – das Jewish Agency Status Law. Es regelt die spezifischen Funktionen, die der zionistischen Bewegung von der Regierung der Siedlerkolonie zugewiesen werden.

Stimmt es auch, dass zionistische Annahmen in die Politik der Terrorismusbekämpfung im Vereinigten Königreich, den USA, Frankreich, Deutschland, Spanien, den Niederlanden, der EU und vielen anderen Ländern Eingang gefunden haben? Ja, ich fürchte, das ist richtig. Um nur das jüngste Beispiel zu nennen, nämlich die Extremismuspolitik 2024 von Michael Gove, ist dies mehr oder weniger die gleiche Politik, die eingeführt worden wäre, wenn Netanjahu statt Michael Gove das Sagen gehabt hätte.

Coda

In dem Urteil in meiner Gerichtsverhandlung wurde festgestellt, dass aufgrund dieser Tweets eine Wahrscheinlichkeit von 30 % bestand, dass ich rechtmäßig entlassen worden wäre. In dem Urteil heißt es, dass ich „akzeptiert“ habe, dass es „falsch“ war, zu sagen „Juden werden nicht diskriminiert“. Es heißt auch, dass ich „statt zu sagen, dass Juden in kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Machtpositionen ‚gut vertreten‘ sind“, „geschrieben habe, dass sie ‚überrepräsentiert‘ sind“. In dem Urteil heißt es dann, es sei dementsprechend „höchstwahrscheinlich“, dass dies als „negativ konnotiert“ interpretiert werde.

Dagegen könnte man die Punkte zur Überrepräsentation und zur Diskriminierung anfechten. In Bezug auf Letzteres lege ich das Protokoll meines Gesprächs mit dem Richter vor, das zu dem Schluss führte, dass Teile des Gezwitscherten „einfach falsch“ waren. Hier ist die Abschrift des relevanten Teils dieses Austauschs

Niederschrift der Anhörungen vor dem Gericht. S. 52 und 54

Natürlich beinhaltet Hasskriminalität diskriminierende Handlungen, aber wie ich bereits betont habe und wie ich auch weiterhin glaube, habe ich den Begriff nicht in seinem allgemeinen Sinne verwendet, sondern speziell in Bezug auf die Definition der Regierung, die ihn klar von der oben zitierten Hasskriminalität unterscheidet.

Hasskriminalität scheint, wie noch deutlich werden wird, eine Anomalie in Bezug auf das allgemeinere Muster der jüdischen Privilegierung im Vereinigten Königreich und auch an anderen Orten zu sein. Die Frage der Hasskriminalität und der Juden sowie die Frage, ob es sich dabei tatsächlich um eine Anomalie handelt, wird in weiteren Artikeln dieser Reihe behandelt werden.

Was schließlich die Frage der „Überrepräsentation“ betrifft, so bedarf es keiner großen Analyse dessen, was ich in dem langen Thread oben geschrieben habe, um zu dem Schluss zu kommen, dass ich die Überrepräsentation von Juden in Machtpositionen für ein Problem halte. Ich habe es wörtlich in der Schlussfolgerung des Threads gesagt. Ich schrieb, dass „mit diesem Privileg die Macht einhergeht, wirtschaftliche, politische und kulturelle Entscheidungen zu treffen“. Dann sagte ich: „In Bezug auf Palästina bedeutet dies die Macht zur Kolonisierung durch Spenden britischer Juden an zionistische Organisationen, die palästinensisches Land stehlen.“ Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die Juden pro Kopf der Bevölkerung überrepräsentiert sind, und die Konsequenz daraus – da die meisten Juden Zionisten sind – ist, dass es einfacher ist, Entscheidungen zu treffen, die den Palästinensern und auch anderen – wie etwa den Muslimen – erheblich schaden.

Im nächsten Teil dieser Serie werde ich mich mit dem scheinbar anomalen Bereich der „Hasskriminalität“ befassen.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder.

investigativer Forscher, Rundfunksprecher und Akademiker. Er ist Gründer und Co-Direktor des Lobbying-Watchdogs Spinwatch und Herausgeber von Powerbase.info.Übersetzt mit deepl.com

