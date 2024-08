https://www.palestinechronicle.com/stabbing-near-tel-aviv-two-killed-others-wounded/



Messerstecherei bei Tel Aviv – Zwei Tote, weitere Verletzte

4. August 2024

Bei einer Messerstecherei in Holon, in der Nähe von Tel Aviv, wurden mindestens zwei Israelis getötet. (Foto: Videoaufnahme)

Bei einem Messerangriff und einer Schießerei im Zentrum der Stadt Holon in der Nähe von Tel Aviv wurden am Sonntag zwei Israelis getötet und zwei weitere verwundet.

Der Angreifer erschoss zwei Israelis in der Moshe-Dayan-Straße im Stadtzentrum von Holon, bevor er an einen anderen Ort ging und auf weitere Personen einstach. Später wurde er von der israelischen Polizei lebensgefährlich verwundet.

Die israelische Polizei teilte mit, dass es sich bei dem Angreifer um einen jungen Palästinenser aus der Stadt Salfit im nördlichen Westjordanland handelt, und fügte hinzu, dass sie in Holon eine groß angelegte Suche mit einem Hubschrauber durchführt, da sie die Anwesenheit weiterer palästinensischer Kämpfer befürchtet.

Unterdessen meldete das israelische Armeeradio, dass ein Palästinenser „in Holon einen Messerangriff verübte, bei dem ein Israeli getötet und drei weitere verletzt wurden“, und erklärte, der Angreifer sei ohne Aufenthaltsgenehmigung eingereist.

Die israelische Zeitung Haaretz berichtete, der Angreifer sei „durch Schüsse eines Polizisten schwer verletzt worden“.

Die israelische Zeitung Yedioth Ahronoth zitierte den Ambulanzdienst Magen David Adom mit der Aussage, dass die Verletzten des Messerangriffs in Holon an drei verschiedenen Orten zu finden seien, die etwa 500 Meter voneinander entfernt seien

Israels extremistischer Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, kommentierte die Operation in Holon mit den Worten, seine Regierung habe Tausende von Waffen an die Israelis verteilt und dazu aufgerufen, sie zu tragen und zu benutzen, und fügte hinzu: „Unser Krieg ist nicht nur gegen den Iran, sondern auch hier in Israel.

Der israelische Oppositionsführer Yair Lapid beschuldigte Ben-Gvir jedoch des Versagens. „Seit Ben-Gvir im Amt ist, sind unsere Straßen voller Morde und Anschläge, und kein Minister hat so versagt und so schlecht gearbeitet“ wie Ben-Gvir.

„Die persönliche Sicherheit der Israelis bricht zusammen, und die Polizei befindet sich auf einem historischen Tiefstand“, sagte Lapid und fügte hinzu, dass „das einzige, was Ben Gvir tut, (Medien-)Interviews und Provokationen sind“.

Der amtierende Generalkommissar der israelischen Polizei bezeichnete die Operation als „schwierig“ und sagte, die Sicherheitslage sei „ernst“.

Palästinensische Reaktionen

Die palästinensische Widerstandsbewegung Hamas bezeichnete die Messerstecherei als „heldenhaft“ und als „natürliche Reaktion auf die anhaltenden Verbrechen der Besatzung gegen das palästinensische Volk“.

Die Bewegung trauerte um den „Märtyrer Ammar Rizk Odeh“, der den Anschlag verübt hatte.

Andere palästinensische Bewegungen erklärten ebenfalls ihre Unterstützung für die Operation innerhalb Israels, die inmitten einer beispiellosen israelischen Gewalt im gesamten besetzten Palästina, einschließlich Jerusalem, stattfindet.

Seit dem 7. Oktober 2023 – dem Beginn des andauernden israelischen Völkermords im Gazastreifen – hat Israel seine Angriffe auf das Westjordanland, einschließlich Ostjerusalem, eskaliert und dabei mehr als 600 Palästinenser, darunter mehr als 140 Kinder, getötet und 5.400 weitere verletzt.

Offiziellen palästinensischen Quellen zufolge haben die israelische Besatzungsarmee und die Polizei außerdem mehr als 9.890 Palästinenser verhaftet.

(AJA, PC)

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …