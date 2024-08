https://english.almayadeen.net/articles/opinion/rising-dissent-is-taking-the-us-israeli-nexus-apart



Zunehmender Dissens zerreißt die amerikanisch-israelische Verflechtung

Von Hannan Hussain

Quelle: Al Mayadeen Englisch

4. August 2024

Der Dissens sollte sich auch auf die Gleichgültigkeit Washingtons gegenüber der israelischen Kriegstreiberei konzentrieren, die die Bühne für einen größeren regionalen Krieg bereitet hat.

Nach der verurteilenswerten israelischen Ermordung des palästinensischen Widerstandsführers Ismail Haniyeh ist klar, dass das völkermordende Regime zu einer umfassenden Reaktion einlädt, um sich selbst an die Brust zu schlagen.

Die Reaktion, die nun folgen wird , ist auch ein Weckruf für Washington, das den israelischen Völkermord unverhohlen unterstützt hat und nun den Märtyrertod von Ismail plausibel leugnen kann. Der zunehmende Dissens im Kongress hat die Doppelzüngigkeit der USA in Bezug auf den Gazastreifen bereits aufgedeckt und könnte nun eine neue Intensität annehmen.

Die Fakten sprechen für sich. Zahlreiche junge Mitarbeiter des Kongresses haben kürzlich ihre Proteste gegen die kriminelle Komplizenschaft Washingtons beim Völkermord im Gazastreifen verstärkt und damit den Weg für den „Congressional Dissent Channel“ geebnet – eine Website, die es den Mitarbeitern des Kongresses ermöglicht, die sich vertiefenden politischen Gräben innerhalb der US-Regierung offenzulegen. Hier ist, warum das wichtig ist.

Erstens bietet die Plattform eine Momentaufnahme der zunehmenden internen Unstimmigkeiten, wenn es um Washingtons „Israel“-Politik geht. Sie wird von denselben Mitarbeitern des Kongresses geleitet, die einen sofortigen Waffenstillstand forderten und sich weigerten, die Rede des Kriegsverbrechers Benjamin Netanjahu vor dem Kongress anzuhören. Lange Zeit hat die Biden-Administration versucht, das völkermordende Regime zu bewaffnen, es vor internationaler Kontrolle abzuschirmen und die Augen vor dreisten Kriegsverbrechen gegen unschuldige Palästinenser zu verschließen. Der Start des Dissent Channel macht deutlich: Je mehr Washington die Gräueltaten „Israels“ unterstützt, desto tiefer wird es im eigenen Land gespalten.

Auch die kriminelle Verbindung zwischen Washington und Israel, die sich gegen die Bewohner des Gazastreifens richtet, bricht auseinander. Man braucht sich nur die jüngsten Behauptungen des US-Kongressabgeordneten Jamaal Bowman anzuschauen. In einem ausführlichen Beitrag für The Guardian geißelt er Washington dafür, dass es versucht, sich als Vorreiter in Sachen „Frieden, Diplomatie und Menschenrechte“ darzustellen, während es den Oberbefehlshaber von „Israels“ völkermörderischem Krieg in Gaza umarmt. Es ist höchste Zeit, dass die moralische Empörung über „Israels“ Massentötungskampagne ins Unermessliche steigt und in allen Teilen einer Verwaltung sichtbar wird, die die Öffentlichkeit über das palästinensische Blutvergießen getäuscht hat.

Der Widerspruch sollte sich auch auf die Gleichgültigkeit Washingtons gegenüber der israelischen Kriegstreiberei konzentrieren, die den Boden für einen größeren regionalen Krieg bereitet hat. Immerhin weigerte sich Washington, „Israels“ kriegerische Handlungen auf libanesischem Boden, einschließlich eines Angriffs auf Haret Hreik im südlichen Vorort von Beirut, auch nur zu kommentieren. All dies ist eine vernichtende Anklage gegen Amerikas eigenes „Profil“ als so genannter Vermittler. Es hat bisher nur dazu beigetragen, die Interessen der Besatzer zu schützen und ein Klima der Ungerechtigkeit gegenüber den regionalen Mächten zu schaffen. Es ist an der Zeit, dem ein Ende zu setzen. „Die Congressional Dissent Group hat sich zum Ziel gesetzt, das Paradigma der US-Unterstützung für den Völkermord Israels an den Palästinensern in Gaza zu ändern“, so die Organisation.

Angesichts dieser eklatanten Heuchelei ist der Dissens mit der Regierung Biden und dem Kongress zunehmend gerechtfertigt. Kamala Harris ist bereit, die Zügel in die Hand zu nehmen, bietet aber nichts weiter als eine Änderung des „Tons“ in Bezug auf „Israels“ Völkermord. Und das, obwohl bekannt ist, dass der israelische Völkermord fast 40.000 palästinensische Todesopfer gefordert hat und eine anhaltende Kriegsführung den Nahen Osten in einen größeren Krieg stürzen könnte. Der Dissens in den Reihen des Kongresses ist ebenfalls von entscheidender Bedeutung, um die Untätigkeit der USA in Bezug auf Waffen und finanzielle Unterstützung aufzudecken und durch Briefe, Petitionen und Aktivitäten in den sozialen Medien Fakten ans Licht zu bringen.

Genau das ist das Ziel des Congressional Dissent Channel. Erstens ist er ein Versuch, sich gegen ungerechtfertigte Einschränkungen der Redefreiheit inmitten des Völkermords im Gazastreifen zu wehren. Und zweitens zeigt er, dass die Mitarbeiter des Kongresses keine wirkliche Möglichkeit haben, die von den pro-israelischen Loyalisten in Washington verbreiteten Unwahrheiten zu widerlegen. All dies geschieht zu einem Zeitpunkt, an dem Amerika eine verurteilenswerte Gleichgültigkeit gegenüber dem Märtyrertod des gefeierten palästinensischen Widerstandsführers Ismail Haniyeh zeigt. Es ist daher ein willkommener Schritt, dass gleichgesinnte Mitarbeiter des Kongresses Memos veröffentlichen, die Washingtons Gaza-Politik geißeln und das Ausmaß der Unterwürfigkeit der USA gegenüber der Besatzung offenlegen.

Interessanterweise dämmert es auch den US-Gesetzgebern, was die Unterstützung der kriminellen Handlungen „Israels“ kostet. Die Demokraten sehen sich mit einer schrumpfenden Wählerschaft konfrontiert, während die selbsternannte Demokratie der Welt im Nahen Osten in Bedrängnis gerät, Widerstand erfährt und schnell isoliert wird. Pro-palästinensische Proteste gewinnen trotz der Bemühungen der zionistischen Hardcore-Lobbyisten, sie zu unterbinden, deutlich an Zugkraft. Der rapide Verfall des amerikanischen Sicherheitsapparats ist für alle sichtbar.

Infolgedessen legt eine äußerst kritische amerikanische Öffentlichkeit den zionistischen Machenschaften in Washington Steine in den Weg. „Israels verurteilenswertes Abenteurertum im Libanon und im Iran hat gezeigt, dass die Besatzungsmacht nie wirklich an Waffenstillstandsgesprächen oder an der Anerkennung der Souveränität regionaler Mächte interessiert war. Jetzt erwartet die Besatzung eine energische und kapitulierende Antwort. Eine, die den so genannten friedensstiftenden Einfluss Washingtons in den Boden stampfen kann.

Außerdem darf man sich nicht täuschen: All dies ist das Werk der Besatzung selbst – sie hat im Krieg mehrere Fronten eröffnet und erwartet immer noch, dass die Helfer im Kongress mit Unwahrheiten über israelische Gräueltaten hausieren gehen?

Der Dissent-Kanal ist eine aufschlussreiche Erinnerung daran, dass sich konträre Perspektiven durchsetzen werden. Er spiegelt auch die tiefe Frustration in Amerika über die unverfrorene Billigung des israelischen Völkermords durch die Regierung wider.

Schriftsteller und Autor.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …