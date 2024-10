https://www.middleeasteye.net/news/metas-israel-policy-chief-pushed-removal-pro-palestinian-instagram-posts-report



Metas Chef für Israel-Politik drängte auf Entfernung pro-palästinensischer Instagram-Posts: Bericht

Jordana Cutler markierte Beiträge von Students for Justice in Palestine in Kanälen für die Eskalation von Inhalten bei Meta, wie aus Dokumenten hervorgeht, die The Intercept vorliegen

Ein Logo des US-amerikanischen Technologieunternehmens Meta wird während der Vivatech-Technologie-Startups und der Innovationsmesse am 22. Mai 2024 auf dem Messegelände Porte de Versailles in Paris gezeigt (Julien De Rosa/AFP)

Von MEE-Mitarbeitern

Veröffentlicht am: 23. Oktober 2024, 21:28 Uhr BST | Letzte Aktualisierung: vor 17 Stunden 59 Minuten

Laut einem Bericht von The Intercept in dieser Woche setzte sich der israelische Politikchef von Meta, ein ehemaliger hochrangiger Regierungsbeamter in Israel, dafür ein, dass der Social-Media-Riese die Instagram-Konten der pro-palästinensischen Gruppe „Students for Justice in Palestine“ (SJP) zensiert.

Jordana Cutler, die Leiterin der Abteilung für Israel und die jüdische Diaspora bei Meta, hatte mehrere SJP-Beiträge in Kanälen zur Inhaltseskalation bei Meta – dem Unternehmen gehören Facebook, Instagram und WhatsApp – sowie andere Beiträge, die sich gegen die außenpolitischen Positionen Israels richteten, gemeldet.

Pro-Israel-Gruppen und die israelische Regierung haben antizionistische Gruppen wie SJP sowie die Jewish Voice for Peace ins Visier genommen und ihnen vorgeworfen, mit terroristischen Gruppen zu sympathisieren und auf US-amerikanischen College-Campussen für Unterstützung für den Terrorismus zu werben, weil sie Palästinenser im andauernden Krieg Israels gegen Gaza unterstützen.

The Intercept berichtete, dass es interne Dokumente geprüft habe, aus denen hervorgehe, dass Cutler sich dafür eingesetzt habe, dass Meta einen JVP-Post auf Instagram entferne, der eine Leseliste bewarb, die auch Autoren umfasste, die mit der Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) und der Democratic Front for the Liberation of Palestine (DFLP) in Verbindung stehen.

Die PFLP ist eine von den USA als terroristisch eingestufte Gruppe. Die DFLP wurde 1999 von der Liste der von den USA als terroristisch eingestuften Gruppen gestrichen, gilt aber nach den Richtlinien von Meta weiterhin als terroristische Vereinigung.

Cutler setzte sich auch bei Meta dafür ein, einen SJP-Post über Leila Khaled, ein PFLP-Mitglied, das für ihren jahrzehntelangen Aktivismus bekannt ist, zu entfernen. Sie wurde später zu einem Symbol des palästinensischen Widerstands, nachdem sie 1969 ein Flugzeug der Trans World Airlines auf dem Weg von Rom nach Tel Aviv entführt hatte.

Cutler meldete auch regelmäßig Beiträge der SJP-Ortsgruppe der University of California in Los Angeles und behauptete, die Gruppe sei in gewalttätige Proteste auf dem Campus verwickelt. Die Gruppe war an friedlichen Demonstrationen auf dem Campus beteiligt, die gewalttätig wurden, nachdem ein pro-israelischer Mob die pro-palästinensischen Demonstranten angriff.

Meta will seine Richtlinien zu Hassreden erweitern, um mehr Beiträge zu entfernen, die sich gegen „Zionisten“ richten.

Cutler forderte Meta außerdem auf, nicht-studentische Inhalte zu löschen, wie z. B. ein auf Instagram hochgeladenes Video, das Palästinenser in Gaza zeigt, die einen iranischen Raketenangriff auf Israel bejubeln.

Der Bericht sagt nichts darüber aus, ob einer von Cutlers Versuchen, pro-palästinensische Inhalte zu zensieren, erfolgreich war. Cutler gehört nicht zum Team von Meta, das für die Moderation von Inhalten zuständig ist.

Middle East Eye bat Meta um einen Kommentar zu diesem Bericht, erhielt jedoch bis zur Veröffentlichung keine Antwort.

Cutler kam 2016 zu Meta, nachdem sie jahrelang in der israelischen Regierung gearbeitet hatte, unter anderem in der israelischen Botschaft in Washington DC und als Beraterin von Premierminister Benjamin Netanjahu.

In Interviews über ihre Arbeit hat Cutler erklärt, dass sie als Bindeglied zwischen Meta und der israelischen Regierung fungiert, deren Standpunkte sie innerhalb des Unternehmens vertritt.

Im Jahr 2020 veröffentlichte die Jerusalem Post ein Profil über Cutler und beschrieb sie als „unsere Frau bei Facebook“. Die Post schrieb, sie sei eingestellt worden, um „die Interessen Israels im größten und aktivsten sozialen Netzwerk der Welt zu vertreten“.

Cutler sagte in einem Interview mit der Zeitung, dass es ihre Aufgabe sei, „Facebook gegenüber Israel zu vertreten und Israel gegenüber Facebook zu vertreten“.

