Al Jazeera prangert „unbegründete“ israelische Behauptungen über seine Gaza-Journalisten an

Der Sender warnt Israel davor, Vorwürfe als Rechtfertigung für Angriffe auf Al Jazeera-Journalisten zu benutzen.

Veröffentlicht am 23. Oktober 2024

Al Jazeera hat die Behauptung des israelischen Militärs, sechs seiner in Gaza ansässigen Journalisten seien Mitglieder der palästinensischen Gruppen Hamas und Palästinensischer Islamischer Dschihad (PIJ), entschieden zurückgewiesen.

Das Mediennetzwerk verurteilte am Mittwoch vehement die „unbegründeten Anschuldigungen“ der israelischen Armee, die in einem Beitrag auf X einige der genannten arabischen Korrespondenten von Al Jazeera als „Agenten“ bezeichnete, die für den bewaffneten Flügel der Hamas arbeiten, um die „Propaganda“ der Gruppe in der belagerten und bombardierten Enklave zu verbreiten.

Es hieß, die „unbegründeten“ Anschuldigungen seien auf einen kürzlich veröffentlichten Bericht seiner Untersuchungsabteilung zurückzuführen, der potenzielle Kriegsverbrechen israelischer Streitkräfte während des anhaltenden Angriffs auf Gaza aufdeckte, bei dem mindestens 42.792 Palästinenser getötet wurden – viele von ihnen Frauen und Kinder.

Al Jazeera gab an, dass seine Korrespondenten aus dem nördlichen Gazastreifen berichtet und die sich dort abzeichnende katastrophale humanitäre Lage dokumentiert haben, und zwar „als einziges internationales Medienunternehmen“ vor Ort.

Das Komitee zum Schutz von Journalisten (CPJ) erklärte am 1. Oktober, dass Israel „wiederholt ähnliche unbewiesene Behauptungen aufgestellt hat, ohne glaubwürdige Beweise vorzulegen“.

Die Organisation zur Überwachung der Pressefreiheit stellte fest, dass das israelische Militär nach der Tötung des arabischen Al-Jazeera-Journalisten Ismail al-Ghoul im Juli „ein ähnliches Dokument vorgelegt“ habe, das „widersprüchliche Informationen“ enthalte, aus denen hervorgehe, dass [al-Ghoul], geboren 1997, 2007 einen militärischen Rang bei der Hamas erhalten habe – als er zehn Jahre alt gewesen wäre.

Israel hat den Zugang internationaler Medien zum Gazastreifen stark eingeschränkt, seit es am 7. Oktober 2023 als Reaktion auf einen von der Hamas geführten Angriff auf Südisrael einen Angriff auf das palästinensische Gebiet gestartet hat.

Der Norden des Gazastreifens befindet sich seit 19 Tagen unter Belagerung, da die israelischen Streitkräfte eine erneute Bodenoffensive in dem Gebiet fortsetzen. Seit Beginn des erneuten Angriffs wurden in Dschabalija etwa 770 Menschen getötet, wie das Medienbüro der Regierung des Gazastreifens mitteilte. Israel blockiert die Einfuhr von Hilfsgütern und Nahrungsmitteln für etwa 400.000 Menschen, die in dem Gebiet eingeschlossen sind.

„Ein breiteres Muster der Feindseligkeit“

„Das Netzwerk sieht diese Anschuldigungen als Teil eines breiteren Musters der Feindseligkeit gegenüber Al Jazeera, das auf dessen unerschütterlichem Engagement für die ungeschminkte Wahrheit über die Situation in Gaza und anderswo beruht.“

Im vergangenen Monat durchsuchten israelische Streitkräfte das Büro von Al Jazeera in Ramallah im besetzten Westjordanland und ordneten die sofortige Schließung an, nachdem das Kabinett des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu im Mai 2024 beschlossen hatte, die Aktivitäten von Al Jazeera in Israel einzustellen.

Seit Oktober letzten Jahres haben israelische Streitkräfte mindestens drei Al-Jazeera-Journalisten in Gaza getötet.

Im Juli wurden al-Ghoul und sein Kameramann Rami al-Rifi bei einem israelischen Luftangriff auf das Flüchtlingslager Shati westlich von Gaza-Stadt getötet. Die beiden trugen Medienwesten und ihr Fahrzeug war mit Erkennungszeichen versehen, als sie angegriffen wurden.

Im Dezember wurde der arabische Journalist Samer Abudaqa von Al Jazeera bei einem israelischen Angriff im Süden des Gazastreifens in Khan Younis getötet. Der Leiter des Al Jazeera-Büros in Gaza, Wael Dahdouh, wurde bei diesem Angriff ebenfalls verwundet.

Dahdouhs Frau, sein Sohn, seine Tochter und sein Enkel waren im Oktober letzten Jahres bei einem israelischen Luftangriff auf das Flüchtlingslager Nuseirat getötet worden.

Im Januar wurde Dahdouhs Sohn Hamza, der ebenfalls Al-Jazeera-Journalist war, bei einem israelischen Raketenangriff in Khan Younis getötet.

Vor dem Krieg im Gazastreifen wurde die erfahrene Al-Jazeera-Korrespondentin Shireen Abu Akleh von israelischen Streitkräften erschossen, als sie im Mai 2022 über einen israelischen Überfall in Dschenin im Westjordanland berichtete.

Israel hat zwar zugegeben, dass einer seiner Soldaten Abu Akleh wahrscheinlich tödlich getroffen hat, aber es hat keine strafrechtlichen Ermittlungen wegen des Tötungsdelikts eingeleitet.

Nach Angaben des CPJ wurden seit Beginn des Krieges mindestens 128 Journalisten und Medienschaffende bei israelischen Angriffen in Gaza getötet.

Die Organisation erklärte im vergangenen Jahr, dass der Krieg Israels gegen Gaza der tödlichste in der modernen Geschichte für Journalisten sei.

In seinem Bericht machte das CPJ auf ein „offensichtliches Muster der gezielten Bedrohung von Journalisten und ihren Familien durch das israelische Militär“ aufmerksam.

Palästinensische Reporter in Gaza arbeiten weiterhin unter zermürbenden Bedingungen und sind ständigen Bombardierungen, Vertreibungen und möglichen Angriffen durch israelische Streitkräfte ausgesetzt.

In seiner Erklärung forderte Al Jazeera die internationale Gemeinschaft auf, „mit äußerster Dringlichkeit“ zu handeln, um das Leben der sechs Journalisten zu schützen, und fügte hinzu, dass es fest davon überzeugt sei, dass „Journalismus kein Verbrechen ist“.

