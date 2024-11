https://www.trtworld.com/opinion/after-muslims-israels-genocidal-war-is-swallowing-christians-too-18237655



Nach den Muslimen verschlingt Israels völkermörderischer Krieg auch die Christen

Die christlichen Gemeinschaften im Gazastreifen und im Libanon, die von Israels anhaltender Kampagne der ethnischen Säuberung betroffen sind, müssen ebenfalls geschützt werden.

Von Hamzah Rifaat

28. November 2024

Trauernde nehmen am 20. Oktober 2023 in Gaza-Stadt an einem Begräbnis für Palästinenser teil, die bei einem israelischen Angriff getötet wurden, bei dem die griechisch-orthodoxe St. Porphyrius-Kirche beschädigt wurde, in der Palästinenser, die aus ihren Häusern geflohen waren, Schutz gesucht hatten (Reuters/Mohammed Al-Masri).

Die Notlage der christlichen Gemeinden im Gazastreifen, im besetzten Westjordanland und bis zu dieser Woche auch im Libanon ist inmitten des Nahostkonflikts zu einem dringenden Thema geworden. Während Israel seine völkermörderischen Kampagnen und seine Besatzungspolitik fortsetzt, sehen sich die arabischen Christen mit weit verbreiteter Verfolgung, wirtschaftlicher Strangulierung und Vertreibung konfrontiert, was erhebliche Bedenken hinsichtlich ihres Überlebens und der Erhaltung ihrer Kultur aufkommen lässt.

Neben dem unvermeidlichen menschlichen Tribut, den die Gewalt fordert, gibt es auch die sehr reale Zerstörung des kulturellen und religiösen Erbes eines Volkes. Im Südlibanon entweihten israelische Streitkräfte eine Kirche in dem christlichen Dorf Deir Mimas, während Luftangriffe die zweitälteste evangelische Kirche in Syrien und im Libanon dem Erdboden gleichmachten.

Diese Taten sind Teil des Vorgehens von Premierminister Benjamin Netanjahu gegen arabische Christen, eine Minderheitengemeinschaft mit tiefen und historischen Wurzeln in der Region.

Bethlehem, das als Geburtsort Jesu Christi gilt und ein Symbol für die reiche Geschichte des Christentums ist, ist ein typisches Beispiel dafür. Die palästinensischen Christen in der Stadt leiden seit langem unter den wirtschaftlichen und sozialen Zwängen der israelischen Besatzung. Im Jahr 2024 hat die israelische Regierung zusätzliche Steuern auf Kirchen und christliche Einrichtungen in Jerusalem und anderen palästinensischen Städten erhoben. Diese Steuern, die gegen internationales Recht verstoßen, haben die wirtschaftlichen Probleme der christlichen Gemeinschaft verschärft und viele gezwungen, ihre angestammten Häuser zu verlassen.

In der Zwischenzeit haben illegale israelische Siedler palästinensischen Christen im besetzten Westjordanland Land weggenommen, wodurch unzählige Familien obdachlos geworden sind. Hinzu kommt das fehlende internationale Eingreifen, so dass die palästinensischen Christen gegen systematische Vertreibung und demografische Manipulationen ankämpfen müssen. Und das ist noch nicht alles.

Netanjahus demografische Pläne

Netanjahus Politik hat die Besorgnis über die absichtliche Marginalisierung der arabischen Christen geschürt. Ein von Finanzminister Bezalel Smotrich vorgestellter Siedlungsplan für das Jahr 2024 zielt darauf ab, die illegalen israelischen Siedlungen im Block Gush Etzion mit Jerusalem zu verbinden und dabei palästinensisches Land zu beanspruchen, darunter auch die wenigen verbliebenen christlichen Dörfer im Westjordanland.

Der Plan führt nicht nur zur Vertreibung der christlichen Bewohner, sondern verändert auch die religiöse und kulturelle Identität dieser Gebiete. So droht beispielsweise das Tal von Al-Makhrur, eine der wenigen christlichen Hochburgen in der Region, von der Siedlungserweiterung verschluckt zu werden. Netanjahus Schweigen zu dieser Politik deutet auf eine Komplizenschaft bei einer umfassenderen Strategie der Zwangsumsiedlung und des demografischen Managements hin, die die christliche Präsenz in Palästina auszulöschen droht.

Trotz dieser alarmierenden Entwicklungen ist die internationale Reaktion weitgehend gedämpft. Die Vereinten Nationen haben zwar Resolutionen verabschiedet, in denen die israelische Besatzung der palästinensischen Gebiete verurteilt wird, aber es folgten keine konkreten Sanktionen oder koordinierte Maßnahmen. Dieser Mangel an Verantwortlichkeit ermöglicht fortgesetzte Verstöße gegen arabische Christen und verstärkt die beunruhigende Doppelmoral, mit der die Weltgemeinschaft Menschenrechtsverletzungen begegnet.

Die Situation hat sporadisch die Aufmerksamkeit von führenden Politikern auf der ganzen Welt auf sich gezogen. Ende 2024 forderte Papst Franziskus eine Untersuchung dessen, was er als „möglichen“ Völkermord in Gaza bezeichnete. Die Bezeichnung der Krise als „potenziell“ verkennt jedoch die düstere Realität: Arabische Christen sind einer systematischen Verfolgung ausgesetzt, die die Kriterien für Verbrechen gegen die Menschlichkeit erfüllt, wie die Haftbefehle des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) gegen Netanjahu und andere israelische Amtsträger belegen.

Transnationale Agenda des Völkermords an Christen

Die Verfolgung der arabischen Christen ist nicht auf den Gazastreifen und das Westjordanland beschränkt. Sie bleibt integraler Bestandteil von Netanjahus länderübergreifender Strategie zur Vernichtung arabischer Christen, die als Teil des umfassenderen „arabischen Problems “ gesehen werden, das Netanjahu bereits vor dem Völkermord im Gazastreifen in Israel angedeutet hat.

Vertriebene Libanesen machen sich auf den Weg nach Baalbek, wo Häuser, Kirchen und Moscheen durch den israelischen Angriff auf den Libanon zerstört wurden (AFP).

Im Libanon, wo die Christen weniger als die Hälfte der Bevölkerung ausmachen, haben die israelischen Militäraktionen die mehrheitlich christlichen Gebiete im Laufe eines einjährigen Angriffs verwüstet, der in den letzten zwei Monaten vor dem Waffenstillstand in dieser Woche intensiviert wurde. Der Osten Beiruts und die Nordküste des Libanongebirges wurden durch israelische Bombenangriffe weitgehend zerstört. Kirchen, wichtige Symbole der libanesischen christlichen Identität, wurden zerstört, wodurch das kulturelle und religiöse Gefüge der Gemeinschaft weiter ausgehöhlt wurde.

Bemerkenswert ist, dass diese Angriffe auf christliche Gebiete nicht mit militärischen Zielen verbunden sind, wie etwa der Bekämpfung der Hisbollah.

Viele libanesische Christen, darunter prominente politische Persönlichkeiten wie Samir Geagea von der Partei der libanesischen Kräfte, haben die Aktionen der Hisbollah öffentlich verurteilt. Dies entkräftet die Behauptung, die Bombenanschläge seien für die nationale Sicherheit Israels notwendig, und deutet stattdessen auf eine gezielte Kampagne gegen arabische Christen hin.

Innere Verfolgung in Israel

Die Herausforderungen, mit denen arabische Christen konfrontiert sind, erstrecken sich auch auf diejenigen, die innerhalb der Grenzen Israels leben. Ein Bericht des in Jerusalem ansässigen Rossing Center ausdem Jahr 2024 dokumentiert weit verbreitete Schikanen und Sachbeschädigungen gegen israelische Christen, von denen die meisten arabischer Herkunft sind. Ultra-orthodoxe zionistische Gruppen wurden in Einschüchterungsversuche und Gewalttaten verwickelt, einschließlich der Störung von Gottesdiensten.

Die israelische Regierung hat wenig Interesse gezeigt, sich mit diesen Problemen zu befassen. Die Regierung Netanjahu hat keine Maßnahmen gegen die Täter ergriffen, was eine stillschweigende Billigung dieses Verhaltens bedeutet.

Diese Gleichgültigkeit spiegelt eine umfassendere Agenda der zionistischen Vorherrschaft wider, die nicht nur Muslime, sondern auch Christen innerhalb der israelischen Gesellschaft ausgrenzt.

Die systematischen Angriffe auf arabische Christen sind Teil einer umfassenderen Strategie zur Festigung der jüdischen Vorherrschaft in der Region durch die Verdrängung oder Auslöschung nicht-jüdischer Gemeinschaften.

Für die internationale Gemeinschaft stellt dies eine moralische Verpflichtung dar, Israel für seine Handlungen zur Verantwortung zu ziehen. Diplomatische Isolierung, Wirtschaftssanktionen und militärische Restriktionen sind notwendige Instrumente, um diese Verstöße einzudämmen und den betroffenen Gemeinschaften Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.

Leider sind die weltweiten Maßnahmen nach wie vor unzureichend. Die Notlage der arabischen Christen im Gazastreifen, im Westjordanland und im Libanon unterstreicht die dringende Notwendigkeit einer einheitlichen internationalen Reaktion zum Schutz ihrer Rechte und ihres Erbes. Diese Gemeinschaften sind nicht nur Kriegsopfer, sondern auch Opfer einer gezielten Politik, die darauf abzielt, ihre Präsenz auszulöschen.

Seit Jahrhunderten sind die arabischen Christen ein wesentlicher Bestandteil des kulturellen und religiösen Mosaiks des Nahen Ostens. Der Erhalt ihrer Gemeinschaften ist nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit, sondern auch ein Zeugnis der reichen Geschichte des Zusammenlebens in der Region. Die Frage ist, ob sich die Weltgemeinschaft dieser Herausforderung stellen wird oder ob sie weiterhin die Augen vor ihrem Leid verschließt.

Hamzah Rifaat erwarb Abschlüsse in Friedens- und Konfliktstudien in Islamabad, Pakistan, und in Weltangelegenheiten und professioneller Diplomatie am Bandaranaike Diplomatic Training Institute in Colombo, Sri Lanka. Hamzah Rifaat war außerdem 2016 Gastwissenschaftler am Stimson Center in Washington, DC, für South Asian Voices.

