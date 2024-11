https://www.commondreams.org/news/northern-gaza-starvation



Verletzte Palästinenser, darunter auch Kinder, werden nach einem israelischen Angriff auf das Viertel Sheikh Radwan im nördlichen Teil des Gazastreifens am 25. November 2024 zur medizinischen Behandlung in das Al-Ahli Baptist Hospital gebracht.

(Foto: Dawoud Abo Alkas/Anadolu via Getty Images)

Während die USA Thanksgiving feiern, verschärft sich der von Israel verursachte Hunger und das Leiden in Gaza

„Es gibt keine militärische Notwendigkeit oder Rechtfertigung nach internationalem Recht, die es erlaubt, eine Zivilbevölkerung an der Versorgung mit lebensnotwendigen Gütern zu hindern.“

Julia Conley

27. November 2024

Während Millionen von Menschen in den Vereinigten Staaten am Mittwoch Thanksgiving feierten, berichteten Menschenrechtsaktivisten aus dem fast 6000 Meilen entfernten Gazastreifen, wo die Regierung Biden trotz der öffentlichen Ablehnung des Krieges durch die Amerikaner Israels Angriffe weiterhin politisch und militärisch unterstützt.

Die Palästinenser im Gazastreifen stehen nun vor ihrem zweiten Winter inmitten der israelischen Bombardierung und der fast vollständigen Blockade der humanitären Hilfe, die im Oktober 2023 begann.

Der Euro-Med Human Rights Monitor erklärte in einer Erklärung, dass Israels Blockade von Lieferungen wie Decken, Schuhen und Kleidung die 2,3 Millionen Menschen im Gazastreifen – von denen fast die Hälfte Kinder sind – den Elementen schutzlos ausgeliefert hat, zumal in den letzten 13 Monaten mindestens 70% der Häuser in der Enklave zerstört wurden.

„Euro-Med Monitor stellt fest, dass Israel die Einfuhr solcher Gegenstände als Teil seiner Bemühungen einschränkt, dem palästinensischen Volk harte Lebensbedingungen aufzuerlegen, die letztendlich zu seiner tatsächlichen Zerstörung führen werden, als Teil des umfassenden Verbrechens des Völkermords, den es im Gazastreifen begeht“, sagte die Gruppe. „Es gibt keine militärische Notwendigkeit oder Rechtfertigung nach internationalem Recht, die es erlaubt, die Versorgung der Zivilbevölkerung mit lebensnotwendigen Gütern zu verhindern.“

Mindestens 1,9 Millionen Menschen im Gazastreifen sind Binnenvertriebene, und wie Euro-Med Monitor berichtet, „lebt die große Mehrheit der Vertriebenen im Gazastreifen weiterhin in Zelten, die keinen angemessenen Schutz vor Kälte und Regen bieten.“

„Der Krieg in Gaza ist ein Krieg gegen Kinder. Es gibt keinen einfacheren Weg, dies zu verdeutlichen, als einen Blick auf die Menschen zu werfen, die die Todeszahlen ausmachen – mehr als 4 von 10 verifizierten Toten in Gaza sind Kinder.“

Hunderttausende von Menschen, darunter Frauen, Kinder und ältere Menschen, sind ohne angemessene Kleidung für das raue Wetter zurückgeblieben und damit einem größeren Risiko ausgesetzt, sich Atemwegsinfektionen und andere Krankheiten zuzuziehen, für deren Behandlung die Gesundheitsbehörden in der Enklave aufgrund der israelischen Blockade nur unzureichend ausgerüstet sind.

Eine Frau namens Ruba berichtete der humanitären Organisation Save the Children, dass sie im nördlichen Gazastreifen, wo Israel Anfang Oktober eine Offensive begonnen hat, mit ihren Kindern unter den unerbittlichen Bomben, Raketen und Kugeln gefangen ist und nirgendwo hinlaufen kann.

„Meine Mutter ist gelähmt, und ich kann sie nicht zurücklassen. Mein Bruder wurde getötet, mein Mann wurde entführt, und ich weiß nicht, ob er noch lebt. Unser Haus wurde über unseren Köpfen zerstört, und wir haben wie durch ein Wunder überlebt“, sagte Ruba.

„Ohne Nahrung, ohne sauberes Wasser und in ständiger Angst haben meine beiden Kinder Ausschlag bekommen, und meine Tochter hat Blut im Stuhlgang, aber es gibt keine Medizin, keine Hilfe, und ich kann absolut nichts tun“, fuhr sie fort. „Sie weinen und fragen mich, warum wir nicht einfach gehen können, warum ihr Vater nicht bei uns ist, warum wir nicht zu einem normalen Leben zurückkehren können.“

Die humanitären Helfer der Gruppe haben Kinder beobachtet, die barfuß durch die mit Abwässern und Trümmern von israelischen Angriffen übersäten Straßen liefen, manchmal im Regen und nur mit leichter, schäbiger Kleidung“.

„Kinder, die keine Schuhe tragen, sind anfälliger für Wunden und Verletzungen und damit für Infektionen in einer Umgebung, in der es aufgrund der strengen Blockade keine medizinische Versorgung und keine Medikamente gibt“, so Euro-Med Monitor.

„Israels ständiger und schwerwiegender Entzug der grundlegenden Lebensbedürfnisse ist ein Akt des Völkermordes, da es versucht, die palästinensische Bevölkerung der grundlegendsten Schutzmittel zu berauben, mit dem Ziel, ihre Existenz physisch auszulöschen“, sagte die Gruppe. „Kinder und andere gefährdete Gruppen werden von Israel besonders ins Visier genommen, da sie von dieser Entbehrung stärker betroffen sind, was ihr Leiden verschlimmert und die Sterblichkeitsrate unter ihnen erhöht; aufgrund der fehlenden Zuflucht vor dem Winterwetter werden diese Raten ohne internationale Intervention zweifellos ansteigen.

Das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) warnte am Mittwoch, dass sich die Lebensmittelknappheit ohne sofortiges internationales Eingreifen und einen Waffenstillstand ebenfalls verschlimmern werde.

Die Warnungen der Hilfsorganisationen kommen zwei Wochen nach Ablauf einer von den USA gesetzten Frist , innerhalb derer Israel seine humanitären Hilfslieferungen an den Gazastreifen deutlich verstärken muss. Die Regierung Biden hatte Israel im Oktober angewiesen, mindestens 350 Hilfslieferungen pro Tag nach Gaza zuzulassen, andernfalls würde sie sich auf US-Gesetze berufen, die es der Regierung untersagen, Ländern, die humanitäre Hilfe der USA blockieren, Militärhilfe zu leisten.

Doch selbst als Experten sagten, Israel setze seine Blockade fort und erfülle die Bedingungen der Regierung Biden nicht, unternahmen die USA nichts, um ihre Unterstützung für Premierminister Benjamin Netanjahu und die israelischen Verteidigungskräfte zu beenden.

„Der Krieg in Gaza ist ein Krieg gegen Kinder“, sagte Jeremy Stoner, Regionaldirektor von Save the Children. „Es gibt keinen einfacheren Weg, dies zu verdeutlichen, als einen Blick auf die Menschen zu werfen, die die Todeszahlen ausmachen – mehr als vier von zehn verifizierten Toten in Gaza sind Kinder.“

„Es muss sofort ein sicherer humanitärer Zugang gewährt werden, damit Nahrungsmittel, Wasser, Wintervorräte und medizinische Hilfe zu den Menschen gelangen können, die in der Todeszone im Norden eingeschlossen sind“, fügte Stoner hinzu. „Die internationale Gemeinschaft muss ihren Verpflichtungen nachkommen und dafür sorgen, dass dies geschieht. Ohne Zugang und einen Waffenstillstand verurteilen wir Kinder dazu, in der Hölle auf Erden zu verenden.“

Übersetzt mit Deepl.com

