Naomi Klein betritt die Schattenwelt von Verschwörung, Kolonialismus und Faschismus

Von Katherine Hearst

9. April 2024

Kleins neuestes Buch Doppelganger erschien vor dem aktuellen israelischen Angriff auf Gaza, aber seine Argumente sind zu einem zentralen Bestandteil des Diskurses über den sich entfaltenden Völkermord im Gazastreifen geworden

Die Veröffentlichung von Naomi Kleins neuestem Buch kam tragischerweise zum richtigen Zeitpunkt.

Es wurde einen Monat vor Beginn des israelischen Angriffs auf den Gazastreifen am 7. Oktober veröffentlicht, bei dem über 33.000 Palästinenser getötet wurden. Die abschließenden Kapitel des Buches behandeln Themen, die von einer Randdebatte ins Zentrum des humanitären und juristischen Diskurses über den sich entfaltenden Völkermord im Gazastreifen gerückt sind.

Wie bei vielen von Kleins früheren Arbeiten geht es auch bei Doppelgänger darum, Verbindungen zwischen scheinbar disparaten Phänomenen herzustellen. Anhand des Motivs des Doppelgängers oder des doppelten Selbst zeichnet sie einen „Bogen des Faschismus“ nach, der vom europäischen Kolonialismus über den Holocaust bis zum Gazastreifen reicht.

Rashid Khalidi zeichnete denselben Bogen in The Hundred Years‘ War on Palestine nach und stellte fest, dass „diejenigen, die … das gesamte zionistische Unternehmen aus der Perspektive seiner kolonialen Ursprünge und seines Charakters als Siedler analysieren, oft verunglimpft werden“.

Seit dem 7. Oktober stehen Intellektuelle und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens wegen dieser Vergleiche unter Beschuss.

In seiner Oscar-Annahme-Rede für seinen in Auschwitz spielenden Film Zone of Interest verurteilte Regisseur Jonathan Glazer, dass „der Holocaust von einer Besatzung gekapert wurde, die zu Konflikten für so viele unschuldige Menschen geführt hat, sei es für die Opfer des 7. Oktobers in Israel oder für die anhaltenden Angriffe in Gaza“.

Der Film selbst stellt das Lager als ein Siedler-Kolonialprojekt dar, wobei die Kamera auf die Details des täglichen Lebens der Familie eines hochrangigen Nazibeamten gerichtet ist, dessen Garten den rauchenden Schornstein des Lagers überblickt.

Der russisch-amerikanischen Journalistin Masha Gessen wurde der Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken zunächst wegen eines Essays im New Yorker entzogen, in dem sie die Szenen in Gaza mit den Bedingungen im Warschauer Ghetto verglich.

Gessen wandte sich gegen die so genannte „Erinnerungskultur“ in Deutschland, die auf der „Einzigartigkeit des Holocaust“ beharrt und ihn als „ein Ereignis darstellt, an das sich die Deutschen immer erinnern und das sie erwähnen müssen, aber keine Angst vor einer Wiederholung haben müssen“.

Unterdrückte Geschichten ans Licht bringen

In einem kürzlich erschienenen Artikel für die London Review of Books schrieb Pankaj Mishra, dass die Erinnerung an den Holocaust als Mittel zur Verschleierung der Geschehnisse in Gaza eingesetzt wird, dass er aber „als Maßstab für die Beurteilung der politischen und moralischen Gesundheit von Gesellschaften unverzichtbar bleibt; seine Erinnerung kann, obwohl sie anfällig für Missbrauch ist, immer noch zur Aufdeckung heimtückischerer Ungerechtigkeiten verwendet werden“.

Doppelganger ist ein Versuch, genau dies zu tun, den Holocaust durch das Ausgraben von unterdrückten Geschichten, die den belagerten Gazastreifen mit dem verbinden, was vor ihm geschah, wieder zu verallgemeinern.

Die Prämisse des Buches ist ungewöhnlich persönlich und zunächst irreführend trivial.

Es entspringt Kleins Erfahrung, immer wieder mit der feministischen Schriftstellerin und rechten Verschwörungstheoretikerin Naomi Wolf verwechselt zu werden, die sie als „meine großhaarige Doppelgängerin“ bezeichnet. Wolf, die zunächst als Autorin des Buches Der Schönheitsmythos bekannt wurde, erlangte während der Pandemie als Abriegelungs- und Impfstoffskeptikerin große Bekanntheit.

Die Verwirrung wird zum Ausgangspunkt für die Untersuchung einer Gesellschaft, die von Doppelgängern bevölkert wird, die sie als „Spiegelwelt“ bezeichnet, eine neue Koalition aus rechtsextremen Trump-Anhängern und Wellness-Influencern, die zu Anti-Vaxxern geworden sind und sich im Widerstand gegen Impfstoff- und Maskenvorschriften zusammengeschlossen haben.

Indem sie das Abdriften ihrer Doppelgängerin in die Spiegelwelt nachzeichnet, zeigt Klein, wie die extreme Rechte zu einem Spiegelbild der Linken geworden ist, indem sie das politische Vakuum besetzt hat, das diese während der Pandemie hinterlassen hat, und ihre Sprache des Widerstands übernommen hat.

Mit der Metapher der Spiegelung enthüllt Klein ein Netz von Verbindungen: zwischen Wellness-Influencern und der extremen Rechten, dem europäischen Kolonialismus und dem Nationalsozialismus und schließlich zwischen dem Holocaust und der israelischen Besetzung Palästinas.

Der Schatten des Westens

In den letzten beiden Kapiteln des Buches wird der Einfluss des europäischen Kolonialismus und der rassischen Apartheid in Jim Crow America auf Hitlers Konzentrationslager nachgezeichnet.

Klein identifiziert zwei konkurrierende Geschichten, die die Entwicklung des Faschismus in Europa beschreiben. In der vorherrschenden Geschichte waren die Nazis das diametrale Gegenteil des europäischen Liberalismus.

In der vorherrschenden Geschichte wird der Holocaust als etwas so einzigartig Schreckliches dargestellt, dass er aus der Geschichte herausgehoben und seiner historischen Vorgeschichte beraubt wird.

In der zweiten unterdrückten Geschichte, die von schwarzen Intellektuellen wie Aime Cesaire und WEB du Bois in den 1930er Jahren erzählt wurde, war Hitler „nicht der „Andere“ des zivilisierten demokratischen Westens, sondern sein „Schatten, sein Doppelgänger“.

„Die Konzentrationslager wurden nicht in Deutschland erfunden. Ihre Erfinder sind die Engländer, die diese Einrichtung benutzen, um anderen Nationen allmählich das Genick zu brechen“, sagte Hitler 1941.

In der vorherrschenden Erzählung wird der Holocaust als etwas so einzigartig Schreckliches dargestellt, dass er aus der Geschichte herausgehoben und seiner historischen Vorgeschichte beraubt wird.

Klein erinnert sich an ihre Erfahrungen an einer hebräischen Schule in Montreal, wo sich der Unterricht über den Holocaust auf „oberflächliche Emotionen beschränkte: Entsetzen über die Gräueltaten, Wut auf die Nazis, der Wunsch nach Rache“. „Ich bin erstaunt, dass wir nie wirklich getrauert haben und auch nicht aufgefordert wurden, unsere Wut zu ergreifen und sie in ein Instrument der Solidarität zu verwandeln“, schreibt sie.

In einem Interview im Februar sagte Klein, dass heute: „Wir führen einen Krieg darüber, ob wir eine singuläre Geschichte über den europäischen Faschismus oder eine Geschichte über den Faschismus mit einem viel längeren Bogen erzählen wollen.“

In Kleins Buch steht der Gazastreifen am Ende dieses Bogens, wobei das letzte Kapitel Israel-Palästina als Beispiel für eine „Doppelgänger-Politik“ untersucht.

Klein argumentiert, dass Israel zu einem Doppelgänger des europäischen Nationalismus wurde, der die Juden als „die Teufel, auf die alles Böse projiziert wird“, dargestellt hatte. Aber es duplizierte auch siedlungskoloniale Projekte, indem es zentrale christliche koloniale Ideen wie Terra Nullius“ nachahmte, was in Israel zu Ein Land ohne Volk für ein Volk ohne Land“ wurde.

Wie alle siedlungskolonialen Projekte, schreibt Klein, beruhte das zionistische Projekt auf einer Unsichtbarmachung der einheimischen Bevölkerung. Zu diesem Zweck wurden Bäume auf die Ruinen palästinensischer Dörfer gepflanzt, arabische Ortsnamen in hebräische umbenannt und Olivenhaine gerodet.

In The Hundred Years‘ War on Palestine betont auch Khalidi diese Kontinuität zwischen den Zionisten und den europäischen Kolonisatoren des 19. Jahrhunderts. Er zitiert Lord Curzon vom britischen Raj, der sagte: „Zu fühlen, dass man irgendwo unter diesen Millionen ein wenig Gerechtigkeit oder Wohlstand, einen Sinn für Männlichkeit oder moralische Würde, eine Quelle des Patriotismus, eine Morgendämmerung intellektueller Aufklärung oder eine Regung der Pflicht hinterlassen hat, wo sie vorher nicht existierte – das ist genug, das ist die Rechtfertigung des Engländers in Indien.“

In einem Brief des Begründers des Zionismus, Theodor Herzl, an den damaligen Bürgermeister von Jerusalem, Yusuf Diya‘ al-Khalidi, bezeichnet dieser die arabisch-palästinensischen Einwohner des Landes als „nicht-jüdische Bevölkerung“.

„Hier wird behauptet, dass die Palästinenser nicht existierten, dass sie nichts wert seien oder dass sie es nicht verdienten, das Land zu bewohnen, das sie so traurig vernachlässigten“, schreibt Khalidi. „Wenn es sie nicht gäbe, dann könnten selbst wohlbegründete palästinensische Einwände gegen die Pläne der zionistischen Bewegung ignoriert werden.“

Das erste Experiment

Einen Monat vor dem Beginn des israelischen Angriffs auf den Gazastreifen am 7. Oktober veröffentlicht, drängt Klein uns, die Gewalt in einem historischen Kontext zu sehen, aber auch als eine Warnung vor dem, was kommen wird.

„Palästina ist ein Labor für eine ökofaschistische Zukunft“, sagte Klein in einem Interview. Der globale Süden „sieht in Gaza einen Blick auf seine Zukunft“, fügte er hinzu.

Ihre Worte spiegeln die Worte des kolumbianischen Präsidenten Gustavo Petro wider, der sagte: „Was wir in Palästina sehen, wird auch das Leiden aller Völker des Südens in der Welt sein.“ Gaza, fügte er hinzu, „ist nur das erste Experiment, um uns alle als entbehrlich zu betrachten“.

Palästina wird oft als „Labor“ für israelische Technologie und koloniale Praktiken bezeichnet, die das Land in die ganze Welt exportiert.

Israelische Rüstungsunternehmen rühmen sich damit, dass sie in dem belagerten Streifen „kampferprobt“ sind. Ein Großteil dieser Technologie wird an den europäischen Grenzen eingesetzt, um den Flüchtlingsstrom aus Nordafrika einzudämmen.

Ähnlich wie die Palästinenser im Gazastreifen werden auch die Migranten im zentralen Mittelmeerraum bei ihrem Versuch, nach Europa zu gelangen, von in Israel hergestellten Drohnen intensiv überwacht.

Doch im Tod erleiden sie eine erzwungene Anonymität, und viele verschwinden in den weindunklen Gewässern des zentralen Mittelmeers oder in unmarkierten Massengräbern.

In den letzten Monaten wurden die gleichen Versuche unternommen, die immensen Verluste an Menschenleben in Gaza zu verschleiern. Durch routinemäßige Stromausfälle wurden palästinensische Journalisten in Gaza von der Außenwelt abgeschnitten, und Israel nutzte diese Fenster, um Wohnhäuser mit Bombenteppichen zu belegen.

Ein Akt des Wiedererinnerns

Im Gegensatz zu ihren früheren Büchern bietet Doppelganger wenig Optimismus. Kleins Ton ist an manchen Stellen untypisch verzweifelt.

Aber es gibt einen Schimmer, der von der weitläufigen Koalition herrührt, die sich in der Palästina-Solidaritätsbewegung bildet und die eine aufkeimende antizionistische jüdische Bewegung in den USA und Großbritannien, Gewerkschafter, Black-Lives-Matter-Aktivisten, Migrantenrechtsgruppen und Umweltschützer vereint.

Aber es gibt einen Schimmer, der von der weitreichenden Koalition herrührt, die sich in der Palästina-Solidaritätsbewegung bildet

Ihre Stärke liegt in ihrer Fähigkeit, die Punkte zu verbinden und die verdrängte Geschichte des Faschismus, die sich vom europäischen Kolonialismus bis nach Gaza erstreckt, wieder zu bestätigen. „Diese Generation ist in der Lage zu erkennen, was in Gaza geschieht, weil sie schon einmal Völkermorde erlebt hat“, sagte Klein in einem Interview.

Klein sagt, dies sei ein Akt der „Wiedererinnerung“, ein Zusammensetzen einer zerrütteten Geschichte, um aufzuzeigen, wie wir hierher gekommen sind.

Die vorherrschende Geschichte über den Holocaust „retraumatisiert“ uns und lässt uns in einem Zustand des entmündigenden Grauens und des Verbots der Solidarität erstarren.

Unsere einzige Hoffnung ist der Triumph der verborgenen Geschichte, denn sie ermöglicht es uns, die Punkte zwischen den Völkermorden, den Verwüstungen durch den Klimawandel und den unsichtbar gemachten Menschen auf der Flucht zu verbinden.

Es ist diese Geschichte, die „Nie wieder“ für alle bedeutet.

Katherine Hearst ist Schriftstellerin, Filmemacherin und Organisatorin. Nach ihrem Abschluss am Royal College of Art im Jahr 2015 hat sie bei drei animierten Kurzfilmen Regie geführt, die von der BBC und Sky Arts ausgestrahlt wurden. Ihre journalistischen Arbeiten wurden in Open Democracy und The New Internationalist veröffentlicht.

