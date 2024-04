https://www.middleeastmonitor.com/20240409-egypt-artist-returns-goethe-medal-over-germanys-support-for-israel/



Der ägyptische Künstler Mohamed Abla besucht die Ausstellung „Night of Art“ im Ägyptischen Museum in der Hauptstadt Kairo am 28. Oktober 2017 [MOHAMED EL-SHAHED/AFP via Getty Images]

Ägypten: Künstler gibt Goethe-Medaille wegen deutscher Unterstützung für Israel zurück

9. April 2024

Der bekannte ägyptische bildende Künstler Mohamed Abla hat die ihm 2022 verliehene Goethe-Medaille zurückgegeben. Er protestiert damit gegen die deutsche Unterstützung Israels bei der laufenden Offensive gegen die Palästinenser im Gazastreifen, wie Anadolu berichtet. Abla sagte der Agentur, er verfolge Deutschlands Haltung zum Gaza-Krieg und sei sehr traurig darüber.

„Berlin war von Anfang an der zweitgrößte Waffenlieferant Israels im Gaza-Krieg“, betonte er. Selbst die Demonstrationen in Deutschland reichten nicht aus, um das Gewissen der deutschen Regierung zu beeinflussen und ihre Position zu ändern.

„Ich hatte den Eindruck, dass die deutsche Position völlig unvereinbar ist mit den Grundsätzen der Medaille, die für Gleichheit, Gerechtigkeit und den Einsatz für die Festigung der Beziehungen zwischen den Menschen und die Förderung menschlicher Werte steht. Mit dieser Position sagt die deutsche Regierung, dass ‚die Palästinenser als menschliche Wesen es nicht verdienen, sich für ihre Freiheit zu verteidigen‘. Ich hatte das Gefühl, dass hier ein Widerspruch besteht.“

Daraufhin beschloss er, die Medaille zurückzugeben. „Zumindest wollte ich die deutsche Regierung auf ihre widersprüchliche Haltung hinweisen. Wie kann sie von Menschlichkeit sprechen, wenn sie Israel Waffen gibt, die Menschen abschlachten?“

Die Medaille wurde letzte Woche in der deutschen Botschaft in Kairo abgegeben. Das Auswärtige Amt in Berlin hat sich offenbar diesbezüglich mit den Künstlern in Verbindung gesetzt.

Laut Abla ist es notwendig, dass Künstler und Intellektuelle eine Position beziehen, die ihre Unzufriedenheit und Ablehnung gegenüber den Geschehnissen in Gaza zum Ausdruck bringt. Er ist der Meinung, dass Israel seine Aktionen in der Enklave durchführen kann, weil es keine starke Ablehnung dieser Aktionen gibt.

Der Künstler gründete 2006 das Fayoum Art Centre im ägyptischen Handwerkerdorf Tunis. Es beherbergt das erste Museum für Karikatur im Nahen Osten.

Die gleichnamige Medaille ist nach Angaben des Goethe-Instituts „die wichtigste Auszeichnung der Auswärtigen Kulturpolitik der Bundesrepublik Deutschland.“

Ablas Äußerungen fallen mit der ersten Anhörung der Völkermordklage Nicaraguas gegen Deutschland vor dem Internationalen Gerichtshof wegen „Beihilfe zum Völkermord“ im Gazastreifen zusammen. Nicaragua hat seine 43-seitige Klageschrift am Montag vorgelegt; Deutschland wird am heutigen Dienstag vor dem Gericht auf die Vorwürfe antworten.

Deutschland ist einer der treuesten Verbündeten Israels und hat dem Besatzungsstaat seit dem 7. Oktober bedingungslose politische, diplomatische und militärische Unterstützung angeboten.

