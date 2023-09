NATO Chief Openly Admits Russia Invaded Ukraine Because Of NATO Expansion Listen to a reading of this article (reading by Tim Foley): During a speech at the EU Parliament’s foreign affairs committee on Thursday, NATO Secretary General Jens Stoltenberg clearly and repeatedly acknowledged that Putin made the decision to invade Ukraine because of fears of NATO expansionism.

NATO-Chef gibt offen zu, dass Russland die Ukraine wegen der NATO-Erweiterung überfallen hat

Von Caitlin Johnstone

9. September 2023

In einer Rede vor dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des EU-Parlaments hat NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Donnerstag klar und wiederholt eingeräumt, dass Putin die Entscheidung, in die Ukraine einzumarschieren, aufgrund von Befürchtungen über den Expansionismus der NATO getroffen hat.

Seine Kommentare, die zunächst von dem Journalisten Thomas Fazi aufgegriffen wurden, lauten wie folgt:

Der Hintergrund war, dass Präsident Putin im Herbst 2021 erklärte und tatsächlich einen Vertragsentwurf schickte, den die NATO unterzeichnen sollte, um zu versprechen, dass es keine weitere NATO-Erweiterung geben würde. Das war es, was er uns geschickt hat. Und das war eine Vorbedingung dafür, nicht in die Ukraine einzumarschieren. Natürlich haben wir das nicht unterschrieben.

Das Gegenteil war der Fall. Er wollte, dass wir das Versprechen unterschreiben, die NATO niemals zu erweitern. Er wollte, dass wir unsere militärische Infrastruktur in allen Verbündeten, die der NATO seit 1997 beigetreten sind, abbauen, d. h. die Hälfte der NATO, ganz Mittel- und Osteuropa, sollten wir aus diesem Teil unseres Bündnisses entfernen und eine Art B-Mitgliedschaft oder eine Mitgliedschaft zweiter Klasse einführen. Das haben wir abgelehnt.

Also zog er in den Krieg, um die NATO, mehr NATO, in der Nähe seiner Grenzen zu verhindern.

https://twitter.com/battleforeurope/status/1700092944714273049

Stoltenberg machte diese Bemerkungen im Rahmen einer allgemeinen Schadenfreude über die Tatsache, dass Putin in die Ukraine einmarschiert ist, um eine NATO-Erweiterung zu verhindern, und dass dieser Einmarsch dazu geführt hat, dass Schweden und Finnland sich um einen Beitritt zum Bündnis beworben haben, indem er sagte, dies zeige, dass Präsident Putin, der in ein europäisches Land einmarschiert ist, um eine Ausweitung der NATO zu verhindern, genau das Gegenteil erreicht hat.

Stoltenbergs Äußerungen wären von plutokratisch finanzierten „Desinformationsexperten“ und kaiserlichen „Faktenprüfern“ wahrscheinlich als russische Propaganda eingestuft worden, wenn sie von jemandem wie Ihnen oder mir online geäußert worden wären, aber da sie vom NATO-Chef als Teil einer Hetzrede gegen den russischen Präsidenten kamen, wurden sie ohne Einwände durchgelassen.

In Wirklichkeit stellt Stoltenberg nur eine bekannte Tatsache fest: Entgegen der offiziellen westlichen Darstellung ist Putin nicht in die Ukraine eingedrungen, weil er böse ist und die Freiheit hasst, sondern weil keine Großmacht jemals zulässt, dass sich ausländische militärische Bedrohungen an ihren Grenzen ansammeln – auch nicht die Vereinigten Staaten. Deshalb haben so viele westliche Analysten und Beamte jahrelang davor gewarnt, dass das Vorgehen der NATO einen Krieg provozieren würde, und als der Krieg ausbrach, wurden wir mit einem Tsunami von Massenmedienpropaganda überrollt, die immer und immer wieder behauptete, dies sei eine „unprovozierte Invasion“ gewesen.

Es wäre so einfach gewesen, diesen schrecklichen Krieg zu verhindern. Ein Ausweg nach dem anderen wurde beschritten, um uns dorthin zu bringen, wo wir jetzt sind. Eine Chance nach der anderen, all dieses sinnlose Sterben und Elend zu vermeiden, wurde vertan, sowohl vor 2014 als auch jedes Jahr seitdem. Die zentralisierte Machtstruktur der USA hat sich bewusst für diesen Krieg entschieden, um ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Wenn die Menschen das wirklich verstehen würden, würde das gesamte westliche Imperium zusammenbrechen.

Leader McConnell on Twitter: „Standing with our allies against Russian aggression isn’t charity. In fact – it’s a direct investment in replenishing America’s arsenal with American weapons built by American workers. Expanding our defense industrial base puts America in a stronger position to out-compete China. / Twitter“ Standing with our allies against Russian aggression isn’t charity. In fact – it’s a direct investment in replenishing America’s arsenal with American weapons built by American workers. Expanding our defense industrial base puts America in a stronger position to out-compete China.

Es ist schon komisch, dass man als Kreml-Agent bezeichnet wird, wenn man sagt, dass dieser Krieg durch den Expansionismus der NATO provoziert wurde und den Interessen der USA dient, auch wenn die NATO offen sagt, dass dieser Krieg durch den Expansionismus der NATO provoziert wurde, und US-Beamte immer wieder offen sagen, dass dieser Krieg den Interessen der USA dient.

Der jüngste Eintrag in der letztgenannten Kategorie kam in Form eines Tweets des Führers der Minderheit im Senat, Mitch McConnell, vom Donnerstag, in dem es heißt: „Unseren Verbündeten gegen die russische Aggression beizustehen, ist keine Wohltätigkeit. Tatsächlich ist es eine direkte Investition in die Aufstockung des amerikanischen Arsenals mit amerikanischen Waffen, die von amerikanischen Arbeitern hergestellt werden. Der Ausbau unserer industriellen Verteidigungsbasis versetzt Amerika in eine stärkere Position, um China zu übertrumpfen.

Wenn offizielle autorisierte Sprecher diese Dinge bestätigen, ist es in Ordnung, aber wenn normale Menschen dies tun, handelt es sich um Desinformation des Kremls. Das liegt daran, dass die autorisierten Erzähler dies tun, um die Informationsinteressen des US-Imperiums voranzutreiben – um kriegsmüden Amerikanern zu erklären, wie dieser Krieg ihrem Land nützt, oder um sich über Putins Versagen zu mokieren, die NATO-Erweiterung zu stoppen -, während es bei normalen Menschen darum geht, festzustellen, was wahr und sachlich ist.

All dies geschieht zu einem Zeitpunkt, an dem eine von der EU gesponserte Studie, die von einer vom US-Oligarchen Pierre Omidyar finanzierten Gruppe durchgeführt wurde, von Massenmedien wie der Washington Post in Umlauf gebracht wird, in der festgestellt wird, dass Twitter unter Elon Musk nicht genug getan hat, um „russische Propaganda“ auf der Plattform zu zensieren. Damit würde Musk gegen den Digital Services Act der Europäischen Union verstoßen, der von den Plattformen verlangt, solches Material einzuschränken.

System Update on Twitter: „The Washington Post’s latest „disinformation study“ – sponsored by the EU with an Omidyar-funded group that accuses Twitter of failing to censor „Russian propaganda“ – is another in a long line of fraudulent attempts to justify censorship with pro-censorship demands.Looking at… pic.twitter.com/2B63fpnPwB / Twitter“ The Washington Post’s latest „disinformation study“ – sponsored by the EU with an Omidyar-funded group that accuses Twitter of failing to censor „Russian propaganda“ – is another in a long line of fraudulent attempts to justify censorship with pro-censorship demands.Looking at… pic.twitter.com/2B63fpnPwB

Wie Glenn Greenwald feststellte, ist die Definition von „russischer Propaganda“ im Digital Services Act so weit gefasst, dass auch eine „ideologische Ausrichtung auf den russischen Staat“ in die Kategorie der zu zensierenden Materialien aufgenommen wird, was auch Personen einschließt, die „die Narrative des Kremls durch originär produzierte Inhalte nachplappern oder indem sie auf den Kreml ausgerichtete Narrative in verschiedenen Zielgruppen und Sprachen verbreiten“.

Jeder, der sich online gegen die US-Außenpolitik in Bezug auf Russland ausspricht, wird von den Apologeten des Imperiums immer sofort beschuldigt, „Kreml-Narrative nachzuplappern“, indem sie gedankenlos nachplappern, was ihnen von Zeitungen wie der Washington Post erzählt wurde, unabhängig davon, ob sie etwas mit der russischen Regierung zu tun haben oder nicht. Ich selbst habe keinerlei Beziehungen zum russischen Staat und werde dennoch jeden Tag im Internet beschuldigt, nur weil ich die Außenpolitik der USA kritisiere.

Wäre ich der NATO-Generalsekretär, der sich öffentlich darüber freut, dass Putins Bemühungen, die NATO-Erweiterung zu stoppen, gescheitert sind, wäre es für mich in Ordnung, anzuerkennen, dass die NATO-Erweiterung diesen Krieg provoziert hat, nachdem wir uns geweigert haben, einen unnötigen Konflikt zu verhindern. Aber weil ich den Informationsinteressen des westlichen Imperiums schade, anstatt ihnen zu helfen, macht mich das zu einem russischen Propagandisten.

Das liegt nicht daran, dass die Definition von „russischer Propaganda“ fehlerhaft ist, sondern daran, dass sie genau so funktioniert, wie beabsichtigt. Der Versuch, „russische Propaganda“ an den Rand zu drängen und zu eliminieren, hatte nie etwas mit der Bekämpfung der vom russischen Staat herausgegebenen Materialien zu tun (die in der westlichen Welt praktisch keine Bedeutung haben); es ging immer darum, den Widerstand gegen die US-Außenpolitik zu unterdrücken.

Wie bei so vielen anderen Dingen in dieser Welt, wenn man das Verhalten der Macht untersucht, geht es letztlich um die Kontrolle des Narrativs. Die Mächtigen wissen, dass derjenige, der das vorherrschende Narrativ über das Weltgeschehen kontrolliert, auch die Welt kontrolliert, denn wahre Macht besteht nicht nur darin, zu kontrollieren, was passiert, sondern auch, was die Menschen darüber denken. Das ist der wahre Klebstoff, der das zentralisierte US-Imperium zusammenhält, und die Welt wird niemals eine Chance haben, Frieden zu erfahren, solange die Menschen nicht anfangen, ihr Bewusstsein zu schärfen. Übersetzt mit Deepl.com

