No, Senator Schumer, Netanyahu isn’t the problem The problem isn’t just with Benjamin Netanyahu. It is with Zionist settler colonialism.

Chuck Schumers historische Rede vor dem Senat am 14. März 2024, in der er erklärte, dass Netanjahu gehen müsse, wenn Israel nicht zu einem „Paria“-Staat werden solle. Screenshot.

Das Problem liegt nicht nur bei Benjamin Netanjahu. Es liegt am zionistischen Siedlerkolonialismus.

Nein, Senator Schumer, Netanjahu ist nicht das Problem

Von James Ray

7. April 2024

Chuck Schumers historische Rede vor dem Senat am 14. März 2024, in der er erklärte, dass Netanjahu gehen müsse, wenn Israel nicht zu einem „Paria“-Staat werden solle. Screenshot.

Am 14. März 2024 tat der Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, etwas, das das politische Establishment der USA überraschte: Er kritisierte den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und die rechtsextremen israelischen Minister Bezalel Smotrich und Itamar Ben-Gvir. In einer Rede vor dem Senat ging er über eine hohle Verurteilung hinaus und rief zu Neuwahlen auf, was nur als Versuch gewertet werden kann, die derzeitige israelische Regierungskoalition effektiv zu stürzen.

Dieser Akt stellte eine Erschütterung des Status quo dar. Obwohl sich der Großteil von Schumers Rede auf die Verurteilung der palästinensischen Widerstandsgruppen und das Wiederkäuen müder zionistischer Argumente konzentrierte, wich er an mehreren Stellen von den Erwartungen vieler ab. Er ging sogar so weit zu sagen, dass „die Netanjahu-Koalition nicht mehr den Bedürfnissen Israels nach dem 7. Oktober entspricht“ und dass „das israelische Volk im Moment durch eine Regierungsvision erstickt wird, die in der Vergangenheit feststeckt“.

Dies war für viele, die sich wie Schumer als glühende Verfechter des zionistischen Projekts und der fortgesetzten Kolonisierung des historischen Palästina betrachten, verständlicherweise schockierend. Schließlich stellte Schumer selbst in derselben Rede seine Kritik in den Kontext „… der dringendsten existenziellen Bedrohungen für Israels langfristigen Frieden und Wohlstand“.

Dies ist derselbe Chuck Schumer, der in der Vergangenheit seine Liebe für das zionistische Projekt nicht ungehört ließ. Er hat nie davor zurückgeschreckt, dessen Aktionen und sein „Existenzrecht“ zu verteidigen. Trotz seiner Kritik machte er in seiner 44-minütigen Rede deutlich, dass sich diese grundlegenden Ansichten nicht geändert haben – was also hat sich geändert?

In den vergangenen Monaten hat das zionistische Projekt im Gazastreifen einen gnadenlosen Völkermord verübt, bei dem über 40.000 Palästinenser ermordet, mehr als 70.000 verletzt und über 2.000.000 Menschen vertrieben wurden. Inmitten ihrer Operationen haben die israelischen Besatzungstruppen die umliegenden Gebiete dem Erdboden gleichgemacht und Häuser, Krankenhäuser, Moscheen, Kirchen und Obstplantagen zerstört. Die Palästinenser, die die Bombardierungen und die Invasion überlebt haben, leiden unter den brutalen Auswirkungen einer von der israelischen Politik verursachten Hungersnot sowie unter der massiven Einschränkung von Wasser, medizinischer Versorgung und humanitärer Hilfe durch israelische Beamte und opportunistische Siedler.

Nur wenige Kilometer entfernt, im Westjordanland, wurden Tausende von Palästinensern zusammengetrieben, als Geiseln genommen und in israelische Gefängnisse geworfen, während die israelischen Besatzungstruppen regelmäßig Razzien in Flüchtlingslagern wie dem in Dschenin durchführten. Währenddessen haben sich die zionistischen Kolonialbestrebungen intensiviert, wobei das Projekt den Landraub von 10 Quadratkilometern ankündigte, die größte Landbeschlagnahmung im Westjordanland seit 1993. In Verbindung mit den Übergriffen, denen Palästinenser in den Gebieten von 1948 regelmäßig ausgesetzt sind, und den aktiven Apartheidstrukturen, die das Projekt im gesamten historischen Palästina aufrechterhält, wird deutlich, dass es für Palästinenser, die der brutalen Gewalt des zionistischen Kolonialismus ausgesetzt sind, keinen sicheren Ort gibt – und die zionistischen Bemühungen werden immer intensiver.

Es ist bei weitem nicht das erste Mal, dass israelische Besatzungstruppen Palästinenser terrorisieren, insbesondere im Gazastreifen, aber das Ausmaß der Zerstörung ist wirklich einzigartig, ebenso wie der Zugang des Durchschnittsbürgers zu Berichten und Bildern aus erster Hand – sowohl von Palästinensern, die den Völkermord erdulden, als auch von israelischen Soldaten, die ihre Gräueltaten genüsslich veröffentlichen. Dies hat dazu geführt, dass sich der Widerstand gegen die Aktionen des Projekts verhärtet hat und für viele das traditionell akzeptierte Recht des Projekts auf „Selbstverteidigung“ und sogar sein Existenzrecht in Frage gestellt wird.

Für US-Beamte wie Senator Schumer, die ein ureigenes Interesse am Überleben des zionistischen Projekts haben, hat diese Realität zu den Anfängen einer Krise geführt. Proteste sind landesweit entstanden, die zionistischen Narrative werden durch die zunehmend unwirksame Propaganda ausgehöhlt, und die Unterstützung für das Projekt und seine Aktionen wird von Tag zu Tag geringer. Sie wissen, dass mit der Zeit nicht nur die Aktionen des Projekts bedroht sind, sondern auch die Existenz des Projekts selbst. Sie brauchen einen Ausweg. Sie brauchen einen Weg, um der Kritik zu begegnen, ohne dabei ihren Verbündeten zu unterminieren.

Sie haben sich auf einen Regimewechsel geeinigt – sie fordern den Sturz von Netanjahu und seinen Kumpanen, um den Anschein eines Wandels zu erwecken. Dieser Wandel ist jedoch weitgehend ästhetisch und geht angesichts der aktuellen Realität des Projekts und seiner kolonialen Wurzeln nicht so sehr auf das Kernproblem als vielmehr auf die schlimmsten Auswüchse ein, die sich daraus ergeben. Im Wesentlichen verlagert diese neue Taktik die Analyse von dem Projekt auf eine einzelne führende Regierung oder einen einzelnen Beamten und entlastet das Projekt selbst in dem Versuch, seine Legitimität zu erhalten.

Das Kernproblem des zionistischen Kolonialismus ist und war schon immer der Kolonialismus – der Versuch, die Palästinenser durch eine Siedlerbevölkerung zu ersetzen, um auf dem gestohlenen Land eine völlig andere Gesellschaft zu errichten. Wie Patrick Wolfe andeutet, besitzen Siedlerkolonien wie das so genannte Israel eine inhärente „Logik der Eliminierung“ – eine Logik, die versucht, jede Rückkehr der einheimischen Bevölkerung auf ihr Land auszuschließen und sie letztlich in jeder Form außer der Nostalgie zu eliminieren. Es gibt keine einzige regierende israelische Regierung oder führende zionistische Persönlichkeit, die nicht in irgendeiner Weise für diese Kernziele eingetreten ist und sie vorangetrieben hat.

Schon vor dem Aufstieg der gegenwärtigen rechtsgerichteten israelischen Führung nach dem Oktoberkrieg 1973 waren ethnische Säuberungen und die Unterwerfung der Palästinenser die gängige Praxis der von der Arbeitspartei geführten, selbsternannten „sozialistischen“ Führung des Projekts. Hunderttausende Palästinenser wurden von vielen, die sich selbst als links bezeichnen würden, ethnisch gesäubert. Es hat den Anschein, dass die Unterwerfung der Palästinenser unabhängig von den Differenzen zwischen den herrschenden Regimes in Bezug auf die Verwaltung des Projekts eine Konstante ist – und dies wird auch unter einer neuen israelischen Regierung der Fall sein.

Es liegt in unserer Verantwortung, die Vorstellung zurückzuweisen, dass es einen „richtigen“, „akzeptablen“ Zionismus, geschweige denn eine zionistische Regierung in Palästina gibt. Keine koloniale Regierung kann wirklich „gut“ für die Kolonisierten sein, ob sie nun Labor, Likud oder anders heißt. Es liegt an uns, für etwas Besseres zu kämpfen.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …