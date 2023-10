Netanjahu auf Hochzeit seines „digitalen Kriegers“: „Er produziert Content für mich“

Israel kämpft auch an der „digitalen Front“ mit großem Einsatz für die Durchsetzung seiner Sicht der Dinge. Einer der „Kämpfer gegen Fake News“ über Israel ist Hananya Naftali, ein „Berater für neue Medien“ des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu. Er hat einen Appell an die Internetgemeinde veröffentlicht.

Darin fordert er dazu auf, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen und Israel zu unterstützen. „Der Premierminister hat mich dazu aufgefordert, mich dieser Taskforce anzuschließen, die rund um die Uhr im Einsatz ist. Um zu kämpfen und Israel in den Medien zu verteidigen. Es herrscht ein Krieg zwischen Gut und Böse. Es gibt eine Menge Desinformation, eine Menge blinden Hass, Antisemitismus und Lügen. Wir müssen das gemeinsam bekämpfen. Steh ein für Israel und gemeinsam werden wir diesen Krieg gewinnen“, so Naftali in seinem Statement.

Auf der Hochzeit des „Digitalen-Kriegers“, Anfang 2023, brachte der israelische Premierminister Netanjahu einen Toast aus. „Ich werde Ihnen jetzt von Hananya erzählen, er arbeitet für mich. Das ist keine leichte Aufgabe. Aber er macht es sehr gut. Wissen Sie, was er macht? Er produziert Content [Social-Media-Beiträge]“, so Israels Premierminister in seiner Ansprache.