Bono and The Edge pocket millions from deal with Israeli bank U2 does business with funder of Israel’s war crimes.

Bono predigt für den Frieden und macht gleichzeitig Geschäfte mit einer Bank, die von Kriegsverbrechen profitiert. (Über Twitter)

Bono und The Edge kassieren Millionen aus Geschäft mit israelischer Bank

Von David Cronin

19. Oktober 2023

Eine Bank, die Israels Kriegsverbrechen unterstützt, hat einen großen Kredit für den Kauf eines Hotels in Dublin gewährt, das Bono und The Edge von der Rockband U2 gehört.

Der Kredit – im Wert von mehr als 45 Millionen Dollar – wurde diese Woche zu einer Zeit bekannt gegeben, in der die Zahl der Todesopfer durch Israels jüngste Bombardierung des Gazastreifens rapide steigt.

Das Geschäft bedeutet, dass U2 – eine Gruppe, die ständig Frieden und Gewaltlosigkeit predigt – jetzt mit einer Bank verwickelt ist, die von Israels Verletzungen des Völkerrechts profitiert.

Diese unappetitliche Tatsache wurde in der Presseberichterstattung nicht verschwiegen.

In einem Artikel auf der Titelseite der Irish Times wird berichtet, dass der britische Kreditgeber Leumi den Deal „unterstützt“.

In dem Artikel wird nicht erklärt, dass LeumiUK eine Tochtergesellschaft der israelischen Bank Leumi ist.

Rockstars werden reicher

Die Bank Leumi ist in einer UN-Datenbank von Firmen aufgeführt, die von Israels Kolonisierung palästinensischen Landes profitieren.

Sie hat zahlreiche Projekte in Siedlungen finanziert, die Israel im besetzten Westjordanland, einschließlich Ost-Jerusalem, baut. Nach der Vierten Genfer Konvention stellen der Bau und die Erweiterung dieser Siedlungen Kriegsverbrechen dar.

Das unter dem Namen The Clarence bekannte Hotel, das sich seit 1992 im Besitz von Bono und The Edge befindet, wird dank des Leumi-Darlehens vollständig von Paddy McKillen Jnr. und Matt Ryan übernommen, die in der Dubliner Restaurant- und Unterhaltungsszene zu den ganz Großen gehören.

Das Unternehmerduo hatte das Hotel bereits gepachtet, erwirbt nun aber den Anteil von Bono und The Edge.

Das Geschäft bedeutet, dass zwei der berühmtesten Rockstars der Welt durch eine Transaktion mit einer Bank, die Israels Kriegsverbrechen unterstützt, noch reicher werden.

Das Clarence ist mit seiner Bar und seiner zugegebenermaßen geselligen Atmosphäre seit langem ein beliebter Ort der Entspannung für Musiker und andere Künstler, aber auch für Touristen.

Nach dem schmutzigen Geschäft mit der Bank Leumi muss der Ruf des Clarence als cooler Treffpunkt nun gegen seine Verbindungen zu Kriegsverbrechen abgewogen werden. Übersetzt mit Deepl.com



