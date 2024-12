https://thecradle.co/articles/netanyahus-trial-corruption-war-crimes-and-an-israel-in-crisis



Netanjahus Prozess: Korruption, Kriegsverbrechen und ein Israel in der Krise

Benjamin Netanjahus Korruptionsprozess entfaltet sich vor dem Hintergrund von Bestechungs- und Betrugsvorwürfen, internationalen Kriegsverbrechensvorwürfen, innenpolitischen Skandalen und zunehmender weltweiter Verurteilung – und das alles, während er weiterhin verheerende Kriege anheizt, deren Ende nicht absehbar ist.

Ein Cradle-Korrespondent

11. DEZEMBER 2024

Als der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu gestern einen Gerichtssaal in Tel Aviv betrat, war das alles andere als unauffällig. Netanjahu, der als erster amtierender Ministerpräsident wegen Korruption vor Gericht steht, nutzte den Moment, um seine Tortur als „Hexenjagd“ zu bezeichnen. Außerhalb des Gerichtsgebäudes kochten die Spannungen hoch, als sich etwa 100 Demonstranten versammelten, die ihn für den Tod israelischer Kriegsgefangener im Gazastreifen verantwortlich machten, während sich ihnen eine ebenso große Zahl überzeugter Anhänger jenseits einer Polizeisperre entgegenstellte.

Der umkämpfte Premierminister, der drei Tage lang aussagen soll, bevor er ins Kreuzverhör genommen wird, bestreitet weiterhin vehement, dass er versucht, sich dem Prozess zu entziehen, seit er 2019 wegen Bestechung, Betrug und Untreue angeklagt wurde.

Netanjahu wird beschuldigt, Geschenke von reichen Geschäftsleuten angenommen und Medienmogule im Gegenzug für positive Berichterstattung begünstigt zu haben, und hatte damals den Rat seines Anwalts ignoriert, sich aus der Politik zurückzuziehen.

Am Vorabend seiner Anhörung erklärte Netanjahu, er habe „acht Jahre auf diesen Moment gewartet, um die Wahrheit zu sagen, wie er sie in Erinnerung hat“, und griff in einer am Montag im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz Justiz, Polizei und Medien an.

Jahrelange politische Winkelzüge, um sich der Justiz zu entziehen

Seine Kritiker konterten jedoch schnell. Oppositionsführer Yair Lapid verurteilte Netanjahus selbstsüchtigen Fokus angesichts der steigenden Zahl von Kriegsopfern und nannte seine Pressekonferenz „eine beschämende Ansammlung von Lügen“. Lapid warf Netanjahu vor, bei seiner Verzögerungstaktik „jeden nur erdenklichen Trick“ anzuwenden, um sich der Justiz zu entziehen, und sagte, der Premierminister habe sein persönliches Überleben über die Sicherheit und Stabilität des Landes gestellt. Er machte ihn sogar für die Operation „Al-Aqsa-Flut“ des palästinensischen Widerstands am 7. Oktober verantwortlich, „für den [anschließenden] Krieg und die Tatsache, dass die entführten Menschen noch nicht zurückgekehrt sind“.

Fast fünf Jahre lang versuchte Netanjahu, die gerichtliche Abrechnung zu verschieben, indem er Störungen der COVID-19, Verfahrensverzögerungen und den politischen Stillstand während wiederholter Wahlen als Gründe für die Verzögerung der Anhörungen anführte. Nachdem er sich im Dezember 2022 eine Hardliner-Koalition gesichert hatte, verstärkte er seine Bemühungen, das Justizsystem zu untergraben und zu politisieren, und schlug „Reformen“ vor, die im Jahr 2023 zu Massenprotesten führten.

Diese Proteste schwächten sich erst nach der Operation Al-Aqsa-Flut ab, als Netanjahus Reaktion – eine beispiellose und brutale Militärkampagne – zu Recht vom Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) als Völkermord und Kriegsverbrechen angeklagt wurde. Als er den unterirdischen, gesicherten Gerichtssaal betrat, stand der Premierminister im In- und Ausland bereits unter wachsendem Druck.

Gemeinsam mit seinem ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant sieht er sich mit den Vorwürfen von Kriegsverbrechen konfrontiert – den ersten dieser Art innerhalb des westlichen Staatenbündnisses – sowie mit den Auswirkungen einer kollabierenden Wirtschaft und der massenhaften „Vertreibung“ von Siedlern im Norden aufgrund der frühen Beteiligung der Hisbollah an dem regionalen Konflikt.

Doch der Druck aus dem In- und Ausland war so groß geworden, dass Netanjahu bei der gestrigen Anhörung in Tel Aviv die Ausreden ausgingen, um seine Sicht der Dinge darzulegen.

Der israelische Premierminister betrat den Gerichtssaal mit einem Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) wegen Kriegsverbrechen im Gazastreifen und einem breiten internationalen Konsens darüber, dass Israel sich der Apartheid und des Völkermords schuldig gemacht hat, dem fast 45.000 Palästinenser zum Opfer gefallen sind, die meisten von ihnen Frauen und Kinder.

Noch mehr Sorgen bereitet den Israelis jedoch die Flucht von fast einer halben Million israelischer Juden aus dem Besatzungsstaat, die potenziell dauerhafte Vertreibung von einer Viertelmillion Menschen aus dem Gazastreifen und von der libanesischen Grenze ab Oktober 2023, wirtschaftliche Verluste in Höhe von mehreren Milliarden Dollar und die Schließung von bis zu 60.000 Geschäften in 15 Kriegsmonaten.

Innenpolitische Skandale und die „Bibi-Akten

Die Glaubwürdigkeit Netanjahus wird durch den jüngsten Sicherheitsskandal um seinen Berater Eli Feldstein, der der deutschen Bild-Zeitung und dem britischen Jewish Chronicle ein geheimes Geheimdienstdokument zugespielt – oder gefälscht – hat, weiter beschädigt.

Angeblich sollte damit die Öffentlichkeit davon überzeugt werden, dass der verstorbene Hamas-Kommandeur Yahya Sinwar plante, israelische Gefangene aus dem Gazastreifen zu schmuggeln – eine Information, die Netanjahu dann nutzen würde, um die Israelis davon zu überzeugen, dass die Gefangenen im Sinai landen oder „im Iran oder im Jemen auftauchen könnten, wenn ihre Armee nicht auf dem Philadelphi-Korridor entlang der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Ägypten verschanzt bleibt“.

Als die israelischen Behörden im vergangenen Monat Feldstein und vier weitere Personen im Zusammenhang mit den undichten Stellen verhafteten, beschuldigte Lapid das Büro des Premierministers, „gefälschte Geheimdokumente durchsickern zu lassen, um die Möglichkeit eines Geiselabkommens zu torpedieren – um die öffentliche Meinung gegen die Familien der Geiseln zu beeinflussen.“

Israelische Medien berichteten am 3. Dezember, Feldstein habe der Polizei gesagt, er habe Netanjahu zwei Tage vor dem Durchsickern des Dokuments an Bild von dem Dokument unterrichtet. Feldsteins Anwalt, Oded Savoray, ging sogar noch weiter und sagte, dass Netanjahu von beiden Dokumenten und dem Plan, sie zu veröffentlichen, wusste.

Savoray beschuldigte den Premierminister, sich „vor der Verantwortung für ein Ereignis zu drücken, das er verursacht hat“, und erklärte, Feldstein werde zu dem sich ausweitenden Skandal nicht länger schweigen. Der Anwalt sagte dem israelischen Rundfunk (KAN), dass „es eine Phase in der Untersuchung gab, in der er [Feldstein] beschloss, nicht länger für den Premierminister und sein Amt den Kopf hinzuhalten“.

Zu Netanjahus Schwierigkeiten kommt hinzu, dass der verbotene Dokumentarfilm „The Bibi Files“ während seines Prozesses uraufgeführt wird, in dem unbearbeitetes Vernehmungsmaterial aus dem Jahr 2019, vernichtende Berichte über seine selbstsüchtige Führung und der zersetzende Einfluss seiner Frau Sara und ihres Sohnes Yair auf die Entscheidungsfindung des Ministerpräsidenten gezeigt werden.

Persönliches Überleben vor staatlicher Stabilität

Der Regisseur des Films, Alexis Bloom, hat bei mehreren Gelegenheiten angedeutet, dass die Politik von Netanjahu – dem dienstältesten israelischen Ministerpräsidenten in der kurzen Geschichte des Landes – von persönlichen Interessen und „seiner Entschlossenheit, eine Strafverfolgung und einen Prozess wegen Korruption zu vermeiden, der zu einer Gefängnisstrafe führen könnte“, angetrieben wird, und fügte hinzu, dass „dies viele seiner politischen Entscheidungen, Manöver und Kriege erklären könnte.“

In Anlehnung an die Kritik seiner Gegner räumte sie ein, dass seine Regierungskoalition und „die Hauptmotivation des Regierens darin besteht, Netanjahus persönliche Interessen zu schützen“, einschließlich der Fortsetzung und Ausweitung des Gaza-Krieges an mehreren Fronten, „um sein eigenes politisches Überleben zu ermöglichen“.

Der Film enthält Aussagen von prominenten israelischen Politikern, Journalisten und engen Freunden, die Netanjahu als „Architekt des Chaos“ beschreiben und sagen, dass er „in einem Zustand des Krieges, in einem Zustand der Instabilität überlebt“. Der ehemalige Ministerpräsident Ehud Olmert, der selbst vor seiner Anklage vor einem israelischen Gericht zurückgetreten war, wird in dem Dokumentarfilm mit den Worten zitiert, dass Netanjahu, indem er sich dem Rat seines Anwalts widersetzte, zurückzutreten, „das System herausforderte. Er sagte: ‚Nein, ich stehe darüber, ich bin jenseits. Niemand kann mir etwas anhaben.’“ Auf diese Weise hat Netanjahu die rechtsextremste und rassistischste Regierung in der Geschichte Israels geschaffen – mit dem einzigen Ziel, sich an die Macht zu klammern.

Während Netanjahu seinen juristischen Kämpfen entgegensieht, zeichnet The Bibi Files das schonungslose Porträt eines Führers, der beschuldigt wird, sein persönliches Überleben über die Zukunft des Staates zu stellen.

Ob dieser Prozess einen Wendepunkt für Israel markiert oder ein weiteres Kapitel in Netanjahus polarisierendem Erbe wird, bleibt ungewiss. Klar ist jedoch, dass die politischen und sozialen Brüche, die er vertieft hat, möglicherweise viel länger brauchen, um zu heilen als seine Zeit im Zeugenstand.

