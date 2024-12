https://consortiumnews.com/2024/12/11/assads-legacy/

Assads Erbe

11. Dezember 2024

Während sich der ehemalige syrische Präsident in den Luxus des Moskauer Exils begibt, sieht John Wight sein Land vor der Herausforderung einer neuen sektiererischen Katastrophe.

Der syrische Präsident Baschar al-Assad bei einem Videotreffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin im Jahr 2020. (Kreml)

Von John Wight

Medium

WennStaaten so plötzlich implodieren, wie es gerade in Syrien geschehen ist, dann ist dies das Ergebnis eines äußeren Drucks, der sich mit inneren Schwächen verbindet und so eine Dynamik der kritischen Masse erzeugt, bis zu dem Punkt, an dem die Implosion den Charakter einer Idee annimmt, deren Zeit gekommen ist.

Bashar al-Assad war letztlich kein Führer, der die Tapferkeit und die Selbstaufopferung derjenigen anspornte, deren Aufgabe es war, den Staat und das Land zu verteidigen, dem er 27 Jahre lang vorgestanden hatte. Die Syrische Arabische Armee war eine ausgehöhlte Hülle, als sie sich angesichts der Überraschungsoffensive dschihadistischer Aufständischer aus Idlib im Nordosten des Landes am Mittwoch, dem 27. November, auflöste.

Assad, der mit der Realität konfrontiert wurde, stellte sein persönliches Überleben über seine Prinzipien. Im Gegensatz zu Saddam Hussein, der starb, während er seinen Henkern trotzige Worte ins Gesicht spuckte, entkam Assad dem Schauplatz seines Untergangs in einem Privatjet mit seiner unversehrten Beute im Schlepptau. Er hinterließ ein zerrüttetes Land, dessen Bevölkerung er vorgaukelte, er sei ihrer Loyalität und Treue würdig. Jetzt, da er sich im Luxus des Moskauer Exils eingerichtet hat, steht Syrien vor der Herausforderung eines neuen sektiererischen Paradigmas als Grundlage für seine Zukunft.

Vor diesem Hintergrund gibt es bereits erste Berichte über islamistische Banden in Homs, der drittgrößten Stadt des Landes, die es auf Mitglieder der schiitischen Gemeinschaft der Stadt sowie auf ehemalige Soldaten und Offiziere der syrischen Armee abgesehen haben. Die wilden Jubelszenen über den Abgang von Assad weichen bereits der düsteren Realität des Lebens unter dem Salafisten-Dschihadismus.

Diese Entwicklung ist sowohl für den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu als auch für den türkischen Präsidenten Recep Erdogan ein großer Gewinn. Netanjahu ist derzeit damit beschäftigt, einen weiteren Teil Syriens zu erobern, während Erdogan dasselbe im Norden des Landes tut. Historische Parallelen zu Hitlers und Stalins Eroberung Polens im Jahr 1939 drängen sich mahnend auf.

Die arabische Welt war noch nie in einem so prekären Zustand. Überall Spaltung, nirgends Einigkeit, in der eine Reihe aufgeblasener Potentaten miteinander um das Recht wetteifern, als der ungeheuerlichste Verräter an Anstand, Treue und Ehre zu gelten.

Assad zumindest weigerte sich – im Gegensatz zu seinen arabischen Mitregenten in der Region -, mitzumachen, wenn es darum ging, Syrien als Schemel für Washington zu benutzen. Er versuchte zumindest, einen unabhängigen Kurs zu steuern.

Dennoch war die Korruption, der er vorstand, die eines Mannes, der in Bezug auf die Führung an das Konzept des Eigentums statt des Dienstes glaubte. Er und seine Familienmitglieder behandelten die syrische Wirtschaft wie ihren persönlichen Geldautomaten – selbst zu einer Zeit, als 90 Prozent der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze lebten.

Ohne Russland, ohne den Iran und ohne die Hisbollah wäre Assads Syrien schon längst verschwunden. Er war kein Fidel Castro oder Hugo Chavez – ein Mann des Volkes, der von seinem Volk aufrichtig geliebt wurde. Stattdessen fürchtete Assad selbst sein Volk und sah in ihm das Potenzial für seinen eigenen Untergang.

Ja, es stimmt, Syrien war unter seiner Führung ein Staat, der im Fadenkreuz des US-Imperialismus, des israelischen Expansionismus und zuletzt einer Explosion des Salafisten-Dschihadismus stand. Und ja, es stimmt, dass Syrien unter seiner Führung ein wichtiger Transitpunkt für Waffentransfers in den Südlibanon war, um den Widerstand der Hisbollah gegen den israelischen Militarismus zu unterstützen.

[Syriens Wirtschaft wurde auch durch eine Kombination aus US-, britischen und EU-Sanktionen sowie durch die US-Besatzung und den Diebstahl des syrischen Öls und eines Großteils der Weizenproduktion zerstört. Am Ende konnte Assad seine Armee nicht mehr bezahlen, die vor dem blitzartigen Vormarsch der Dschihadisten auf Damaskus dahinschmolz].

Ein israelischer Soldat, der im Februar 2017 an der israelischen Grenze zu Syrien stationiert ist. (Israelische Verteidigungsstreitkräfte, Flickr, CC BY-NC 2.0)

Aber es ist ebenso wahr, dass Assad katastrophale Fehler gemacht hat. Seine Entscheidung, Syrien zunehmend vom Iran abzukoppeln – vielleicht aufgrund der wachsenden Unruhe über den vermeintlichen persischen Einfluss in und auf seiner eigenen Straße – hat ihn zum denkbar kritischsten Zeitpunkt brutal bloßgestellt.

[Siehe: The Chris Hedges Report – The Middle East After Assad, in dem Alistair Crooke Chris Hedges erklärt, dass der größte Fehler Assads darin bestanden haben könnte, sowohl die Russen als auch den Iran abblitzen zu lassen und sich stattdessen dem Golf und dem Westen zuzuwenden,]

Wir wissen, dass die persönlichen Beziehungen zwischen ihm und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin auch nie so herzlich waren, wie sie offiziell dargestellt wurden. Am Ende haben sowohl Teheran als auch Moskau ihn als Verlierer aufgegeben.

Assads berüchtigter Cousin Rami Makhlouf – auch bekannt als Mr. Five Percent – soll zu einem bestimmten Zeitpunkt ganze 60 Prozent der syrischen Wirtschaft kontrolliert haben. Korruption war sein Spiel und grenzenlose Gier sein Markenzeichen, sehr zum Leidwesen Putins im Zusammenhang mit der russischen Wirtschafts- und Militärhilfe für das Land im Laufe der Zeit.

Die Russen haben nun eine große Herausforderung zu bewältigen, wenn es um die Implosion von Assad geht. Sie müssen einen Luftwaffenstützpunkt und einen Marinehafen schützen, beides strategische Güter, haben aber nicht die militärische Stärke, um dies angesichts der Bedürfnisse der Ukraine zu tun. Hier wird die viel gepriesene Schule der sowjetischen Diplomatie, die von Sergej Lawrow – Putins Außenminister – verkörpert wird, in Zukunft eine entscheidende Rolle spielen.

[Die Dschihadisten haben Berichten zufolge dem russischen Militär sicheren Durchgang aus Syrien gewährt.]

Abu Mohammad al-Jolani, der Anführer der Aufständischen in Syrien, wird derzeit von allen Seiten auf der geopolitischen Bühne umworben. Dieser „ehemalige“ kopfabschneidende Dschihadist hat – wenn man dem Marketing glauben darf – einige sehr kritische Entscheidungen zu treffen. Setzt er die Assad-Tradition der engen Beziehungen zu Russland fort oder begibt er sich in den Orbit Washingtons? Und was ist mit Israel und dem Iran? Welche Haltung wird er in beiden Fällen einnehmen?

Die wirkliche Frage in dieser geplagten Region der Welt war nie die nach Sunniten oder Schiiten, nie die nach Muslimen oder Nicht-Muslimen. Nein, die eigentliche Frage, die die Richtung des Nahen Ostens bestimmt, war immer und ist auch weiterhin die Frage, ob es sich um eine sektiererische oder nicht-sektiererische Region handelt.

Heute und im Jahr 2024 haben die Kräfte des Sektierertums das Sagen. Diese Kräfte sind nur Wachs in den Händen Washingtons und seiner Verbündeten. Durch Spaltung und Zwietracht haben sich Imperien schon immer an der Macht gehalten. Einheit und Geschlossenheit sind ihr Feind.

Die arabische Welt braucht dringend eine Wiedergeburt von Gamal Abdel Nasser. Sie braucht verzweifelt Hoffnung.

John Wight, Autor von Gaza Weeps, 2021, schreibt über Politik, Kultur, Sport und alles andere. Bitte ziehen Sie eine Spende in Betracht, um seine Arbeit zu unterstützen. Sie können dies hiertun . Sie können sich auch ein Exemplar seines Buches This Boxing Game: A Journey in Beautiful Brutality, bei allen großen Buchhändlern und seinen Roman Gaza: This Bleeding Land“ bei denselben Händlern. Bitte erwägen Sie, ein Abonnement auf seiner Medium-Seiteabzuschließen.

Dieser Artikel stammt von der Medium-Websitedes Autors

Die geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und spiegeln nicht notwendigerweise die von Consortium News wider.

Übersetzt mit Deepl.com

