Neue „Gesundheitskrise“ – Poliovirus in Abwässern des Gazastreifens entdeckt

18. Juli 2024

Palästinensische Frauen stellen sich in dem überfüllten Vertriebenenlager in Rafah für Wasser an. (Foto: Mahmoud Ajjour, Die Palästina-Chronik)

Die Situation verschlimmert sich durch die starke Überbevölkerung, die knappe und verunreinigte Wasserversorgung, den angesammelten Müll und die israelische Blockade der Hygieneversorgung.

Im bombardierten Gazastreifen ist eine neue Gesundheitskrise entstanden, da im Abwasser Polioviren nachgewiesen wurden, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte.

Laut einer Erklärung des Ministeriums bestätigten die in Zusammenarbeit mit UNICEF durchgeführten Tests von Abwasserproben das Vorhandensein des Poliovirus. Danke

Die Erklärung betonte, dass das Vorhandensein des Virus im Abwasser, das aufgrund der Zerstörung der Infrastruktur durch Gebiete mit Vertriebenen und Wohngebieten fließt, „eine neue Gesundheitskrise darstellt“.

Das Ministerium warnte, dass die Entdeckung des Virus im Abwasser Tausende von Einwohnern der Gefahr aussetzt, sich mit Polio anzustecken.

In einer separaten Erklärung bestätigte das israelische Gesundheitsministerium am Donnerstag, dass es in Abwasserproben aus dem Gazastreifen Bestandteile des Poliovirus Typ 2 gefunden hat.

In der Erklärung des Ministeriums, die von Channel 12 veröffentlicht wurde, heißt es, dass die Ergebnisse der Proben mit denen der Weltgesundheitsorganisation übereinstimmen.

Polio ist eine hoch ansteckende Viruserkrankung, die das Nervensystem angreift und innerhalb von Stunden zu einer vollständigen Lähmung führen kann.

Nach Angaben der WHO hat die Eskalation der Feindseligkeiten durch Israel im Gazastreifen zu einem kontinuierlichen Anstieg der Zahl der Toten und Verletzten, zu einer starken Überbelegung der Unterkünfte und zur Unterbrechung der Gesundheits-, Wasser- und Abwassersysteme geführt, was die Ausbreitung von Infektionskrankheiten beschleunigen könnte.

Polio, eine Krankheit, die anderswo auf der Welt praktisch ausgerottet ist, wurde in Gaza entdeckt. Ein weiterer Grund, warum Israel und die USA bereit sind, die ganze Welt zu gefährden, um weiterhin Völkermord an den Palästinensern zu begehen https://t.co/7O0l531HmT

– Batul Hassan (@BatulMH) July 18, 2024

Anhaltender Völkermord

Seit dem 7. Oktober führt Israel einen verheerenden Krieg gegen den Gazastreifen, der derzeit vor dem Internationalen Gerichtshof wegen Völkermordes an den Palästinensern angeklagt ist.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden bei dem seit dem 7. Oktober andauernden Völkermord Israels in Gaza 38.848 Palästinenser getötet und 89.459 verwundet.

Darüber hinaus werden noch mindestens 11.000 Menschen vermisst, die vermutlich unter den Trümmern ihrer Häuser im gesamten Gazastreifen gestorben sind.

Nach israelischen Angaben wurden bei der Al-Aqsa-Flutungsoperation am 7. Oktober 1.200 Soldaten und Zivilisten getötet.

Israelische Medien veröffentlichten Berichte, wonach viele Israelis an diesem Tag durch „friendly fire“ getötet wurden.

Palästinensischen und internationalen Organisationen zufolge handelt es sich bei der Mehrheit der Getöteten und Verwundeten um Frauen und Kinder.

Der israelische Krieg hat vor allem im nördlichen Gazastreifen zu einer akuten Hungersnot geführt, in deren Folge viele Palästinenser, vor allem Kinder, starben.

Die israelische Aggression hat auch zur gewaltsamen Vertreibung von fast zwei Millionen Menschen aus dem gesamten Gazastreifen geführt, wobei die überwiegende Mehrheit der Vertriebenen in die dicht besiedelte südliche Stadt Rafah nahe der Grenze zu Ägypten gezwungen wurde – was zum größten Massenexodus Palästinas seit der Nakba 1948 geworden ist.

Im weiteren Verlauf des Krieges begannen Hunderttausende von Palästinensern, auf der ständigen Suche nach Sicherheit vom Süden in das Zentrum des Gazastreifens zu ziehen.

(PC, Anadolu)

Übersetzt mit deepl.com

