Israelische Soldaten erzählen von grausamen Grausamkeiten im Gazastreifen – mit dem Segen des Westens Von Jonathan Cook

https://www.middleeasteye.net/opinion/israeli-soldiers-tell-story-savage-cruelty-gaza-west-gives-blessing



Israelische Soldaten erzählen von grausamen Grausamkeiten im Gazastreifen – mit dem Segen des Westens

19. Juli 2024

Frauen und Kinder werden absichtlich ins Visier genommen, sagen israelische Whistleblower. Von den Bodentruppen bis zu den Kommandeuren wurden die Kriegsregeln ausgehebelt.

Ein israelischer Soldat zielt auf ein Maschinengewehr in Gaza-Stadt im Mai 2024 (Israelische Armee/AFP)

Sie kommen einfach immer wieder. Am Wochenende hat Israel einen weiteren verheerenden Luftangriff auf den Gazastreifen geflogen, bei dem mindestens 90 Palästinenser getötet und Hunderte weitere verletzt wurden, darunter Frauen, Kinder und Rettungskräfte.

Wieder einmal zielte Israel auf Flüchtlinge, die durch seine früheren Bomben vertrieben worden waren, und verwandelte ein Gebiet, das es offiziell zur „sicheren Zone“ erklärt hatte, in ein Schlachtfeld.

Und wieder einmal zuckten die westlichen Mächte mit den Schultern. Sie waren zu sehr damit beschäftigt, Russland der Kriegsverbrechen zu beschuldigen, als dass sie Zeit gehabt hätten, sich um die weitaus schlimmeren Kriegsverbrechen zu kümmern, die von ihrem israelischen Verbündeten im Gazastreifen begangen wurden – mit Waffen, die sie geliefert hatten.

Die Gräueltat im Lager al-Mawasi, in dem sich 80.000 Zivilisten aufhielten, wurde von Israel wie üblich vertuscht, um die westliche Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass ihre Führer nicht die totalen Heuchler sind, die sie zu sein scheinen, weil sie das unterstützen, was der Weltgerichtshof als „plausiblen Völkermord“ bezeichnet hat.

Israel erklärte, es habe versucht, zwei Hamas-Führer zu treffen – einen von ihnen, Mohammed Deif, den Chef des militärischen Flügels der Gruppe -, obwohl der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu sich nicht sicher zu sein schien, ob der Angriff erfolgreich war.

Niemand in den westlichen Medien schien sich zu fragen, warum die beiden es vorzogen, sich in einem überfüllten, behelfsmäßigen Flüchtlingslager zur Zielscheibe zu machen, wo sie ein hohes Risiko eingingen, von einem israelischen Informanten verraten zu werden, anstatt sich im ausgedehnten Tunnelnetz der Hamas zu verstecken.

Oder warum Israel es für nötig hielt, eine Vielzahl massiver Bomben und Raketen abzufeuern, um zwei Personen auszuschalten. Ist das Israels neue, weitreichende Neudefinition von „gezielter Tötung“?

Oder warum die Piloten und Drohnenbetreiber ihre Angriffe fortsetzten, um Rettungskräfte zu treffen, die mit der ersten Zerstörung beschäftigt waren? Gab es Hinweise darauf, dass Deif sich nicht nur im Lager versteckt hielt, sondern auch Überlebende ausgegraben hatte?

Oder wie kann die Tötung und Verstümmelung von Hunderten von Zivilisten bei dem Versuch, zwei Hamas-Kämpfer zu treffen, jemals den elementarsten Grundsätzen des Völkerrechts genügen? „Verhältnismäßigkeit“ und „Unterscheidung“ verlangen von den Armeen, dass sie den militärischen Vorteil eines Angriffs gegen den zu erwartenden Tribut für die Zivilbevölkerung abwägen.

Biblische Rache

Doch Israel hat das Regelwerk für den Krieg zerrissen. Quellen innerhalb des israelischen Militärs zufolge hält es Israel nun für akzeptabel, mehr als 100 palästinensische Zivilisten bei der Verfolgung eines einzigen Hamas-Kommandeurs zu töten – eines Kommandeurs, der, wohlgemerkt, einfach ersetzt werden wird, sobald er tot ist.

Selbst wenn die beiden Hamas-Führer ermordet worden wären, hätte Israel keinen Zweifel daran haben können, dass es ein Kriegsverbrechen begangen hat. Aber Israel hat gelernt, dass seine Kriegsverbrechen umso weniger Beachtung finden, je routinemäßiger sie werden – und je weniger Empörung sie hervorrufen.

In den letzten Tagen hat Israel mehrere Schulen der Vereinten Nationen angegriffen, die als Unterkünfte dienen, und dabei Dutzende weiterer Palästinenser getötet. Am Dienstag wurden bei einem weiteren Angriff in der „sicheren Zone“ von al-Mawasi 17 Menschen getötet.

Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks Unrwa wurden mehr als 70 Prozent seiner Schulen – fast alle dienen als Flüchtlingsunterkünfte – bombardiert.

Letzte Woche erklärten westliche Ärzte, die freiwillig im Gazastreifen gearbeitet hatten, dass Israel seine Waffen mit Granatsplittern bestückt, um die Verletzungsgefahr für diejenigen, die sich im Explosionsradius befinden, zu erhöhen. Kinder erlitten aufgrund ihrer kleineren Körper viel schwerere Wunden.

Israel hat gelernt, dass seine Kriegsverbrechen umso weniger Beachtung finden, je routinemäßiger sie sind – und je weniger Empörung sie hervorrufen.

Hilfsorganisationen können die Verwundeten nicht angemessen behandeln, weil Israel die Einreise von medizinischen Hilfsgütern nach Gaza blockiert hat. Falls die westliche Öffentlichkeit noch nicht dahintergekommen ist, dass es sich bei der „Militäroperation“, die Israel nach dem eintägigen Angriff der Hamas am 7. Oktober im Gazastreifen gestartet hat, um Kriegsverbrechen handelt, ist dies der eigentliche Grund dafür.

Aus diesem Grund gibt es mehr als 38.800 bekannte Todesopfer des zehnmonatigen israelischen Angriffs – und wahrscheinlich mindestens viermal so viele, die nicht erfasst wurden, wie führende Forscher diesen Monat in der medizinischen Fachzeitschrift Lancet schreiben.

Deshalb wird es nach Angaben der Vereinten Nationen mindestens 15 Jahre dauern, bis die von israelischen Bomben über den Gazastreifen verstreuten Trümmer beseitigt sind, und bis zu 80 Jahre – und 50 Milliarden Dollar -, um die Häuser für die 2,3 Millionen Menschen wieder aufzubauen, die am Ende noch in der Enklave leben.

Israels doppelte Ziele sind biblische Rache und die Auslöschung des Gazastreifens – ein völkermörderischer Amoklauf, um die verängstigte Bevölkerung zu vertreiben, am besten ins benachbarte Ägypten.

Politik der Erschießung aller Menschen

Als ob das nicht schon deutlich genug wäre, haben sich vor kurzem sechs israelische Soldaten zu Wort gemeldet, um über das zu berichten, was sie während ihres Dienstes in Gaza erlebt haben – eine Geschichte, über die die westlichen Medien nicht berichtet haben.

Ihre Aussagen, die letzte Woche von der in Israel ansässigen Zeitschrift 972 veröffentlicht wurden, bestätigen, was Palästinenser seit Monaten behaupten.

Die Kommandeure haben sie ermächtigt, nach Belieben das Feuer auf Palästinenser zu eröffnen. Jeder, der ein Gebiet betritt, das vom israelischen Militär als „No-Go-Zone“ behandelt wird, wird bei Sichtkontakt erschossen, egal ob Mann, Frau oder Kind.

Bereits im März warnte die israelische Zeitung Haaretz, dass das israelische Militär genau solche „Tötungszonen“ eingerichtet hat, in denen jeder, der sie betritt, ohne Vorwarnung hingerichtet wird.

Nach einer monatelangen israelischen Hilfsblockade, die zu einer künstlichen Hungersnot geführt hat, hat das israelische Militär die immer verzweifeltere Suche der Menschen in Gaza nach Lebensmitteln in ein Spiel mit russischem Roulette verwandelt.

Dies erklärt vielleicht zum Teil, warum so viele Palästinenser vermisst werden – Save the Children schätzt, dass etwa 21.000 Kinder vermisst werden. Die Soldaten, die in 972 zitiert werden, sagen, dass die Opfer ihrer Politik, jeden zu erschießen, entlang der Routen, an denen internationale Hilfskonvois vorbeikommen, mit Bulldozern außer Sichtweite gebracht werden.

Ein Reservesoldat, der nur als S identifiziert wurde, sagte, dass ein Caterpillar-Bulldozer „das Gebiet von Leichen säubert, sie unter den Trümmern vergräbt und zur Seite kippt, damit die Konvois es nicht sehen – [damit] Bilder von Menschen in fortgeschrittenen Stadien der Verwesung nicht an die Öffentlichkeit gelangen“. Der Soldat bemerkte auch: „Das ganze Gebiet [in Gaza, in dem die Armee operiert] war voller Leichen… Es gibt einen schrecklichen Geruch des Todes“.

Es ist verboten, herumzulaufen, und jeder, der draußen ist, ist misstrauisch. Wenn wir jemanden sehen, der uns aus dem Fenster ansieht, ist er verdächtig. Sie schießen“.

– Israelischer Soldat

Mehrere Soldaten berichteten, dass sich streunende Katzen und Hunde, die ebenso wie die Bevölkerung des Gazastreifens monatelang kein Essen und Wasser bekommen haben, von den Leichen ernähren.

Das israelische Militär hat sich wiederholt geweigert, seine Vorschriften für den offenen Beschuss zu veröffentlichen, seit es in den 1980er Jahren erstmals von israelischen Gerichten dazu aufgefordert wurde.

Ein Soldat namens B. erklärte gegenüber 972, dass die israelische Armee „völlige Handlungsfreiheit“ genieße und dass von den Soldaten erwartet werde, dass sie direkt auf jeden Palästinenser schießen, der sich ihren Stellungen nähert, und nicht nur einen Warnschuss in die Luft abgeben: „Es ist erlaubt, jeden zu erschießen, ein junges Mädchen, eine alte Frau.“

Als Zivilisten aufgefordert wurden, eine als Schutzraum dienende Schule in Gaza-Stadt zu verlassen, so B., seien einige irrtümlich nach rechts in Richtung der Soldaten gegangen, anstatt nach links. Darunter waren auch Kinder. „Jeder, der nach rechts ging, wurde getötet – 15 bis 20 Menschen. Es gab einen Haufen von Leichen.“

Laut B. kann jeder Palästinenser in Gaza ungewollt zur Zielscheibe werden: „Es ist verboten, herumzulaufen, und jeder, der draußen ist, ist verdächtig. Wenn wir jemanden sehen, der aus dem Fenster schaut, ist er ein Verdächtiger. Man schießt.“

Wie ein Computerspiel

In Anlehnung an militärische Praktiken, die auch im besetzten Westjordanland bekannt sind, ermutigt die israelische Armee ihre Soldaten, auch dann zu schießen, wenn sie von niemandem angegriffen werden. Diese willkürlichen, wahllosen Feuerausbrüche werden als „Präsenz zeigen“ bezeichnet – oder genauer gesagt, als Terrorisierung und Gefährdung der Zivilbevölkerung.

In anderen Fällen eröffnen die Soldaten das Feuer, um sich auszutoben, Spaß zu haben oder, wie es ein Soldat ausdrückte, „das Erlebnis“ zu erleben, in Gaza zu sein.

Yuval Green, ein 26-jähriger Reservist aus Jerusalem, der einzige Soldat, der bereit war, seinen Namen zu nennen, beobachtete dies: „Die Leute schießen, um die Langeweile zu vertreiben.“

Ein anderer Soldat, M, bemerkte ebenfalls, dass „die Schießerei sehr uneingeschränkt ist, wie verrückt“ – und das nicht nur mit Handfeuerwaffen. Die Truppen setzen Maschinengewehre, Panzer und Mörsergranaten in einer ähnlichen, ungerechtfertigten Raserei ein.

A, ein Offizier in der Operationsdirektion der Armee, wies darauf hin, dass sich diese Stimmung völliger Rücksichtslosigkeit bis hinauf in die Befehlskette fortsetzt.

Obwohl die Zerstörung von Krankenhäusern, Schulen, Moscheen, Kirchen und internationalen Hilfsorganisationen von einem höheren Offizier genehmigt werden muss, werden solche Operationen in der Praxis fast immer gebilligt, so A: „Ich kann die Fälle an einer Hand abzählen, in denen uns gesagt wurde, dass wir nicht schießen sollen. Selbst bei so sensiblen Dingen wie Schulen fühlt sich [die Genehmigung] wie eine reine Formalität an … Niemand wird uns eine Träne nachweinen, wenn wir ein Haus dem Erdboden gleichmachen, obwohl es gar nicht nötig war, oder wenn wir jemanden erschießen, den wir nicht hätten erschießen müssen.“

Zur Stimmung im Einsatzraum sagte A, dass sich die Zerstörung von Gebäuden oft „wie ein Computerspiel“ anfühle. Darüber hinaus bezweifelte A die Behauptung Israels, dass ein großer Teil der Todesopfer im Gazastreifen Hamas-Kämpfer seien. Jeder, der sich in Israels „Tötungszonen“ befand oder von einem gelangweilten Soldaten ins Visier genommen wurde, galt als „Terrorist“.

Brennende Häuser

Die Soldaten berichteten auch, dass ihre Befehlshaber Häuser nicht deshalb zerstörten, weil sie verdächtigt wurden, als Stützpunkte für Hamas-Kämpfer zu dienen, sondern aus reinem Rachedurst gegen die gesamte Bevölkerung.

Die Aussagen der Soldaten bestätigen einen früheren Bericht von Haaretz, wonach die Armee palästinensische Häuser abfackelt, nachdem sie ihren Zweck als vorübergehende Standorte für Soldaten erfüllt haben. Green sagte, das Prinzip sei: „Wenn man weiterzieht, muss man das Haus niederbrennen.“ Nach Angaben von B. hat seine Kompanie „Hunderte von Häusern niedergebrannt“.

Eine ähnliche Politik der mutwilligen, rachsüchtigen Zerstörung wird – in weitaus größerem Umfang – von Israels Kampfpiloten und Drohnenbetreibern betrieben, was erklärt, warum mindestens zwei Drittel des Wohnungsbestands in Gaza in Trümmern liegen.

Es gibt auch noch andere Täuschungen. Einer der erklärten Gründe für Israels Anwesenheit in Gaza ist die „Rückholung der Geiseln“ – viele Dutzend Israelis, die am 7. Oktober in den Gazastreifen verschleppt wurden. Diese Botschaft hat das israelische Militär jedoch offenbar nicht erreicht.

Ein palästinensisches Kind spielt auf den Trümmern eines durch israelischen Beschuss zerstörten Gebäudes in Gaza-Stadt am 8. April 2024 (AFP)

Green merkte an, dass die Armee trotz eines Blitzangriffs im letzten Monat, bei dem mehr als 270 Palästinenser getötet wurden, um vier israelische Geiseln zu befreien, ihrem Schicksal gegenüber sehr gleichgültig sei.

Er sagte, er habe gehört, wie andere Soldaten sagten: „Die Geiseln sind tot, sie haben keine Chance, sie müssen aufgegeben werden.“

Bereits im Dezember hatten israelische Soldaten drei Geiseln erschossen, die weiße Fahnen schwenkten. Der rücksichtslose Beschuss von Gebäuden bedroht das Leben der Geiseln genauso wie das von palästinensischen Kämpfern und Zivilisten.

Eine solche Gleichgültigkeit könnte auch erklären, warum die israelische politische und militärische Führung bereit war, Gebäude und Tunnel im Gazastreifen so umfassend zu bombardieren und dabei das Leben der Geiseln ebenso zu riskieren wie das palästinensischer Zivilisten.

Kultur der Gewalt

Die Geschichte, die diese Soldaten im Jahr 972 erzählten, dürfte niemanden überraschen – abgesehen von denjenigen, die sich immer noch verzweifelt an das Märchen von Israels „moralischster Armee der Welt“ klammern.

Tatsächlich hat eine Untersuchung von CNN am Wochenende ergeben, dass israelische Kommandeure, die von US-Beamten wegen besonders abscheulicher Kriegsverbrechen im besetzten Westjordanland in den letzten zehn Jahren identifiziert wurden, in höhere Positionen des israelischen Militärs befördert wurden. Zu ihren Aufgaben gehören die Ausbildung von Bodentruppen in Gaza und die Überwachung der dortigen Operationen.

Ein Informant aus dem Netzah-Yehuda-Bataillon, der mit CNN sprach, sagte, dass die Kommandeure, die aus dem religiös-extremistischen ultra-orthodoxen Sektor Israels stammen, eine Kultur der Gewalt gegenüber Palästinensern schürten, einschließlich Angriffen im Stil der Selbstjustiz.

Neu sind die Intensität und das Ausmaß von Tod und Zerstörung, die Israel seit dem 7. Oktober anrichten darf. Die Handschuhe sind ausgezogen, mit Billigung des Westens

Wie die CNN-Untersuchung zeigt, sind der mutwillige Tod und die Zerstörung im Gazastreifen eher ein Merkmal als ein Fehler.

Seit Jahrzehnten setzt das israelische Militär seine unmenschliche Politik gegenüber den Palästinensern nicht nur in der winzigen Enklave, sondern auch im gesamten besetzten Westjordanland und Ostjerusalem um.

Seit 17 Jahren erstickt Israel den Gazastreifen mit einer Belagerung. Und seit 1967 erstickt es das besetzte Westjordanland und Ostjerusalem mit illegalen Siedlungen, von denen viele die Heimat gewalttätiger jüdischer Milizen sind, um die palästinensische Bevölkerung zu vertreiben.

Neu ist die Intensität und das Ausmaß des Todes und der Zerstörung, die Israel seit dem 7. Oktober anrichten darf. Die Handschuhe sind ausgezogen, mit Billigung des Westens.

Israels Ziel, das historische Palästina von Palästinensern zu säubern, wurde von einem ultimativen, weit entfernten Ziel zu einem dringenden, unmittelbaren Ziel erhoben.

Schlangenartige Politiker

Nichtsdestotrotz wird Israels viel längere Geschichte der Gewalt und der ethnischen Säuberung der Palästinenser in den Mittelpunkt rücken, trotz der Bemühungen Israels, unsere Aufmerksamkeit auf die „terroristische“ Bedrohung durch die Hamas zu lenken.

Der Internationale Gerichtshof in Den Haag, der oft als Weltgerichtshof bezeichnet wird, prüft zwei Fälle gegen Israel. Am bekanntesten ist das im Januar eingeleitete Verfahren, in dem Israel wegen Völkermordes angeklagt wird.

Doch am Freitag wird der Weltgerichtshof ein Urteil in einem älteren Fall fällen, der vor dem 7. Oktober verhandelt wurde. Er wird sich dazu äußern, ob Israel gegen das Völkerrecht verstoßen hat, indem es die Besetzung Palästinas dauerhaft gemacht hat.

Auch wenn es dringender ist, den Völkermord in Gaza zu stoppen, ist eine Entscheidung des Gerichtshofs, die den illegalen Charakter der israelischen Herrschaft über die Palästinenser anerkennt, ebenso wichtig. Es würde rechtlich untermauern, was eigentlich auf der Hand liegen sollte: dass eine vermeintlich vorübergehende militärische Besetzung vor langer Zeit zu einem permanenten Prozess der gewaltsamen ethnischen Säuberung mutiert ist.

Ein solches Urteil würde den Kontext liefern, in dem die Palästinenser wirklich zu kämpfen haben, während westliche Hauptstädte und westliche Medien ihre Öffentlichkeit Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt mit Gas beschmiert haben.

Diese Woche beschuldigte Oxfam die neue britische Regierung unter Keir Starmer, Israels Kriegsverbrechen zu unterstützen, indem sie einerseits einen Waffenstillstand forderte und andererseits Israel aktiv mit Waffen belieferte, um das Gemetzel fortzusetzen. Die Labour-Regierung zögert auch die Wiederherstellung der Finanzierung der Unrwa hinaus, die am besten in der Lage ist, die Hungersnot in Gaza zu bekämpfen.

Auf Geheiß Washingtons versucht Labour, die Bemühungen des Chefanklägers des Internationalen Strafgerichtshofs zu blockieren, Haftbefehle gegen Netanjahu und seinen Verteidigungsminister Yoav Gallant wegen Kriegsverbrechen zu erlassen. Und es gibt immer noch keine Anzeichen dafür, dass Starmer Pläne hat, Palästina als Staat anzuerkennen und damit ein britisches Zeichen gegen Israels ethnisches Säuberungsprogramm zu setzen.

Traurigerweise ist Starmer typisch für die schlangenähnlichen Politiker des Westens: Er stellt seine Empörung über Russlands „verwerfliche“ Angriffe auf Kinder in der Ukraine zur Schau, während er zu den noch verwerflicheren Bombenangriffen und dem Aushungern der Kinder in Gaza schweigt.

Er schwört, dass seine Unterstützung für die Ukrainer „nicht nachlassen wird“. Aber seine Unterstützung für die Palästinenser in Gaza, die einem Völkermord ausgesetzt sind, hat noch nicht einmal begonnen.

Die Palästinenser in Gaza – und im besetzten Westjordanland und Ostjerusalem – haben nicht nur mit einem gesetzesbrechenden, brutalen israelischen Militär zu kämpfen. Sie werden jeden Tag aufs Neue von einem Westen verraten, der diese Barbarei gutheißt.

Übersetzt mit deepl.com

