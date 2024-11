https://www.palestinechronicle.com/new-scandal-netanyahus-office-allegedly-ordered-halt-to-recording-of-war-cabinet-meetings/



Neuer Skandal – Netanjahus Büro soll angeblich angeordnet haben, die Aufzeichnung von Kabinettssitzungen einzustellen

10. November 2024

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu. (Foto: Chatham House, via Wikimedia Commons)

Teilen Twittern Pin E-Mail

Von Palestine Chronicle Staff

Das Büro von Benjamin Netanjahu soll das Militär angewiesen haben, die Diskussionen nicht mehr zu dokumentieren, mit der Begründung, dass die Aufzeichnung unnötig sei.

Das Büro des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu steht Berichten zufolge im Zentrum eines neuen Skandals, bei dem es um angebliche Anordnungen geht, die Aufzeichnung von Kriegskabinettssitzungen einzustellen, was eine Abweichung von den üblichen Sicherheitsprotokollen darstellt.

Unter Berufung auf die hebräische Tageszeitung Yedioth Ahronoth berichtete die Nachrichtenagentur Anadolu am Samstag, dass die Kontroverse am 7. Oktober letzten Jahres begann, dem Tag, an dem Israels Offensive gegen Gaza begann und im Verteidigungsministerium in Tel Aviv Sitzungen des Kriegskabinetts stattfanden.

Während Sicherheitsbeamte diese Sitzungen zunächst wie vorgeschrieben aufzeichneten, soll Netanjahus Büro das Militär angeblich angewiesen haben, die Dokumentation der Diskussionen einzustellen, mit der Begründung, dass die Aufzeichnung unnötig sei.

Dem Kriegskabinett, das von Netanjahu nach dem 7. Oktober 2023 gebildet wurde, gehörten Verteidigungsminister Yoav Gallant, der ehemalige Verteidigungsminister Benny Gantz, der ehemalige Generalstabschef Gadi Eisenkot und der Minister für strategische Angelegenheiten Ron Dermer an. Netanjahu löste den Rat später im Juni dieses Jahres auf, nachdem Gantz und Eisenkot zurückgetreten waren.

Armeeoffizier erpresst

Die Kontroverse eskalierte weiter, als der israelische Sender Channel 12 am Freitag enthüllte, dass in Netanjahus Büro wegen angeblicher Erpressung eines Militäroffiziers mit einem sensiblen Video ermittelt wird, um auf Aufzeichnungen der Treffen vom 7. Oktober zuzugreifen und diese zu ändern.

Die Times of Israel berichtete, dass in mehreren Berichten behauptet wurde, Netanjahus Büro habe „getrennt voneinander sensible Sicherheitskameravideos sowohl des kürzlich entlassenen Verteidigungsministers Yoav Gallant als auch eines IDF-Offiziers, der im Büro des Premierministers arbeitete, zu unklaren Zwecken gesammelt“.

Es wurden mehrere hebräische Medien wie Haaretz, Ynet, Kan und andere zitiert, die berichteten, dass der Stabschef der israelischen Streitkräfte, Herzi Halevi, „vor einigen Monaten darüber informiert wurde, dass das PMO im Besitz von ‚sensiblem‘ Filmmaterial einer hochrangigen Militärperson war, die mit dem Büro zusammengearbeitet hatte“.

Dem Bericht zufolge wurde Halevi mitgeteilt, dass das Filmmaterial „auf fragwürdige Weise“ verwendet worden sei.

Das Büro von Netanjahu hat die Vorwürfe zurückgewiesen, fügte der Bericht hinzu.

Protokollverletzungen

Laut Channel 12 hat Avi Gil, Netanjahus ehemaliger Militärsekretär, den israelischen Generalstaatsanwalt Gali Baharav-Miara über mutmaßliche Verstöße gegen das Protokoll informiert, so Anadolu.

Die Times of Israel zitiert Channel 12 mit den Worten, dass „zwei hochrangige Beamte“ in Netanjahus Büro „vermutlich aus unbekannten Gründen an der Beschaffung sensiblen Materials von Sicherheitskameras beteiligt waren“.

Diese Untersuchung fällt mit einer separaten Untersuchung der israelischen Polizeieinheit Lahav 433 wegen angeblicher Dokumentenfälschung in Netanyahus Büro zusammen, neben einer laufenden Shin-Bet-Untersuchung wegen des Durchsickerns sensibler Geheimdienstinformationen.

Im Rahmen der laufenden Untersuchung wurden fünf Personen, darunter Netanyahus Sprecher Eli Feldstein und andere hochrangige Beamte, verhaftet.

Generalstaatsanwaltschaft

Am Freitag berichteten israelische Medien, dass Baharav-Miara den Behörden die Erlaubnis erteilt habe, Netanyahus Büro wegen der Weitergabe von Sicherheitsdokumenten zu untersuchen.

Die hebräische Zeitung Maariv schrieb, dass die Genehmigung von Baharav-Miara bedeutet, dass die Ermittlungsbehörden auch gegen Netanyahu ermitteln dürfen.

Diese Fälle haben die öffentliche Besorgnis über die Sicherheitspraktiken und die Rechenschaftspflicht von Netanyahus Büro verstärkt, da Beamte angeblich versucht haben, die Verantwortung für vermeintliche Fehler im Vorfeld des Gaza-Krieges vom 7. Oktober von sich zu weisen.

Der Skandal kommt auch zu einer Zeit, in der Netanjahus Regierung mit einer Reihe von politischen und sicherheitspolitischen Krisen konfrontiert ist, darunter die Entlassung des Verteidigungschefs Yoav Gallant, die in Israel auf erheblichen Widerstand und weit verbreitete Proteste stieß.

(Anadolu, PC)

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …