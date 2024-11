https://www.middleeastmonitor.com/20241110-hamas-calls-for-urgent-action-to-stop-israeli-genocide-in-gaza/



Hamas fordert dringende Maßnahmen zur Beendigung des israelischen Völkermords in Gaza

10. November 2024

Die Leichen von Palästinensern, die bei dem israelischen Angriff getötet wurden, werden am 10. November 2024 in das al-Ahli-Krankenhaus in Gaza-Stadt, Gaza, gebracht. [Dawoud Abo Alkas – Anadolu Agency]

Die palästinensische Widerstandsgruppe Hamas forderte am Sonntag die arabischen und islamischen Länder auf, dringend Maßnahmen zu ergreifen, um den israelischen Völkermord im Gazastreifen zu stoppen, berichtet die Anadolu Agency.

Der Aufruf kam kurz nachdem bei einem israelischen Angriff auf ein bewohntes Haus in Jabalia im Norden des Gazastreifens mindestens 36 Zivilisten, darunter 15 Kinder, getötet wurden.

Israels anhaltende „Massaker, Vernichtungskrieg, Hungersnot und weit verbreitete Verstöße gegen alle Werte, Gesetze und Normen erfordern eine dringende Stellungnahme der arabischen und islamischen Führer, … damit sie ihrer Verantwortung nachkommen und diese Verbrechen stoppen“, so die Hamas in einer Erklärung.

Sie beschuldigte die israelische Armee, im Norden des Gazastreifens „inmitten einer strengen Belagerung, anhaltender Hungersnot und Zerstörung aller lebensnotwendigen Güter, einschließlich Krankenhäuser, ethnische Säuberungen durchzuführen“.

Die Hamas appellierte außerdem an alle UN-Organisationen, dringend einzugreifen, „um das schreckliche Massaker an Tausenden von Familien im Norden des Gazastreifens zu stoppen und israelische Kriegsverbrecher für ihre Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Rechenschaft zu ziehen“.

Die israelische Armee setzt seit dem 5. Oktober einen tödlichen Angriff im Norden des Gazastreifens fort, um angeblich zu verhindern, dass sich die Hamas inmitten einer erdrückenden Belagerung des Gebiets neu formiert.

Die Palästinenser werfen Israel jedoch vor, das Gebiet besetzen und seine Bewohner gewaltsam vertreiben zu wollen.

Seitdem hat die israelische Armee keine humanitäre Hilfe, einschließlich Lebensmittel, Medikamente und Treibstoff, in das Gebiet gelassen, sodass der Großteil der Bevölkerung dort kurz vor dem Hungertod steht.

Seit dem 7. Oktober 2023 führt Israel eine verheerende Offensive gegen den Gazastreifen durch. Der Angriff hat über 43.600 Opfer gefordert und die Enklave fast unbewohnbar gemacht.

Israel droht wegen seiner Handlungen in der blockierten Enklave ein Völkermordverfahren vor dem Internationalen Gerichtshof.

