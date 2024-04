NY police arrest Columbia University students protesting Israel’s Gaza war Scores of police officers evicted anti-war students from their campus encampment and dismantled their tents, acting just a day after university leaders testified to US Congress about clamping down on student protests linked to Israel’s war in Gaza.

Demonstranten protestieren in Solidarität mit Palästina auf dem Campus der Columbia University in New York City / Foto: Reuters

New Yorker Polizei verhaftet Studenten der Columbia University, die gegen Israels Gaza-Krieg protestieren

18. April 2024

Polizeibeamte räumen die Proteste von Antikriegsstudenten auf dem Campus, nur einen Tag, nachdem der Leiter der Universität vor dem Kongress über Protestbestimmungen gesprochen hat.

Reuters

Die Polizei in New York hat Studenten der Columbia University mitten im Protest verhaftet, als sie sich zur Unterstützung Palästinas versammelten und ihren Widerstand gegen den israelischen Krieg gegen den Gazastreifen zum Ausdruck brachten.

Mehrere Studenten, die an dem Protest beteiligt waren, erklärten am Donnerstag, dass sie von der Columbia und dem Barnard College suspendiert worden seien, darunter Isra Hirsi, die Tochter der US-Abgeordneten Ilhan Omar, einer Demokratin aus Minnesota.

Die Kongressabgeordnete hatte den Präsidenten der Columbia, Nemat Shafik, bei einer Anhörung am Mittwoch über das Vorgehen der Schule gegen pro-palästinensische Demonstranten befragt.

Nach Angaben der Protestorganisatoren war auch Hirsi unter den Verhafteten.

Die Columbia-Studenten protestieren seit Mittwoch auf dem Campus und fordern, dass sich die renommierte Schule von Unternehmen trennt, die ihrer Meinung nach von der israelischen Apartheid“ und den israelischen Militäraktionen im belagerten Gazastreifen profitieren.

Shafik erklärte, die Schule habe die Demonstranten am Mittwoch gewarnt, dass sie suspendiert würden, wenn das Protestlager nicht geräumt würde.

Die Polizei bestätigte, dass sie am Donnerstagnachmittag anrückte, zahlreiche Festnahmen vornahm und die von den Demonstranten aufgestellten Zelte entfernte. Die Polizei konnte nicht sagen, wie viele Personen verhaftet wurden und welche Anklagen ihnen drohen.

Auf dem Video des Vorfalls war zu sehen, wie uniformierte Beamte vom NYPD-Streifenchef John Chell und dem stellvertretenden Kommissar für Operationen Kaz Daughtry auf den Campus geführt wurden. Später räumte die Polizei ein Lager auf einer Universitätswiese.

„Schämt euch“, hörte man eine lautstarke Gruppe von Studenten rufen, als die Polizei mit Dutzenden von Kabelbindern eindrang, um die Studenten in Gewahrsam zu nehmen.

Die Organisatoren der Proteste verurteilten das Vorgehen der Universität.

„Wir fordern eine vollständige Amnestie für alle Studenten, die wegen ihrer Beteiligung an dem Lager oder der Bewegung für die Befreiung Palästinas bestraft wurden“, erklärte Rosy Fitzgerald, Sprecherin des Institute for Middle East Understanding, in einer Erklärung.

Luftaufnahme der New Yorker Polizei bei der Räumung eines Sitzstreiks pro-palästinensischer Studenten an der Columbia University / Foto AA

Die öffentliche Wut in den USA wächst, da sich zahlreiche Intellektuelle und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zu Wort gemeldet haben, um das harte Vorgehen gegen protestierende Columbia-Studenten zu verurteilen.

Die Schriftstellerin Sarah Kendzior, die für ihre Erkenntnisse über autoritäre Regime bekannt ist, äußerte ihre Bestürzung über das Vorgehen der Polizei an der Columbia University.

„Ich erinnere mich daran, dass die Columbia mich eingeladen hatte, über Autoritarismus und Dissens in der ehemaligen Sowjetunion zu sprechen“, sagte Kendzior und zog eine deutliche Parallele.

Auch Cornel West, Philosoph und Aktivist, hat sich voll und ganz hinter die angegriffenen Studenten der Columbia University gestellt. Er schloss sich der Solidaritätsbewegung an der Columbia an und verurteilte das Vorgehen der Universität aufs Schärfste.

Hohe Spannung

Die Spannungen in den amerikanischen Bildungseinrichtungen sind seit dem Hamas-Blitzangriff auf Israel am 7. Oktober hoch, der nach eigenen Angaben als Reaktion auf die israelischen Angriffe auf die Al-Aqsa-Moschee und die illegale Siedlergewalt im besetzten Westjordanland durchgeführt wurde, um die Palästina-Frage „wieder auf den Tisch zu bringen“.

Bei der stundenlangen Razzia und der unüberlegten Reaktion des israelischen Militärs wurden nach Angaben israelischer Behörden und lokaler Medien mehr als 1 130 Menschen getötet.

Palästinensische Kämpfer nahmen mehr als 250 Geiseln, von denen sich derzeit noch 130 im Gazastreifen befinden, darunter Dutzende, die nach Angaben der israelischen Armee tot sind und von denen einige bei wahllosen israelischen Angriffen getötet wurden.

Seitdem hat Israel fast 34.000 Palästinenser getötet – 70 Prozent von ihnen Babys, Frauen und Kinder – und etwa 77.000 verwundet, und das inmitten von Massenvernichtung und Mangel an lebensnotwendigen Gütern. Israel hat eine lähmende Blockade über den Gazastreifen verhängt, die die Bevölkerung, insbesondere die Bewohner des nördlichen Gazastreifens, hungern lässt.

Israel wird vor dem Internationalen Gerichtshof des Völkermords beschuldigt. Francesca Albanese, die UN-Sonderberichterstatterin für die Rechtslage in den palästinensischen Gebieten, sagte kürzlich, es gebe berechtigte Gründe für die Annahme, dass Israel einen Völkermord an den Palästinensern in Gaza begehe.

QUELLE: TRTWorld und Agenturen

