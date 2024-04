Streit bei Baerbocks Israel-Besuch: Offenbar Schlagabtausch mit Netanjahu wegen „Hunger in Gaza“ Baerbock traf den israelischen Premierminister Netanjahu. Medienberichten zufolge kam es beim privaten Gespräch zu einer Konfrontation wegen Gaza.

Streit bei Baerbocks Israel-Besuch: Offenbar Schlagabtausch mit Netanjahu wegen „Hunger in Gaza“

Von: Bedrettin Bölükbasi

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock zu Besuch in Israel. Hier traf sie den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu. © IMAGO/Thomas Koehler

Baerbock traf den israelischen Premierminister Netanjahu. Israelischen Medienberichten zufolge kam es beim privaten Gespräch zu einer Konfrontation – nun dementiert Deutschland.

Update vom 19. April, 8.14 Uhr: Das Auswärtige Amt hat Berichte über einen Streit zwischen Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu vor wenigen Tagen als irreführend bezeichnet. Kernpunkte der Darstellung des einstündigen Treffens der beiden seien falsch, schrieb das Auswärtige Amt am Freitag auf der Plattform X (vormals Twitter).

Der deutsche Botschafter in Israel, Steffen Seibert, äußerte sich ebenso. Erstmeldung: Tel Aviv – Der Krieg in Israel läuft seit mehr als sechs Monaten. Nach dem blutigen Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 startete das israelische Militär eine Offensive gegen den Gazastreifen, die bis heute andauert. Hinzu kommt der jüngste iranische Großangriff auf Israel, der die Lage in der ohnehin schon unruhigen Region zusätzlich verschärft hat. Zu dieser heiklen Zeit ist Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) nach Israel gereist. Dort hat sie unter anderem den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu getroffen. Das Treffen entpuppte sich wohl als schwierige Angelegenheit.

Offenbare Konfrontation mit Netanjahu: Baerbock streitet wegen humanitärer Lage in Gaza

Denn beim Gespräch der deutschen und israelischen Delegationen ist es offenbar zu einem Schlagabtausch zwischen Baerbock und Netanjahu gekommen. Dies berichtete der israelische Sender Reshet 13 unter Berufung auf informierte Quellen. Auch die prominente Zeitung Times of Israel greift den Bericht auf. Bei der Konfrontation – in der der israelische Premier Netanjahu laut gegenüber Baerbock geworden sein soll – ging es demnach um die humanitäre Krise im Gazastreifen.

