Niederländische Ministerin tritt wegen rassistischer Beleidigungen von Rechtsextremen zurück, Regierung vermeidet jedoch eine Krise

15. November 2024

Nora Achahbar, die marokkanischer Abstammung ist, tritt aus der Regierung von Dick Schoof zurück, nachdem Koalitionspartner während eines Treffens zur Erörterung der von israelischen Hooligans ausgelösten Gewalt in Amsterdam „rassistische Äußerungen“ abgegeben haben.

Israelische Hooligans in den Niederlanden riefen rassistische, anti-arabische Parolen, rissen palästinensische Flaggen herunter und ignorierten letzte Woche eine Schweigeminute für die Opfer der Überschwemmungen in Spanien, was im ganzen Land zu Selbstzweifeln führte, / Foto: AA

Die rechtsgerichtete Regierung des niederländischen Premierministers Dick Schoof konnte eine Krise abwenden, als ein Juniorminister wegen „rassistischer“ Äußerungen von Kabinettskollegen zurücktrat, aber die Koalitionsregierung wird bestehen bleiben.

Die stellvertretende Finanzministerin Nora Achahbar reichte am späten Freitagabend ihren Rücktritt ein, während die Niederlande mit den politischen Folgen der Gewalt der letzten Woche durch israelische Hooligans zu kämpfen haben.

Ihr Rücktritt löste Spekulationen aus, dass andere Mitglieder der Partei „Nieuw Sociaal Contract“ (NSC) – Juniorpartner in der niederländischen Vier-Parteien-Koalitionsregierung – ihrem Beispiel folgen würden.

Doch am späten Freitagabend teilte Schoof den Journalisten auf einer Pressekonferenz mit, dass die Parteiführer beschlossen hätten, weiterhin zusammenzuarbeiten, um den möglichen Sturz seiner noch nicht einmal fünf Monate alten Regierung abzuwenden.

„Nora Achahbar hat beschlossen, nicht als stellvertretende Ministerin weiterzumachen„, sagte der Premierminister.

„Aber als Kabinett haben wir beschlossen, gemeinsam weiterzumachen“, sagte Schoof nach einer fünfstündigen Dringlichkeitssitzung mit seinen Koalitionspartnern in seiner offiziellen Residenz in Den Haag.

Achahbar, die marokkanischer Abstammung ist, beschloss nach einer hitzigen Kabinettssitzung, in der es um die Gewalt in den Straßen Amsterdams letzte Woche nach einem Fußballspiel zwischen dem örtlichen Verein Ajax und Maccabi Tel Aviv ging, aus der Regierung auszuscheiden.

„Die polarisierenden Interaktionen der letzten Wochen haben mich so sehr geprägt, dass ich meinen Pflichten als stellvertretende Ministerin nicht mehr effektiv nachkommen kann“, schrieb Achahbar in ihrem Rücktrittsschreiben an das Parlament am Freitag.

Der Rücktritt der Juniorministerin kam „unerwartet und hat mich und andere Kabinettsmitglieder getroffen“, sagte Premierminister Schoof und fügte hinzu: „In meiner Regierung oder in den Koalitionsparteien hat es nie Rassismus gegeben.“

“Rassistische Äußerungen“

Die niederländische Regierung gab Achahbars Rücktritt am späten Freitag offiziell in einer Erklärung bekannt.

„Der König hat diesen Rücktritt auf Empfehlung des Premierministers auf ehrenvollste Weise gewährt„, hieß es in der Regierungserklärung.

Am Montag, während der Kabinettssitzung zur Erörterung der Anschläge, ‚soll es Berichten zufolge zu hitzigen Diskussionen gekommen sein, und nach Ansicht von Achahbar wurden rassistische Äußerungen gemacht‘, so der öffentlich-rechtliche Rundfunksender NOS.

„Berichten zufolge gab Achahbar damals an, dass sie als Ministerin Einwände gegen bestimmte Äußerungen ihrer Kollegen habe“, fügte NOS hinzu.

Die Vorsitzenden der Koalitionsparteien versammelten sich am Freitagabend in Den Haag zu einer Dringlichkeitssitzung, um die aktuelle Krise zu besprechen. Die amtierende Vorsitzende des Nationalen Sicherheitsrats, Nicolien van Vroonhoven, sagte im Vorfeld: „Wir werden sehen“, ob ihre Partei weiterhin in der Regierungskoalition bleiben wolle.

Die Freiheitspartei des rechtsextremen Politikers Geert Wilders hatte bei den niederländischen Wahlen vor einem Jahr die meisten Sitze gewonnen, aber die von ihr gebildete Koalition würde ihre Mehrheit verlieren, wenn der Nationale Sicherheitsrat aus der Regierung austräte.

Gewalt durch Israel

Vor und nach dem Fußballspiel zwischen Ajax Amsterdam und Maccabi Tel Aviv letzte Woche kam es in der niederländischen Hauptstadt zu Gewalt.

Israelische Hooligans riefen rassistische, anti-arabische Parolen, rissen palästinensische Flaggen herunter und ignorierten eine Schweigeminute für die Opfer der Überschwemmungen in Spanien.

Nach dem Spiel lief eine große Gruppe von Maccabi-Anhängern mit Stöcken bewaffnet herum und „zerstörte Dinge“, heißt es in einem 12-seitigen Bericht der Amsterdamer Behörden über die Gewalt.

Der rechtsextreme Politiker Wilders behauptete am Mittwoch während einer Debatte fälschlicherweise, dass die Gewalttäter „alle Muslime“ und „größtenteils Marokkaner“ seien.

Er forderte, die Angreifer „wegen Terrorismus“ strafrechtlich zu verfolgen.

Die Gewalttaten haben das seit langem bestehende Image Amsterdams als Hort der Toleranz schwer beschädigt und im ganzen Land eine Gewissensprüfung ausgelöst.

QUELLE: TRTWorld und Agenturen

Übersetzt mit Deepl.com

